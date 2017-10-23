22:37 23 октября

Кувейт получит «фактически новые» танки M1A2 Abrams

Правительство Кувейта приняло решение приобрести в США 218 танков M1A2 Abrams фактически новой постройки вместо ранее планировавшейся модернизации с капитальным ремонтом ныне находящихся на вооружении кувейтской армии 218 танков М1А2 (поставленных в 1994-1996 годах), сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Defence Weekly.



Издание напоминает, что в конце 2016 года Пентагон направил в Конгресс уведомление о предстоящей модернизации 218 основных танков M1A2 Abrams армии Кувейта в рамках программы межправительственных иностранных военных продаж. Стоимость предстоящей сделки была оценена в $ 1,7 млрд.


Однако в этом месяце военное ведомство США направило законодателям новое уведомление. По данным журнала, в нем говорится о поставках в Кувейт «218 бронекорпусов танков М1А1, такого же количества 120-мм танковых пушек и газотурбинных двигателей AGT-1500 (все из наличия министерства обороны США) для рекапитализации танков М1А2».

Оценочная стоимость поставки составит всего $ 29 млн. Согласно уведомлению, Кувейт принял решение не использовать корпуса существующих танков М1А2 «из-за своей заинтересованности в поддержании оперативной готовности».

По словам военного источника журнала, «танки М1А2 для Кувейта теперь будут изготавливаться заново с использованием упоминаемых в уведомлении DSCA корпусов бывших танков М1А1, 120-мм пушек и двигателей». При этом башни танков будут изготавливаться заново, как и внутреннее оборудование танков.

«Корпуса – это начало новых танков, – заявил источник. – Кувейт планирует приобрести оставшиеся дополнительные компоненты, такие как новые башни, которые затем должны быть собраны и поставлены в качестве комплектных новых танков M1A2».

Использованы фотографии: Армия США
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Комментарии 18

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:51
    Милитаризация только набирает обороты по всему миру.Если дальше так пойдет,то очень скоро полыхнет ...
    НЕКСУС
    1. tchoni Сегодня, 16:25
      Это так. Когда много пушек они не могут не стрелять....
      tchoni
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:42
      Заголовок М1А2, а в статье про М1А1 идет речь))
      Владыка Ситх
      1. drunkram Сегодня, 17:45
        Симбиоз)        
        drunkram
  2. drunkram Сегодня, 14:54
    "Фактические новые танки Абрамс" не смешите мои тапочки, откуда у США новые Абрамсы? Или корпуса уже не считаются основным элементом танка?
    Опять старье спихнули - сэкономили кучу бабок на утилизации + доходы на ремонт и модернизацию в будущем. Схема на пять с плюсом.
    drunkram
    1. jjj Сегодня, 15:13
      Так к этим танкам и двигателей новых не производят. Все через капиталку
      jjj
  3. Волька Сегодня, 15:03
    и зачем саудитам столько "железа", все одно воевать не могут и не умеют
    Волька
  4. Wedmak Сегодня, 15:04
    Что-то нифига не понял. У Кувейта есть М1А2, которые надо бы починить и модернизировать. Но он подумав, закупает корпуса от М1А1, орудия и движки, заказывает строительство для них новых башен и новое оборудование в полном комплекте. И это выходит ему дешевле, чем модернизация М1А2?? Да притом в 58 раз!!
    Вот чувствую где-то надувательство, а не пойму где.
    Wedmak
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:10
      Цитата: Wedmak
      Вот чувствую где-то надувательство, а не пойму где.

      Дык....Знал бы прикуп,жил бы в ....Абу-Даби ! fellow
      Nikolaevich I
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:16
    Сша кувейтцев развели хорошо -корпуса старые, только башни и начинка "новодел "!А КаЗы в комплекте пойдут, или это только для себя? И будет ли на них динамическая защита? ?
    Геркулесыч
    1. БМП-2 Сегодня, 16:47
      Кувейт мстит за Саддама Хусейна и подрывает обороноспособность США: всего лишь одна закупка - и США лишаются 5% своих основных танков! laughing
      БМП-2
  6. ватник Сегодня, 15:17
    Интересно а Югославские М-84 они спишут или уже списали?
    ватник
  7. Холуай Сегодня, 15:27
    А где у них Югославские?
    Холуай
    1. ватник Сегодня, 16:26
      Армия Кувейта - 150 танков М84 это лицензионные копии Т-72 изготовленные в Югославии
      ватник
  8. Серый брат Сегодня, 16:09
    Не бит, не крашен. Без пробега по России. lol
    Серый брат
    1. Мих1974 Сегодня, 19:05
      Эээ мало у кого имеются танки "с пробегом по России", пожалуй только у самой России. У всех остальных "пробег" у нас и закончился feel
      Мих1974
  9. Сергей-8848 Сегодня, 18:07
    Корпуса, новые корпуса, системы. Кто в этой армии этим всем управлять будет?
    Ни один из арабов
    Сергей-8848
  10. Drako Сегодня, 18:46
    Пентагон направил в Конгресс уведомление о предстоящей модернизации 218 основных танков M1A2 в $ 1,7 млрд.
    в этом месяце говорится о "поставках" в Кувейт 218 бронекорпусов танков М1А1, такого же количества 120-мм танковых пушек и газотурбинных двигателей AGT-1500 (все из наличия министерства обороны США) стоимость поставки составит всего $ 29 млн
    Вывод -- 29 млн списали вчистую, никто ничего не делал и делать не будет, кроме бумагомарательства, блин, дайте мне доступ к бюджету США, Я Звезду Смерти начну строить, ну и выкуплю пол Украины заодно, под заводы наноматериалов, стартовые площадки для строительных многоразовых суборбитальных транспортных барж, учебки для будущих инженеров и пилотов, а что не выкуплю , возьму в аренду под кафе и бары, нужно же где-то будущим "защитникам Земли" отдыхать...
    Drako
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