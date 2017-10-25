15:40 25 октября

США поставят Чехии 12 вертолетов Bell UH-1Y Venom

Пентагон направил Конгрессу США уведомление о возможной поставке Чехии по линии межправительственных военных продаж (FMS) 12 многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom, сообщает bmpd.



Поставку уже одобрил Госдепартамент. Стоимость сделки составит $ 575 млн, включая поставку бортовых комплексов обороны, другого оборудования и пулеметного вооружения.


Вертолет UH-1Y является последней версией известного семейства вертолетов Bell UH-1, и серийно производится компанией Bell Helicopter. В случае заключения соглашения Чехия станет первым иностранным заказчиком вертолета UH-1Y.

Модель многоцелевого вертолета Bell UH-1Y Venom с опознавательными знаками ВВС Чехии.

«Всего в перспективе Чехия планирует приобрести 30-35 новых многоцелевых и боевых вертолетов для замены наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17, при этом компания Bell Helicopter предлагает чешской стороне приобретение не только многоцелевых вертолетов UH-1Y, но и унифицированных с ними по винтомоторной группе и оборудованию боевых вертолетов AH-1Z», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: profimedia.cz, Gareth Jennings / twitter.com/GarethJennings3
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Комментарии 7

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  1. volodya Сегодня, 13:24
    Хоть бы Чехию с Чечней не перепутали! А то пришлют не туда!
    volodya
  2. san4es Сегодня, 13:25
    Bell UH-1Y Venom
    san4es
  3. oldseaman1957 Сегодня, 13:26
    Чехия планирует приобрести 30-35 новых многоцелевых и боевых вертолетов для замены наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17
    - И с чем связана замена российских вертолётов на американские. Неужто те лучше?
    oldseaman1957
    1. Татьяна Сегодня, 13:38
      oldseaman1957
      И с чем связана замена российских вертолётов на американские. Неужто те лучше?
      Это связано, прежде всего, с:
      1) вхождением Чехии в НАТО, а НАТО руководит Пентагон;
      2) Пентагону и ВПК США нужно капиталы зарабатывать - вот они и расширяют свой рынок вооружений за счёт стран Европы;
      3) чешская армия тоже становится не национальной армией Чехии, а именно американско-карательно колониальной армией со стороны и для защиты национальных интересов именно США.
      Татьяна
    2. polpot Сегодня, 13:41
      Прогиб чехам защитан пусть и дальше берут все только американское и подороже это мы добрые все за бесплатно дарили
      polpot
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 14:33
    Стоимость сделки составит $ 575 млн, включая поставку бортовых комплексов обороны, другого оборудования и пулеметного вооружения.

    За 12 вертолетов.. Дороговато.. Даже если учитывать разное доп.оборудование.
    Razvedka_Boem
    1. АВП 518 Сегодня, 14:51
      Цитата: Razvedka_Boem
      За 12 вертолетов.. Дороговато.. Даже если учитывать разное доп.оборудование.

      Ну комплект чистого исправного обмундирования,cкотч,синяя изолента,батарейки всякие laughing
      АВП 518
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