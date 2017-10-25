...НАТО не видит подтверждений того, что Россия поставляет оружие талибам...

По поводу первой части вашего вопроса - о (якобы имеющей место) поставке Россией оружия [движению] "Талибан". Я не вижу и не видел никаких твердых свидетельств доставки Россией оружия [движению] "Талибан"

Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, возражаем против этого. Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство

Организация Североатлантического договора (НАТО) не располагает данными, которые бы подтверждали достоверность звучащих в последнее время предположений о передаче Россией оружия радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Это признал в среду в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.- заявил военачальник Североатлантического альянса.Напоминаем, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия запрещенному в России афганскому движению «Талибан».— заявил глава американской дипломатии.