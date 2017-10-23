Кувейт получит «фактически новые» танки M1A2 Abrams
Правительство Кувейта приняло решение приобрести в США 218 танков M1A2 Abrams фактически новой постройки вместо ранее планировавшейся модернизации с капитальным ремонтом ныне находящихся на вооружении кувейтской армии 218 танков М1А2 (поставленных в 1994-1996 годах), сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Defence Weekly.
Издание напоминает, что в конце 2016 года Пентагон направил в Конгресс уведомление о предстоящей модернизации 218 основных танков M1A2 Abrams армии Кувейта в рамках программы межправительственных иностранных военных продаж. Стоимость предстоящей сделки была оценена в $ 1,7 млрд.
Однако в этом месяце военное ведомство США направило законодателям новое уведомление. По данным журнала, в нем говорится о поставках в Кувейт «218 бронекорпусов танков М1А1, такого же количества 120-мм танковых пушек и газотурбинных двигателей AGT-1500 (все из наличия министерства обороны США) для рекапитализации танков М1А2».
Оценочная стоимость поставки составит всего $ 29 млн. Согласно уведомлению, Кувейт принял решение не использовать корпуса существующих танков М1А2 «из-за своей заинтересованности в поддержании оперативной готовности».
По словам военного источника журнала, «танки М1А2 для Кувейта теперь будут изготавливаться заново с использованием упоминаемых в уведомлении DSCA корпусов бывших танков М1А1, 120-мм пушек и двигателей». При этом башни танков будут изготавливаться заново, как и внутреннее оборудование танков.
«Корпуса – это начало новых танков, – заявил источник. – Кувейт планирует приобрести оставшиеся дополнительные компоненты, такие как новые башни, которые затем должны быть собраны и поставлены в качестве комплектных новых танков M1A2».
Издание напоминает, что в конце 2016 года Пентагон направил в Конгресс уведомление о предстоящей модернизации 218 основных танков M1A2 Abrams армии Кувейта в рамках программы межправительственных иностранных военных продаж. Стоимость предстоящей сделки была оценена в $ 1,7 млрд.
Однако в этом месяце военное ведомство США направило законодателям новое уведомление. По данным журнала, в нем говорится о поставках в Кувейт «218 бронекорпусов танков М1А1, такого же количества 120-мм танковых пушек и газотурбинных двигателей AGT-1500 (все из наличия министерства обороны США) для рекапитализации танков М1А2».
Оценочная стоимость поставки составит всего $ 29 млн. Согласно уведомлению, Кувейт принял решение не использовать корпуса существующих танков М1А2 «из-за своей заинтересованности в поддержании оперативной готовности».
По словам военного источника журнала, «танки М1А2 для Кувейта теперь будут изготавливаться заново с использованием упоминаемых в уведомлении DSCA корпусов бывших танков М1А1, 120-мм пушек и двигателей». При этом башни танков будут изготавливаться заново, как и внутреннее оборудование танков.
«Корпуса – это начало новых танков, – заявил источник. – Кувейт планирует приобрести оставшиеся дополнительные компоненты, такие как новые башни, которые затем должны быть собраны и поставлены в качестве комплектных новых танков M1A2».
Использованы фотографии: Армия США
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти