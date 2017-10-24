"Рособоронэкспорт": российско-индийский истребитель FGFA создается в срок

В настоящее время действует российско-индийское межправительственное соглашение, есть обязательства, в соответствии с которыми совместный проект по созданию самолета пятого поколения реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам

Россия и Индия продолжают совместный проект по созданию самолета 5-го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".Ранее издание Defense News со ссылкой на доклад командования ВВС Индии сообщило, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности. Кроме того, по мнению военных, он не предполагает модульной концепции двигателя, что приводит к удорожанию технического обслуживания истребителя. Поэтому они предложили властям страны выйти из совместной российско-индийской программы FGFA.- сказали в компании.Соглашение о проекте FGFA было подписано в 2007 году. В начале мая источник в минобороны Индии заявил индийскому агентству PTI, что контракт на разработку детального проекта нового истребителя будет подписан во второй половине 2017 года.Весной российские официальные лица заявляли, что РФ полностью выполняет свои обязательства в рамках проекта и ожидает решения индийской стороны.Истребитель пятого поколения (FGFA) разрабатывается на базе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам, передает ТАСС