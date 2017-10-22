Пушков: ЦРУ выдало Ким Чен Ыну «черную метку»
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы ЦРУ Майкла Помпео о реакции ведомства на «внезапную смерть» лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА Новости.
Накануне Помпео заявил, что ЦРУ «собирается стать более злобным агентством». «Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», – сказал глава разведывательного ведомства.
Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Республики Корея по отработке удара по КНДР в случае войны. Пхеньян, опасаясь американской угрозы, заявил о наращивании ядерного и ракетного потенциала.
Ранее Москва и Пекин предложили властям КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе для стабилизации ситуации, однако Вашингтон эту инициативу проигнорировал.
Накануне Помпео заявил, что ЦРУ «собирается стать более злобным агентством». «Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», – сказал глава разведывательного ведомства.
Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима,написал Пушков в «Твиттере».
Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Республики Корея по отработке удара по КНДР в случае войны. Пхеньян, опасаясь американской угрозы, заявил о наращивании ядерного и ракетного потенциала.
Ранее Москва и Пекин предложили властям КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе для стабилизации ситуации, однако Вашингтон эту инициативу проигнорировал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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