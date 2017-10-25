22:39 25 октября

НАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибам

Организация Североатлантического договора (НАТО) не располагает данными, которые бы подтверждали достоверность звучащих в последнее время предположений о передаче Россией оружия радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Это признал в среду в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

НАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибам


По поводу первой части вашего вопроса - о (якобы имеющей место) поставке Россией оружия [движению] "Талибан". Я не вижу и не видел никаких твердых свидетельств доставки Россией оружия [движению] "Талибан"
- заявил военачальник Североатлантического альянса.


Напоминаем, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия запрещенному в России афганскому движению «Талибан».

Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, возражаем против этого. Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство
— заявил глава американской дипломатии.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 20

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:58
    НАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибам
    Ну и прекрасно.Только кто такое или что это НАТО по сравнению с американским госсекретарём США ?
    Наблюдатель2014
    1. Андрей К Сегодня, 20:04
      Наблюдатель2014 hi
      НАТА - это дежурная пятая точка любого из функционеров сашы laughing
      Они друг с другом иногда не общаются, живут сами по себе lol
      Андрей К
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:17
        Андрей К Евгеньевич hi soldier
        Они друг с другом иногда не общаются, живут сами по себе
        Ага.И делают вид что что то решают вместе с США на равных.Так сказать дружной семьёй laughing В общем пусть думают.
        Наблюдатель2014
        1. Shurik70 Сегодня, 22:23
          Цитата: Наблюдатель2014
          что это НАТО по сравнению с американским госсекретарём США ?

          Правительство США загадочно. Особенно госсекретарь wassat

          22 октября:
          Россия поставляет оружие талибам, — это нарушение международных норм и норм Совбеза ООН
          https://russian.rt.com/inotv/2017-08-23/PBS-gosse
          kretar-SSHA-obvinil-Rossiyu


          23 октября:
          талибов можно допустить к управлению Афганистаном
          http://rossaprimavera.ru/news/0a57773f
          Shurik70
    2. 210окв Сегодня, 20:07
      Если даже и не видно,то все равно его ..можно придумать.И пипл схавает..
      Цитата: Наблюдатель2014
      НАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибам
      Ну и прекрасно.Только кто такое или что это НАТО по сравнению с американским госсекретарём США ?
      210окв
      1. Офицер запаса Сегодня, 21:20
        "Я не вижу и не видел никаких твердых свидетельств доставки Россией оружия движениюТалибан"

        А кого это в США волнует? Видит он или не видит. Пара пинков - и чешский генерал мгновенно прозреет. И еще громче всех орать будет, что Россия во всем виновата.
        Офицер запаса
      2. Кент0001 Сегодня, 22:20
        у них там пипл все хавает. скоро собственные испражнения от злости на Россию жрать начнут.
        Кент0001
    3. LSA57 Сегодня, 20:18
      Цитата: Наблюдатель2014
      Только кто такое или что это НАТО по сравнению с американским госсекретарём США ?

      у которого под рукой целый фашингтонский обком. а это не хухры мухры.
      руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

      разве им чешский генерал авторитет?
      LSA57
    4. Старпер-М Сегодня, 20:21
      Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН.

      Вы США, Украине поставки "печенек" , мы Талибам ..Все по честному (почти )
      Вот Хесболле еще , кое что поставим (типо ваших "джавелинов" и т.д. ) Ирану можем, КНДР и т.д.
      Пока вы от Нашей Украины не отстанете господа! Нормальный расклад ? soldier
      Старпер-М
      1. Partyzan Сегодня, 20:35
        Цитата: Старпер-М
        Вы США, Украине поставки "печенек" , мы Талибам ..Все по честному (почти )

        Partyzan
    5. 79807420129 Сегодня, 20:21
      Я не вижу и не видел никаких твердых свидетельств

      А мягких свидетельств не видел , балбес. laughing ваша НАТО с США каждая затычка в дырке.
      79807420129
  2. Андрей К Сегодня, 19:58
    ...НАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибам...

    Какая-то НАТА непостоянная, ветренная laughing
    Сама мулю сочинила про поставки талибам, погудела, постращала, теперь сама себе не верит wassat
    Жуть просто, раздвоение НАТЫ lol
    Андрей К
    1. Partyzan Сегодня, 20:10
      Цитата: Андрей К
      Жуть просто, раздвоение НАТЫ

      ната и не видит что поставляет оружие бармалеям
      Partyzan
  3. Геркулесыч Сегодня, 20:01
    И тут же этот павел который еще и педр, добавил, что несомненно, оружие талибы именно от России и получают, ибо без России земля начнет вертеться в обратную сторону! !! lol
    Геркулесыч
  4. poquello Сегодня, 20:15
    Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство

    утютютю, телерсончик, Карзая испугался что ли?
    poquello
  5. изя топ Сегодня, 20:19
    Организация Североатлантического договора (НАТО) не располагает данными, которые бы подтверждали достоверность звучащих в последнее время предположений о передаче Россией оружия радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ)
    а когда отсутствие данных мешало западу нас обвинять? request what
    изя топ
  6. Васян1971 Сегодня, 20:29
    " НАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибы."
    Странно...
    " Я не вижу и не видел никаких твердых свидетельств доставки Россией оружия [движению] "Талибан""
    Ну хоть мягкие-то нашлись? А то как-то неловко. Могут и уволить по неполному служебному.
    Васян1971
  7. APASUS Сегодня, 20:33
    [quoteНАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибам][/quote]
    Сейчас какой то хрен из"Лаборатории совести"из Лондона ( это выдуманное название) сообщит всему миру ,что у него есть доказательства поставки оружия Талибам русскими и Конгресс США смело примет очередной пакет санкции протий России.

    Как это все просто просчитать
    APASUS
  8. svp67 Сегодня, 20:37
    чешский генерал Петр Павел.
    Ну ничего, сейчас появится 70-летняя стерва, в виде представителя США в НАТО и она ему быстро и зрение подправит и говорить правильно научит...
    svp67
  9. KVashentcev Сегодня, 22:25
    Хоть что НАТО не видит, а то в основном разглядят и нету чего в помине...
    KVashentcev
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