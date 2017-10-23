Австралия планирует использовать виртуальную реальность для обучения солдат
Австралийское правительство выделило 2,2 миллиона долларов на создание программы виртуальной реальности для обучения военных. Реализовывать программу будет Университет Ньюкасл, используя в создании программы технологии биометрии и виртуальной реальности (VR), сообщает Tribune
В заявлении, сделанном министром обороны Австралии Кристофером Пайном (Christopher Pyne) говорится о том, что итоговая программа обучения должна иметь возможности моделирования различных реальных сценариев, что позволит тренировать военных в непредсказуемых для них ситуациях и тем самым тренировать их психологическую гибкость.
В ходе этих экспериментов будут собираться данные, на основе которых специалисты смогут определить насколько каждый конкретный солдат готов к реальным боевым операциям. Данный проект финансируется австралийским правительством, Технологической группой по оборонным исследованиям (DSTG) и Австралийской армией.
Предполагается, что во время проигрывания виртуальных сценариев военные столкнутся с различными сложными ситуациями, например в сценарии эвакуации раненых на вертолете им придется научиться взаимодействовать со спасателями, определять очередность отправки раненых и принимать верные решения по организации действий в обороне. При этом сложность ситуации можно варьировать, что поможет проводить постепенное обучение и по итогу научить военных справляться с самыми сложными психологическими ситуациями.
В заявлении, сделанном министром обороны Австралии Кристофером Пайном (Christopher Pyne) говорится о том, что итоговая программа обучения должна иметь возможности моделирования различных реальных сценариев, что позволит тренировать военных в непредсказуемых для них ситуациях и тем самым тренировать их психологическую гибкость.
В ходе этих экспериментов будут собираться данные, на основе которых специалисты смогут определить насколько каждый конкретный солдат готов к реальным боевым операциям. Данный проект финансируется австралийским правительством, Технологической группой по оборонным исследованиям (DSTG) и Австралийской армией.
Предполагается, что во время проигрывания виртуальных сценариев военные столкнутся с различными сложными ситуациями, например в сценарии эвакуации раненых на вертолете им придется научиться взаимодействовать со спасателями, определять очередность отправки раненых и принимать верные решения по организации действий в обороне. При этом сложность ситуации можно варьировать, что поможет проводить постепенное обучение и по итогу научить военных справляться с самыми сложными психологическими ситуациями.
Использованы фотографии: http://armsofwar.ru/
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