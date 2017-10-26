09:30 26 октября

Трамп: Ситуация с КНДР была бы лучше, если бы у США и России были хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп решил рассказать гражданам о пользе хороших отношений с Российской Федерацией. По словам Трампа, если бы отношения не зашли в тупик, в котором по факту пребывают сегодня, то не возникло бы и столь острого кризиса в отношениях с Пхеньяном. Из заявления Трампа в эфире телеканала Fox:

Я думаю, ситуация с КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения. Нам нужно вести полноценный диалог с Россией и Китаем.


Напомним, что впервые более чем за четверть века американские стратегические бомбардировщики были переведены в состояние полной боевой готовности. Несколько из них находятся на территории Южной Кореи. Сам Трамп неоднократно заявлял, что если Северная Корея продолжит свои ракетно-ядерные испытания, то «будет уничтожена». В ответ на это лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США фактически объявили стране войну, а самого Трампа охарактеризовал как «сумасшедшего старика».


Ранее Россия и Китай совместно предложили вариант пути по деэскалации ситуации на Корейском полуострове. В частности, предполагались взаимные уступки Вашингтона и Пхеньяна: США и Южная Корея прекращают проведение совместных учений у границ КНДР, а Пхеньян замораживает ракетно-ядерную программы. В Вашингтоне такой вариант назвали неприемлемым.

Трамп: Ситуация с КНДР была бы лучше, если бы у США и России были хорошие отношения


Теперь Трамп пытается найти оправдание, заявляя, что если бы отношения с Россией были лучше, то и проблема вокруг КНДР давно встала бы на путь деэскалации.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:57
    Ведь не зря на Руси твердили "рыжему не верь " ! fool Какие хорошие отношения после ареста нашего дипимущества??? fool И Ын молодец, что гнет свою линию, и плюет на трампа и иже с ним! !!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:00
      Лишь бы Ын не промахнулся с "плевком"...
      Цитата: Геркулесыч
      Ведь не зря на Руси твердили "рыжему не верь " ! fool Какие хорошие отношения после ареста нашего дипимущества??? fool И Ын молодец, что гнет свою линию, и плюет на трампа и иже с ним! !!
      210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 06:19
      Трампа понять можно, чего он менжуется - в американской политической традиции у каждого Президента должна быть своя маленькая или не очень победоносная война! Иначе его за лошка держать будут, а так второй срок обеспечен, оппоненты заткнуться..., авианосец твоим именем назовут, опять же всему миру надо показать, что Америка крута по прежнему, но в случае с КНДР может и не выгореть второй Ирак или Югославия,а вот Вьетнам, да еще с ядерным душком, вполне может получится...Тогда же свои голову и оторвут!
      Зяблицев
      1. Tusv Сегодня, 07:01
        Цитата: Зяблицев
        Трампа понять можно, чего он менжуется

        Дык Голивуд давно инструкцию по применению снял - Придумать страну, скурпулезнообмозговать исходящую угрозу фсему мировому сообществу и разфигачить во благо демократии. Американцы то географии не обучены - прокатит. Фсе довольны, мирные жители не пострадают, рейтинг выше крыши
        Tusv
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:58
    Ну что за народ эти американцы ...сами же насрали под себя а теперь плачутся.

    Свои фекалии убирайте сами...РОССИЯ за вас это делать не будет.
    Тот же ЛЕХА
  3. 210окв Сегодня, 05:58
    Так в чем дело?Занимай очередь в кремлевский кабинет! wassat
    210окв
  4. Диванный эксперт Сегодня, 05:59
    Снова Русские виноваты?
    Диванный эксперт
  5. Uncle Lee Сегодня, 06:27
    Нам нужно вести полноценный диалог с Россией и Китаем.
    Ну так ведите ! А то флаги сняли, архив увезли и Россию считают главным противником.... Про Китай молчат.
    Uncle Lee
  6. Tusv Сегодня, 06:30
    Ну дык, Трампушечка душечка, ты как выборы то выиграл? Пообещал помирится с Русскими, а воз и ныне там. Исправляйся, а то ведь перевыберем нафиг
    Tusv
  7. iliitchitch Сегодня, 06:31
    трамп инфантил типичный . Нефиг было Ына "грязным земляным червяком" обзывать . Мелкие , они обидчивые г..внюки . Иван Иваныч с Иван Никифорычем , чтоб им провалиться .
    iliitchitch
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    ситуация с КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения

    Так начинайте с сегодняшнего дня вести себя как нормальные люди - не лезте в российские дела, не клевещите на Россию, не вредите на рынках, не помогайте террористам и т.д. Сами удивитесь тому какие станут взаимоотношения. В который раз слова Трампа расходятся с реальными делами.
    rotmistr60
    1. Александр 3 Сегодня, 06:54
      Ну трудности гегемон создал теперь надо героически их преодолевать.
      Александр 3
    2. Orionvit Сегодня, 08:35
      Цитата: rotmistr60
      Так начинайте с сегодняшнего дня вести себя как нормальные люди - не лезте в российские дела, не клевещите на Россию, не вредите на рынках, не помогайте террористам и т.д.

      Не поймут, с точки зрения американцев, нормальные люди так себя и ведут. Синдром исключительности, етить его в качель.
      Orionvit
  9. К-50 Сегодня, 06:52
    Я думаю, ситуация с КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения.

    Клоун!! Рыжий клоун!!! Бред!!!! laughing
    Украина не выполняет Минских соглашений - виновата Россия.
    КНДР не хочет плясать под американскую дудку - виновата Россия.
    Скоро Россию обвинят в том, что на Марсе яблони не цветут. sad yes laughing
    К-50
    1. Orionvit Сегодня, 08:37
      Мало того, если марсиане, не достаточно демократичны, то виновата тоже будет Россия.
      Цитата: К-50
      Скоро Россию обвинят в том, что на Марсе яблони не цветут
      Orionvit
  10. Nix1986 Сегодня, 07:00
    Если бы США не вели политику мирового гегемона, то во всем мире было бы лучше, это как минимум:)))
    Nix1986
  11. Литвинов Сегодня, 07:13
    Прозрел старичок. lol Не поздновато ли? Навалил, панимаш, кучу под дверью РФ, навтыкал спичек, а теперь спрашивает -
    Чей йожег?
    Литвинов
  12. sergo1914 Сегодня, 08:54
    "Что ж ты, фраер, сдал назад?"
    sergo1914
  13. den3080 Сегодня, 09:00
    народ, вы как-то не поняли, что Трамп имел ввиду.
    Так вот, на мой взгляд он скучает по недавним временам, когда Россия сдавала практически все геополитические позиции в угоду США. Например в Югославии, или в Ливии.
    И США будут добиваться улучшения отношений с Россией, только не договариваться будут, а давить военными базами, гонокой вооружений, душить экономическими санкциями, вплоть до мелких провокаций уровня коммунальной квартиры.
    den3080
  14. ПалБор Сегодня, 09:09
    Так за чем дело стало,Дональд?Сдавайсу!В русском плену хорошо - макароны дают.А вот в северокорейском - не уверен smile
    ПалБор
  15. Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:11
    Сколько раз повторял. "никто КНДР бомбить не будет, такая Корея нужна самому". А так все предельно понятно: "Русские виноваты в плохих отношениях между США и КНДР , т.к. отношения между РФ и США отвратительны из-за санкций наложенных США на РФ за аннексию (без кавычек, это госдеп говорит) Крыма, которую опять таки провели русские. Вывод прост: нормальные отношения между США, РФ, КНДР да и вообще между всеми странами мира, возможны при условии уничтожения этих античеловеков - русских.
    Так что не расслабляйте сфинктры.
    Fkjydjckfrgh
  16. Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:12
    Цитата: Литвинов
    Прозрел старичок. lol Не поздновато ли? Навалил, панимаш, кучу под дверью РФ, навтыкал спичек, а теперь спрашивает -
    Чей йожег?
    Fkjydjckfrgh
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