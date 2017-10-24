Подан иск о банкротстве «Тракторных заводов»
Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иск о признании банкротом концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщает РБК.
Сумма исковых требований банка составляет 68,5 млрд. руб. Заявление зарегистрировано 23 октября, дело будет рассматривать Арбитражный суд Чувашии. Дата первого заседания пока не назначена.
В пресс-службе Ростеха изданию заявили, что поддерживают действия ВЭБа.
В компании сообщили также о 3-х приоритетных задачах: «исключить срыв госзаказа, обеспечить социальную стабильность (на КТЗ работают около 20 тыс. человек) и заложить фундамент для дальнейшего развития активов».
В пресс-службе добавили, что сегодня «прорабатывается несколько сценариев вывода предприятий из текущего состояния, все они носят позитивный характер».
Глава ВЭБ Сергей Горьков заявил в начале октября, что будет придерживаться «дефолтной стратегии» по отношению к КТЗ.
Ранее сообщалось, что долг КТЗ превысил 85 млрд. рублей. В марте в Минпромторге решили передать военные активы концерна, Курганский машиностроительный завод и машиностроительную компанию «ВгТЗ», под управление Уралвагонзавода.
Сумма исковых требований банка составляет 68,5 млрд. руб. Заявление зарегистрировано 23 октября, дело будет рассматривать Арбитражный суд Чувашии. Дата первого заседания пока не назначена.
В пресс-службе Ростеха изданию заявили, что поддерживают действия ВЭБа.
На сегодняшний день процедура оздоровления – единственная возможность преодолеть кризис и нормализовать работу проблемных предприятий,отметили в корпорации.
В компании сообщили также о 3-х приоритетных задачах: «исключить срыв госзаказа, обеспечить социальную стабильность (на КТЗ работают около 20 тыс. человек) и заложить фундамент для дальнейшего развития активов».
В пресс-службе добавили, что сегодня «прорабатывается несколько сценариев вывода предприятий из текущего состояния, все они носят позитивный характер».
Глава ВЭБ Сергей Горьков заявил в начале октября, что будет придерживаться «дефолтной стратегии» по отношению к КТЗ.
Сейчас наша задача – обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали и продолжали свою деятельность,отметил Горьков.
Ранее сообщалось, что долг КТЗ превысил 85 млрд. рублей. В марте в Минпромторге решили передать военные активы концерна, Курганский машиностроительный завод и машиностроительную компанию «ВгТЗ», под управление Уралвагонзавода.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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