Штайнмайер прилетел в Россию, чтобы "внести вклад в улучшение взаимоотношений РФ и ФРГ"

Считаю необходимым использовать наши возможности в качестве президентов, чтобы продолжать диалог и чтобы попытаться определить, как можно добиться улучшения взаимоотношений, которыми сейчас мы не можем быть довольны. В любом случае я убеждён, что нам необходимо противодействовать отчуждению, которое имело место между нашими странами в прошедшие годы. Для этого необходимо продолжать диалог, необходимы долгосрочные попытки с обеих сторон находить решение в кризисах. Если говорить кратко, то я бы в своей новой роли, в качестве Федерального президента, хотел бы внести вклад в улучшение взаимоотношений между Россией и Германией. И надеюсь, что наша сегодняшняя беседа и беседы, подобные ей, помогут мне в этом.

Стали известны некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Президент Германии прибыл в Россию с визитом. Официальная цель визита – участие Штайнмайера в мероприятиях по передаче Кафедрального собора Петра и Павла в собственность Евангелическо-лютеранской церкви России. Кроме того, Штайнмайер прибыл в Россию для «решения ситуации» вокруг Немецко-российского дома в Калининграде.Из заявления президента ФРГ:В свою очередь Владимир Путин отметил, что продолжает контакты с Ангелой Меркель, и надеется на то, что отношения между Россией и Германией, несмотря на все политические нюансы, продолжат развиваться.По итогам текущего года планируется рост товарооборота между РФ и ФРГ более чем на 10%. Напомним, что в прошлом году товарооборот составил около 48 млрд евро, а в 2012 году соответствовал значению более чем в 80 млрд евро, что является рекордом в двусторонних торговых отношениях.На данный момент в Германии не все безоблачно с политической обстановкой. Меркель никак не может сформировать дееспособную коалицию после победы на выборах. Причина длительного процесса в том, что победа партии Меркель которая оказалась далеко не убедительной.