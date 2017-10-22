21:01 22 октября

Сеул может отложить снятие с вооружения российских Т-80У

Сеул может пересмотреть планы по снятию с вооружения российских танков Т-80У, несмотря на проблемы с их совместимостью с другой техникой в южнокорейском арсенале, передает РИА Новости сообщение южнокорейского парламентария Ли Чон Голя.

Сеул может отложить снятие с вооружения российских Т-80У


Танки Т-80У и бронемашины БМП-3 были поставлены в Республику Корея в 1995 и 2002 годах в счет выплаты госдолга СССР. Ранее предполагалось, что южнокорейская армия постепенно откажется от использования этой техники в период с 2018 по 2022 год.


Однако выполнение этого плана может быть отложено на неопределенный срок из-за отсутствия на сегодняшний день альтернативы.

То, что танки Т-80У или бронемашины БМП-3 подтвердили свои выдающиеся способности в бою, – факт; но если принимать во внимание возникающие при использовании сложности из-за недостатка запчастей, необходимо в срочном порядке подготовить план, который определит, нужна ли покупка запчастей к военным комплексам на условиях военного соглашения с Россией или должна быть поддержана позиция по скорейшей замене вооружения,
сказал Ли Чон Голь.

Помимо проблем с совместимостью российских машин с другой техникой, стоящей на вооружении, Ли Чон Голь отметил трудности в ремонте Т-80У корейскими специалистами и недостаток комплектующих для замены в случае неполадок. Кроме того, по его словам, «запас снарядов для Т-80У может оказаться недостаточным в случае чрезвычайной ситуации».

Ранее сообщалось, что на начало 2017 года в южнокорейской армии находилось около 35-ти танков Т-80У и порядка 70-ти БМП-3.

Использованы фотографии: reddit.com
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Комментарии 74

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  1. Pirogov Сегодня, 16:33
    Зашевелились южно корейцы , видно уважают товарища Ына .
    Pirogov
    1. pjastolov Сегодня, 16:36
      Цитата: Pirogov
      Зашевелились южно корейцы , видно уважают товарища Ына .

      а если уважают - значит боятся laughing
      pjastolov
      1. NIKNN Сегодня, 16:49
        Цитата: pjastolov
        а если уважают - значит боятся

        Да нет, просто ихняя "черная пантера" затормозилась..., БМП-3 Они будут менять, когда штаты замену "Bradley" на вооружение примут....
        Так думается... hi
        NIKNN
        1. pjastolov Сегодня, 16:51
          Цитата: NIKNN
          Так думается...

          ну, подождем, и посмотрим когда они растормозятся lol
          pjastolov
          1. NIKNN Сегодня, 16:57
            Цитата: pjastolov
            ну, подождем, и посмотрим когда они растормозятся

            Вроде минимум на год, а там... request А по замене бредли, так вообще до 2030...
            NIKNN
            1. pjastolov Сегодня, 17:21
              Цитата: NIKNN
              А по замене бредли, так вообще до 2030...

              так времени то на расторможение - километр, тут можно успеть и опять затормозить laughing
              pjastolov
              1. NIKNN Сегодня, 17:27
                Цитата: pjastolov
                так времени то на расторможение - километр, тут можно успеть и опять затормозить

                smile
                NIKNN
        2. alexmach Сегодня, 17:21
          Что означает затормозилась? вроде бы уже давно на вооружение принято. Разве что закупить их в достаточном объёме никак не могут, он же вроде самый дорогой в мире был.
          alexmach
          1. Alex777 Сегодня, 18:19
            Дык на первой партии стояли трансмиссии германские, а на второй должна была быть корейская, но она не удалась. Дорабатывают...
            А вообще 35 танков странная тема для обсуждения. hi
            Alex777
            1. Кент0001 Сегодня, 19:08
              Для Южной Кореи это достаточно весомое количество.
              Кент0001
              1. alexmach Сегодня, 19:42
                Да как сказать. Я вот полазил по википедии танков К1 у них полторы тысячи, К1м - четыре сотни.
                alexmach
          2. NIKNN Сегодня, 20:47
            Цитата: alexmach
            Что означает затормозилась? вроде бы уже давно на вооружение принято. Разве что закупить их в достаточном объёме никак не могут, он же вроде самый дорогой в мире был.

            Приняли, но, что то с ходовой..., выпуск приостановили... На днях где то было...
            NIKNN
        3. Ил-18 Сегодня, 20:11
          Помнится, когда новость на сайте о возможности выкупа этих танков заметка появилась, их сразу, кто на Север, кто батальон уже где-то разместил... А снарядов и запчастей у них не хватает по причине предполагаемой перепродаже обратно РФ. Теперь, возможно чего-то Рособоронэкспорту заплатят. Такой у них сосед.
          Может, им на Т-90 замахнуться? По-моему, самое время предложить.
          Ил-18
      2. The_Lancet Сегодня, 16:50
        Зачем их оставлять на вооружении дальше?Или Юж. Корея производит 125 мм танковые снаряды?Имеет смысл некоторые танки превратить в мишени для обстрела и проверки своего оружия
        The_Lancet
        1. pjastolov Сегодня, 16:52
          Цитата: The_Lancet
          Зачем их оставлять на вооружении дальше?Или Юж. Корея производит 125 мм танковые снарядыИмеет смысл танки превратить в мишени для обстрела

          имеет, а с чем останутся?
          pjastolov
          1. The_Lancet Сегодня, 16:54
            Цитата: pjastolov
            Цитата: The_Lancet
            Зачем их оставлять на вооружении дальше?Или Юж. Корея производит 125 мм танковые снарядыИмеет смысл танки превратить в мишени для обстрела

            имеет, а с чем останутся?

            Останутся с танками К1 и К2 который начал производиться с 2013 года.
            Российский металл без запасных частей зачем хранить?
            Часть на полигоны как мишени.Остальная часть в музеи
            The_Lancet
            1. Zibelew Сегодня, 17:18
              Цитата: The_Lancet
              Российский металл без запасных частей зачем хранить?
              Часть на полигоны как мишени.Остальная часть в музеи

              Ну вроде Россия хотела вернуть обратно Т-80.
              «Решение о возвращении танков Т-80 и БМП-3 было принято ещё в 2015 году. Сейчас завершена оценка состояния этих машин и подготовлен документ с нашим предложением. Он был передан одной из рабочих групп уже в рамках состоявшегося 3 сентября визита в Россию президента Южной Кореи. Россия рассчитывает не на покупку, а на взаимовыгодный для обеих стран бартерный обмен», — сообщил газете «Известия» источник в военно-дипломатических кругах.
              Zibelew
              1. pjastolov Сегодня, 17:24
                а может, ну их, пусть практикуются в стрельбе lol а деньги ищут на абрамсы
                pjastolov
                1. The_Lancet Сегодня, 17:34
                  а деньги ищут на абрамсы

                  Я думаю сейчас нет проблем с деньгами на оборону в Юж.Корее по причине явного кризиса в отношениях с Сев.Кореей
                  The_Lancet
                  1. pjastolov Сегодня, 17:36
                    Цитата: The_Lancet
                    Я думаю сейчас нет проблем с деньгами

                    с деньгами всегда есть проблемы, если это не америка - которая просто может их напечатчть hi
                    pjastolov
                  2. Svarog51 Сегодня, 18:05
                    Я думаю сейчас нет проблем с деньгами на оборону в Юж.Корее

                    Полностью согласен. Вот только Т-80 южнокорейцам понравились, поставим запчасти и дальше будут использовать. Но тут влезает политика, и адью.
                    Svarog51
                    1. pjastolov Сегодня, 18:12
                      Привет Сергей hi политика - она баба вредня laughing
                      pjastolov
                      1. Svarog51 Сегодня, 18:45
                        Здорово, Володя hi Про Иваново ещё в СССР легенды ходили в плане женском. А вот "политики" у нас не было, у нас любовь была. Без секса, не удумай чего. wink
                        Svarog51
                      2. pjastolov Сегодня, 18:50
                        у нас любовь была. Без секса, не удумай чего.
                        pjastolov
        2. рюрикович Сегодня, 17:19
          Цитата: The_Lancet
          Имеет смысл некоторые танки превратить в мишени для обстрела и проверки своего оружия

          Подогнали бы с десяток своих "Абрамсов" и "Брэдли" со "Страйкерами" нам...Для стрельбы по ним и проверки качества нашего оружия... wink Слабо? feel
          Аль исключительность не позволяет? wink
          рюрикович
          1. The_Lancet Сегодня, 17:36
            Цитата: рюрикович
            Цитата: The_Lancet
            Имеет смысл некоторые танки превратить в мишени для обстрела и проверки своего оружия

            Подогнали бы с десяток своих "Абрамсов" и "Брэдли" со "Страйкерами" нам...Для стрельбы по ним и проверки качества нашего оружия... wink Слабо? feel
            Аль исключительность не позволяет? wink

            А вы из какой страны?Кому "Нам"?
            The_Lancet
            1. рюрикович Сегодня, 17:40
              Цитата: The_Lancet
              А вы из какой страны?

              СССР soldier Мы, славяне, одна страна fellow Невзирая на границы hi
              рюрикович
          2. svp67 Сегодня, 18:06
            Цитата: рюрикович
            Подогнали бы с десяток своих "Абрамсов"

            Сейчас чуть подшаманят и пришлют....
            svp67
        3. Капитан Пушкин Сегодня, 20:28
          Цитата: The_Lancet

          1
          The_Lancet Сегодня, 16:50 ↑ Новый
          Зачем их оставлять на вооружении дальше?Или Юж. Корея производит 125 мм танковые снаряды?Имеет смысл некоторые танки превратить в мишени для обстрела и проверки своего оружия

          Египет тоже не производит 120мм снаряды для танковых пушек. Может быть ему Абрамсы как мишени использовать? Для эти целей РФ может ему продать за недорого Метисов-Корнетов и ещё чего-нибудь.
          Капитан Пушкин
    2. RASKAT Сегодня, 16:53
      Да видать надежды на абрамсы нет? А Т-80 мы им еще и модернизировать им сможем до современной версии, пусть обращаются hi .
      RASKAT
      1. Mavrikiy Сегодня, 17:15
        Цитата: RASKAT
        в южнокорейской армии находилось около 35-ти танков Т-80У

        в южнокорейской армии находилось около 35-ти танков Т-80У
        Просто танковая армада. Впрочем они хотели принять 100 "Черных пантер".
        35 Т80=100К2. Арихметика..... Конечно нужно менять Т80, а то ВПК загнется feel
        Mavrikiy
    3. Вадим237 Сегодня, 16:59
      Эти танки и БМП, ещё пойдут на штурм 38ой параллели.
      Вадим237
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:10
        Цитата: Вадим237
        Эти танки и БМП, ещё пойдут на штурм 38ой параллели.

        да ну??? если кто жив останется...что-вряд ли...
        Дедкастарый
      2. п-к Опарышев Сегодня, 19:32
        Эти танки пойдут на Россию.Вы разве не слышали о восточном коварстве?
        п-к Опарышев
  2. Livonetc Сегодня, 16:34
    Ну так легко решается.
    Новый контракт с Россией и запчасти и беоприпасы.
    Livonetc
    1. demiurg Сегодня, 16:38
      Цитата: Livonetc
      Ну так легко решается.
      Новый контракт с Россией и запчасти и беоприпасы.

      Если бы всё так просто. Пора менять СУО, модернизировать ДЗ. Дорого однако.
      demiurg
      1. verner1967 Сегодня, 16:42
        Цитата: demiurg
        Дорого однако.

        Кому дорого? Вы не путайте наш тощий бюджет, с бюджетом ЮК. Они и новый комплект танков с бэхами купят, если надо.
        verner1967
        1. shans2 Сегодня, 16:58
          У России вполне не тощий военный бюджет) побольше южнокорейского)
          shans2
          1. verner1967 Сегодня, 17:19
            Цитата: shans2
            У России вполне не тощий военный бюджет) побольше южнокорейского)

            Во-первых, я имел в виду бюджет вообще, а во-вторых, какие ВС у ЮК и какие у нас, в соотношении у них военный бюджет больше.
            verner1967
      2. Кент0001 Сегодня, 19:11
        Нафига. Против того что сейчас есть у Ына эти т-80 вааще огонь.
        Кент0001
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 20:32
        Цитата: demiurg
        demiurg Сегодня, 16:38 ↑ Новый
        Цитата: Livonetc
        Ну так легко решается.
        Новый контракт с Россией и запчасти и беоприпасы.

        Если бы всё так просто. Пора менять СУО, модернизировать ДЗ. Дорого однако.

        Ну заказать у РФ разработку нового ЗРК, это не дорого (у нас его делали для корейцев, а присмотрелись, он и нам пригодился. С-350 назвали), а модернизировать три десятка танков - дорого? Ню-ню...
        Капитан Пушкин
    2. alexmach Сегодня, 17:23
      Ага, а потом эти же танки с кем воевать поедут то?
      alexmach
  3. изя топ Сегодня, 16:39
    из-за отсутствия на сегодняшний день альтернативы.
    янкесы вам покажут-отсутствие альтернативы angryобъяснят,что лучше абрамса зверя нет
    изя топ
    1. pjastolov Сегодня, 16:54
      Цитата: изя топ
      из-за отсутствия на сегодняшний день альтернативы.
      янкесы вам покажут-отсутствие альтернативы angryобъяснят,что лучше абрамса зверя нет

      pjastolov
      1. Mavrikiy Сегодня, 17:16
        На последнем кадре надпись: "Могу!"
        Mavrikiy
        1. pjastolov Сегодня, 17:25
          Цитата: Mavrikiy
          На последнем кадре надпись: "Могу!"

          неа, немогу laughing
          pjastolov
          1. Svarog51 Сегодня, 18:27
            Володя, приветствую hi Да может Абрамс летать, только недолго и недалеко. Проблема с перекормом, кто же такую тушу поднимет? Да и результат приземления на фото. А если "отставить смех", то на выставке в Абу-Даби Абрамы "продемонстрировали" как могут "разуться" повторяя программу русского танка. В Ютубе этот казус удалили, чтоб не позорить Америку. Так от русских выступал Т-90. Движок там другой.
            Svarog51
            1. pjastolov Сегодня, 18:32
              Сергей hi так и Т-80 сейчас неплохо модернизируют и движки новые ставят
              pjastolov
              1. Svarog51 Сегодня, 20:02
                Володь, так только силуэт сменился, инструкцию мы и не забывали. good drinks
                Svarog51
    2. perepilka Сегодня, 16:57
      Цитата: изя топ
      что лучше абрамса зверя нет

      Да горят, уже и курды жгут эти самоходы
      perepilka
      1. pjastolov Сегодня, 17:31
        Цитата: perepilka
        Да горят, уже и курды жгут эти самоходы

        а говорят еще - что танки грязи не боятся lol
        pjastolov
        1. Doliva63 Сегодня, 17:55
          Ну, в училище, помнится 64-ку по осени так ухитрились в болоте утопить, что куковала она там до весны. Так что - всяко бывает!
          Doliva63
          1. Svarog51 Сегодня, 18:32
            Влентин, приветствую hi пропажу. У нас в болотце торчал в 90-х многоколесный транспортёр, перезимовал и уехал. Подробностей не знаю, но видел своими глазами.
            Svarog51
      2. изя топ Сегодня, 17:34
        Цитата: perepilka
        Да горят, уже и курды жгут эти самоходы

        так,это что?ты супротив самой демократичной демократии? angry не могут же быть жопорукими самые исключительные request да ещё за такую цену fellow или могут? what
        пы.сы.здарова hi
        изя топ
        1. perepilka Сегодня, 18:28
          Цитата: изя топ
          ты супротив самой демократичной демократии?

          Да щаз! Помнится, один генерал, ну перефразирую.
          Офицер-демократ, это всё равно, что еврей-оленевод laughing
          perepilka
          1. изя топ Сегодня, 18:32
            Цитата: perepilka
            Помнится, один генерал

            нууу,если уж генералов вспоминать...
            -товарищи офицеры,прошу вас не называть пiндосов пiндосами-они обижаются laughing
            изя топ
  4. perepilka Сегодня, 16:43
    Это чо, чёрная пантера не взлетела? what
    Не выходит каменный цветок, нефига не Данила-мастер?
    perepilka
  5. andrewkor Сегодня, 16:50
    А китайские снаряды не проще купить ,в России же спи..ны?
    andrewkor
  6. Ураган70 Сегодня, 16:52
    Цитата: verner1967
    Цитата: demiurg
    Дорого однако.

    Кому дорого? Вы не путайте наш тощий бюджет, с бюджетом ЮК. Они и новый комплект танков с бэхами купят, если надо.

    Насколько наш бюджет тощее ихнего? Это наверно они лучшие ракеты и лучшие ракетные двигатели производят? Десятую долю санкций, на нас наложенных(я имею ввиду не детские, а реальные, по технологиям например) возложить на ЮК и их жирный бюджет сдуется за полгода!!! А мы идем вперёд! Так то...
    Ураган70
  7. федоров Сегодня, 16:55
    Во блин проблема, запчастей им не хватает, по корейским меркам копеечной стоимостью. Командируйте пару-тройку Российских технарей с причендалами, исправят все за месяц,еще и научат матюкаться корейцев -техников..И Катюшу петь.
    Нет, Ну так закупили бы свою "Черную пантеру" - проблемы возрастут в десятки раз.
    федоров
  8. Mavrikiy Сегодня, 17:05
    Сеул может отложить снятие с вооружения российских Т-80У
    Нет уж, нет уж, нафиг, нафиг, умерла так умерла (из анекдота) feel
    Ли Чон Голь отметил трудности в ремонте Т-80У корейскими специалистами
    Оказалось у корейских спецов "в носе не кругло", разочеровали. sad
    Mavrikiy
  9. sabakina Сегодня, 17:28
    Сеул может отложить снятие с вооружения российских Т-80У

    Люди, переведите на русский матерный, а о нифига не понятно!
    sabakina
    1. изя топ Сегодня, 17:37
      Цитата: sabakina
      Сеул может отложить снятие с вооружения российских Т-80У

      Люди, переведите на русский матерный, а о нифига не понятно!

      tongue
      изя топ
    2. федоров Сегодня, 17:42
      Смирнов Олег или Рома Скоморохов забанят сразу, думаю не стоит на Русский матерный переводить.
      федоров
      1. рюрикович Сегодня, 17:47
        Цитата: федоров
        Смирнов Олег или Рома Скоморохов забанят сразу, думаю не стоит на Русский матерный переводить.

        Подтверждаю fellow Великий и могучий настолько велик и могуч, что его можно трактовать по разному...
        рюрикович
        1. изя топ Сегодня, 18:02
          Цитата: рюрикович
          Цитата: федоров
          Смирнов Олег или Рома Скоморохов забанят сразу, думаю не стоит на Русский матерный переводить.

          Подтверждаю fellow Великий и могучий настолько велик и могуч, что его можно трактовать по разному...

          изя топ
          1. Ил-18 Сегодня, 20:22
            Там ещё Анастасия ( Тuman) лютует, я даже масленичный продукт круглой формы точками вместо букав огласил... Короче, убила на вечно. love
            Ил-18
        2. Svarog51 Сегодня, 18:38
          Великий и могучий настолько велик и могуч, что его можно трактовать по разному...
          Потому он и могуч, что по другому не трактуется. Куда направил супостата, пусть в этом направлении и двигается. В альтернативе только проводник - Иван Сусанин. wink
          Svarog51
    3. perepilka Сегодня, 20:22
      Цитата: sabakina
      Люди, переведите на русский матерный,

      Русский военно-полевой ваще-то, ну иль русский командный, не не на этом сайте
      perepilka
  10. Doliva63 Сегодня, 17:58
    Задумали сравнить 80-ки со своими аналогами в ходе БД с КНДР? Хитро, однако! bully
    Doliva63
  11. нивасандер Сегодня, 18:20
    а можно обратно продать в РФ, наши уже дважды предлагали. У нас за ними очередь. Уганда имеет 50 подобных панцеров(в более лохматой комплектухе) , а хочет еще столько же . Имеющиеся же все расписаны поштучно .Кстати корейцы выходили с предложением к нашему МО с предложением о покупке З\Ч и Б\Л--откликнулись хохлы ,но их сразу послали к ЫНу
    нивасандер
  12. кот бегемот Сегодня, 18:46
    Что уж так , можно ведь и модернизировать машины.
    кот бегемот
  13. IQ12NHJ21az Сегодня, 19:29
    Чото там с "очень чёрной пантерой", темнят южные корейцы. Если перевооружение, то какую-то часть 80-ок можно на запчасти пустить, однако им хочется запчастей - дело не в перевооружении, а в чём? Видимо "чёрная пантера" всё никак не может перепрыгнуть Т-80, и что-то или где-то у них забуксовало. Наверное проблемы с "чёрной пантерой" достаточно серьёзные, если возникла мысль о покупке запчастей для Т-80 - даже небольшое количество Т-80 заменить нечем, а "пантера" на данном этапе проигрывает Т-80. Я так думаю.
    IQ12NHJ21az
  14. 16112014nk Сегодня, 20:49
    Сеул может отложить снятие
    И очень правильно сделает!
    16112014nk
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