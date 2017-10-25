15:46 25 октября

Туркмения приобрела китайскую станцию электронной разведки

Туркмения продолжает закупать китайскую военную технику. Одним из последних приобретений стала китайская станция пассивной радиотехнической разведки DWL002, которая должна укрепить систему ПВО республики, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс «Eastpendulum».

Туркмения приобрела китайскую станцию электронной разведки
Китайские специалисты рядом машиной станции пассивной разведки DWL002, Туркмения, сентябрь 2017 года.

Станция разработана китайским Юго-западным НИИ электронного оборудования входящим в китайскую госкорпорацию CETC.


«Пассивная станция DWL002 сама не излучает сигналы, но перехватывает и обрабатывает гражданские частоты на низкой волне, в первую очередь, телевизионные и радиоканалы для обнаружения воздушных, сухопутных и морских источников излучения. Система состоит из одной основной и двух вспомогательных станций на автомобильном шасси, которые размещаются на некотором расстоянии друг от друга. При наличии запроса от клиента, в систему может быть интегрировано измерение четвертой координаты – высоты целей», – говорится в публикации.

Туркмения ранее уже закупила китайские системы ПВО: трехкоординатную РЛС YLC-18 для наблюдения за низкими высотами, трехкоординатную высотную РЛС YLC-2V, также три типа различных ЗРК – FM-90, KS-1A и FD-2000. «Это демонстрирует желание руководства Туркмении получить в свое распоряжение такие системы контроля воздушного пространства, хотя соседи Туркмении не представляют для него какой-либо военной угрозы», – отмечает издание.

Согласно информации китайских СМИ, поставки элементов станции DWL002 начались в 2016 году. В сентябре 2017 года в Туркмению приехала заводская бригада для настройки станции и проверки ее работоспособности в месте дислокации.

Использованы фотографии: SWIEE via Eastpendulum.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 14:57
    Не хорошо,надо было у нас приобрести!Предатели...
    ЗАПУТИНЕЦ
    1. Искандер Ш Сегодня, 15:02
      Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
      Не хорошо,надо было у нас приобрести!Предатели...


      Не правильно ты провоцируешь. Надо что-то в духе: В то время как Китай завоевывает всё новые и новые рынки вооружений, Путин пилит заводы на металлом.
      Искандер Ш
      1. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 15:07
        Провокатор-ты.Поп Гапон.
        ЗАПУТИНЕЦ
    2. 210окв Сегодня, 15:07
      Они скорее всего попали под зависимость от китайцев.Экспортный товар у них только газ,так что как то так.
      Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
      Не хорошо,надо было у нас приобрести!Предатели...
      210окв
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:16
        читал историю про контракт поставки газа в Китай от наших товарищей. Их подловили конечно знатно. Китай это не контора рога и копыта. Свое возьмут да и на добавку укажут, прописанную в грамотном контракте
        с-т Petrov
    3. НасРать Сегодня, 15:11
      Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
      ....Предатели...


      А-ха-ха... "Уральские пельмени" - отдыхают со своими шутками....
      НасРать
      1. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 15:16
        А вы тут все со-своими шутками где отдыхаете,"уважаемые"????/??? laughing laughing laughing
        ЗАПУТИНЕЦ
        1. oldseaman1957 Сегодня, 15:33
          Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
          А вы тут все со-своими шутками где отдыхаете,"уважаемые"????/???

          - Чадо, а не из щенэвмэрликов ли ты? Шибко попахивает...
          oldseaman1957
    4. 210окв Сегодня, 15:30
      Кстати молодцы что приобрели.А не ползают на коленях как некоторые..
      Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
      Не хорошо,надо было у нас приобрести!Предатели...
      210окв
  2. den3080 Сегодня, 14:59
    Туркмения приобрела китайскую станцию электронной разведки

    теперь вопрос только в том как дешифровать донесения.... иероглифы... плин
    den3080
    1. himRa Сегодня, 15:09
      Цитата: den3080
      Туркмения приобрела китайскую станцию электронной разведки

      теперь вопрос только в том как дешифровать донесения.... иероглифы... плин

      база и стандарты инглиш
      Вопрос кодировки в цифровой технике мне кажется проблемой не является...с уверенностью могу говорить исходники ПО на инглиш...как и у нас ...там прописывается поддержка языка
      himRa
    2. zivXP Сегодня, 15:10
      125-ый том трудов Мао Дзедуна не было в комплектации?
      zivXP
    3. 210окв Сегодня, 15:10
      Научат китайскому..Наши кстати самолеты Китаю поставляют.Там голосовое оповещение и шильдик думаете на русском?
      Цитата: den3080
      Туркмения приобрела китайскую станцию электронной разведки

      теперь вопрос только в том как дешифровать донесения.... иероглифы... плин
      210окв
  3. ПРАВОкатор Сегодня, 15:06
    Молодцы...В конце концов система ПВО стран ШОС будет объединённая. Так что очень большой разницы где они её купили я не вижу,главное Она Есть.
    ПРАВОкатор
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 15:18
    Растут туркмены! Я еще помню, как у них на параде все старое-новопокрашеное от СССР ездило....
    Вождь краснокожих
  5. Холуай Сегодня, 15:31
    Соседи не представляют угрозы? Гы...да спят и видят как прибрать Туркмен к рукам...Это как Кувейт для Ирака...
    Холуай
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:46
    А им зачем -попавших баранов в горах искать? ?? recourse
    Геркулесыч
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