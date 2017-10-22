Сеул может отложить снятие с вооружения российских Т-80У

То, что танки Т-80У или бронемашины БМП-3 подтвердили свои выдающиеся способности в бою, – факт; но если принимать во внимание возникающие при использовании сложности из-за недостатка запчастей, необходимо в срочном порядке подготовить план, который определит, нужна ли покупка запчастей к военным комплексам на условиях военного соглашения с Россией или должна быть поддержана позиция по скорейшей замене вооружения,

Сеул может пересмотреть планы по снятию с вооружения российских танков Т-80У, несмотря на проблемы с их совместимостью с другой техникой в южнокорейском арсенале, передает РИА Новости сообщение южнокорейского парламентария Ли Чон Голя.Танки Т-80У и бронемашины БМП-3 были поставлены в Республику Корея в 1995 и 2002 годах в счет выплаты госдолга СССР. Ранее предполагалось, что южнокорейская армия постепенно откажется от использования этой техники в период с 2018 по 2022 год.Однако выполнение этого плана может быть отложено на неопределенный срок из-за отсутствия на сегодняшний день альтернативы.сказал Ли Чон Голь.Помимо проблем с совместимостью российских машин с другой техникой, стоящей на вооружении, Ли Чон Голь отметил трудности в ремонте Т-80У корейскими специалистами и недостаток комплектующих для замены в случае неполадок. Кроме того, по его словам, «запас снарядов для Т-80У может оказаться недостаточным в случае чрезвычайной ситуации».Ранее сообщалось, что на начало 2017 года в южнокорейской армии находилось около 35-ти танков Т-80У и порядка 70-ти БМП-3.