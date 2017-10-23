Курды подбили два иракских танка
Бойцы пешмерги начавшие боевые действия против проправительственных сил Ирака, вошедших на территорию Курдистана, объявили об уничтожении двух иракских танков (одного M1A1M Abrams и одного Т-72), одного БТР более 12-ти автомобилей HMMWV. Об этом сообщает bmpd.
Согласно заявлению курдов, вся эта техника принадлежала пытавшимся овладеть населенным пунктом Прде (южнее Эрбиля) проправительственным отрядам шиитских ополченцев "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, к тому же, потеряли в ходе боестолкновения до 150 человек убитыми и ранеными.
Видео танка М1А1М Abrams иракских сил, уничтоженного в районе Прде
По словам источников, танк M1A1M Abrams был уничтожен курдами с применением противотанкового ракетного комплекса MILAN.
Ресурс напоминает, что переносные ПТРК MBDA MILAN передавались пешмерге германским правительством из наличия вооруженных сил ФРГ для целей борьбы с террористами.
Видео того же уничтоженного танка М1А1М
«Первая партия переданных германской стороной ПТРК MILAN в составе 30 пусковых установок и 500 управляемых ракет была доставлена в Иракский Курдистан в сентябре 2014 года. В 2015 году были поставлены еще 30 пусковых установок и 213 ракет, а в 2016 году – еще более 300 ракет (курдам поставлялись ракеты MILAN-2)», – говорится в материале.
Согласно заявлению курдов, вся эта техника принадлежала пытавшимся овладеть населенным пунктом Прде (южнее Эрбиля) проправительственным отрядам шиитских ополченцев "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, к тому же, потеряли в ходе боестолкновения до 150 человек убитыми и ранеными.
Видео танка М1А1М Abrams иракских сил, уничтоженного в районе Прде
По словам источников, танк M1A1M Abrams был уничтожен курдами с применением противотанкового ракетного комплекса MILAN.
Ресурс напоминает, что переносные ПТРК MBDA MILAN передавались пешмерге германским правительством из наличия вооруженных сил ФРГ для целей борьбы с террористами.
Видео того же уничтоженного танка М1А1М
«Первая партия переданных германской стороной ПТРК MILAN в составе 30 пусковых установок и 500 управляемых ракет была доставлена в Иракский Курдистан в сентябре 2014 года. В 2015 году были поставлены еще 30 пусковых установок и 213 ракет, а в 2016 году – еще более 300 ракет (курдам поставлялись ракеты MILAN-2)», – говорится в материале.
Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com/Wolfgang Rattay
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