14:16 23 октября

Около двух тысяч миротворцев провели учения в Самарской области

Миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО) провела в Самарской области учения по итогам летнего периода обучения, сообщила пресс-служба ЦВО.

Около двух тысяч миротворцев провели учения в Самарской области


В учениях приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники. Подразделения отработали задачи по созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне важных административных и промышленных объектов и другие
- говорится в сообщении.


Отмечается, что в ходе учений миротворцы также сдали нормативы по вождению боевых машин и по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам.

Первая в России миротворческая бригада была создана в Самарской области в 2005 году. Это единственное подобное соединение в Сухопутных войсках. Бригада предназначена для решения миротворческих задач на территории стран СНГ, но при необходимости может действовать по мандату ООН и за пределами стран Содружества.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Искандер Ш Сегодня, 10:22
    К высадке в Донбассе готовятся smile
    Искандер Ш
    1. svp67 Сегодня, 10:25
      Цитата: Искандер Ш
      К высадке в Донбассе готовятся

      Тут интересно было бы узнать тему батальонных и бригадных учений. Она бы многое могла рассказать. Но скорей всего на Донбасс, в качестве миротворцев их не пустят. По нормам ООН, для этого требуется добро ОБЕИХ сторон конфликта, а нынешняя влада не за что на это не согласится.
      svp67
      1. Искандер Ш Сегодня, 10:36
        Цитата: svp67
        По нормам ООН, для этого требуется добро ОБЕИХ сторон конфликта, а нынешняя влада не за что на это не согласится.



        Порошенко обещает, что де "Пить брошу, но миротворцы будут!"

        Порошенко он же президент он врать не будет. laughing
        Искандер Ш
        1. svp67 Сегодня, 10:40
          Цитата: Искандер Ш
          Порошенко он же президент он врать не будет

          А он же не сказал, в каком году. Так, что уж точно не врет...
          svp67
      2. 210окв Сегодня, 10:43
        Тут вопрос такой..Вот если ООН решит лишить наших мандата в ПМР то какого ляда мы будем придерживаться ЧУЖИХ правил?
        Цитата: svp67
        Цитата: Искандер Ш
        К высадке в Донбассе готовятся

        Тут интересно было бы узнать тему батальонных и бригадных учений. Она бы многое могла рассказать. Но скорей всего на Донбасс, в качестве миротворцев их не пустят. По нормам ООН, для этого требуется добро ОБЕИХ сторон конфликта, а нынешняя влада не за что на это не согласится.
        210окв
        1. svp67 Сегодня, 10:45
          Цитата: 210окв
          Тут вопрос такой..Вот если ООН решит лишить наших мандата в ПМР то какого ляда мы будем придерживаться ЧУЖИХ правил?

          Кроме миротворцев там еще наши солдаты на арсеналах хранения боеприпасов, вывезти которые мы сейчас не можем из-за позиции Украины, а уничтожать все это там, так не то что ПМР и Молдовы просто НЕ БУДЕТ
          svp67
        2. Искандер Ш Сегодня, 11:01
          Цитата: 210окв
          Тут вопрос такой..Вот если ООН решит лишить наших мандата в ПМР то какого ляда мы будем придерживаться ЧУЖИХ правил?



          О каком мандате ООН идет речь?

          Российские войска вместе с ополченцами настучали по лицу молдаванам так появилось: "Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова".
          Искандер Ш
    2. 210окв Сегодня, 10:30
      Вашим словам да Богу в уши..То бишь в Кремль..Давно пора.
      Цитата: Искандер Ш
      К высадке в Донбассе готовятся smile
      210окв
      1. dsk Сегодня, 11:39
        Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай
        19 октября 2017 года 20:10 Сочи
        "Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлён на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведёт к ситуации наравне с Сребреницей. Там просто будет резня устроена. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим. "
        dsk
    3. Воля Сегодня, 12:39
      Не дадут. Преднестровье и абхазия "напугает"
      Воля
  2. Ураган70 Сегодня, 11:31
    Поросёнка дразнят!!! А нормы ООН, для того и писаны, чтобы их обходить! Спросите у матрасов!
    Ураган70
  3. Ураган70 Сегодня, 11:47
    Цитата: 210окв
    Тут вопрос такой..Вот если ООН решит лишить наших мандата в ПМР то какого ляда мы будем придерживаться ЧУЖИХ правил?
    Цитата: svp67
    Цитата: Искандер Ш
    К высадке в Донбассе готовятся

    Тут интересно было бы узнать тему батальонных и бригадных учений. Она бы многое могла рассказать. Но скорей всего на Донбасс, в качестве миротворцев их не пустят. По нормам ООН, для этого требуется добро ОБЕИХ сторон конфликта, а нынешняя влада не за что на это не согласится.

    Не будем, уверен! Такой плацдарм отдать, Шойгу не того...этого...нормальный короче! Да и дипломаты наши найдут за что зацепиться! Ведь если сильно настаивать на выводе, то можно и по второму разу отреферендиться!
    Только что дальше, вот загвоздка! ПМР нами признана? Нет! Вот и тупик... Дальше читаем:
    " На территории самой России идеи о необходимости присоединения Приднестровья на правах региона на протяжении всей новейшей истории РФ транслировались лишь двумя политическими группами. Данную позицию озвучивали русские националисты, а позднее - русские национал-большевики. И те, и другие, за редким исключением - Андрея Савельева, Сергея Бабурина и Николая Павлова, - не присутствовали ни в парламенте, ни в исполнительной власти России, а сегодня так вообще запрещены, и их деятельность жестко преследуется правоохранительными органами.
    Разумеется, на аннексию территории Приднестровья, согласно международных законов и официально транслируемой позиции российских властей Россия не пойдет. Следует также отметить, что, несмотря на признание Абхазии и ЮО, случившееся под давлением форсмажорных обстоятельств, о юридическом вхождении этих регионов в состав России речь пока не идет, всё ограничивается редкими эмоциональными выступлениями на этот счет, предназначенными, скорее, в военно-пропагандистских целях, дабы охладить пыл сегодняшних властей Грузии."
    И все... И не поймешь кто чего хочет вообще...
    Ураган70
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