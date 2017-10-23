Уралвагонзавод устанавливает 3D-принтер для печати литейной оснастки
Корпорация «Уралвагонзавод» завершает оснащение новой технологической линии для изготовления литейной оснастки. Изюминкой производства станет крупноформатный промышленный 3D-принтер, печатающий песчаные литейные формы и стержни, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс 3Dtoday.
По данным пресс-службы корпорации, «промышленный 3D-принтер способен печатать формы и стержни размером до 1800×1000×750 мм, либо фрагменты более крупных изделий, изготовление двух тонн продукции занимает около шестнадцати часов».
В настоящее время инженеры Уралвагонзавода завершают монтаж и готовятся к пуско-наладке нового оборудования.
«Это уже не первая профессиональная аддитивная система, используемая уральским предприятием. С 2015 года здесь эксплуатируется 3D-принтер Fortus 400mc производства корпорации Stratasys, печатающий полимерными филаментами. В частности, аппарат использовался в прототипировании отдельных узлов перспективного танка "Армата"», – говорится в материале.
В будущем предприятие планирует дополнить список оборудования аппаратурой для оптического или лазерного 3D сканирования, а также рентгеновским томографом для проведения дефектоскопии литых изделий.
Название принтера не указывается: «можно предположить, что оборудование было приобретено в обход санкций, так как описание и технические характеристики указывают на 3D-принтер S-Max производства американской компании ExOne», отмечает ресурс.
Нам больше не придется проектировать и изготавливать дорогостоящую литейную оснастку для опытных, новых изделий и сложных отливок малых серий. Конструктору достаточно будет разработать 3D-модель необходимой отливки, по которой также в 3D будет спроектирована и изготовлена форма. Готовые стержни отправятся в литейный цех. Кроме того, для решения задач корпорации их можно будет транспортировать на любые расстояния,рассказал заместитель главного металлурга предприятия Сергей Мартыненко.
По данным пресс-службы корпорации, «промышленный 3D-принтер способен печатать формы и стержни размером до 1800×1000×750 мм, либо фрагменты более крупных изделий, изготовление двух тонн продукции занимает около шестнадцати часов».
В настоящее время инженеры Уралвагонзавода завершают монтаж и готовятся к пуско-наладке нового оборудования.
«Это уже не первая профессиональная аддитивная система, используемая уральским предприятием. С 2015 года здесь эксплуатируется 3D-принтер Fortus 400mc производства корпорации Stratasys, печатающий полимерными филаментами. В частности, аппарат использовался в прототипировании отдельных узлов перспективного танка "Армата"», – говорится в материале.
В будущем предприятие планирует дополнить список оборудования аппаратурой для оптического или лазерного 3D сканирования, а также рентгеновским томографом для проведения дефектоскопии литых изделий.
Название принтера не указывается: «можно предположить, что оборудование было приобретено в обход санкций, так как описание и технические характеристики указывают на 3D-принтер S-Max производства американской компании ExOne», отмечает ресурс.
Использованы фотографии: 3dtoday.ru
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