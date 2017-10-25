19:17 25 октября

Штайнмайер прилетел в Россию, чтобы "внести вклад в улучшение взаимоотношений РФ и ФРГ"

Стали известны некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Президент Германии прибыл в Россию с визитом. Официальная цель визита – участие Штайнмайера в мероприятиях по передаче Кафедрального собора Петра и Павла в собственность Евангелическо-лютеранской церкви России. Кроме того, Штайнмайер прибыл в Россию для «решения ситуации» вокруг Немецко-российского дома в Калининграде.



Из заявления президента ФРГ:
Считаю необходимым использовать наши возможности в качестве президентов, чтобы продолжать диалог и чтобы попытаться определить, как можно добиться улучшения взаимоотношений, которыми сейчас мы не можем быть довольны. В любом случае я убеждён, что нам необходимо противодействовать отчуждению, которое имело место между нашими странами в прошедшие годы. Для этого необходимо продолжать диалог, необходимы долгосрочные попытки с обеих сторон находить решение в кризисах. Если говорить кратко, то я бы в своей новой роли, в качестве Федерального президента, хотел бы внести вклад в улучшение взаимоотношений между Россией и Германией. И надеюсь, что наша сегодняшняя беседа и беседы, подобные ей, помогут мне в этом.



В свою очередь Владимир Путин отметил, что продолжает контакты с Ангелой Меркель, и надеется на то, что отношения между Россией и Германией, несмотря на все политические нюансы, продолжат развиваться.

По итогам текущего года планируется рост товарооборота между РФ и ФРГ более чем на 10%. Напомним, что в прошлом году товарооборот составил около 48 млрд евро, а в 2012 году соответствовал значению более чем в 80 млрд евро, что является рекордом в двусторонних торговых отношениях.

На данный момент в Германии не все безоблачно с политической обстановкой. Меркель никак не может сформировать дееспособную коалицию после победы на выборах. Причина длительного процесса в том, что победа партии Меркель которая оказалась далеко не убедительной.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 18:48
    В очередь,сукины дети!В очередь!..(П.П.Шариков)
    210окв
    1. Старпер-М Сегодня, 18:52
      ГДР мы им подарили фактически..(горбач черт )да и вообще немцы нам многим обязаны..
      Пора бы поговорить по душам и без США и Израиля..
      Нам есть ,что обсудить и найти точки соприкосновения..Ведь так мужики?
      Старпер-М
      1. oldseaman1957 Сегодня, 18:58
        Цитата: Старпер-М
        ГДР мы им подарили фактически... да и вообще немцы нам многим обязаны...
        - Не подарили, а профукали! Чуешь разницу? А насчёт "обязанностей" немцев - ну уж хватит детством заниматься! Слава Богу, что немцы ещё не такие жлобы как поляки, с ними ещё можно иметь дело.
        oldseaman1957
        1. Partyzan Сегодня, 19:07
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: Старпер-М
          ГДР мы им подарили фактически... да и вообще немцы нам многим обязаны...
          - Не подарили, а профукали! Чуешь разницу? А насчёт "обязанностей" немцев - ну уж хватит детством заниматься! Слава Богу, что немцы ещё не такие жлобы как поляки, с ними ещё можно иметь дело.

          не ссорьтесь - разницы уже никакой. мое предложение утвердить на форуме новый орден
          Partyzan
    2. 79807420129 Сегодня, 18:59
      то я бы в своей новой роли, в качестве Федерального президента, хотел бы внести вклад в улучшение взаимоотношений между Россией и Германией

      Где же ты чудо юдо был,когда был министром иностранных дел Германии,а теперь престо стал мебелью. laughing
      79807420129
    3. stas Сегодня, 19:01
      Визит президента ФРГ к Путину это есть гут для России.
      stas
      1. Partyzan Сегодня, 19:09
        Цитата: stas
        Визит президента ФРГ к Путину это есть гут для России.

        это свадебный генерал - который ничего не решает hi
        Partyzan
  2. garx Сегодня, 18:52
    У них "Президент" как у нас "Премьер"
    garx
  3. Mavrikiy Сегодня, 18:52
    Штайнмайер прилетел в Россию, чтобы "внести вклад в улучшение взаимоотношений РФ и ФРГ" ну пусть вкладывает. А немецкий дом в Калининграде - заколотить или зеркально открыть наш дом в Берлине.
    Mavrikiy
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:53
    С тем же успехом могли бы и комод привезти -он там в Германии свадебный генерал, без реальной власти! Я бы с ним встретился в режиме блиц в прихожей аэропорта! sad
    Геркулесыч
  5. Евродав Сегодня, 18:55
    Кто ты, мил человек? И что ты, лично можешь сделать, чтобы "внести вклад в улучшение взаимоотношений РФ и ФРГ"? Ковыляй потихонечку Президент ФРГ в Молдавию! Там такой же "вождь без меча", да простят меня молдаване, но не я сделал Молдавию парламентской...
    Евродав
  6. Egorovich Сегодня, 19:05
    Штайнмаер - это филькина грамота. Все решает обком в матрасии, а все остальные подпевалы.
    Egorovich
  7. afrikanez Сегодня, 19:09
    Улучшить отношения конечно можно, но вот только мешает одна "небольшая проблема". Это сша, со своими "заморочками". negative
    afrikanez
  8. ПРАВОкатор Сегодня, 19:15
    Призидент в Германии функция представительская.Принимает послов,представляет Германию на политической арене.Единственное что он может сделать самостоятельно это Помиловать преступника)))
    И зачем он приехал???Костёл открывать?
    -"наши возможности в качестве президентов...)))
    ПРАВОкатор
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