09:24 26 октября

Билл Клинтон в роли эксперта: русские — это толпа автократов

Бывший президент США Билл Клинтон дал оценку угрозе северокорейской и угрозе русской. По его словам, у США две проблемы: КНДР и Россия. И это «серьёзно».



Билл Клинтон утверждает: «Russia attacking our whole system is serious». То есть Россия атакует «всю нашу систему» (американскую), и это «серьёзно».


Слова бывшего президента США приводит канал «CBS News».

По мнению мистера Клинтона, демократии Соединённых Штатов следует двигаться вперёд, однако она стоит перед лицом угроз. Экс-президент выделил две основные угрозы, две проблемы: северокорейскую и русскую.

Далее, забыв о корейцах, бывший президент США переключился на русских и углубился в перечисление свидетельств попыток России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

«То, что они на самом деле пытаются сделать, — это не просто победа на выборах, — заметил он. — На самом деле они [русские] пытаются настолько сильно засорить источники информации, что исчезнет всякая разница между фактом и вымыслом, правдой и ложью».

Ранее сенатор Р. Берр, республиканец от Северной Каролины, заявил, что комитет по разведке раскрыл доказательства попыток создания русскими «хаоса на каждом уровне» во время президентских выборов 2016 года. Комитет по разведке наряду с другими расследованиями обнаружил доказательства попыток России «взломать и опубликовать политические материалы, воспользоваться уязвимостью избирательной системы двадцати одного государства». Кроме того, сообщается об использовании русскими платной рекламы в социальных сетях для дальнейшего продвижения «идеологических» установок в Соединённых Штатах во время президентских выборов 2016 года.

«И тогда вся эта толпа автократов придёт и скажет: «Итак, вы больше не сможете получать правдивую информацию, и, раз уж вам неизвестно, будет ли дважды два четыре или пять, действительно, станет немыслимым иметь подлинную демократию», — сделал вывод из собственной речи Билл Клинтон.

* * *


По-видимому, Билл до сих пор настолько удручён поражением своей супруги на прошедших почти год назад выборах, что по сей день не может оправиться. Вот и рисует картину одними чёрными красками: мол, русские так глубоко вклинились в американскую демократию, что управляют даже таблицей умножения в головах жителей Вашингтона и Нью-Йорка.

Что же это за демократия, которая разваливается от какой-то «платной рекламы в социальных сетях»? И зачем США ведут по всему миру войны, ежели своего добиться можно иным способом?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. himRa Сегодня, 07:45
    они [русские] пытаются настолько сильно засорить источники информации, что исчезнет всякая разница между фактом и вымыслом, правдой и ложью».

    Бил ллл! Тебе уже ,,не светит,,успокойся
    himRa
    1. 210окв Сегодня, 07:51
      Так что?наших уже ждут в Вашингтоне?Жарьте цыпочек!
      210окв
      1. cniza Сегодня, 08:36
        Возраст и буйная молодость сказываются на его здоровье... lol
        cniza
        1. pvv113 Сегодня, 08:49
          Виктор, доброго утра!
          Видать в подрыве здоровья не одна Моника участвовала wink
          pvv113
          1. cniza Сегодня, 08:53
            Доброе утро, он даже баловался химическими веществами , а уж Моник этих...
            cniza
            1. pvv113 Сегодня, 08:56
              А еще говорят, что его жена постоянно избивала, может и мозги отшибла
              pvv113
              1. cniza Сегодня, 09:01
                Почему избивала , похоже все продолжается... lol
                cniza
    2. oldseaman1957 Сегодня, 07:51
      Билл до сих пор настолько удручён поражением своей супруги
      - Тупой Билл тоскует по более тупым русским. А горбачёвы и эльцыны кончились!
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 08:19
        Зато полно последышей..Типа макаревичей,козыревых итд..
        Цитата: oldseaman1957
        Билл до сих пор настолько удручён поражением своей супруги
        - Тупой Билл тоскует по более тупым русским. А горбачёвы и эльцыны кончились!
        210окв
      2. резервист Сегодня, 09:07
        эльцыны кончились

        На I съезде народных депутатов СССР Ельцин не был избран съездом членом Верховного Совета СССР, однако депутат Казанник уступил ему своё место в Совете Национальностей Верховного Совета. Этому успешно и напористо способствовал юрист Собчак и за это стал "лучшим другом" будущему президенту Ельцину.
        И теперь "безмерная благодарность" семьи Ельциных распространилась на отпрыска - Ксюшу.
        резервист
    3. Комментарий был удален.
    4. papas-57 Сегодня, 08:01
      Похоже ему Моника во время минета мозг высосала.
      papas-57
      1. mat-vey Сегодня, 08:07
        Вы клевещите - не было там его(мозга),он всю жизнь живёт мозгом жены ...правда там то же на двоих маловато ...
        mat-vey
      2. sergo1914 Сегодня, 08:52
        Цитата: papas-57
        Похоже ему Моника во время минета мозг высосала.


        Это была рука Кремля. Автократическая.
        sergo1914
      3. Соломон Кейн Сегодня, 08:59
        Удивительно, что Монику в причастности к службе в ФСБ не обвинили.... wassat типа все секреты США "утекли" к русским с оргазмом Билла.... laughing winked
        Соломон Кейн
      4. Ferdinant Сегодня, 09:22
        А остатки он через саксофон выдул
        Ferdinant
    5. Зяблицев Сегодня, 08:36
      Вид -англосакс, подвид- пин...c, семейство человекоподобных людей, отличающихся завышенным самомнением и пафосом, постоянной тягой разносить демократию, особенно в нефтеносные районы... laughing
      Зяблицев
    6. LSA57 Сегодня, 08:40
      Цитата: himRa
      Бил ллл! Тебе уже ,,не светит,,успокойся

      это он за монику никак свой грех не замоет. а так.... смотришь и доступ к телу получит
      LSA57
  2. vitalm Сегодня, 07:48
    Старый "давальщик", опять дал интервью)))
    vitalm
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:51
      Цитата: vitalm
      Старый "давальщик", опять дал интервью)))

      93 года Бушу. ДЕВЯНОСТО ТРИ !!!
      Бродвейская актриса Джордана Гролник (Jordana Grolnick) стала второй женщиной, обвинившей бывшего президента США Джорджа Буша — старшего в непристойном поведении. Об этом пишет издание The Hill.

      Первой о домогательствах со стороны Буша заявила актриса Хезер Линд. История, по её словам, произошла четыре года назад во время совместной фотосессии на премьере телесериала "Поворот: Шпионы Вашингтона". Якобы прикованный к коляске Буш не пожал протянутую ему руку, но потом во время съёмки потрогал женщину за место пониже спины.

      — Сегодня утром многие люди слышали историю Хезер Линд. Боюсь, моя абсолютно идентична, — заявила Джордана Гролник, не уточнив при этом, где и при каких обстоятельствах произошёл этот инцидент.

      Отметим, что представители самого Джорджа Буша — старшего уже ответили на обвинения Линд, сказав, что экс-президент никого не хотел обидеть, а лишь пытался пошутить.

      https://life.ru/t/новости/1055093/ieshchio_odna_a
      ktrisa_zaiavila_o_domoghatielstvakh_so_storony_93
      -lietniegho_dzhordzha_busha
      Сепар ДНР
  3. Masya Masya Сегодня, 07:48
    Билл до сих пор настолько удручён поражением своей супруги на прошедших почти год назад выборах, что по сей день не может оправиться

    Да уж печалька... так и не удалось стать первой ледью... lol
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 07:52
      Оправится?До сих пор?Вот это запор!
      Цитата: Masya Masya
      Билл до сих пор настолько удручён поражением своей супруги на прошедших почти год назад выборах, что по сей день не может оправиться

      Да уж печалька... так и не удалось стать первой ледью... lol
      210окв
    2. БАРХАН Сегодня, 08:35
      Цитата: Masya Masya
      Да уж печалька... так и не удалось стать первой ледью...

      Вообще то всякое ещё может случиться...Грохнут Трампа ,как Кеннеди и в дамки.Нароют чего нибудь для импичмента...А может Трамп пережерёт виагры и ласты склеенные вытянет...Вариантов громадьё.Так,что иногда мечты сбываются ,как у Газпрома. А нашим надо,раз уж Трампушка оказался муд-ком,подтвердить,мол да помогали на выборах...впрочем и Клинтон помогали...на всякий случай.Вот пусть и грызутся постоянно.Надо в стан врага раздор посеять,чтоб уних на остальное не хватало ни сил ,ни времени.
      БАРХАН
      1. Masya Masya Сегодня, 08:42
        Цитата: БАРХАН
        .Грохнут Трампа ,как Кеннеди и в дамки.Нароют чего нибудь для импичмента...А может Трамп пережерёт виагры и ласты склеенные вытянет...Вариантов громадьё.

        Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет... wink
        Masya Masya
  4. Барбулятор Сегодня, 07:51
    по сей день не может оправиться.

    Раньше надо было думать, на ком жениться. Такую ведьму не только на семью, на большой город хватит, но как говорят в России - муж и жена одна сатана. Или два сапога - пара. Друг друга стоят. Это тебе не на саксе полабать.
    Барбулятор
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:04
    у США две проблемы: КНДР и Россия. И это «серьёзно»

    Наверное все таки Моника перестаралась и "забрала" часть мозгового вещества у бедного Билла. Да и выглядит старовато для американского миллионера его лет. По всей видимости на носу Альцгеймер.
    rotmistr60
  6. RUSOIVAN Сегодня, 08:24
    А ведь мог стать первой леди.
    RUSOIVAN
  7. andrew42 Сегодня, 08:26
    В информационных ресурсах США правда давно смешалась с ложью. Даже если "эти страшные русские" захотели бы внести туда свою лепту, то пришлось бы предварительно тысячу лет разбираться, где правда, где ложь, где полуправда, а где подмена понятий. Свалить вину с больной головы на здоровую, - это как раз фирменный стиль американских автократов, которые уже основательно "запутались в показаниях", - ложь на ложь начинает правду вскрывать там и сям.
    andrew42
  8. askme Сегодня, 08:32
    Ну не толпа же маньяков, как у некоторых....
    askme
  9. iliitchitch Сегодня, 08:36
    америга - склочная бестолковая нечёсанная чувырла с явными признаками шизофрении . Социализации не подлежит . А шиза и наведённая бывает , так и заразиться недолго , слушая-читая их деятелей .
    iliitchitch
  10. zak167 Сегодня, 08:53
    Наверное Хилари позволила Биллу подать голос.Правда голос больше похож на тявканье.
    zak167
  11. Rotmistr Сегодня, 09:13
    А лучший эксперт по Биллу - это разумеется Моника
    Вот так Блин Клинтон)
    Rotmistr
  12. дед Мих Сегодня, 09:20
    ... две проблемы: КНДР и Россия. И это «серьёзно».

    Клинтон.Токует и ничего не слышит. Дежавю, не иначе, так сложилось. А чо делать? Параллельно вспомнилось. Два в одном! Цезарь! Сижу и читаю. И тут же сравнение! Дичь на заборе кудах ... э ... Тетерев! В окно увидел у бабушки, в детстве. Лук, стрелу - пока не улетел. Промахнулся. День был неудачный. Вот теперь и не верь в переселение. Лучше бы он стал баобабом. Меньше мороки.
    дед Мих
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