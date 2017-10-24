16:52 24 октября

"Рособоронэкспорт": российско-индийский истребитель FGFA создается в срок

Россия и Индия продолжают совместный проект по созданию самолета 5-го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Ранее издание Defense News со ссылкой на доклад командования ВВС Индии сообщило, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности. Кроме того, по мнению военных, он не предполагает модульной концепции двигателя, что приводит к удорожанию технического обслуживания истребителя. Поэтому они предложили властям страны выйти из совместной российско-индийской программы FGFA.

"Рособоронэкспорт": российско-индийский истребитель FGFA создается в срок



В настоящее время действует российско-индийское межправительственное соглашение, есть обязательства, в соответствии с которыми совместный проект по созданию самолета пятого поколения реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам
- сказали в компании.

Соглашение о проекте FGFA было подписано в 2007 году. В начале мая источник в минобороны Индии заявил индийскому агентству PTI, что контракт на разработку детального проекта нового истребителя будет подписан во второй половине 2017 года.

Весной российские официальные лица заявляли, что РФ полностью выполняет свои обязательства в рамках проекта и ожидает решения индийской стороны.

Истребитель пятого поколения (FGFA) разрабатывается на базе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://www.defensenews.com/
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Комментарии 19

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  1. Невский_ЗУ Сегодня, 14:21
    На фото реальный прототип для Индии в рамках этого проекта? или монтаж what
    Невский_ЗУ
    1. esaul Сегодня, 14:23
      Минувший всплеск - заявление МО Индии о том, что проект закрывается - скорее всего, была попытка выторговать себе лишних ништяков. Индусы это дело любят. То с танками бузили ради получения технологий, теперь, вот, возжелали авиационных технологий. Так же, как Эрдоган по поводу С-400 пытался шантажировать. Притих. Как говорится - Рынок большой. Походите, поищите дешевле...
      esaul
      1. MoJloT Сегодня, 14:38
        Индусы говорят-Есть 2 настоящих занятия для мужчины, торговать и воевать.
        MoJloT
        1. Невский_ЗУ Сегодня, 14:42
          Цитата: MoJloT
          Индусы говорят-Есть 2 настоящих занятия для мужчины, торговать и воевать.

          Может торговать и еще раз торговать?
          Невский_ЗУ
      2. 210окв Сегодня, 14:42
        А что?Через неделю последует опровержение опровержения.?
        210окв
    2. AwaZ Сегодня, 14:26
      картинка конечно )))
      AwaZ
      1. san4es Сегодня, 14:36
        картинка конечно )))


        san4es
    3. stas Сегодня, 14:32
      Вся эта статья фейк-вброс.
      Автор сейчас подленько хихикает и ждёт серьёзно обсуждения. Афтору - фигвам.
      stas
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:39
        ну конечно. если бы статья обличала кровавую гэбню и отсталость Российских разработок - Ваш бы неполживый комментарий был бы первый. Обличающий правительство и нашу торговую политику

        суть статьи в том что стоны могут летать по интернету, могут цитировать всякие источники, отсталые Российские технологии, но...

        В настоящее время действует российско-индийское межправительственное соглашение, есть обязательства, в соответствии с которыми совместный проект по созданию самолета пятого поколения реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам


        а остальное все суета

        а если индусы соскочат - да и нехай. У нас есть самолет - а у них нет. Китай, Пакистан - кто его знает кто их купит, коли поднакопят.

        с-т Petrov
        1. ЗВО Сегодня, 15:19
          Цитата: с-т Petrov

          а если индусы соскочат - да и нехай. У нас есть самолет - а у них нет. Китай, Пакистан - кто его знает кто их купит, коли поднакопят.


          Индусы заплатили уже много денег. и наверняка в условиях контракта прописаны штрафные санкции.
          Во вторых.
          Стоимость закупки 1 единицы FGFA - индусы совместно с Россией оценили в 220 млн долларов.
          Что в 2 раза дороже, чем F-35.

          Так что соскочив, они получат с России огромные деньги, и могут купить вдвое больше самолетов...
          И американцы им их продадут...
          https://vpk.name/news/149020_cena_fgfa_vdvoe_bols
          he_su30mki.html
          ЗВО
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:01
            Стоимость закупки 1 единицы FGFA - индусы совместно с Россией оценили в 220 млн долларов.


            wassat

            Индусы заплатили уже много денег. и наверняка в условиях контракта прописаны штрафные санкции.


            думаю наши юристы не хуже индусов. Ну и стоимость самолета озвученная - сомнения берут. Они конечно могли такое озвучить - но хз хз 4 самолета за миллиард - это какая-то фантастика. Могли бы и 500 озвучить. Что тут мелочиться

            сообщает источник AMCA- India's first indigenous stealth fighter.


            wassat
            с-т Petrov
  2. Kurare Сегодня, 14:24
    Oтвет Рособоронэкспорта означает следующее: "деньги освоены и возврату не подлежат. У нас все в порядке, в своем болоте разбирайтесь сами."
    Kurare
    1. д^Амир Сегодня, 15:00
      good good good
      деньги освоены и возврату не подлежат
      hi
      д^Амир
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:25
    Ранее издание Defense News со ссылкой на доклад командования ВВС Индии сообщило, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности.


    И кто стоит за этим сообщением?...кто затеял информационную игру (дезу)что с этим самолетом все плохо what ...за ушко да на солнышко его ненаглядного...
    Тот же ЛЕХА
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:03
      это нормально. недобросовестная конкуренция. это делается целенаправленно. и так делают везде - где замешаны крупные контракты и разные исполнители.

      просто это надо закладывать в смету так сказать. ожидать. и сделать так - чтоб те, с кем заключен контракт тоже это ожидали и особо не обращали на это внимание.

      Ну а если выползет гуано - так на это и переговоры есть. И обсуждение. Но мы тут потеряем максимум деньги.

      Но у нас есть труба, а есть еще строящиеся трубы. Так что прорвемся. Без денег не останемся - а нужные технологии нам скорее даст СВР, нежели индусы.
      с-т Petrov
  4. _Jack_ Сегодня, 14:33
    Индусы торгуются, как всегда.
    _Jack_
  5. Устин Сегодня, 14:47
    Цитата: esaul
    Минувший всплеск - заявление МО Индии о том, что проект закрывается - скорее всего, была попытка выторговать себе лишних ништяков. Индусы это дело любят. То с танками бузили ради получения технологий, теперь, вот, возжелали авиационных технологий. Так же, как Эрдоган по поводу С-400 пытался шантажировать. Притих. Как говорится - Рынок большой. Походите, поищите дешевле...

    Это стандартный ход для Индии, с одной стороны попытка " отжать", а с другой стороны увеличить долю своего участия в проекте.Да и " хотелок" своих добавить. Так что все штатно...
    Устин
    1. chidoryan Сегодня, 14:50
      То есть проблем с проектом нет и индусы просто тупят? А может все не так радужно,ведь если бы у нас была возможность быстро и качественно склепать истребитель 5-го поколения, у нас бы уже был в строю свой Су-57? не говорят ли все эти новости о том, что мы где то буксуем?
      chidoryan
  6. rocket757 Сегодня, 15:39
    Сомнительно что индусы могут отказаться от участия в проекте ... эт в первую очередь обучение национальных кадров!
    Много ли у них таких спецов, способных создавать продвинутые самолёты??
    Можно конечно помечтать, что кто то продаст технологию и подучить национальные кадры!!! оченно сомнительно.
    rocket757
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