Двух "меджлисовцев" в России помиловали и отправили не в Киев, а в Анкару
Сегодня украинская пресса выходит с материалом, в котором говорится о выдаче Анкаре осуждённых в России руководителей запрещённой организации «Междлис крымско-татарского народа». Речь идёт о заместителях главы экстремистской структуры – Ильми Умерове и Ахтеме Чийгозе. Эту информацию подтверждает небезызвестный Мустафа Джемилев.
Напомним, что менее месяца назад суд Симферополя приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии за призывы к сепаратизму. Основным доказательством стала видеозапись эфира телеканала ATR, в котором Умеров призывал к нарушению территориальной целостности РФ.
Ахтема Чийгоза приговорили к 8 годам колонии за организацию массовых беспорядков.
Заявлено, что Чийгоза и Умерова сначала доставили в Анапу из Симферополя, а оттуда самолётом отправили в столицу Турции. Если верить Джемилеву, то выдача «меджлисовцев» состоялась после визита президента Турции на Украину.
Странное суждение о причинно-следственных связях со стороны г-на Джемилева. Что мог изменить факт посещения Эрдоганом Украины, если Чийгоз и Умеров отбывали наказание за совершённые преступления в России?
Отмечается, что Чийгоз и Умеров о помиловании президента России не просили.
На Украине к освобождению Чийгоза и Умерова отнеслись сдержанно. Судя по всему, многие помнят то, как ждали освобождения Надежды Савченко, и к чему освобождение в итоге привело. Да и немалое число пользователей украинского сегмента соцсетей выразили недоумение, почему Умеров и Чийгоз не отправились сразу в Киев.
Напомним, что менее месяца назад суд Симферополя приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии за призывы к сепаратизму. Основным доказательством стала видеозапись эфира телеканала ATR, в котором Умеров призывал к нарушению территориальной целостности РФ.
Ахтема Чийгоза приговорили к 8 годам колонии за организацию массовых беспорядков.
Заявлено, что Чийгоза и Умерова сначала доставили в Анапу из Симферополя, а оттуда самолётом отправили в столицу Турции. Если верить Джемилеву, то выдача «меджлисовцев» состоялась после визита президента Турции на Украину.
Странное суждение о причинно-следственных связях со стороны г-на Джемилева. Что мог изменить факт посещения Эрдоганом Украины, если Чийгоз и Умеров отбывали наказание за совершённые преступления в России?
Отмечается, что Чийгоз и Умеров о помиловании президента России не просили.
На Украине к освобождению Чийгоза и Умерова отнеслись сдержанно. Судя по всему, многие помнят то, как ждали освобождения Надежды Савченко, и к чему освобождение в итоге привело. Да и немалое число пользователей украинского сегмента соцсетей выразили недоумение, почему Умеров и Чийгоз не отправились сразу в Киев.
Использованы фотографии: Фейсбук
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