Билл Клинтон в роли эксперта: русские — это толпа автократов

* * *

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Билл Клинтон утверждает: «Russia attacking our whole system is serious». То есть Россия атакует «всю нашу систему» (американскую), и это «серьёзно».Слова бывшего президента США приводит канал «CBS News» По мнению мистера Клинтона, демократии Соединённых Штатов следует двигаться вперёд, однако она стоит перед лицом угроз. Экс-президент выделил две основные угрозы, две проблемы: северокорейскую и русскую.Далее, забыв о корейцах, бывший президент США переключился на русских и углубился в перечисление свидетельств попыток России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.«То, что они на самом деле пытаются сделать, — это не просто победа на выборах, — заметил он. — На самом деле они [русские] пытаются настолько сильно засорить источники информации, что исчезнет всякая разница между фактом и вымыслом, правдой и ложью».Ранее сенатор Р. Берр, республиканец от Северной Каролины, заявил, что комитет по разведке раскрыл доказательства попыток создания русскими «хаоса на каждом уровне» во время президентских выборов 2016 года. Комитет по разведке наряду с другими расследованиями обнаружил доказательства попыток России «взломать и опубликовать политические материалы, воспользоваться уязвимостью избирательной системы двадцати одного государства». Кроме того, сообщается об использовании русскими платной рекламы в социальных сетях для дальнейшего продвижения «идеологических» установок в Соединённых Штатах во время президентских выборов 2016 года.«И тогда вся эта толпа автократов придёт и скажет: «Итак, вы больше не сможете получать правдивую информацию, и, раз уж вам неизвестно, будет ли дважды два четыре или пять, действительно, станет немыслимым иметь подлинную демократию», — сделал вывод из собственной речи Билл Клинтон.По-видимому, Билл до сих пор настолько удручён поражением своей супруги на прошедших почти год назад выборах, что по сей день не может оправиться. Вот и рисует картину одними чёрными красками: мол, русские так глубоко вклинились в американскую демократию, что управляют даже таблицей умножения в головах жителей Вашингтона и Нью-Йорка.Что же это за демократия, которая разваливается от какой-то «платной рекламы в социальных сетях»? И зачем США ведут по всему миру войны, ежели своего добиться можно иным способом?