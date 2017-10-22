21:01 22 октября

Пушков: ЦРУ выдало Ким Чен Ыну «черную метку»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы ЦРУ Майкла Помпео о реакции ведомства на «внезапную смерть» лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА Новости.



Накануне Помпео заявил, что ЦРУ «собирается стать более злобным агентством». «Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», – сказал глава разведывательного ведомства.


Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима,
написал Пушков в «Твиттере».

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Республики Корея по отработке удара по КНДР в случае войны. Пхеньян, опасаясь американской угрозы, заявил о наращивании ядерного и ракетного потенциала.

Ранее Москва и Пекин предложили властям КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе для стабилизации ситуации, однако Вашингтон эту инициативу проигнорировал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Teberii Сегодня, 16:03
    С Кастро не вышло,но грабли на запасном пути.
    Teberii
    1. Подрезчик Сегодня, 16:08
      Другой вопрос, насколько угроза осуществима,

      Черную метку выдать большого ума не надо...Выполнить-другой вопрос! bully
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 16:29
        Приветствую Александр! hi , думаю их затея не пройдет.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 16:37
          Цитата: cniza
          Приветствую Александр! hi , думаю их затея не пройдет.

          Привет, Виктор! hi Я тоже такого мнения, но...поживем-увидим. Страна эта закрытая, и придумать такой "заворот"-сложно. Ну а ляпнуть--для американских политиков-два пальца "об асфальт"!!!
          Подрезчик
          1. Татьяна Сегодня, 16:42
            Вряд ли у ЦРУ получится, как с президентом США Джоном Кеннеди!

            Джон Кеннеди после вскрытия!
            Скорее всего, учитывая историю ЦРУ, агенты ЦРУ будут пытаться отравить Ким Чен Ына, как Литвиненко, полонием.
            Татьяна
            1. igorj 51 Сегодня, 17:13
              Скорее всего, учитывая историю ЦРУ, агенты ЦРУ будут пытаться отравить Ким Чен Ына, как Литвиненко, полонием.

              Приветствую Вас Татьяна..! Так не далее как в начале этого года в КНДР раскрыли план покушения на Ким Чен Ына как раз примерно таким способом:
              https://ria.ru/world/20170520/1494714828.html
              Подробности в этой ссылке, там даже видео с исполнителем покушеня задержанным есть...
              igorj 51
              1. cniza Сегодня, 17:47
                КНДР им будет практически невозможно подобраться к Ыну и они это знают , будут искать дистанционный способ .
                cniza
      2. Комментарий был удален.
      3. словак Сегодня, 19:20
        Матрасникам почему- то кажется, что сами бессмертные? КНДР шутить не будет, случись что, запросто может и сибирская язва с любыми побочными заринами появиться в Фашингтоне. Думаю, для них перетравить половину ФША не составит труда. Зря американцы выпендриваются, пугают и предупреждают...
        словак
    2. Смог Сегодня, 16:11
      Я вот только представил, если бы Нарышкин такое сказал про кого то из лидеров, даже самой захудалой и затурканной страны. Вот бы вою было во всех "цивилизованных" странах, уууууу...
      А тут, тишина, как на Новодевичьем.....Ох уж этот сильно, сильно "цивилизованный" мир. Людоеды во фраках.....
      Смог
      1. Черный_Ватник Сегодня, 16:24
        Мы сами виноваты в этой тишине. Мы должны создавать инфо. фон, а мы только ноты протеста выказываем.
        Дураком был Никита Сергеевич, но когда он стучал батинком по столу, его слушал весь мир. А у нас весь истеблишмент цокал недовольно, когда Сафронков ООНовским холуям высказал все в лицо на понятном языке. Мол мы же такие дипломатичные.
        Черный_Ватник
      2. pjastolov Сегодня, 16:27
        Цитата: Смог
        во всех "цивилизованных" странах,

        они очень цивилизованные laughing
        pjastolov
        1. Дедкастарый Сегодня, 16:44
          Пушков: ЦРУ выдало Ким Чен Ыну «черную метку»
          чуйка такая.что ЫН, сЫрать хотел-что и делает) на ССЫШЫА... "чОрная метка",спалит ладонь "дающего"...
          Дедкастарый
          1. pjastolov Сегодня, 16:49
            Цитата: Дедкастарый
            "чОрная метка",спалит ладонь "дающего"...

            он, возможно, отправит ее назад, с доставкой на дом
            pjastolov
    3. Офицер запаса Сегодня, 17:28
      "Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить, – сказал глава разведывательного ведомства".

      Эмоциональное и весьма недальновидное заявление. Ведь реакцию корейцев на такое событие, если оно свершится, просчитать не сложно. Это уже начало войны будет. Не информационной.
      Офицер запаса
      1. Doliva63 Сегодня, 18:43
        Ну, так они намеренно провоцируют Ына на что-нибудь, что даст им повод. Чисто шпана в подворотне лет 40 назад.
        Doliva63
  2. Pirogov Сегодня, 16:03
    Ын ещё многих ,,,доброжелателей,,, переживёт .
    Pirogov
  3. dsk Сегодня, 16:04
    Россия начала спасать Сирию на четвёртый год "интервенции".
    КНДР будет спасать наверное раньше, на "через дорогу".
    Но война на два фронта нежелательна.
    dsk
    1. Город нашенский Сегодня, 16:37
      КНДР будет спасать Китай. Они уже об этом говорили, что не допустят силового решения корейского вопроса
      Город нашенский
      1. Doliva63 Сегодня, 18:52
        Демократизаторы хотят просто отстреляться по разведанным целям - по хижине Ына, по ГШ, по паре эл.станций, по исследовательским центрам, у них для Китая будет железный аргумент - очередная "пробирка" или цитата из твиттера, что Ын через 20 мин.нажмёт "красную кнопку". Что останется Китаю после "молниеносного удара"?
        Doliva63
  4. Стас Снежин Сегодня, 16:08
    Ну, и кто то ещё сомневается, что янки со своими подлизами не террористы...
    Стас Снежин
  5. Черный_Ватник Сегодня, 16:26
    Пока Киму черные метки шлют, Ким танцует на костях своих врагов
    Черный_Ватник
    1. Mavrikiy Сегодня, 17:23
      Да, мастерство не проешь!
      Mavrikiy
  6. рюрикович Сегодня, 16:28



    Всё,Ын, где-то на просторах Тихого океана с борта авианосца дождливой ночью беззвучно( если надеть наушники и слушать "Найтвиш") поднялись два "Оспрея" с головорезами на борту...

    ...и столь же беззвучно(см.выше) направились к тёмным(экономия, блин, из-за экономики) берегам Северной Кореи winked
    Триллер... request
    рюрикович
  7. изя топ Сегодня, 16:30
    отправят на задание "джеймса бонда",а чтоб корейцы его сразу не спалили по морде лица,то негра bully
    изя топ
    1. LSA57 Сегодня, 16:34
      Цитата: изя топ
      а чтоб корейцы его сразу не спалили по морде лица,то негра

      да вроде негры в корее не водятся
      LSA57
      1. изя топ Сегодня, 16:37
        янкесы об этом не знают request
        изя топ
        1. LSA57 Сегодня, 19:01
          Цитата: изя топ
          янкесы об этом не знают

          Задорнов как всегда прав, ну тупые...
          LSA57
      2. Комментарий был удален.
  8. ПРАВОкатор Сегодня, 16:36
    У них неплохо получается.....Только дорого....А вот американских дипломатов будут резать за даром.
    ПРАВОкатор
  9. дед Мих Сегодня, 16:44
    "Накануне Помпео заявил, что ЦРУ "собирается стать более злобным агентством". Лавры "иудушки" Троцкого покоя не дают? ("Весь мир содрогнется от невиданной жестокости"- как то так?).
    дед Мих
  10. Макаров Сегодня, 16:45
    И поле этого они скажут что это не объявление войны?)
    Макаров
    1. Вадим237 Сегодня, 16:50
      О войне мы все узнаем, на следующее утро.
      Вадим237
  11. sabakina Сегодня, 16:54
    Пушков: ЦРУ выдало Ким Чен Ыну «черную метку»

    Навеяло....

    А вообще, по Стивенсону там всё кончилось хорошо...
    sabakina
  12. Esoteric Сегодня, 17:06
    Чтобы внести некое разнообразие в теме предлагаю пересмотреть:

    Очень похоже, что устоявшиеся догмы мешают нашему миру развиваться в гармонии с природой. Не получается уважение прав граждан других стран, не относящихся к "шестёркам", "семёркам", "двадцати восьмёркам"... belay Главное, в какую дуду не дуют, у всех получается одинаковая мелодия. Можно только с сожалением взглянуть на руководителей, мнящих себя (или мнущих у себя? belay lol ) главами супердержав, с чьего молчаливого согласия одна-единственная страна, приписавшее себе "божественную волю" готовила покушения на руководителей "неугодных государств", вела кровавые войны без видимых причин, уничтожала попавшееся под горячую руку мирное население, применяла в нарушение конвенций химическое оружие, занималась распространением бактериологического и применяла запрещённые боеприпасы с обеднённым ураном и фосфором...
    Молчи, авось целее будешь...
    Esoteric
    1. sabakina Сегодня, 17:20
      Юрий Васильевич, на мультики потянуло?....
      sabakina
    2. Mavrikiy Сегодня, 17:35
      Спасибо. Очень в тему, но Икар плохо кончил. Надеюсь Киму повезет больше.
      Mavrikiy
  13. razved Сегодня, 17:36
    Много слов от директора ЦРУ. Наверно, все-таки полосатики способны оценить способности и возможности северокорейских коллег своих ССО. Если бы они действительно что-то замышляли или способны были бы это сделать, он бы просто молчал. А так получается трёп базарной бабы.
    razved
    1. Балу Сегодня, 17:55
      Цитата: razved
      Много слов от директора ЦРУ. Наверно, все-таки полосатики способны оценить способности и возможности северокорейских коллег своих ССО. Если бы они действительно что-то замышляли или способны были бы это сделать, он бы просто молчал. А так получается трёп базарной бабы.

      Недооценивать црулей было бы неверно. Просто надо принять информацию к сведению. Не удивлюсь, если первая ракета от корейского пацана полетит не на Гуам, а на ЦРУ.
      Балу
      1. razved Сегодня, 19:51
        А никто и не недооценивает. Просто не пристало солидным людям болтать попусту...
        razved
  14. SCHMEL Сегодня, 18:02
    Помпео заявил, что ЦРУ «собирается стать более злобным агентством».
    wassat "Империя Зла" am уже готовит злобных агентов bully
    SCHMEL
  15. faterdom Сегодня, 18:04
    более злобным агентством

    А было мать его Терезы агнество???
    Думаю, с Помпео Киму даже не по рангу перебраниваться! Хотя поставить задачу на осложнение его дальнейшего существования своим спецслужбам - дело святое.
    faterdom
  16. unignm Сегодня, 18:35
    фиделя сколько пытались замочить? воздух сотресают гыроы
    unignm
  17. фа2998 Сегодня, 18:37
    Цитата: Pirogov
    Ын ещё многих ,,,доброжелателей,,, переживёт .

    Ну уж не знаю, на чем ваша уверенность обосновано? Я сам не такой древний, но уже третий правитель в КНДР.Думаю и до четвертого и пятого доживу. lol hi
    фа2998
    1. igorj 51 Сегодня, 18:52
      Я сам не такой древний, но уже третий правитель в КНДР.Думаю и до четвертого и пятого доживу.

      Вы себя наверное считаете таким же бессмертным как Дункан Маклауд из известного американского сериала "Горец"..?
      igorj 51
  18. бахшиян рачик Сегодня, 18:56
    мечтать не вредно
    бахшиян рачик
  19. DPN Сегодня, 19:51
    КГБ КНДР надо тоже , что то пообещать что бы янки нос не задирали, а то в СССР проспали и сразу бомжей развели ,которых отродясь не было в стране.
    DPN
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