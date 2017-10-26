Die Welt: НАТО собирается обвинить Россию в сознательном занижении числа военных на учениях "Запад-2017"

Мы очень четко скажем, что мы думаем о таком поведении

Североатлантический альянс планирует на заседании Совета Россия - НАТО, которое состоится с четверг, 26 октября, в Брюсселе, обвинить Москву в том, что она намеренно ввела Запад в заблуждение, существенно занизив число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017", передает Die Welt со ссылкой на свои источники в организации.- отметили в НАТО. Ранее в альянсе уже высказывали подозрения, что РФ сознательно лукавила, заявив о меньшем количестве военных, участвовавших в маневрах, однако на этот раз обвинения будут высказаны непосредственно российской стороне.Москва сообщала, что в учениях приняли участие 12,7 тыс. солдат. В свою очередь, эксперты НАТО, изучив снимки со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч военнослужащих. По версии альянса, правдивая информация была скрыта, так как для учений с числом участников свыше 13 тыс. человек необходимо присутствие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Российско-белорусские учения "Запад-2017" прошли с 14-го по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии. В них было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.Маневры вызвали шквал критики со стороны Запада. Так, в НАТО, помимо обвинений в занижении численности войск, напомнили, что в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела учения, сценарий которых позже использовался во время присоединения Крыма. В НАТО выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя в октябре "истерию" Запада по поводу учений, заявил, что обвинения в адрес РФ нужны были Западу в качестве прикрытия для прибытия американских военных в Польшу. Ранее в регион прибыла 2-я бронетанковая бригада США. Как отмечал Конашенков, при этом в Польше и прибалтийских странах осталась военная техника 3-й американской бронетанковой бригады, которую заменили военные. Фактически рядом с границами РФ "развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США", констатировал генерал. Он высказал мнение, что "вся истерия прибалтов и поляков о "русской угрозе" от российско-белорусского учения "Запад-2017" - мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона".Впрочем, в Пентагоне опровергли эти обвинения. Как рассказал журналистам в середине октября официальный представитель Пентагона Джонни Майкл, 2-я бронетанковая бригада только прибывает на позиции. Он пояснил, что в Польше будет размещено примерно 3,3 тыс. военнослужащих и 1,6 тыс. единиц техники, в том числе около 85 танков. Майкл подчеркнул, что военные и техника замещают уходящее подразделение, а не добавляются к нему, передает News ru.com