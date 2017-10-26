Трамп: Ситуация с КНДР была бы лучше, если бы у США и России были хорошие отношения

Я думаю, ситуация с КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения. Нам нужно вести полноценный диалог с Россией и Китаем.

Президент США Дональд Трамп решил рассказать гражданам о пользе хороших отношений с Российской Федерацией. По словам Трампа, если бы отношения не зашли в тупик, в котором по факту пребывают сегодня, то не возникло бы и столь острого кризиса в отношениях с Пхеньяном. Из заявления Трампа в эфире телеканала Fox Напомним, что впервые более чем за четверть века американские стратегические бомбардировщики были переведены в состояние полной боевой готовности. Несколько из них находятся на территории Южной Кореи. Сам Трамп неоднократно заявлял, что если Северная Корея продолжит свои ракетно-ядерные испытания, то «будет уничтожена». В ответ на это лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США фактически объявили стране войну, а самого Трампа охарактеризовал как «сумасшедшего старика».Ранее Россия и Китай совместно предложили вариант пути по деэскалации ситуации на Корейском полуострове. В частности, предполагались взаимные уступки Вашингтона и Пхеньяна: США и Южная Корея прекращают проведение совместных учений у границ КНДР, а Пхеньян замораживает ракетно-ядерную программы. В Вашингтоне такой вариант назвали неприемлемым.Теперь Трамп пытается найти оправдание, заявляя, что если бы отношения с Россией были лучше, то и проблема вокруг КНДР давно встала бы на путь деэскалации.