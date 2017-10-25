США поставят Чехии 12 вертолетов Bell UH-1Y Venom
Пентагон направил Конгрессу США уведомление о возможной поставке Чехии по линии межправительственных военных продаж (FMS) 12 многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom, сообщает bmpd.
Поставку уже одобрил Госдепартамент. Стоимость сделки составит $ 575 млн, включая поставку бортовых комплексов обороны, другого оборудования и пулеметного вооружения.
Вертолет UH-1Y является последней версией известного семейства вертолетов Bell UH-1, и серийно производится компанией Bell Helicopter. В случае заключения соглашения Чехия станет первым иностранным заказчиком вертолета UH-1Y.
«Всего в перспективе Чехия планирует приобрести 30-35 новых многоцелевых и боевых вертолетов для замены наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17, при этом компания Bell Helicopter предлагает чешской стороне приобретение не только многоцелевых вертолетов UH-1Y, но и унифицированных с ними по винтомоторной группе и оборудованию боевых вертолетов AH-1Z», – говорится в сообщении.
Поставку уже одобрил Госдепартамент. Стоимость сделки составит $ 575 млн, включая поставку бортовых комплексов обороны, другого оборудования и пулеметного вооружения.
Вертолет UH-1Y является последней версией известного семейства вертолетов Bell UH-1, и серийно производится компанией Bell Helicopter. В случае заключения соглашения Чехия станет первым иностранным заказчиком вертолета UH-1Y.
«Всего в перспективе Чехия планирует приобрести 30-35 новых многоцелевых и боевых вертолетов для замены наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17, при этом компания Bell Helicopter предлагает чешской стороне приобретение не только многоцелевых вертолетов UH-1Y, но и унифицированных с ними по винтомоторной группе и оборудованию боевых вертолетов AH-1Z», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: profimedia.cz, Gareth Jennings / twitter.com/GarethJennings3
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