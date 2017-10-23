14:07 23 октября

Австралия планирует использовать виртуальную реальность для обучения солдат

Австралийское правительство выделило 2,2 миллиона долларов на создание программы виртуальной реальности для обучения военных. Реализовывать программу будет Университет Ньюкасл, используя в создании программы технологии биометрии и виртуальной реальности (VR), сообщает Tribune

Австралия планирует использовать виртуальную реальность для обучения солдат


В заявлении, сделанном министром обороны Австралии Кристофером Пайном (Christopher Pyne) говорится о том, что итоговая программа обучения должна иметь возможности моделирования различных реальных сценариев, что позволит тренировать военных в непредсказуемых для них ситуациях и тем самым тренировать их психологическую гибкость.


В ходе этих экспериментов будут собираться данные, на основе которых специалисты смогут определить насколько каждый конкретный солдат готов к реальным боевым операциям. Данный проект финансируется австралийским правительством, Технологической группой по оборонным исследованиям (DSTG) и Австралийской армией.

Предполагается, что во время проигрывания виртуальных сценариев военные столкнутся с различными сложными ситуациями, например в сценарии эвакуации раненых на вертолете им придется научиться взаимодействовать со спасателями, определять очередность отправки раненых и принимать верные решения по организации действий в обороне. При этом сложность ситуации можно варьировать, что поможет проводить постепенное обучение и по итогу научить военных справляться с самыми сложными психологическими ситуациями.

Использованы фотографии: http://armsofwar.ru/
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Комментарии 27

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  1. резервист Сегодня, 11:31
    планирует использовать виртуальную реальность

    Но бить австралопитеков будут реально.
    резервист
    1. 210окв Сегодня, 11:33
      Насчет австралопитеков не знаю,но шавками быть они всегда готовы.
      Цитата: резервист
      планирует использовать виртуальную реальность

      Но бить австралопитеков будут реально.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 11:35
        Лучше бы в пейнтбол играли , больше проку , но видимо там шарики больно бьются. laughing
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 11:41
          "Женщину, погоду и выпивку на заменишь "чем-то похожим"." (с) Р.Хайнлайн, роман "Туннель в небе".
          То же касается и подготовки военных. Виртуальные тренажёры это хорошо, но не заменят они тренировки на реальном объекте.
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 11:45
            Они уже думают что и воевать будут при помощи джойстиков , управляя роботами. lol
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 11:47
              Насмотрелись всяких "Аватаров" и им подобных "Суррогатов". fool
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 11:55
                Угу , а потом удивляются , что на войне убивают и нельзя восстановиться.
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 11:58
                  И последнее удачное сохранение не загружается... crying
                  Джедай
          2. АВП 518 Сегодня, 12:03
            Цитата: Джедай
            "Женщину, погоду и выпивку на заменишь "чем-то похожим"." (с) Р.Хайнлайн, роман "Туннель в небе".

            Эй, вперед, обезьяны!

            Или вы хотите жить вечно?

            Неизвестный сержант. 1918 год

            Роберт Хайнлайн. Звездный десант
            АВП 518
            1. Джедай Сегодня, 12:06
              Уважаю людей, читавших Хайнлайна! good hi drinks
              Джедай
              1. АВП 518 Сегодня, 12:10
                Цитата: Джедай
                Уважаю людей, читавших Хайнлайна!

                В 1991 году нашел потрепанный томик "Имею скафандр-готов путешествовать",и началось.... laughing
                АВП 518
                1. Джедай Сегодня, 12:14
                  Надо же! Моё с ним знакомство состоялось в том же 1991 после прочтения журнала "Юный техник", где в статье о солдатах будущего упоминалась его "Звёздная пехота". yes
                  Джедай
                  1. АВП 518 Сегодня, 12:17
                    Цитата: Джедай
                    где в статье о солдатах будущего упоминалась его "Звёздная пехота".

                    Да везде натакливался на упоминание,впервые издался у нас в году 95,хотя могу ошибаться.
                    АВП 518
          3. Orionvit Сегодня, 12:09
            "Заочное обучение, это всё равно, что заочное питание."
            Старая студенческая мудрость. Пусть тренируются, интересно потом посмотреть на них в реальном бою.
            Orionvit
          4. Щаранский Сегодня, 12:49
            а что Вы скажете на это? Они тоже шавки и боятся что шарики больно бьются?
            https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201702081
            045-hz8s.htm
            Щаранский
    2. LSA57 Сегодня, 11:57
      Цитата: резервист
      Но бить австралопитеков будут реально.

      кто? да они реально ещё нискем не воевали. только у саш на подхвате
      LSA57
  2. 210окв Сегодня, 11:31
    А воевать они тоже будут виртуально?
    210окв
    1. Комментарий был удален.
    2. LSA57 Сегодня, 12:00
      Цитата: 210окв
      А воевать они тоже будут виртуально?

      дома, на диване, на компе. надо им туда наши "Танчики" заслать
      LSA57
    3. Orionvit Сегодня, 12:16
      Это как Эмильен из фильма такси. На компьютере первый гонщик, в реальной жизни водить так и не научился. laughing
      Orionvit
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:32
    Одна сильнейшая армия евразийского континента уже использует АРМА-3 для тренировки, люди, ходящие на головах, безнадежно отстали laughing
    Ушлый_башкорт
    1. д^Амир Сегодня, 11:40
      то Уважаемый Земляк фигня!!!!! а вот про русских хакеров что-то подзабыли!!!!!! Вы представляете ЧТО они с бедолагами проделают!!!!!! good да те в Российскую сторону и смотреть не будут!!! сразу начнут амеров отстреливать.... ибо инстинкт!!! приживленный... как у собак Павлова... lol
      д^Амир
      1. LSA57 Сегодня, 12:05
        Цитата: д^Амир
        а вот про русских хакеров что-то подзабыли!!!!!!

        если этих, то никогда!!!!
        LSA57
  4. Egorovich Сегодня, 11:44
    Австралийских бушменов всех похоже перебили, осталась виртуальность.
    Egorovich
    1. LSA57 Сегодня, 12:08
      Цитата: Egorovich
      Австралийских бушменов всех похоже перебили,

      как это перебили? они у них в резерве

      а это их командир
      LSA57
  5. pvv113 Сегодня, 11:56
    программы виртуальной реальности для обучения военных

    Будут покемонов гонять
    pvv113
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    В первую и во вторую МВ светились кое где своими шортами и шляпами, но военных успехов не наблюдалось. Пусть хоть на тренажерах поучатся, иначе забудут для чего армия нужна и что в ней делают солдаты.
    rotmistr60
  7. лысова Сегодня, 12:33
    laughing Ой, что то запоздали, у нас большая часть детворы, юношей, да и взрослого населения, эти курсы давно прошли.
    лысова
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