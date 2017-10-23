14:08 23 октября

Уралвагонзавод устанавливает 3D-принтер для печати литейной оснастки

Корпорация «Уралвагонзавод» завершает оснащение новой технологической линии для изготовления литейной оснастки. Изюминкой производства станет крупноформатный промышленный 3D-принтер, печатающий песчаные литейные формы и стержни, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс 3Dtoday.

Уралвагонзавод устанавливает 3D-принтер для печати литейной оснастки


Нам больше не придется проектировать и изготавливать дорогостоящую литейную оснастку для опытных, новых изделий и сложных отливок малых серий. Конструктору достаточно будет разработать 3D-модель необходимой отливки, по которой также в 3D будет спроектирована и изготовлена форма. Готовые стержни отправятся в литейный цех. Кроме того, для решения задач корпорации их можно будет транспортировать на любые расстояния,
рассказал заместитель главного металлурга предприятия Сергей Мартыненко.




По данным пресс-службы корпорации, «промышленный 3D-принтер способен печатать формы и стержни размером до 1800×1000×750 мм, либо фрагменты более крупных изделий, изготовление двух тонн продукции занимает около шестнадцати часов».

В настоящее время инженеры Уралвагонзавода завершают монтаж и готовятся к пуско-наладке нового оборудования.

«Это уже не первая профессиональная аддитивная система, используемая уральским предприятием. С 2015 года здесь эксплуатируется 3D-принтер Fortus 400mc производства корпорации Stratasys, печатающий полимерными филаментами. В частности, аппарат использовался в прототипировании отдельных узлов перспективного танка "Армата"», – говорится в материале.



В будущем предприятие планирует дополнить список оборудования аппаратурой для оптического или лазерного 3D сканирования, а также рентгеновским томографом для проведения дефектоскопии литых изделий.

Название принтера не указывается: «можно предположить, что оборудование было приобретено в обход санкций, так как описание и технические характеристики указывают на 3D-принтер S-Max производства американской компании ExOne», отмечает ресурс.

Использованы фотографии: 3dtoday.ru
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Комментарии 27

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  1. резервист Сегодня, 13:12
    Сегодня видел объявление: "Продам 3D-принтер" - написанное от руки.
    Что-то здесь не так... what
    резервист
    1. резервист Сегодня, 13:14
      У нас на работе очень крутой 3D-принтер: судя по звукам, он сам
      перемалывает древесину и изготавливает бумагу! laughing
      резервист
      1. Тралл Сегодня, 13:18
        У моего тестя на даче 3D-принтер опупительный самогон печатает, только сахар и дрожжи успевай подкидывай smile
        Тралл
        1. cniza Сегодня, 13:20
          А у вас это не карается по закону ? , а вообще хорошая вещь.
          cniza
          1. Тралл Сегодня, 13:23
            Если для себя - нет. На сайтах наших даже продают. Сухопарниками называют.
            Тралл
            1. cniza Сегодня, 13:31
              Цитата: Тралл
              Если для себя - нет. На сайтах наших даже продают. Сухопарниками называют.


              Ну этого добра в инете не объять.
              cniza
          2. Джедай Сегодня, 13:24
            Виктор, в некоторых агроусадьбах и в Беловежской пуще самогон гонят абсолютно официально, оформив лицензию. drinks
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 13:30
              Можно даже продавать другим? вы впереди России. drinks
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 13:31
                Именно так - его продают туристам и кое-где даже позволяют самому выгнать первач! good
                Джедай
    2. Дедкастарый Сегодня, 13:15
      Название принтера не указывается: «можно предположить, что оборудование было приобретено в обход санкций, так как описание и технические характеристики указывают на 3D-принтер S-Max производства американской компании ExOne», отмечает ресурс.
      "импортозамещение"...
      Дедкастарый
      1. резервист Сегодня, 13:17
        Производители 3D-принтеров убедительно просят покупателей не печатать на них 3D-принтеры smile
        резервист
      2. oldseaman1957 Сегодня, 13:19
        резервист///перемалывает древесину и изготавливает бумагу!
        А если его настроить дрова рубить...
        oldseaman1957
      3. с-т Petrov Сегодня, 13:28
        Дедкастарый так импортозамещать не мешки на форуме ворочать. Занялся бы ты делом - может и станок бы русский был.

        Но светлые умы заняты иронией на форуме ВО
        с-т Petrov
    3. Titsen Сегодня, 13:17
      Цитата: резервист
      Сегодня видел объявление: "Продам 3D-принтер" - написанное от руки.
      Что-то здесь не так...


      На навар от покупки-продажи одного сразу купят два!

      Ну а вообще, если будут на нём реально работать - это здорово!

      Только чтобы Арматы не печатали, а только оснастку...
      Titsen
      1. NIKNN Сегодня, 13:47
        Цитата: Titsen
        Только чтобы Арматы не печатали, а только оснастку...

        размером до 1800×1000×750 мм Пусть печатают, создадим москитные танковые войска... smile
        NIKNN
    4. резервист Сегодня, 13:21
      Раньше ходил анекдот: "Увидел объявление "Продам принтер", написанное от руки. Что-то здесь не так".
      Теперь всё наоборот.
      Недавно увидел объявление "Поможем исправить почерк", напечатанное на принтере. Много думал. what
      резервист
  2. профессор Сегодня, 13:18
    С 2015 года здесь эксплуатируется 3D-принтер Fortus 400mc производства корпорации Stratasys, печатающий полимерными филаментами.

    Поздравлю израильскую компанию из Реховота с вкладом в обороноспособность России. good

    ПС
    Импортозамещение воплоти.
    профессор
    1. д^Амир Сегодня, 13:25
      ну Профессор... не надо так откровенно за нас радоваться... да... имеем... переживём...
      д^Амир
    2. Дедкастарый Сегодня, 13:27
      Цитата: профессор
      Поздравлю израильскую компанию из Реховота с вкладом в обороноспособность России.

      спасиба Олежка от нас!drinks
      Цитата: профессор
      Импортозамещение воплоти.

      что могём-то могём... feel lol
      Дедкастарый
  3. резервист Сегодня, 13:19
    - Слушай, Вась, ты завтра сможешь от нашей команды побежать на
    соревнованиях офисных работников?
    - Пожалуй, смогу!
    - А как, спринтером на короткую дистанцию, или стайером - на длинную?
    - Давай с принтером! А тайер – это что? what
    резервист
  4. gavrila2984 Сегодня, 13:22
    Блин, да когда ж сами-то начнём 3D-принтеры производить? Как, впрочем, и много каких других станков.
    gavrila2984
    1. Тралл Сегодня, 13:25
      Цитата: gavrila2984
      Блин, да когда ж сами-то начнём 3D-принтеры производить? Как, впрочем, и много каких других станков.

      Бритвенных?
      Тралл
      1. gavrila2984 Сегодня, 13:42
        Да хоть и бритвенных, кстати.
        gavrila2984
    2. Дедкастарый Сегодня, 13:28
      Цитата: gavrila2984
      Блин, да когда ж сами-то начнём 3D-принтеры производить? Как, впрочем, и много каких других станков.

      когда сделаем один,а потом напечатаем-много! fellow wassat
      Дедкастарый
      1. NIKNN Сегодня, 13:50
        Цитата: Дедкастарый
        когда сделаем один,а потом напечатаем-много!

        Да, чтобы сделать станок, надо сделать станок, для изготовления станков...
        Ну так как то, если грубо... request
        NIKNN
    3. 32363 Сегодня, 13:30
      Цитата: gavrila2984
      Блин, да когда ж сами-то начнём 3D-принтеры производить? Как, впрочем, и много каких других станков.

      когда простые профессии как токарь, фрезеровщик, сверловщик, формовщик, сварщик будут хорошо оплачиваться и будут престижными, ведь это литьё нужно ещё грамотно обработать.
      32363
  5. Livonetc Сегодня, 13:34
    Цитата: профессор
    С 2015 года здесь эксплуатируется 3D-принтер Fortus 400mc производства корпорации Stratasys, печатающий полимерными филаментами.

    Поздравлю израильскую компанию из Реховота с вкладом в обороноспособность России. good

    ПС
    Импортозамещение воплоти.

    Профессор.
    Импорттозамещение в первую очередь касается сегментов где производители наши вероятные противники и особливо тех кто ведет против России санкционную войну.
    Израиль подпадает под эти признаки?
    Если нет то и беспокоится вам не о чем.
    Что касается производственного оборудования то и в советский период оно закупалось в том числе в интересах ВПК в западных странах сленах НАТО и прекрасно себе обеспечивало обороноспособность советской родины.
    А закладки, заложенные в оборудование (с целью снижения изначальных качеств и параметров) с успехом обнаруживались и купировались.
    Мир дружба, мац... жвачка.
    Livonetc
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