Немного о творчестве и его многообразии

«Отныне.. я буду жить вечно!

Эй, Дьявол, за мною ступай!

И сила моя бесконечна!

И мир пусть узнает, что имя моё - ЭДВАРД ХАЙД!»

(Добрый Доктор Генри Джекил, после первого принятия чудодейственного снадобья)

Бывают ли процессы, которые поглощают человека в его мыслях и занятиях, в которых человек живет, независимо от времени года, живет в определенном состоянии, как бы «вне времени»? Бывают. Я не говорю про работу, или про каждодневные бытовые радости и повинности. Многие сказали бы: этот процесс - «любовь», время, когда в душе распускаются цветы, «порхают бабочки и стрекозы», а весь мир, и, особенно, объект твоего чувства, видится через розовые очки. Но, перефразируя классика, «мы все влюблялись понемногу, когда-нибудь в кого-нибудь», поэтому пусть об этом расскажут другие, благо рассказывать можно сколько угодно, хоть сериалы снимай, хоть слезливые романы пачками печатай.Каждому свое, а я предложу тему, волнующую меня в последнее время – тему человеческого творчества, самого понятия и его процесса. Наверное, творя новое, чего никто до него не делал, человек ощущает себя немного вне времени и пространства – в «пятом времени года», или в процессе творчества; если хотите, «живет в нем». Кто-то покачает головой и скажет – мол, «философический бред ты пишешь, Микадо-сан». Эээ, это не мысли мечтателя! (ну, может, с мечтателем и соглашусь). Но… почему это важно для нас всех? А вы не думали, что все новые открытия сделаны мечтателями-творцами, которые углублялись в неизведанное, расширяли границы новых знаний и умений? И что благодаря именно этому человечество пришло к достаточно комфортному для себя существованию, по крайней мере, за исключением стран Африки, или каких-нибудь других беднейших стран, где менталитет народа и его правителей самый главный их враг?Что заставляло Рубенса и Микеланджело рисовать картины, Чайковского – писать свою знаменитую музыку, а Льва Толстого – выдать на обсуждение в школьной программе роман-эпопею в четырех томах (с ломающей юношеский мозг философией в конце)? Почему талантливый артист может одну и ту же роль играть в театре десятью разными способами, каждый раз внося в нее что-то новое, свое собственное? Как получилось, что молодой раненый старший сержант танковых войск вдруг взялся за изобретение стрелкового оружия, и венцом его работ стал один из лучших автоматов мира? Ответ один – творческая составляющая человека. И… самый главный вопрос – как же выпустить творчество в человеке «наружу»?Первый автомат КалашниковаВот так выглядел первый образец автоматического оружия, сконструированного Михаилом Калашниковым. Пусть этот пистолет-пулемет и никого не устроил, но процесс его создания открыл дорогу к дальнейшим изобретениям Мастера. И, что бы там не говорили разные «певцы, которые о многом забывают», думается, в процессе создания оружия Михаил Тимофеевич думал прежде всего о защите своей Родины и технических решениях, а не о стенаниях будущей «богемы», дескать, «сколько людей убило его оружие».Я попробую дать определение понятию «творчество». Оно многогранно. Творчество – это процесс создания человеком чего-то нового, причем нового также для себя, и в этом создании решающую роль играет воображение человека. Творческий процесс человек совершает самостоятельно, исходя из собственных желаний и предпочтений, мыслей и эмоций (если творят несколько – то пусть в соавторстве, но нужно, чтобы в процессе использовалось воображение всех участников). Итогом данного процесса являются материальные предметы (изделия, книги, картины) или материальные действия (движения, действия). Это – внешняя сторона творчества. Внутренняя же сторона творчества – это состояние, в котором человек находится во время его процесса, и эмоции, обуревающие его в этот момент. Материальное же вознаграждение за произведенный продукт в момент созидания психологически не имеет для человека-творца особого значения.Пример: тебе задали работу – сделай что-то (напиши, выточи на станке, сколоти, изобрази мимикой) по образцу. Ни больше, ни меньше. Точь-в-точь, с небольшими отступлениями в рамках погрешности. Ты делаешь, как сказано. Это – работа. Но если тебе скажут: сделай то-то, чтобы было бы приблизительно вот так, но ты волен выбирать действия и материал. То есть ты можешь работать с большой долей твоей фантазии и вот это – уже творчество. Работа будет сделана, но в ее основе будет лежать твой творческий процесс! А уж если ты сам сгенерируешь идею и выполнишь ее в соответствии с собственной фантазией, то можешь считать себя творцом!Пищаль «Свиток»Бронзовая 180-мм осадная пищаль «Свиток» (ствол), Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург. Масса пищали – 4762 кг, отлита в 1591 году мастером Семеном Дубининым. Находилась на вооружении Нижнего Новгорода, в 1700 году применялась в боях под Нарвой. Мало того, что мастер отливал пищаль в форме «свитка», как бы закрученного вокруг ствола, но еще и сделал шикарное украшение казенной части. Вряд ли в договоре у него стоял пункт: «И повелеть мастеру пушечному Симеону свет Дубинину, изобразить надобно схватку льва да дракона, да чтоб хвосты их сплетены были. А понеже ослушается, либо сотворит не прельстиво, ремнем бить по месту седалищному до посинения места оного». Рискну предположить: наверное… это тоже свободная творческая задумка мастера?У человеческой личности много граней, и мы не знаем иногда о своих скрытых сторонах, в которых скрываются и таланты, и пороки. И подчас проще узнать в себе плохую сторону, нежели хорошую и созидающую. Милейший доктор Генри Джекилл, персонаж Роберта Льюиса Стивенсона, был соблазнен идеей разделить человеческие сущности, чтобы хорошая и плохая стороны человека жили отдельно. Попытавшись это сделать, он получил своим альтер-эго монстра Хайда, от которого так и не смог отвязаться – доктора увлекала сама мысль иногда побыть Хайдом, со всеми его порочными наклонностями. Выпуская же свое творчество, мы по определению производим в себе созидательный процесс. Ведь можно же получать удовольствие и чувство самореализованности от творения нового, а не от потакания своим темным страстям! Пороки – проще (почему-то сразу вспоминается веселый итальянский дедушка, который в бытность свою премьер-министром запомнился нам, в основном, своей оголтелой любвеобильностью. Почему именно он? Видимо, потому что еще Иосиф Виссарионович сказал фразу: «Завидовать будем…»). Творить, развиваться – труднее, но благодатнее для человека, и во многом гораздо увлекательнее.Советский плакат «Хорошо иметь умелые руки».Подобными плакатами детей в СССР приучали к созидательному труду со школьного возраста. Обратите внимание, что мальчики на плакате занимаются достаточно «тонкой» работой – выпиливанием по дереву. А где труд (особенно, если он становится увлечением) – там мастерство, а где мастерство – там и творчество! Наверное, это замечательно. При желании, можно найти много подобных советских плакатов, приучающих и к труду, и учебе, и к искусству.Каков процесс творчества? Что выпускает его наружу? Наверное, все начинается в детстве человека, в его интересах и предпочтениях, например, если человеку нравится писать, рисовать или мастерить, и он испытывает от этого удовольствие. Постепенно человек развивается, и умения и навыки его в конкретных делах тоже растут, равно как и возможности. Хотя известно и много людей, которые открыли в себе скрытые доселе таланты в зрелом возрасте!У меня есть знакомый, очень приятный и умный человек, который уже в возрасте «глубоко за шестьдесят» вдруг стал… писать стихи!Что впереди? Да кто же это знает?Судьба возьмёт, клубок перевернёт.Порвётся нить. И вновь мотать начнёт...Кто знает, что тогда нас ожидает?...Мне кажется, очень приятные строки даже. Пожелаем ему удачи в развитии его таланта и заодно крепкого здоровья, ибо «в здоровом теле – здоровый дух», а, значит, «выходом творчества» будут хорошие стихи!А какой механизм запуска конкретного творческого поступка? Он начинается с замысла и желания что-то сделать, и этот процесс в голове вызывает у человека приятные чувства от возможности сделать что-то новое. А что помогает его «родить», этот замысел, и желание его осуществления?.. Пушкин и Высоцкий (два великих русских поэта) в один голос сказали бы: «Если муза посетит». Скорее всего, это связано с чувствами внутри нас – любви, боли, обиды, просто хорошего настроения и легкости на душе. Чувства могут быть любыми – даже чувство сделать лучше и красивее свою работу, и желание посмотреть на это, т.е. получить чувство собственного удовлетворения. То есть, под влиянием чувств в человеке рождается замысел и желание выплеснуть их, начинает работать воображение, подсказывая ему верные пути для этого. В любом случае, эмоции и чувства являются спутниками творчества!Можно ли творить в горе? Можно! Много произведений написано после того, как у их авторов произошли трагедии в жизни. Одно из лучших, и одно из последних же произведений Сергея Есенина, поэма «Черный человек», сдается мне, написана в состоянии глубокой депрессии....Месяц умер,Синеет в окошко рассвет.Ах ты, ночь!Что ты, ночь, наковеркала?Я в цилиндре стою.Никого со мной нет.Я один...И разбитое зеркало...Что это? Разве не реквием поэта самому себе, не анализ итогов жизни, не подведение черты? Но.. это мое мнение!«Цена ошибок»Перед Вами книга автора Алексея Аксенова «Цена ошибок». Вы не найдете ее в Интернете, кроме частных объявлений о продаже редкой книги. Книга была отпечатана в 2007-м году (на обложке указан 2006-й) тиражом всего 100 экземпляров, и увидела свет через 12 лет после смерти автора, а помогла издать это произведение его дочь, Ольга. Я случайно купил ее в Историко-этнографическом музее «Ялкала», что находится в Выборгском районе Ленинградской области неподалеку от Зеленогорска, в том же 2007-м. Автор книги, будучи молодым танкистом, попал в Витебске в 1941-м году в плен. Простой, но умный слог, без лишних изысков, но какая сила в нем! Боль, честь, унижения, слава, уверенность в нашем народе – все сплелось в описании того, ЧТО пришлось ему вместе со многими другими тысячами наших пленных пережить за почти четыре года немецких лагерей. Память о пережитом была настолько сильна, что Аксенов буквально «выплеснул» свои переживания на бумагу, это чувствуется. Светлая ему память!А можно ли творить во зло? Думается, нет, по крайней мере, с этической точки зрения, хотя вопрос очень сложный. Тут можно долго изъясняться, подводить идеологическую базу, спорить до хрипоты в голосе и сломанной клавиатуры. Обычно говорят – «гений и злодейство – несовместимы». Но это, опять же, мое мнение! Да и если проанализировать продукт некоего «творчества». Ну, вы же не будете относить изобретателя газовой камеры для массового уничтожения людей по национальному признаку к творцам? Или, например, добрый доктор Гильотен предложил использовать «чудодейственную бритву» для «стандартизации и гуманизации» смертной казни – но каков был итог этого «гуманизма»?Казнь Людовика XVIНеизвестный художник, «Казнь Людовика XVI». Всего лишь одна из многих картин на тему казни этого короля. Вот оно – приспособление для причинения «гуманной и быстрой смерти». Кто-нибудь из нас хотел бы познакомиться с таким продуктом «творчества» неизвестного изобретателя, «чудом тогдашней технической мысли»?Как выбрать идеальный путь для развития творчества? Не знаю, проблема слишком глубока. Но, может, в обиходе, просто спросить себя: а от каких занятий ты получал наибольший интерес? (сильное чувство!) Особенно, если корень интереса идет из детства. Имеется в виду, не от занятий, связанных с насыщением организма пищей, алкоголем, стремлением полежать на диване или одержимостью противоположным полом. А с занятиями, в итоге которых появляется некий материальный продукт или действие. Попробовать сделать это, посмотреть на результат, улучшать его, не останавливаться на достигнутом. Естественно, стоит вычленять свои ошибки в процессе, если они были, устранять их в дальнейшем. Постепенно придет чувство уверенности в себе и своих силах, и это раскрепостит тебя на то, чтобы идти еще дальше, экспериментировать в конкретной сфере творчества, будь то рисование, механика или даже пение! И ни в коем случае не загордиться, потому что лишняя самоуверенность – худший враг творчества, да и вообще всего нового.Приведу примеры, почему лишняя гордость вредна творчеству. Образ бездарного поэта (но при этом искренне убежденного в своем таланте!) в российской истории нашел отображение в графе Дмитрии Ивановиче Хвостове (годы жизни 1757 – 1835). Граф был человек честный, порядочный, но при этом не умел и не хотел не «выносить наружу», на всеобщее обозрение свои стихи, которые гораздо больше смешили читателей, нежели услаждали их взор и слух. Великий Александр Суворов приходился супруге Хвостова дядей; приехав в Петербург после Швейцарского похода он остановился в доме Хвостова, в этом же доме и скончался. По легенде, уже лежа на смертном одре, полководец, славящийся не только военными талантами, но и прямолинейностью, произнес, обращаясь к графу-графоману: «Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов. А уж коли не можешь не писать, то, ради Бога, не печатай».И такие примеры поэзии есть не только у нас. Например, в Шотландии аналогом графа Хвостова и «худшим поэтом мира» считают Уильяма Макгонаголла (1825 или 1830 – 1902), который в зрелом возрасте (в 1877 году) вдруг внезапно «осознал себя поэтом». Свои стихи (естественно, считавшиеся нелепыми) он часто предпочитал декламировать сам в общественных местах, отчего слушатели либо недоумевали, серьезно ли он говорит или шутит, либо приходили в ярость и начинали кидать в «поэта» подручными предметами. Итог жизни Макгонаголла был плачевен – пытаясь вовсю заниматься своим «творчеством» и не обладая состоянием Хвостова, он умер в нищете.Осталась фотография Уильяма Топаза Макгонаголла, на которой он предстает в образе идущего в атаку шотландца. Что за оружие у него в правой руке? Точно не шотландский палаш. Да, вроде, и не клеймор.Так как сайт у нас – военный, наверное, стоит поговорить и о творческих личностях, удачливых и не очень, в военном деле. Прежде всего, это касается изобретений. Пожалуй, одним из наиболее творческих и увлекающихся людей за всю историю человечества можно сразу назвать Леонардо да Винчи. Автор картины «Мона Лиза» был не только великим художником, но и инженером, изобретателем, увлекался медициной и даже оставил после себя литературное наследие. В числе проектов его военных изобретений – которые хотя бы были озвучены – прообразы танка, самолета, вертолета, парашюта, проекты артиллерии и многое другое. Нет предела человеческому воображению и мыслям, что движут гением!Колесцовый пистолетНа фото – пистолет офицеров саксонской лейб-гвардии, работа мастера Захариаса Герольда, изготовленный на рубеже XVI-XVII веков. Как мы видим, у пистолета колесцовый замок. Есть мнение, что такой вид замка для огнестрельного оружия изобрел именно Леонардо да Винчи, и это чуть ли не единственное изобретение автора, получившее распространение еще при его жизни. Подобное устройство, высекающее искры от трения колесика по кремню, хоть и без заводного механизма, мы видим каждый день – в зажигалках!Если же говорить об оружейниках-неудачниках, в отечественном их списке в первую десятку можно смело поставить Леонида Курчевского и Николая Дыренкова, пик деятельности которых пришелся на первую половину 1930-х годов. О них написано столько, что можно особо не увлекаться описанием их творческих поделок-изобретений, вставших стране в потерянное на разработку их проектов время и круглые суммы. И ведь все равно, часть их биографии так или иначе будет покрыта мраком. Кем были они? Конструкторами-энтузиастами, не рассчитавшими свои силы и притязания, авантюристами, или ловкими фиглярами, «бросившими пыль в глаза» малообразованному военному руководству? Конец у обоих изобретателей был сравнительно одинаков. Ну и, конечно, если вспоминать и дальше неудачные изобретения, то как не вспомнить новозеландскую попытку сделать из гусеничного трактора полноценную боевую машину, дорогим и нелепым итогом которой стал «танк Боба Сэмпла»!Бронеавтомобиль Д-8Одно из изобретений плодовитого Дыренкова (всего их было более 50 – броневагоны, бронетрактора, танки, бронеавтомобили и даже броня марки Д!), пошедшее в наиболее крупную серию – 60 машин – бронеавтомобиль Д-8/Д-12 (на фото – Д-8), с его «фирменным почерком» - установкой шаровых амбразур для пулемета ДТ со всех сторон бронекорпуса. Уже в заключении военной комиссии об опытных машинах Д-8 было сказано, что воевать на этом броневике практически невозможно вследствие того, что установки для пулемета выполнены без учета возможности ведения их них огня. Однако его приняли на вооружение в 1931 году, ибо других новых легких бронеавтомобилей тогда в РККА просто не было! Правда, при поступлении в войска новой модели легких бронеавтомобилей (ФАИ, менее тесной, и уже с вращающейся башней), часть броневиков Д-8/Д-12 была передана в различные учебные заведения.Но вернемся к творчеству. Огромное значение в его развитии имеет помощь более знающих людей. Да что там помощь – даже доброе напутствие иногда может играть решающую роль в творческой стороне жизни. Одно условие – если этот человек умный, доброжелательный, искренний. Ограниченные или злобные люди могут посоветовать совсем не то, что нужно. Также очень часто позитивное мнение или критика родственников (мамы, которая видит тебя через розовые очки, или нелюдимого неврастеника деда, которого всё и все раздражают, и ты в том числе!) могут либо задать тебе лишнюю самоуверенность в твоем пока еще не отшлифованном таланте, либо полностью отбить желание чем-то заниматься на корню. Поэтому к их мнению стоит прислушиваться со здоровой долей критики.Да и самому к собственному творчеству тоже стоит относиться с долей критики, никто не застрахован от ошибок или переоценки самого себя. В мире и так было достаточно плохих поэтов, посредственных певцов и горе-изобретателей. Особо стоит отметить многочисленных «фигляров от искусства» – например, когда человек не столько знаменит своими произведениями, сколько «оригинальностью поведения» – ну, например, то пожар устроит, то членовредительством (в самом буквальном смысле этого слова! По крайней мере, «тестикуловредительством») прилюдно и вдохновенно займется под многочисленные вспышки фотокамер. Да, некоторые занимаются и подобными занятиями, трудно относимыми к творчеству. И, как ни странно, у подобных «творческих личностей» тоже есть свои поклонники!Что может помешать творчеству, особенно, когда человек осознал свою увлеченность чем-то? Часто это – отсутствие времени, необходимых средств. Может быть сдерживающим фактором и плохое настроение из-за каких-либо жизненных проблем, апатия, стресс, тревога. Может быть дурак–начальник, наоравший утром (наоравший из-за собственных семейных проблем), а могут быть… и его родные! Можно с легкостью понять автора, который эпиграфом к своему роману написал фразу: «Моей семье, всеми силами мешавшей мне писать этот роман, посвящается…» Тонко, с любовью и нежностью написано, но в каждой шутке есть доля правды! Да, пробуешь писать, вдохновение пришло, а тебе – то «грядку вскопай, я помидоры сажать буду», то «мусор выкинь», то «батон дома кончился, сходи купи. И чтоб нарезной, и чтоб мягкий!» А если еще в процессе ссоры супруга гадостей наговорит – все, вдохновения нет, туши свет. То есть, человек в разгар творчества пытается «выше головы взлететь», а ему родственники, сами того не желая, в этот момент «табуретку из-под ног выбивают». Дорогие родственники! Если вы видите, что у кого-то из вашей семьи есть творческое увлечение (написание, стихи, резьба по дереву, графика, в общем, все, что не связано с пьянством, развратом, истощением семейного бюджета, или зависимостью от компьютерных игр), и, если у вас есть возможность и время дать человеку немножко побыть «в себе» и позаниматься любимым делом, дайте ему это время, не дергайте его, пусть самую малость. Ведь когда человек увидит свою задумку, плод своего творчества в законченном виде, вы увидите, как у него поднимется настроение, как он будет в самом добром расположении духа, полный сил и энергии, а ваши взаимоотношения в семье станут только лучше.Ну и, немного, «на сладкое». Творчеством, так или иначе, систематически и ситуативно, занимаемся мы все. И подчас рядом живут люди, об увлечениях которых ты никогда бы не догадался. К примеру, про творчество одного моего хорошего знакомого, с которым работаю в одном здании, я узнал совершенно случайно! Показал ему свои статьи на «Военном обозрении», аж две целых, а он меня в ответ еще больше удивил-огорошил – показал собственное творчество. Вы могли бы представить, что человек, долгое время отработав в структурах безопасности, имеющий благодарность от губернатора Санкт-Петербурга, грамоту от пограничного Управления ФСБ России и т.п. поощрения и награды, кандидат в мастера спорта по дзю-до свободное время отдает… музыке? Вот, я тоже не мог!Братья АдайкиныЗнакомьтесь – братья Денис (слева, про него я и рассказывал) и Кирилл (справа) Адайкины. Увлечение музыкой переросло у них в создание в 2010-м году полноценной рок-группы «Радио Мальдивы». Группа выступала в различных клубах Санкт-Петербурга, таких как «Money honey», «байкерский клуб «Route 148» и многих других. Принимали они участие и в различных рок-фестивалях - «Прорыв», «Джем Фест», фестиваля «Гильдии музыкантов» Санкт–Петербурга. Мелодичный рок, Кирилл – солист группы; музыку и тексты братья пишут вместе. Посмотрим, чем они удивят любителей рока в дальнейшем!Живопись ДенисаГоворят, талантливый человек талантлив во всем. Кроме музыки, Денис увлекается живописью, его картины еще с 90-х годов выставляются на многочисленных выставках – в петербургском Манеже, в Смольном соборе, были на выставке «Моя Россия – мой Мир» (Москва-Нью-Йорк), в 1994 году у него была персональная выставка в датском Орхусе. Абстракция на фото выполнена гуашью. Денис есть и в Реестре профессиональных художников России. Так-то вот, сидишь с человеком в одном здании, и не знаешь, какими идеями, мыслями он увлечен! В общем, пожелаем братьям удачи в новом творчестве, новых песен, полных залов, многолюдных выставок!Подводя итог, скажу: если ты желаешь быть творцом – будь им, дай волю увлечениям, твори для интереса и во благо. Ощути в себе силу и полет фантазии. Занимайся любимым делом, пробуди в себе свое второе, творческое «я», развивай его, и пусть оно появляется, когда нужно, и произносит: «Отныне… я буду жить вечно! Эй, Гений, за мною ступай!», а жизнь твоя превращается на время в увлекательный процесс созидания нового и неизведанного – процесс твоего творчества! Удивительное – рядом, подчас совсем рядом, внутри нас.