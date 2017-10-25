19:19 25 октября

Свежие сводки из САР. До выхода к иракской границе САА осталось менее 70 км

В свежих сводках из Сирии сообщается о том, что сирийская правительственная армия при поддержке авиации ВКС РФ к юго-востоку провинции Дейр-эз-Зор. Наступление идёт вдоль русла Евфрата. Основная цель – выход к границе с Ираком, участок в районе сирийского Абу-Кемаля на которой боевики ИГИЛ (* запрещено в России) используют для перехода из Ирака на территорию Сирии.

Свежие сводки из САР. До выхода к иракской границе САА осталось менее 70 км


За последние сутки удалось продвинуться примерно на два десятка километров вдоль Евфрата, освободив семь населённых пунктов в его долине. Среди населённых пунктов, из которых были выбиты игиловцы, такие как Субайхан и Абу-Хамам. На эту минуте сирийские войска находятся уже менее чем в 70 км от иракской границы.




Под контроль взяты ещё несколько нефтяных месторождений.

Основной удар САА нацелен в направлении приграничного Абу-Кемаля, который до начала войны являлся одним из процветающий в Сирии сельскохозяйственных центров. В его окрестностях были расположены крупнейшие в стране хлопковые поля.

Активное продвижение стало возможно после того, как игиловцам был на днях нанесён существенный урон в районе одного из ключевых городов провинции Дейр-эз-Зор – города Мейядин.

В командовании САА заявляют о том, что граница с Ираком на участке в районе русла Евфрата перейдёт под контроль правительственных сил до конца этой недели.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1, ВО
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