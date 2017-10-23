Около двух тысяч миротворцев провели учения в Самарской области

В учениях приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники. Подразделения отработали задачи по созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне важных административных и промышленных объектов и другие

Миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО) провела в Самарской области учения по итогам летнего периода обучения, сообщила пресс-служба ЦВО.- говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе учений миротворцы также сдали нормативы по вождению боевых машин и по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам.Первая в России миротворческая бригада была создана в Самарской области в 2005 году. Это единственное подобное соединение в Сухопутных войсках. Бригада предназначена для решения миротворческих задач на территории стран СНГ, но при необходимости может действовать по мандату ООН и за пределами стран Содружества.