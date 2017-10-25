Туркмения приобрела китайскую станцию электронной разведки
Туркмения продолжает закупать китайскую военную технику. Одним из последних приобретений стала китайская станция пассивной радиотехнической разведки DWL002, которая должна укрепить систему ПВО республики, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс «Eastpendulum».
Станция разработана китайским Юго-западным НИИ электронного оборудования входящим в китайскую госкорпорацию CETC.
«Пассивная станция DWL002 сама не излучает сигналы, но перехватывает и обрабатывает гражданские частоты на низкой волне, в первую очередь, телевизионные и радиоканалы для обнаружения воздушных, сухопутных и морских источников излучения. Система состоит из одной основной и двух вспомогательных станций на автомобильном шасси, которые размещаются на некотором расстоянии друг от друга. При наличии запроса от клиента, в систему может быть интегрировано измерение четвертой координаты – высоты целей», – говорится в публикации.
Туркмения ранее уже закупила китайские системы ПВО: трехкоординатную РЛС YLC-18 для наблюдения за низкими высотами, трехкоординатную высотную РЛС YLC-2V, также три типа различных ЗРК – FM-90, KS-1A и FD-2000. «Это демонстрирует желание руководства Туркмении получить в свое распоряжение такие системы контроля воздушного пространства, хотя соседи Туркмении не представляют для него какой-либо военной угрозы», – отмечает издание.
Согласно информации китайских СМИ, поставки элементов станции DWL002 начались в 2016 году. В сентябре 2017 года в Туркмению приехала заводская бригада для настройки станции и проверки ее работоспособности в месте дислокации.
Китайские специалисты рядом машиной станции пассивной разведки DWL002, Туркмения, сентябрь 2017 года.
Станция разработана китайским Юго-западным НИИ электронного оборудования входящим в китайскую госкорпорацию CETC.
«Пассивная станция DWL002 сама не излучает сигналы, но перехватывает и обрабатывает гражданские частоты на низкой волне, в первую очередь, телевизионные и радиоканалы для обнаружения воздушных, сухопутных и морских источников излучения. Система состоит из одной основной и двух вспомогательных станций на автомобильном шасси, которые размещаются на некотором расстоянии друг от друга. При наличии запроса от клиента, в систему может быть интегрировано измерение четвертой координаты – высоты целей», – говорится в публикации.
Туркмения ранее уже закупила китайские системы ПВО: трехкоординатную РЛС YLC-18 для наблюдения за низкими высотами, трехкоординатную высотную РЛС YLC-2V, также три типа различных ЗРК – FM-90, KS-1A и FD-2000. «Это демонстрирует желание руководства Туркмении получить в свое распоряжение такие системы контроля воздушного пространства, хотя соседи Туркмении не представляют для него какой-либо военной угрозы», – отмечает издание.
Согласно информации китайских СМИ, поставки элементов станции DWL002 начались в 2016 году. В сентябре 2017 года в Туркмению приехала заводская бригада для настройки станции и проверки ее работоспособности в месте дислокации.
Использованы фотографии: SWIEE via Eastpendulum.com
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