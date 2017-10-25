19:19 25 октября

Двух "меджлисовцев" в России помиловали и отправили не в Киев, а в Анкару

Сегодня украинская пресса выходит с материалом, в котором говорится о выдаче Анкаре осуждённых в России руководителей запрещённой организации «Междлис крымско-татарского народа». Речь идёт о заместителях главы экстремистской структуры – Ильми Умерове и Ахтеме Чийгозе. Эту информацию подтверждает небезызвестный Мустафа Джемилев.

Напомним, что менее месяца назад суд Симферополя приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии за призывы к сепаратизму. Основным доказательством стала видеозапись эфира телеканала ATR, в котором Умеров призывал к нарушению территориальной целостности РФ.
Ахтема Чийгоза приговорили к 8 годам колонии за организацию массовых беспорядков.

Заявлено, что Чийгоза и Умерова сначала доставили в Анапу из Симферополя, а оттуда самолётом отправили в столицу Турции. Если верить Джемилеву, то выдача «меджлисовцев» состоялась после визита президента Турции на Украину.


Двух "меджлисовцев" в России помиловали и отправили не в Киев, а в Анкару


Странное суждение о причинно-следственных связях со стороны г-на Джемилева. Что мог изменить факт посещения Эрдоганом Украины, если Чийгоз и Умеров отбывали наказание за совершённые преступления в России?

Отмечается, что Чийгоз и Умеров о помиловании президента России не просили.

На Украине к освобождению Чийгоза и Умерова отнеслись сдержанно. Судя по всему, многие помнят то, как ждали освобождения Надежды Савченко, и к чему освобождение в итоге привело. Да и немалое число пользователей украинского сегмента соцсетей выразили недоумение, почему Умеров и Чийгоз не отправились сразу в Киев.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 42

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 17:30
    Чё-то не понятно. Зачем? Ведь это всё-равно, что костёр бензином тушить - отправлять этих волков к папе Эрдогану. Чтобы он их про запас, для всякой пакости держал? Тут "эффекта Нади Савченко" не получится!
    oldseaman1957
    1. 210окв Сегодня, 17:36
      Сказать что с ними"плотно поработали"?Ну время покажет.Почему именно туркам.Там их наверное ждет еще более"горячий"прием..
      210окв
      1. Серый брат Сегодня, 17:43
        Цитата: 210окв
        Там их наверное ждет еще более"горячий"прием..

        А вот может быть. Повод как бы есть. Но может и сторговались как-нибудь.
        — Киевский режим привечает всех экстремистов — от «Хизб ут-Тахрир» * до «Нурджулар» ** и «Меджлиса» ***, чтобы использовать их в антироссийских мероприятиях. Чтобы иметь военизированные формирования из крымских татар в составе своих Вооруженных Сил, они даже организовали на крымской границе лагерь подготовки боевиков, надеясь использовать их против Донбасса и Крыма. Их тогда не интересовало: за Эрдогана эти боевики или против?

        Кстати, последние события в Турции спровоцировали серьезный раскол среди меджлисовцев. Часть из них фактически поддержало попытку путча и осуждает репрессии Эрдогана. Подобную линию гнут информационные ресурсы, принадлежащие Ленуру Ислямову.

        Другие приверженцы «Меджлиса» являются сторонниками сильной власти Эрдогана, надеясь, что Анкара и дальше будет продолжать финансово поддерживать эту запрещенную в России организацию.

        Третьи временно заняли выжидательную позицию, ожидая, чья возьмет. Мустафа Джемилев, например, только на десятый день отправил «султану» письмо, в котором осудил попытку путча и выразил уверенность, что «турецкий народ и правительство, восставшие плечом к плечу против этой неприемлемой попытки военного переворота, вынесут виновным необходимое наказание и предпримут меры по немедленной нормализации ситуации».

        https://cont.ws/@contemplator/330250
        Серый брат
        1. Sergey53 Сегодня, 17:59
          Цепочка наверно выглядит так. Джемилев находясь в Турции попросил об этом Эрдогана. Тот в свою очередь попросил об этом Путина. Путин по доброте своей их выдал.А Джемилев что бы выслужиться перед Порошенко уже приплёл это сам.Вроде так.
          Sergey53
          1. Pirogov Сегодня, 18:22
            Цитата: Sergey53
            Цепочка наверно выглядит так. Джемилев находясь в Турции попросил об этом Эрдогана. Тот в свою очередь попросил об этом Путина. Путин по доброте своей их выдал.А Джемилев что бы выслужиться перед Порошенко уже приплёл это сам.Вроде так.

            Какая разница какая цепочка ,зачем освобождать сволочь которая будет продолжать гадить ?
            Pirogov
            1. Николай Грек Сегодня, 18:48
              Цитата: Pirogov
              Какая разница какая цепочка ,зачем освобождать сволочь которая будет продолжать гадить ?

              пусть гадит...тем более, гадить будет она в хохляндии и против хохляндии!! good good tongue tongue lol lol lol
              Николай Грек
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 17:37
      Двух "меджлисовцев" в России помиловали и отправили не в Киев, а в Анкару

      Интересно, что скрывается под этим адресом: Анка.ру? wassat
      СРЦ П-15
    3. svp67 Сегодня, 17:38
      Цитата: oldseaman1957
      Чё-то не понятно. Зачем? Ведь это всё-равно, что костёр бензином тушить - отправлять этих волков к папе Эрдогану. Тут "эффекта Нади Савченко" не получится.

      Я Вас умоляю... Не факт, что Эрдоган, с его очень не устойчивым характером, в какой то момент сам их не перевешает... А тут эти два не сделают уже не какой погоды.
      svp67
      1. 210окв Сегодня, 17:45
        Они там с Гюленом не связаны?Тогда это все об'ясняет..
        Цитата: svp67
        Цитата: oldseaman1957
        Чё-то не понятно. Зачем? Ведь это всё-равно, что костёр бензином тушить - отправлять этих волков к папе Эрдогану. Тут "эффекта Нади Савченко" не получится.

        Я Вас умоляю... Не факт, что Эрдоган, с его очень не устойчивым характером, в какой то момент сам их не перевешает... А тут эти два не сделают уже не какой погоды.
        210окв
        1. svp67 Сегодня, 17:48
          Цитата: 210окв
          Они там с Гюленом не связаны?Тогда это все об'ясняет..

          А это можно и подправить....
          svp67
          1. Partyzan Сегодня, 18:40
            Цитата: svp67
            А это можно и подправить....

            возможно не только подправили, но и документики собрали - и осман-паши вместе с ними и передали, зачем самим возиться и кормить упырей hi
            Partyzan
    4. Татьяна Сегодня, 17:41
      Когда нам что-то непонятно в действиях политиков - это значит, что мы не обо всём знаем!
      И это печально!
      Ёжику понятно, что осуждённые в России Ильми Умеров и Ахтем Чийгозе, заместители главы руководителя запрещённой организации «Междлис крымско-татарского народа», вернутся в Украину для экстремистской работы против Российского Крыма - да ещё и с наставлениями самого Эрдогана и турецких спецслужб.
      Татьяна
      1. Старпер-М Сегодня, 17:50
        Цитата: Татьяна
        Когда нам что-то непонятно в действиях политиков - это значит, что мы не обо всём знаем!
        И это печально!

        А что не понятного..? В Анкаре их встретят чеченцы Кадырова и еще раз поговорят за жизнь в Крыму. ( во время присоединения Крыма чеченцы очень нам помогли в "общении с этим меджлисом и т.д.)
        В Киев они уже вряд ли поедут..
        Старпер-М
        1. 79807420129 Сегодня, 17:52
          Цитата: Старпер-М
          В Анкаре их встретят чеченцы Кадырова и

          И много чеченцев Кадырова в Анкаре? fellow
          79807420129
          1. Logall Сегодня, 18:00
            Цитата: 79807420129
            Цитата: Старпер-М
            В Анкаре их встретят чеченцы Кадырова и

            И много чеченцев Кадырова в Анкаре? fellow

            Вместе с эрдоганом? bully
            Влад, Приветствую!
            Logall
            1. 79807420129 Сегодня, 18:08
              Цитата: Logall
              Вместе с эрдоганом?
              Влад, Приветствую!

              Здрав Будь Саня! drinks hi Туда лично сам Кадыров прибудет,эрдоган будет на шухере стоять.
              Цитата: Старпер-М
              еще раз поговорят за жизнь в Крыму

              laughing hi
              79807420129
          2. Старпер-М Сегодня, 18:13
            Цитата: 79807420129
            Цитата: Старпер-М
            В Анкаре их встретят чеченцы Кадырова и

            И много чеченцев Кадырова в Анкаре? fellow

            Да хватает , чтобы держать в узде..
            Старпер-М
            1. Logall Сегодня, 18:20
              Кого Кадыров там в узде держит? Если не секрет...
              Logall
              1. Старпер-М Сегодня, 18:39
                Цитата: Logall
                Кого Кадыров там в узде держит? Если не секрет...

                Своих естественно..
                Старпер-М
      2. 30 вис Сегодня, 18:57
        Скорее всего меняли этих хероев меджлиса ,на каких то наших людей .Скажем так ,я в этом уверен !
        30 вис
    5. 79807420129 Сегодня, 17:46
      Доотпускаемся,на свою же голову.
      79807420129
      1. Старпер-М Сегодня, 18:42
        Цитата: 79807420129
        Доотпускаемся,на свою же голову.

        Ну Савченко отпустили и неплохо сработало. bully .А эти шестерки, видать в Анкаре кому то нужны были!
        Старпер-М
    6. словак Сегодня, 18:30
      На эшафот их надо отправлять!
      словак
      1. Старпер-М Сегодня, 18:43
        Цитата: словак
        На эшафот их надо отправлять!

        Не надо пока ..Хватит "мученников плодить"...Они их сами замочат!
        Старпер-М
    7. Николай Грек Сегодня, 18:46
      Цитата: oldseaman1957
      Чё-то не понятно. Зачем? Ведь это всё-равно, что костёр бензином тушить - отправлять этих волков к папе Эрдогану. Чтобы он их про запас, для всякой пакости держал? Тут "эффекта Нади Савченко" не получится!

      сбагрили их, чтобы они усилили свинарник, который происходит в хохляндии!!! wassat wassat lol lol lol good good good ну и+ нам не слушать нытьё циФФилизованных!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
    8. g1v2 Сегодня, 19:11
      Потому что это его люди. Меджлис крымско-татарского народа - организация , организованная турецкой спецслужбой МИТ. ПОМНИТЕ КОГДА БЛОКАДА КРЫМА СЛУЧИЛАСЬ? Вскоре после сбития нашей сушки турками и ссоры с ними. А как только отношения с Эрдоганом наладились , то сразу меджлисовцы сняли блокаду и затихли. Тч эти два перца отправляются к хозяину по договору с турками. Учитывая, что мы с ними плотно сотрудничаем в Сирии сейчас, то возможно это была сделка. request
      g1v2
  2. Андрей Остроушко Сегодня, 17:30
    Я надеюсь их на кого то поменяли?
    Андрей Остроушко
    1. словак Сегодня, 18:31
      1 : 1 на навоз. Качество должно соответствовать количеству
      словак
  3. bogart047 Сегодня, 17:30
    в Америку... и денег с собой дать. Рафик неувеновен...
    bogart047
    1. DEZINTO Сегодня, 17:34
      Рафик абсолютно не уиноват .....этот скрипачь сам вышел, уот так уот стал всем в глаза заглядувать, и говорить - знаете что я с вами сделаю!! - и стал себя в грудь бить так рёбра и поламал...)))))))))))
      DEZINTO
  4. ded100 Сегодня, 17:32
    Да здравсвует российский суд самый гуманный суд в мире! laughing
    ded100
  5. Соломон Кейн Сегодня, 17:33
    Двух "меджлисовцев" в России помиловали и отправили не в Киев, а в Анкару
    ...в Анкару? А я сначала прочел в Арктику.... wassat wassat wink
    Соломон Кейн
  6. Гардамир Сегодня, 17:36
    Странное суждение о причинно-следственных связях со стороны г-на Джемилева. Что мог изменить факт посещения Эрдоганом Украины, если Чийгоз и Умеров отбывали наказание за совершённые преступления в России?
    Отмечается, что Чийгоз и Умеров о помиловании президента России не просили.
    Странное суждение у автора статьи террористы помилованы и мы должны этим гордиться? И причём тут Путин.
    Гардамир
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:37
    Доброта иногда может боком нам выйти! ! fool Посадили их, сразу же на "свиданку " к уголовникам, чтобы те с "девочками " провели работу lol , а выпускать их можно за сутки до конца срока, в лучшем случае! !!! lol
    Геркулесыч
  8. DEZINTO Сегодня, 17:46
    Дело было как............



    "Общество нашей страны очень вредно действует на Рафика, и мы по федеральной программе отправили его в Монте-Карло"
    DEZINTO
  9. правдивый Сегодня, 17:51
    А эрдогана отправить к курдам
    правдивый
    1. DEZINTO Сегодня, 17:55
      А эрдогана отправить

      А его уже приняли ?
      DEZINTO
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:11
      Правдивый lolсами повезете? ??
      Геркулесыч
  10. samarin1969 Сегодня, 17:56
    За татар вступаются турки, за венгерский язык - Венгрия, за евреев - считается, что "вступаться" должны все, за "политвьязнив" вступается даже мировой шоубизнес. И только тысячи узников СБУ не удостаиваются даже упоминания СМИ "РФ". ...Однозначно, дурные вести.
    samarin1969
  11. КАРПУХА 74 Сегодня, 18:40
    Думается, с них взяли честное слово, как с Ходорковского, не заниматься политикой. Взяли, поверили, а они, соответственно, слово сдержат. :)
    КАРПУХА 74
  12. Mavrikiy Сегодня, 18:48
    Двух "меджлисовцев" в России помиловали и
    Я так понимаю, скучно живем. А так нам подкинут головную боль. Ааааа.... выборы на носу! Тут то они и пригодятся.
    Mavrikiy
  13. Евродав Сегодня, 18:50
    Как зачем? У турок возможно к ним более жесткие претензии? Почему нет? Почему опять ВВП всё слил?
    Евродав
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