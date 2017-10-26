12:39 26 октября

Челябинский тракторный освоил производство бульдозеров для Минобороны

Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», входит в Уралвагонзавод) в рамках контракта с МО РФ освоил технологию сварки броневых листов для тракторов Б12. Машина получит бронированную кабину, элементы капота, топливного бака и других узлов, сообщает пресс-служба предприятия.

Челябинский тракторный освоил производство бульдозеров для Минобороны


Согласно информации, «технологическая операция сварки бронелистов ведется так называемым прерывистым швом: пять сантиметров вперед, потом с другой стороны на пять сантиметров навстречу первому шву».


Это необходимо для избегания перегрева металла. «Работа выполняется с помощью полуавтоматов и требует особой тщательности и строгого контроля качества. Основная проверка идет по твердости брони, для чего применяется специальный твердомер. Серия замеров делается на всех основных деталях, что обеспечивает надежный контроль», – говорится в релизе.

Предприятий, выполняющих сварочные работы со сверхпрочными специальными сталями в стране можно пересчитать по пальцам. Наши сварщики специально прошли обучение у специалистов, имеющих большой опыт подобной работы,
рассказал начальник сборочно-сварочного цеха Иван Моторин.



Бронированный бульдозер Б12 был представлен на форуме «Армия-2017».

По данным пресс-службы, «трактор-броненосец вызвал большой интерес представителей ряда зарубежных армий и российских военных, так как в отличие от используемых в войсках бульдозерных агрегатов, созданных на базе шасси танка, имеет более низкую цену, высокую экономичность и большой ресурс эксплуатации».

Использованы фотографии: Челябинский тракторный завод, http://chtz-uraltrac.ru
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Комментарии 13

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  1. salat Сегодня, 11:55
    Машина получит бронированную кабину, элементы капота, топливного бака и других узлов!
    А вот судя по фото Гидравлика вообще ничем не защищена, ее перебьет и все! и получится просто трактор!
    И вообще, Б-12 это болотоход на широкой гусенице))))))
    salat
    1. штольц Сегодня, 12:00
      Надо бы ещё пару пулемётов установить, вот тогда и можно отправлять в зону боевых действий.
      штольц
      1. Logall Сегодня, 12:02
        И лопасти! bully
        Цитата: штольц
        Надо бы ещё пару пулемётов установить, вот тогда и можно отправлять в зону боевых действий.
        Logall
    2. 79807420129 Сегодня, 12:04
      Челябинский тракторный,вот где то в болотах поисковики нашли.
      79807420129
      1. Pancir026 Сегодня, 12:09
        Цитата: 79807420129
        вот где то в болотах поисковики нашли

        Отреставрирован уже и на ходу,качество СССР.
        Pancir026
      2. болот Сегодня, 12:09
        Цитата: 79807420129
        Челябинский тракторный,вот где то в болотах поисковики нашли.

        В болотах что угодно можно найти,без кислорода там все не плохо сохраняется.Плюс высоко углеродная среда ,можно сказать.Не плохой консервант.
        болот
    3. сибиралт Сегодня, 12:07
      Теперь этот бульдозер может может прокладывать дорогу танкам прямо во время боевых действий! bully Далее пойдут бронированные экскаваторы, подъемные краны, самосвалы и пр. строительная техника.
      сибиралт
      1. Артём Сегодня, 12:38
        Я не пойму, чем боевая машина разграждения плоха? Или решили сэкономить?
        Артём
  2. Santa Bear Сегодня, 11:56
    Хлипковатые бульдозеры для работы в зоне интенсивных боевых действий. Вот у Израиля в этом плане стоило бы поучиться, там практически уровень защиты ОБТ у бульдозеров. Не зря, к слову.
    Santa Bear
    1. oldseaman1957 Сегодня, 12:01
      Цитата: Santa Bear
      Вот у Израиля в этом плане стоило бы поучиться...
      - Видать командировочные за бугор зажали. Пришлось по новой лисапет изобретать...
      oldseaman1957
  3. болот Сегодня, 11:57
    «Работа выполняется с помощью полуавтоматов и требует особой тщательности и строгого контроля качества

    Сварка в углекислой среде,ТАМ,обыденное дело и ранние в СССР,где был большой объем сварочных работ.
    Видать привыкли к электродам и "прихваткам". smile
    болот
  4. askort154 Сегодня, 12:08
    Веяния сирийской войны. Там такие бульдозеры успешно применяют местные "самоделкины".
    askort154
  5. klaus16 Сегодня, 12:20
    Джихад бульдозер. Обвешиваешь бронехренью, начиняешь бабахами и на полной скорости в 7 км/ч несёшься куда нибудь.))))
    klaus16
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