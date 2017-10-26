12:44 26 октября

Die Welt: НАТО собирается обвинить Россию в сознательном занижении числа военных на учениях "Запад-2017"

Североатлантический альянс планирует на заседании Совета Россия - НАТО, которое состоится с четверг, 26 октября, в Брюсселе, обвинить Москву в том, что она намеренно ввела Запад в заблуждение, существенно занизив число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017", передает Die Welt со ссылкой на свои источники в организации.

Мы очень четко скажем, что мы думаем о таком поведении
- отметили в НАТО. Ранее в альянсе уже высказывали подозрения, что РФ сознательно лукавила, заявив о меньшем количестве военных, участвовавших в маневрах, однако на этот раз обвинения будут высказаны непосредственно российской стороне.

Die Welt: НАТО собирается обвинить Россию в сознательном занижении числа военных на учениях "Запад-2017"



Москва сообщала, что в учениях приняли участие 12,7 тыс. солдат. В свою очередь, эксперты НАТО, изучив снимки со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч военнослужащих. По версии альянса, правдивая информация была скрыта, так как для учений с числом участников свыше 13 тыс. человек необходимо присутствие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Российско-белорусские учения "Запад-2017" прошли с 14-го по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии. В них было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.

Маневры вызвали шквал критики со стороны Запада. Так, в НАТО, помимо обвинений в занижении численности войск, напомнили, что в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела учения, сценарий которых позже использовался во время присоединения Крыма. В НАТО выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя в октябре "истерию" Запада по поводу учений, заявил, что обвинения в адрес РФ нужны были Западу в качестве прикрытия для прибытия американских военных в Польшу. Ранее в регион прибыла 2-я бронетанковая бригада США. Как отмечал Конашенков, при этом в Польше и прибалтийских странах осталась военная техника 3-й американской бронетанковой бригады, которую заменили военные. Фактически рядом с границами РФ "развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США", констатировал генерал. Он высказал мнение, что "вся истерия прибалтов и поляков о "русской угрозе" от российско-белорусского учения "Запад-2017" - мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона".

Впрочем, в Пентагоне опровергли эти обвинения. Как рассказал журналистам в середине октября официальный представитель Пентагона Джонни Майкл, 2-я бронетанковая бригада только прибывает на позиции. Он пояснил, что в Польше будет размещено примерно 3,3 тыс. военнослужащих и 1,6 тыс. единиц техники, в том числе около 85 танков. Майкл подчеркнул, что военные и техника замещают уходящее подразделение, а не добавляются к нему, передает News ru.com

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 33

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:46
    smile Скоро на западе нас будут обвинять в самом факте проведения учений на собственной территории...и неважно какое количество военнослужащих будет в них задействовано.

    Задрало это все уже... нас хотят заставить оправдываться по любому поводу.
    Такова психология информационной войны...не следует идти на поводу у англосаксов...
    ответ им должен быть им только один...
    не ваше собачье дело то что мы делаем на своей территории.
    Тот же ЛЕХА
    1. сибиралт Сегодня, 11:48
      Собака лает - ветер носит. laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 12:03
        Такое впечатление , что им больше делать нечего...пусть лучше тренируются.
        cniza
        1. 79807420129 Сегодня, 12:07
          Мы очень четко скажем, что мы думаем о таком поведении

          Мы очень четко знаем,что мы думаем о вас. fellow
          79807420129
          1. DMB_95 Сегодня, 12:12
            Мы очень четко скажем, что мы думаем о таком поведении
            Уверены , что сможете внятно сформулировать ?
            DMB_95
    2. Partyzan Сегодня, 12:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      smile Скоро на западе нас будут обвинять в самом факте проведения учений на собственной территории...и неважно какое количество военнослужащих будет в них задействовано.

      Задрало это все уже... нас хотят заставить оправдываться по любому поводу.
      Такова психология информационной войны...не следует идти на поводу у англосаксов...
      ответ им должен быть им только один...
      не ваше собачье дело то что мы делаем на своей территории.

      я таки не понял? и шо нам надо было 52 тысячи военных вывезти и Беларуси?
      "В настоящее время Вооруженные Силы содержатся в минимально достаточном составе, - отметил министр. - Численность Вооруженных Сил на 1 марта составляет 64 тыс. 932 должности, в том числе 14 тыс. 502 офицера, 6 тыс. 850 прапорщиков, 25 тыс. 671 солдат и сержант, 3 тыс. 502 курсанта, а также около 16 тыс. гражданского персонала".
      Partyzan
  2. Подрезчик Сегодня, 11:48
    Нет, ну ладно...Надо признаться честно, их было миллион в Беларуси. Российских военных...Вам КАКОЕ ДЕЛО? ОНИ ОСТАЛИСЬ ЖИТЬ У МЕНЯ НА ДАЧЕ, И ЧЕГО??? am
    Я их приглашал, не вы...
    Подрезчик
    1. ПалБор Сегодня, 11:57
      Да понятно всё,миллион русских и белорусских орков уже готовы были обрушиться на светоч эльфизма,но увидели осиянных прибалтийских лыцарей,испужались и по дачам сховались request
      ПалБор
    2. КОТ БАЮН Сегодня, 11:58
      Саша, чем они там у тебя питаются?
      Я только за, но я беспокоюсь за парней. laughing
      КОТ БАЮН
      1. Подрезчик Сегодня, 12:23
        Саша, чем они там у тебя питаются?

        привет Саня hi какой ты гостеприимный laughing

        Привет, Уважаемые Вася и Володя! hi hi Питаются грибами (урожай!), а расположились ...в палатках прямо на участке! И мне спокойнее... soldier
        Хоть сам могу постоять за себя. yes
        Подрезчик
        1. Подрезчик Сегодня, 12:42
          Забыл главное! Сосед кабана завалил, мои братья голодными не будут... yes
          Подрезчик
    3. Partyzan Сегодня, 12:06
      Цитата: Подрезчик
      Я их приглашал, не вы...

      привет Саня hi какой ты гостеприимный laughing
      Partyzan
  3. To be or not to be Сегодня, 11:48
    Какое отношение НАТО имеет к России ? Пусть своих Членов обвиняет и обсуждает
    To be or not to be
  4. Серый брат Сегодня, 11:50
    Украинский наблюдатель на учениях "Запад-2017" наблюдает за российской агрессией:
    Серый брат
    1. Лопатов Сегодня, 11:53
      Странно, не правда ли?
      Россия якобы занизила число участников учений чтобы не приглашать наблюдателей, которых она пригласила.
      Лопатов
      1. резервист Сегодня, 11:59
        чтобы не приглашать наблюдателей, которых она пригласила.

        Надо быстрее выходить из ПАСЕ.
        Никаких наблюдателей! am
        резервист
        1. Серый брат Сегодня, 12:05
          Цитата: резервист
          Надо быстрее выходить из ПАСЕ.

          Причём здесь ПАСЕ?
          Серый брат
      2. Серый брат Сегодня, 12:06
        Цитата: Лопатов
        Странно, не правда ли?
        Россия якобы занизила число участников учений чтобы не приглашать наблюдателей, которых она пригласила.

        Там были одни агенты Кремля - они не считаются.
        Серый брат
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    обвинить Москву в том, что она намеренно ввела Запад в заблуждение

    Может пришла пора сказать чисто по русски - а не пошли бы вы г-да западники "дальним лесом". Всему есть предел и терпение тоже может закончиться. А начинать просто необходимо сначала с малых американских шавок (прибалты, поляки украинцы) постепенно переходя к англосаксам. Эта мелкошмурдия уже изрядно надоела своим нудным жужжанием над ухом.
    rotmistr60
  6. Серый брат Сегодня, 11:54
    Ещё наблюдатели на учениях "Запад-2017" - всё НАТО посмотреть припёрлось:
    Серый брат
  7. Серый брат Сегодня, 11:56
    Мёррзнешь? А прикинь каково немцам под Москвой было.
    Серый брат
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 11:56
    Мы очень четко скажем, что мы думаем о таком поведении

    трындеть, не мешки ворочать. Чего до сих пор не сказали? Или с духом собираются?
    Пусть еще пальчиком погрозят. Это вообще должно вселить ужас в наши сердца. laughing
    Ну и потом - все писали кипятком, что русские нападут. Не напали. Так чего истерить то?!
    КОТ БАЮН
  9. Egorovich Сегодня, 11:57
    С Западом не нужно вообще разговаривать, пока они живут в своем параллельном мире, понятном только им. Захотят разговора, сами прибегут. И никогда не нужно перед ними оправдываться.
    Egorovich
  10. Серый брат Сегодня, 12:01
    "Партнёры" обсуждают во сколько раз нужно умножить количество военнослужащих участвующих в учениях "Запад-2017" чтобы Россия выглядела пострашнее.
    Серый брат
  11. Серый брат Сегодня, 12:02
    Кругом КГБ и сурковская пропаганда, но надо держаться. Америка с нами!
    Серый брат
  12. 1536 Сегодня, 12:07
    Опять двадцать пять! А не проще ли послать это НАТО куда подальше и перестать обращать внимание на их "обвинения". Такое впечатление. что в нашем МО так "мучаются", когда их обвиняют, что просто сил нет.
    1536
  13. Евродав Сегодня, 12:08
    Совсем с дуба рухнули! Почему в СССР все было проще...
    Евродав
    1. PSih2097 Сегодня, 12:15
      Цитата: Евродав
      Почему в СССР все было проще...

      там просто говорили нормальным дипломатическим языком -- "На Х..., По Х.. и В П...".
      PSih2097
  14. ioan-e Сегодня, 12:08
    Так и тянет спросить у НАТО, а какое ваше собачье дело?
    ioan-e
  15. Серый брат Сегодня, 12:09
    Впечатления это дело такое...)))
    Серый брат
  16. koshmarik Сегодня, 12:09
    Умники из НАТО твердо уверены, что в России нет понятия "военная тайна" и права на проведение учений - вот и распинаются в подсчетах. Берите пример с России. Путин на вопрос о учениях НАТО вблизи наших границ сказал: "Пусть себе тренируются".
    koshmarik
  17. Сергей-8848 Сегодня, 12:22
    Какое ихнее собачье дело? Они думают, что выполнять ДОВСЕ должны только мы?
    Сергей-8848
  18. rpuropuu Сегодня, 12:35
    В свою очередь, эксперты НАТО, изучив снимки со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч военнослужащих.
    И как минимум 10 имперских крейсеров и одна звезда смерти! good
    rpuropuu
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