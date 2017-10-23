Уралвагонзавод устанавливает 3D-принтер для печати литейной оснастки

Нам больше не придется проектировать и изготавливать дорогостоящую литейную оснастку для опытных, новых изделий и сложных отливок малых серий. Конструктору достаточно будет разработать 3D-модель необходимой отливки, по которой также в 3D будет спроектирована и изготовлена форма. Готовые стержни отправятся в литейный цех. Кроме того, для решения задач корпорации их можно будет транспортировать на любые расстояния,

Корпорация «Уралвагонзавод» завершает оснащение новой технологической линии для изготовления литейной оснастки. Изюминкой производства станет крупноформатный промышленный 3D-принтер, печатающий песчаные литейные формы и стержни, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс 3Dtoday.рассказал заместитель главного металлурга предприятия Сергей Мартыненко.По данным пресс-службы корпорации, «промышленный 3D-принтер способен печатать формы и стержни размером до 1800×1000×750 мм, либо фрагменты более крупных изделий, изготовление двух тонн продукции занимает около шестнадцати часов».В настоящее время инженеры Уралвагонзавода завершают монтаж и готовятся к пуско-наладке нового оборудования.«Это уже не первая профессиональная аддитивная система, используемая уральским предприятием. С 2015 года здесь эксплуатируется 3D-принтер Fortus 400mc производства корпорации Stratasys, печатающий полимерными филаментами. В частности, аппарат использовался в прототипировании отдельных узлов перспективного танка "Армата"», – говорится в материале.В будущем предприятие планирует дополнить список оборудования аппаратурой для оптического или лазерного 3D сканирования, а также рентгеновским томографом для проведения дефектоскопии литых изделий.Название принтера не указывается: «можно предположить, что оборудование было приобретено в обход санкций, так как описание и технические характеристики указывают на 3D-принтер S-Max производства американской компании ExOne», отмечает ресурс.