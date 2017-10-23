22:45 23 октября

Соратник Яроша рассказал о подготовке штурмовиков для зачистки Донбасса

Вооруженные силы Украины готовятся к наступательным действиям и зачистке Донбасса. Об этом в интервью порталу «Апостроф» сказал командир 5-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии» (сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») Владислав Литвин (позывной Черный).

Соратник Яроша рассказал о подготовке штурмовиков для зачистки Донбасса


Я вижу, что сейчас в механизированных и мотопехотных частях, бригадах начинают создавать штурмовые батальоны, роты. Идет накачка на зачистку, определенная специализация. Насколько это будет эффективно, уже зависит от того, какой будет командир. Потому что личность на войне много решает
— сказал Литвин.


В начале октября депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года.

Неделей ранее Ярош заявил, что введение миротворцев в Донбасс позволит Киеву произвести в регионе зачистку. В частности, он отметил, что Киеву выгодно введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может начать преследовать сторонников ополчения, передает "Лента.ru".

Использованы фотографии: https://www.online.ua/
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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 15:29
    Пусть у нас в ФСБ это "расскажет"...Дятел.
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:47
      Хвастуны и трусы...На все что они способны ,это бомбить мирняк пьяными из дальнобоя! И зачистки делать ,мародерствуя...Донбасс-это Россия! И Киев тоже ..
      ОТДЕЛ
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:30
    Вооруженные силы Украины готовятся к наступательным действиям и зачистке Донбасса

    Дважды зачищали,что потом мобильные крематории в три смены работали. Видимо до упоротых нацистов не доходит понимание того,что у них,как у расходного стада ,век короткий ,а смерть позорная.
    НЕКСУС
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:47
      отдельного батальона «Украинской добровольческой армии

      на каждый такой батальон группа бойцов из Альфы и ВСЁ!!!!!!!
      Отставной офицер отряда специального назначения «Дельта» США Ларри Викерс поучаствовал в кратком учебном курсе российского отряда «Альфа». Американец считает, что он бы не смог пройти такие упражнения в Штатах.

      Соломон Кейн
    2. Partyzan Сегодня, 16:14
      Цитата: НЕКСУС
      Дважды зачищали,что потом мобильные крематории в три смены работали.

      горбатого могила исправит, и он к ней приближается быстрыми шагами am
      Partyzan
    3. MoJloT Сегодня, 16:25
      Для всех националистов смерть в бою единственный смысл в жизни.
      MoJloT
      1. Николай Грек Сегодня, 18:55
        Цитата: MoJloT
        Для всех националистов смерть в бою единственный смысл в жизни.

        если бы это было так, то ярош, белицкий и прочая хохлятская нечисть уже бы давно лежала в земле!!! wassat wassat lol lol lol а на деле сомнительно, что вся эта шваль участвовала в реальных боевых действиях...скорее всего участвовали только в зачистках на оккупированных свидамьем частях Донбасса!!! negative negative negative
        Николай Грек
  3. DEZINTO Сегодня, 15:32
    А не быть отмороженным говном они не пробовали?
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 15:33
      Так это же проще..И на "халяву"..И уксус сладок.
      Цитата: DEZINTO
      А не быть отмороженным говном они не пробовали?
      210окв
    2. LSA57 Сегодня, 16:14
      Цитата: DEZINTO
      А не быть отмороженным говном они не пробовали?

      и в голову им не приходило
      LSA57
    3. Pirogov Сегодня, 16:32
      Цитата: DEZINTO
      А не быть отмороженным говном они не пробовали?

      Ну так деды прадеды все обиженные и эти утырки с рождения обиженные . Там клиника не поможет . Поможет хороший психиатр ПУЛЯ.
      Pirogov
    4. словак Сегодня, 20:54
      Так они вскормлены не молоком матери, а г...из выгребной ямы
      словак
  4. Dashout Сегодня, 15:33
    Кошка скребет на свой хребет! Скорее бы уж она наскребла...
    Dashout
  5. резервист Сегодня, 15:35
    “Я вижу, что сейчас в механизированных и мотопехотных частях, бригадах начинают создавать штурмовые батальоны, роты

    А также штрафбаты, штрафроты...
    резервист
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:44
      Цитата: резервист
      А также штрафбаты, штрафроты...

      Да там все ВСУ штрафные на всю голову.
      НЕКСУС
      1. Partyzan Сегодня, 16:15
        Цитата: НЕКСУС
        Да там все ВСУ штрафные на всю голову.

        Partyzan
    2. LSA57 Сегодня, 16:16
      Цитата: резервист
      А также штрафбаты, штрафроты...

      а ещё нужны вытрезвители и наркодиспансеры
      LSA57
  6. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 15:45
    Для зачистки Донбасса кишка тонка. Разве что Киев от кого-то зачищать будут.
    Viktor.N.Aleksandrov.
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:06
    Урапотреотизм, это конечно же хорошо, только за три года вялотекущей войны вна укроине подготовили в изобии фанатов, готовых к одному -убивать, и им неважно кого! Вот таких нелюдей и бросят в первых эшелонах против республик, и бойня там будет кошмарная! !!
    Геркулесыч
    1. Бомба Сегодня, 16:44
      Говно закипало 20 лет и теперь его вылили наружу.....разгребать нам, детям и возможно внукам....
      Бомба
    2. Николай Грек Сегодня, 18:59
      Цитата: Геркулесыч
      Урапотреотизм, это конечно же хорошо,

      negative negative negative отнюдь не хорошо!!! wassat wassat wassat это что-то по типу немецкого фашизма, но в малых масштабах...но при этом частенько куда более бесчеловечно..но опять же в в малых масштабах!!
      Николай Грек
  8. ЗВС Сегодня, 16:28
    Готовят очередных смертников. ))))))))
    ЗВС
  9. Андрей Гончаренко Сегодня, 16:36
    Готовят к зачистке в Фейсбуке, разве что. Нынешнее положение вполне выгодно фашистской власти.
    Андрей Гончаренко
  10. БМП-2 Сегодня, 16:50
    Нет Яроша в списках пророков, и Литвана, посмешища его! yes
    БМП-2
  11. Оверко Сегодня, 16:51
    И этого фашиста ждёт своя пуля. Или петля.
    Оверко
  12. Ураган70 Сегодня, 17:15
    Цитата: MoJloT
    Для всех националистов смерть в бою единственный смысл в жизни.

    Это вы откуда взяли то? Неужели же они такие отважные фанаты-смельчаки? Вроде уж история показал, что нацикам- горлопанить, запугивать мирных, мародёрить и все под символикой, атрибутикой и флагами... Ну и от реальных боёв с реальным противником уклоняться!
    Если бы вы написали вот так: Для всех националистов смерть в бою единственный шанс избежать повешения на осине! - так бы еще было похоже на истину!
    Ураган70
    1. Николай Грек Сегодня, 19:00
      Цитата: Ураган70
      Цитата: MoJloT
      Для всех националистов смерть в бою единственный смысл в жизни.

      Это вы откуда взяли то? Неужели же они такие отважные фанаты-смельчаки? Вроде уж история показал, что нацикам- горлопанить, запугивать мирных, мародёрить и все под символикой, атрибутикой и флагами... Ну и от реальных боёв с реальным противником уклоняться!
      Если бы вы написали вот так: Для всех националистов смерть в бою единственный шанс избежать повешения на осине! - так бы еще было похоже на истину!

      good good good
      Николай Грек
  13. Ураган70 Сегодня, 17:20
    Цитата: Геркулесыч
    Урапотреотизм, это конечно же хорошо, только за три года вялотекущей войны вна укроине подготовили в изобии фанатов, готовых к одному -убивать, и им неважно кого! Вот таких нелюдей и бросят в первых эшелонах против республик, и бойня там будет кошмарная! !!

    Цитата: Геркулесыч
    Урапотреотизм, это конечно же хорошо, только за три года вялотекущей войны вна укроине подготовили в изобии фанатов, готовых к одному -убивать, и им неважно кого! Вот таких нелюдей и бросят в первых эшелонах против республик, и бойня там будет кошмарная! !!

    Я заметил, что с момента вашего появления на сайте, вы как то сдулись! Вроде оптимистичнее были? Что в жизни то случилось, откуда, Витальевич, мысли то такие черные?
    Ураган70
  14. Per se. Сегодня, 17:31
    В той же Германии до сих пор находят и судят нацистских преступников, категорически запрещена вся нацистская символика, как же в Укропии, метящей в ЕС, военные преступники Бандера и Шухевич могут быть в ранге "святых", а такие отморозки, как Ярош, ещё и России угрожать?! Может, нашему руководству здесь надо более жёстко себя вести....
    Per se.
    1. Николай Грек Сегодня, 19:01
      Цитата: Per se.
      как же в Укропии, метящей в ЕС, военные преступники Бандера и Шухевич могут быть в ранге "святых",

      так же, как и в проебалтике....при этом ес помалкивает об этом!!! negative negative
      Николай Грек
  15. Rusj Сегодня, 18:12
    К могилезации они готовятся вонючие бандэрлоги .
    Rusj
  16. Berkut24 Сегодня, 18:18
    Боевую наркоту то подвезли для этих киборгов?
    Berkut24
  17. Антон Болдаков Сегодня, 18:19
    20 апреля 2018 года? И эти то-же свои планы в расчёте на Выборы в России строят.Мол выберут Аналь... простите - Навального, и тот всем начнёт добро делать.
    Антон Болдаков
  18. APASUS Сегодня, 18:34
    Посмотреть на личность самого Яроша внимательно стоит.Вроде как организовал "Правый сектор" и покинул пост управления .Вроде как его отряды головорезы,а он всегда остается в тени .Даже вроде такое выступление,но он доверил выступить соратнику.
    APASUS
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