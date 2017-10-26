Челябинский тракторный освоил производство бульдозеров для Минобороны

Предприятий, выполняющих сварочные работы со сверхпрочными специальными сталями в стране можно пересчитать по пальцам. Наши сварщики специально прошли обучение у специалистов, имеющих большой опыт подобной работы,

Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», входит в Уралвагонзавод) в рамках контракта с МО РФ освоил технологию сварки броневых листов для тракторов Б12. Машина получит бронированную кабину, элементы капота, топливного бака и других узлов, сообщает пресс-служба предприятия.Согласно информации, «технологическая операция сварки бронелистов ведется так называемым прерывистым швом: пять сантиметров вперед, потом с другой стороны на пять сантиметров навстречу первому шву».Это необходимо для избегания перегрева металла. «Работа выполняется с помощью полуавтоматов и требует особой тщательности и строгого контроля качества. Основная проверка идет по твердости брони, для чего применяется специальный твердомер. Серия замеров делается на всех основных деталях, что обеспечивает надежный контроль», – говорится в релизе.рассказал начальник сборочно-сварочного цеха Иван Моторин.Бронированный бульдозер Б12 был представлен на форуме «Армия-2017».По данным пресс-службы, «трактор-броненосец вызвал большой интерес представителей ряда зарубежных армий и российских военных, так как в отличие от используемых в войсках бульдозерных агрегатов, созданных на базе шасси танка, имеет более низкую цену, высокую экономичность и большой ресурс эксплуатации».