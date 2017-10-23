14:11 23 октября

Курды подбили два иракских танка

Бойцы пешмерги начавшие боевые действия против проправительственных сил Ирака, вошедших на территорию Курдистана, объявили об уничтожении двух иракских танков (одного M1A1M Abrams и одного Т-72), одного БТР более 12-ти автомобилей HMMWV. Об этом сообщает bmpd.



Согласно заявлению курдов, вся эта техника принадлежала пытавшимся овладеть населенным пунктом Прде (южнее Эрбиля) проправительственным отрядам шиитских ополченцев "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, к тому же, потеряли в ходе боестолкновения до 150 человек убитыми и ранеными.


Видео танка М1А1М Abrams иракских сил, уничтоженного в районе Прде

По словам источников, танк M1A1M Abrams был уничтожен курдами с применением противотанкового ракетного комплекса MILAN.

Ресурс напоминает, что переносные ПТРК MBDA MILAN передавались пешмерге германским правительством из наличия вооруженных сил ФРГ для целей борьбы с террористами.

Видео того же уничтоженного танка М1А1М

«Первая партия переданных германской стороной ПТРК MILAN в составе 30 пусковых установок и 500 управляемых ракет была доставлена в Иракский Курдистан в сентябре 2014 года. В 2015 году были поставлены еще 30 пусковых установок и 213 ракет, а в 2016 году – еще более 300 ракет (курдам поставлялись ракеты MILAN-2)», – говорится в материале.

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com/Wolfgang Rattay
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Комментарии 12

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  1. Дедкастарый Сегодня, 13:54
    двух иракских танков (одного M1A1M Abrams и одного Т-72)
    счёт один-один...? (с американцами)
    Дедкастарый
  2. Серый брат Сегодня, 13:54
    Хорошая мина при плохой игре.
    Серый брат
  3. gml Сегодня, 13:56
    Поздравляем Курдов с почином
    gml
    1. askme Сегодня, 14:03
      Поздравлять-то их можете сколько угодно, только вот полная блокада Курдистана со стороны Турции, Сирии и Ирака с Ираном - очень реальна. Тогда как снабжение Ирака будет бесперебойным, по воде, земле и воздуху...
      askme
      1. voyaka uh Сегодня, 14:08
        "Тогда как снабжение Ирака будет бесперебойным"///

        Кто его будет снабжать? Американцы - нет. Они не заинтересованы
        в поражении курдов. Воздушой и арт. поддержки у шиитов не будет, как
        раньше, при штурме Мосула и других городов.
        voyaka uh
    2. voyaka uh Сегодня, 14:04
      Курды - хорошие дисциплинированные пехотинцы. Ракку - крупный город -
      взяли аккуратно, с низкими собственными потерями. Не прут в лобовые
      атаки, как КСИР. Когда удобно - наступают, когда надо - отступают.
      Если преодолеют свои внутренние клановые свары, шиитскую армию вытеснить
      смогут.
      voyaka uh
      1. Серый брат Сегодня, 14:07
        Цитата: voyaka uh
        . Ракку - крупный город -
        взяли аккуратно

        После того как беспрепятственно выпустили бармалеев с заложниками.
        Серый брат
        1. voyaka uh Сегодня, 14:10
          Выпустили без оружия рядовых ИГИЛовцев и членов их семей , граждан Сирии.
          Всех иностранцев (включая иракцев) замочили.
          voyaka uh
      2. с-т Petrov Сегодня, 14:10
        Ракку - крупный город -
        взяли аккуратно, с низкими собственными потерями.


        В Дрездене американцы интересно сколько потеряли. наверное столько же сколько в Ракке

        вы когда эти истории рассказываете, про курдов, которые заняли город после пары лет бомбардировок коалицией в 60 государств - у Вас самих нигде ничего не ёкает?
        с-т Petrov
      3. Серый брат Сегодня, 14:10
        Цитата: voyaka uh
        шиитскую армию вытеснить
        смогут.

        Не смогут, по степени оснащения курды находятся на уровне ИГИЛ, засесть в населённых пунктах и ждать когда их с землёй сравняют - это их потолок.
        Серый брат
  4. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:02
    Иракцы решили закончить одну войну, просто начав другую? belay
    Наблюдатель 33
    1. Балу Сегодня, 14:06
      Наблюдатель 33 Сегодня, 14:02 Новый
      Иракцы решили закончить одну войну, просто начав другую? belay

      Фашингтонские макаки нашли замену ИГИЛ в своем стремлении уничтожить суверенное государство Сирию и зачистить территорию с углеводородами (и не только) от людей.
      Балу
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