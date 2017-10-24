16:55 24 октября

Подан иск о банкротстве «Тракторных заводов»

Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иск о признании банкротом концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщает РБК.

Подан иск о банкротстве «Тракторных заводов»


Сумма исковых требований банка составляет 68,5 млрд. руб. Заявление зарегистрировано 23 октября, дело будет рассматривать Арбитражный суд Чувашии. Дата первого заседания пока не назначена.


В пресс-службе Ростеха изданию заявили, что поддерживают действия ВЭБа.

На сегодняшний день процедура оздоровления – единственная возможность преодолеть кризис и нормализовать работу проблемных предприятий,
отметили в корпорации.

В компании сообщили также о 3-х приоритетных задачах: «исключить срыв госзаказа, обеспечить социальную стабильность (на КТЗ работают около 20 тыс. человек) и заложить фундамент для дальнейшего развития активов».

В пресс-службе добавили, что сегодня «прорабатывается несколько сценариев вывода предприятий из текущего состояния, все они носят позитивный характер».

Глава ВЭБ Сергей Горьков заявил в начале октября, что будет придерживаться «дефолтной стратегии» по отношению к КТЗ.

Сейчас наша задача – обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали и продолжали свою деятельность,
отметил Горьков.

Ранее сообщалось, что долг КТЗ превысил 85 млрд. рублей. В марте в Минпромторге решили передать военные активы концерна, Курганский машиностроительный завод и машиностроительную компанию «ВгТЗ», под управление Уралвагонзавода.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. с-т Petrov Сегодня, 15:07
    ойойоййо сейчас тут расскажут о все пропало. как в теме про банкротство Ижмаша

    причем те же комментаторы. Предчувствую кучу налета в виде пафосных речей ну и конечно же тут будут еще обсуждать пенсию и приведут график, на котором Россия по подсчетам ООН уехала с 99 на 149 место в чем-то там.

    В общем давайте. Жгите.
    с-т Petrov
    1. maxim947 Сегодня, 15:09
      Вообще ничего не понятно, и кредитор и собственники поддерживают банкротство...
      Со стороны похоже на некий ход "конем", хотят решить какую то проблему с толи с собственниками, толи с формой собственности. А если по чеснаку, то я просто нефига в этом не понимаю, но выглядит как минимум странно))
      maxim947
      1. Zibelew Сегодня, 15:10
        Государство возвращает себе контроль над стратегическими предприятиями, хоть в данном случае и не особо критичным. Закредитовав и обанкротив. А завод и дальше делать будет бронетехнику, не останавливаясь. Переоформят документы на иное подчинение, вот и все.
        Zibelew
        1. Logall Сегодня, 15:36
          Цитата: Zibelew
          Государство возвращает себе контроль над стратегическими предприятиями

          Logall
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:40
            Logall, ну тут реально уже хватает сынов израилевых. ну куда еще слепакова пихать. этот то тот еще сопереживатель.

            Телевизор включаю - думаю не филиал ли какого государства наш голубой экран

            с-т Petrov
            1. Logall Сегодня, 15:48
              Я бы сам спел, да гитары под рукой не оказалось! Я песню вставил, а автор мне до Фени!!!
              Logall
        2. д^Амир Сегодня, 15:39
          Государство возвращает себе контроль над стратегическими предприятиями

          можно проще.... посылается в пешее эротическое "эхфективный манагмент" с "эхфективными манагерами" и производство бронетехники возвращается государству... пока еще есть что возвращать....
          д^Амир
        3. МорякЧФ Сегодня, 16:44
          Ваши речи да ВВП в уши.
          МорякЧФ
    2. Опасный Сегодня, 15:16
      Давайте отвечу. В 2007 году, когда работал там начальником цеха на чебоксарском тракторном заводе, выпускали 90-100 тракторов ежемесячно, работало 10 000 человек. В 2011 уже осталось 6000. Сейчас завод работает в неполную смену и неполную рабочую неделю. Чахорда эта длится уже давно, у завода огромные долги за свет, эл/энергию и по зарплате. И завод действительно загибается уже давно. Работникам вроде пообещали трудоустройство, но кем и на какую з/пл естественно не говорят. А вам, товарищ Петров, в ситуацию сначала бы вникнуть, чтобы чушь здесь не пороть
      Опасный
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:17
        А вам, товарищ Петров, в ситуацию сначала бы вникнуть, чтобы чушь здесь не пороть


        На сегодняшний день процедура оздоровления – единственная возможность преодолеть кризис и нормализовать работу проблемных предприятий


        хотя можно было дальше копить долги за свет электроэнергию. и пытаться брать новые кредиты под обновление и оздоровления, имея несколько миллиардов долгов (85 млрд). Уж не знаю как получилось бы и под какой %

        с-т Petrov
      2. zivXP Сегодня, 16:03
        Сейчас завод работает в неполную смену и неполную рабочую неделю. Чахорда эта длится уже давно, у завода огромные долги за свет, эл/энергию и по зарплате. И завод действительно загибается уже давно.

        А вот люди наоборот развивают производство, новые цеха открывают.
        zivXP
    3. gromoboj Сегодня, 15:33
      А что жечь, с начала 90-х планомерно уничтожается промышленность, под аплодисменты наших заклятых "друзей"
      gromoboj
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:39
        с начала 90-х планомерно уничтожается промышленность


        ага

        с-т Petrov
    4. Zug Сегодня, 15:40
      Не-ну чо-ВЭР банкротит военный завод а МО этот ВЭР этот банк поддерживает-абсолютно здоровая стратегия.Банкрот и капут заводу-чо МО не встутпится то? и не надо трулялякать что там свои нюансы-это завод производящий спецтехнику-а таковые вообще не прикосновенны должны быть априоре .Бедненький заводик-чо-не выжил ...ну что-здоровое оздоровление.А ВАЗ вон поддерживают миллиардные вливания-с такими машинами давно банкрот уже но вот вливания....это вам не Спецзавод-этому вливания не нужны
      Zug
      1. Серый брат Сегодня, 15:50
        Цитата: Zug
        таковые вообще не прикосновенны должны быть априоре

        "Априоре" это не значит что можно кредиты брать и не отдавать.
        Серый брат
    5. ЮБОРГ Сегодня, 16:08
      А что тут говорить? Пока акционеры изымают всю прибыль до железки и не вкладывают в развитие производства не копейки, так ничего и не выйдет, так и будут банкротить, пока не уничтожат холдинг(ведь речь то по сути о нескольких крупных предприятиях и не меньше мелких производств!).
      ЮБОРГ
  2. Alexey-74 Сегодня, 15:08
    Будет объединение с "Уралвагонзаводом". Главное чтобы завод работал и выполнял оборонный заказ. А вся эта возня с банками не должна отражаться на обороноспособности России.
    Alexey-74
    1. Василенко Владимир Сегодня, 16:08
      Цитата: Alexey-74
      Главное чтобы завод работал и выполнял оборонный заказ.

      главное что бы завод был нашим
      на сегодня владельцем компании является компания MACHINERY & INDUSTRIAL GROUP N.V., зарегистрированная в Нидерландах
      Василенко Владимир
  3. 210окв Сегодня, 15:08
    Единственный путь-это оздоровления точнее полной информации общественно-политическом системы в стране.А "деятелей" доводящиз ключевые предприятия до ручки-к стенке!
    210окв
    1. 210окв Сегодня, 15:24
      Странно сайт работает..Вроде и не в Т9 набираю а становится другое слово.Информирование не есть реформирование..
      210окв
  4. NKT Сегодня, 15:09
    ВЭБ - гос.банк, который получает в кризис денежные вливания от государства. Какой смысл одному гос.предприятию банкротить другое, тем более связанное с оборонкой и говорить что это оздоровление. Прямо вредительство.
    NKT
  5. Комментарий был удален.
  6. Livonetc Сегодня, 15:18
    Цитата: NKT
    ВЭБ - гос.банк, который получает в кризис денежные вливания от государства. Какой смысл одному гос.предприятию банкротить другое, тем более связанное с оборонкой и говорить что это оздоровление. Прямо вредительство.

    С чего вы взяли что КТЗ государственное предприятие?
    "Летом 2016 г. обладатели КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков предложили российским волям реорганизовать КТЗ за счет передачи государству военных активов и большей части гражданских."
    Вот теперь видимо станет государственным.
    Livonetc
  7. KudrevKN Сегодня, 15:24
    "Эффективный менеджмент в действии"! "Рынок все отрегулирует"! (ДАМ). Вот они с ВВП и "отрегулировали" ... до банкротства?
    KudrevKN
  8. Mavrikiy Сегодня, 15:29
    передать военные активы концерна, Курганский машиностроительный завод и машиностроительную компанию «ВгТЗ», под управление Уралвагонзавода.
    Плавали, знаем. "Уралвагонзавод" самого недавно чуть "Альфа банк" не обанкротил. УВЗ объест конкурентов под ноль и выкинет. ЧТЗ вон "процветает"
    Mavrikiy
    1. Alexey RA Сегодня, 16:21
      Цитата: Mavrikiy
      УВЗ объест конкурентов под ноль и выкинет. ЧТЗ вон "процветает"

      Есть и обратный пример: загибавшийся (усилиями того же УВЗ smile ) Омск после перехода под крыло УВЗ сначала получил контракты на Т-72Б3, а теперь - на модернизацию Т-80.
      Alexey RA
  9. Altona Сегодня, 15:33
    В Чувашии два завода, вернее даже три завода принадлежат КТЗ господина Болотина. Это Чебоксарский Тракторный, правда без сопутствующих предприятий по литью и оснастке,которые давно выведены в отдельные предприятия. Это Чебоксарский Агрегатный, попавший под хваткие лапки, потому что кроме производства замков не нашел себя в этой жизни. И это Канашский Вагоноремонтный, сейчас именуемый "Промтрактор-Вагон" вроде как заработал,но все еще в позе сломанной березы, получил заказ на изгоовление 5000 полувагонов и вагонов разных типов.
    P.S. Бизнес-модель господина Болотина не совсем понятна. На рынке тракторов он конкурирует с Челябинским тракторным, правда в более мощном сегменте, с Liebherr, Huyndai, Caterpillar, Comatsu и подобными. На рынке вагонов с УВЗ и таким же новым заводом в Тихвине. В принципе все равно, кто собственник завода, лишь бы люди работали.
    Altona
  10. Немезида Сегодня, 15:35
    Все оборонные и нефтегазовые компании в РФ давно пора национализировать.
    Немезида
  11. rocket757 Сегодня, 15:44
    Вполне таки возможно, что государство возьмет контроль над КТЗ ... пока нельзя утверждать, что возврат оборонных предприятий, под "крыло" государства, не пошёл им на пользу.
    rocket757
  12. лысова Сегодня, 15:44
    А что тут не понятного, какой руководитель - такой и завод - привыкли только зад чесать, да по карманам субсидии распихивать. Хотя бы раз башкой подумали на перспективу. Кинули стоящих разработчиков, на рабочих положили и ждут заказы, на никому ненужное дерьмо. А при СССР и гражданку, и военку выпускали - знак качества был, личное клеймо, Госты, Сниппы, военная приёмка была и попробуй ошибись. А ведь это сейчас детишки и внучата бывших - в конец оборзели.
    лысова
  13. Феликс Сегодня, 16:06
    Для государства получить контроль над заводом через процедуру банкротства дешевле, нежели национализация.
    Феликс
Картина дня