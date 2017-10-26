15:39 26 октября

"Калашников" предлагает вооружить российских журналистов "травматами"

Информационный портал «Калашников Media» сегодня публикует сообщение о том, что готов предоставить сотрудникам средств массовой информации России скидку на приобретение травматического оружия. Отмечается, что на такое решение руководство концерна «Калашников» натолкнуло резонансное нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Напомним, что её ударил ножом в горло гражданин Израиля Борис Гриц, который оказался в студии, предварительно распылив слезоточивый газ из баллончика в лицо сотрудникам охраны в здании на Новом Арбате.

Из материала:
Концерн "Калашников" выступает за ответственное владение оружием и поддерживает законное право граждан защищать себя. В онлайн-магазине есть в наличии надежное и мощное огнестрельное оружие ограниченного поражения MP-80. Концерн готов предоставить 10% скидку всем сотрудникам СМИ при предъявлении журналистского удостоверения. Кроме того, сотрудники Концерна готовы проконсультировать журналистов по вопросам самообороны.


MP-80 - разновидность "Макарыча". Это нелетальное огнестрельное оружие ограниченного поражения, разработанное совместно ЗАО ЦСЗ «Кольчуга» и ФГУП «Ижевский механический завод» на основе конструкции газового пистолета ИЖ-79-8.




Отмечается, что решение о вооружении сотрудников травматическим оружием уже приняло руководство «Новой газеты». Главред издания Дмитрий Муратов отметил, что в связи с нападением на журналистку «Эха Москвы» всех журналистов «Новой» вооружат травматами в ближайшее время.

В настоящее время жизнь Татьяны Фельгенгауэр находится вне опасности. Медики заявили, что она сможет продолжить работу радиоведущей.

Использованы фотографии: http://kalashnikov.media/news/4516572
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Комментарии 39

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  1. Романенко Сегодня, 14:03
    Мне кажется, что сотрудников "Эхо Москвы" (голос Пятой колонны) вооружать травматами ни к чему, грязненькая станция с подмоченной репутацией как паршивая овца сама притягивает к себе блох и репейники в виде Грицей и прочих ему подобных персонажей.
    Роются в г-не, ну и истории с ними соответствующие происходят.
    Проще, не тратясь на оружие, контору разогнать
    Романенко
    1. jjj Сегодня, 14:06
      И предлагают товар, чьи характеристики не очень хвалят. Нет бы "Восток" предлагали
      jjj
      1. Logall Сегодня, 14:08
        Огромный оружейный концерн лоббирует свои интересы, США не напоминает?
        Logall
        1. Офицер запаса Сегодня, 14:36
          Цитата: Logall
          Огромный оружейный концерн лоббирует свои интересы, США не напоминает?


          Именно так. Привет, Александр.
          Травмат для самообороны далеко не лучшее средство. От неожиданного удара ножом точно не спасет.
          Кстати, в циклах телепередач "Гражданское оружие" идеальным средством признан обычный перцовый баллончик. Меньше всего времени от осознания опасности до поражения нападающего. Травмат с ним по времени применения сравнится только в том, если человек его уже достал из кобуры и снял с предохранителя. Впрочем, не удивлюсь, если все эти "журналисты" так и будут по улицам ходить теперь, держа ствол перед собой двумя руками.
          И отдельно мое мнение по этому типу оружия. Оно считается травматическим, не боевым, поэтому всякие подонки им размахивают где попало и применяют больше в качестве средства нападения. Считается, что без вреда для жизни. А это далеко не так. Смертельных случаев - хоть отбавляй. По сути - тот же самое огнестрельное. Поэтому самое разумное - не вооружать этим оружием кого-то, а вообще запретить его оборот.
          Офицер запаса
          1. Logall Сегодня, 14:50
            Приветствую, Алексей!
            В большинстве, согласен. Только по поводу запрета: травматическим оружием прекрасно обходятся охранные агентства! Его применять при необходимости безопаснее и проще, в психологическом плане!
            Logall
            1. Офицер запаса Сегодня, 15:01
              Александр, ты правильно написал. Снижен именно психологический порог применения этого ствола. Что у гопоты всякой, что у охранников. А вред, зачастую, как от огнестрела.
              Гражданское оружие - это вообще отдельная тема. И для самообороны нужен не какой-то "самый-самый лучший" тип, а нормальный закон о самообороне. А пока преступник - существо нежное и неприкасаемое. И неважно, что у тебя в руках - охотничье ружье, топор или палка. Поскольку любой вред, нанесенный ему, в подавляющем большинстве случаев суды рассматривают, как превышение пределов необходимой самообороны. Со всеми вытекающими последствиями.
              Офицер запаса
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:08
        "Калашников" предлагает вооружить российских журналистов "травматами"

        Ну вот, Собчак на выборы с пистолетом пойдёт! Представляю её в теледебатах во всеоружии.
        СРЦ П-15
        1. kirgiz58 Сегодня, 14:19
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну вот, Собчак на выборы с пистолетом пойдёт! Представляю её в теледебатах во всеоружии.

          Может тогда Вольфович в ха..лицо из стакана не...даст напиться. laughing
          kirgiz58
      3. Серый брат Сегодня, 14:13
        Цитата: jjj
        И предлагают товар, чьи характеристики не очень хвалят

        Посмотрите на этот вопрос с позиции продавца. Есть залежалый товар и нужно его реализовать, вот и всё.
        Серый брат
    2. Primoos Сегодня, 14:10
      Либерастня вооружается!
      Primoos
      1. NIKNN Сегодня, 14:13
        Цитата: Primoos
        Либерастня вооружается!

        Да пусть вооружат, может наступит время, будет чем застрелиться..., хотя травмат...слабовато... what
        NIKNN
        1. Orionvit Сегодня, 15:39
          Цитата: NIKNN
          может наступит время, будет чем застрелиться

          Время то наступит, без сомнения. Но что бы либерал застрелился, это фантастика. Они очень ценят себя любимых.
          Orionvit
      2. Серый брат Сегодня, 14:14
        Цитата: Primoos
        Либерастня вооружается!

        За свой счёт! laughing
        Серый брат
        1. Дедкастарый Сегодня, 14:18
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Primoos
          Либерастня вооружается!

          За свой счёт! laughing

          за любой! готов спонсировать. пусть малахово-корчевнико-васильево-собчаки и тд..застрелятся...не важно из чего,важно-быстрее..
          Дедкастарый
      3. uav80 Сегодня, 14:25
        Большинство либеральных журналистов все равно в пролете - психиатора и нарколога не пройдут
        uav80
    3. vorobey Сегодня, 14:15
      Цитата: Романенко
      сама притягивает к себе блох и репейники в виде Гриицей и прочих ему подобных персонажей.


      это же как мозг мужику за трахали... laughing
      vorobey
      1. Серый брат Сегодня, 14:21
        Цитата: vorobey
        это же как мозг мужику за трахали...

        "Эхо Москвы" переняло опыт и технологии чекистских психотронных ГУЛАГов и активно их использует.
        Нет предела либерастичной мерзости!
        Серый брат
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. vorobey Сегодня, 14:12
        Цитата: jjj
        А это уже призыв на статью. Причем, вполне реальную


        ну тогда и Высоцкого запреееееееетите laughing

        - К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо,
        vorobey
      2. Комментарий был удален.
      3. Челентаныч Сегодня, 14:19
        Можете считать меня варваром,но я за "Сталинские методы борьбы с такими ......" можно еще из страны выслать...ой а этим я там ни на что не наговорил? bully
        Челентаныч
        1. Svarog51 Сегодня, 15:09
          Мужик приходит к судье:
          - Ваша честь,а сколько мне дадут если я человека застрелю?
          - Восемь лет строгого. А кого пристрелить то собрался?
          - Да тёщу, достала уже совсем.
          - Два года условно, если и мою завалишь. lol
          Svarog51
      4. Челентаныч Сегодня, 15:10
        ...добавлю,уж что бы Вам не думалось ,что я имею ввиду действия государства (статья за измену Родине) по примеру политики Сталина.Сейчас такого нет, вот и расплодилось разных ЭХ,Дождей,Грандовых НКО...
        Челентаныч
  3. kirgiz58 Сегодня, 14:06
    Так и рисуется перед глазами картинка: журналистка в обтягивающих джинсах и свитере, из заднего кармана джинс торчит "макар" а в другом выпирает смарт. laughing Я буду долго за ней идти и смотреть как покачивается......... "макар". feel
    kirgiz58
    1. jjj Сегодня, 14:10
      Со вкусом написано
      jjj
      1. kirgiz58 Сегодня, 14:20
        Ну так не толераст ведь.
        kirgiz58
      2. Дедкастарый Сегодня, 14:22
        Цитата: jjj
        Со вкусом написано

        где у неё ствол? winked
        Дедкастарый
  4. Серый брат Сегодня, 14:07
    И защитную амуницию заставить носить в обязательном порядке.
    Это для Венедиктова эксклюзивно:
    Серый брат
    1. san4es Сегодня, 14:31
      Цитата: Серый брат
      И защитную амуницию заставить носить в обязательном порядке.
      Это для Венедиктова эксклюзивно:

      ...Чё-то трофей на Фельгенгауэр похож recourse

      ...А вообще, чтоб не нападали, нужно меньше языком чесать am
      san4es
      1. Серый брат Сегодня, 14:44
        Цитата: san4es
        ...Чё-то трофей на Фельгенгауэр похож

        Это Латынина покрасилась.
        Серый брат
        1. san4es Сегодня, 15:01
          Цитата: Серый брат
          Это Латынина покрасилась.

          ...Точно
          san4es
      2. Svarog51 Сегодня, 15:13
        .Чё-то трофей на Фельгенгауэр похож

        Жена поплатилась за то, что рога наставила. good drinks
        Svarog51
        1. san4es Сегодня, 15:35
          bully Здорова Серёг...Это не рога, это антенны (для УКВ/FM - диапазона) fellow
          san4es
  5. assa67 Сегодня, 14:09
    только-только золотов сказал,что мы не готовы,что мы все невминосы и нищеброды....а эхо-образец вменяемости?
    Цитата: Челентаныч
    "Эхо Москвы" надо отстреливать,а не вооружать.

    и дождю по карабину......а потом катком проехать angry
    assa67
  6. ПалБор Сегодня, 14:10
    Да как бы не относиться к этой Фель-ген-гауэр(фух,выговорил),травмат от неожиданного удара ножом её бы не спас.
    А Жене Поддубному в Сирии он тем более на финг.
    ПалБор
  7. uav80 Сегодня, 14:21
    Потом будут очень забавные новости типа: журналист эхоМоцы покончил жизнь самоубийсивом 4мя выстрелами в голову... или хулиганы отобрали у журналиста пистоле и застрелили его же из него... ну или так журналист пришел на массовые мероприятия с оружием теперь ему грозит турма и лесоповал...
    ЗЫ: дайте им лучше сразу гранату для самоподрыва...
    uav80
  8. rotmistr60 Сегодня, 14:39
    Мое мнение, что если серьезно и по нормальному заставить представителей "либероидной" прессы пройти медкомиссию для получения травмата, то мы станем свидетелями уникального явления - ни кому из них нельзя доверять даже травмат, т.к психически не совсем здоровы и к тому же очень агрессивны.
    rotmistr60
  9. Комментарий был удален.
    1. Романенко Сегодня, 14:46
      Именно такой фигней и пусть себе вооружаются, меньше от них вреда будет
      А Рублевка, да что там, по периметру их заборов, которыми они отгородились проволоку колючую и вышки по углам, и нормально - все там, дома.
      Делов то.
      Романенко
      1. Немезида Сегодня, 14:50
        Все это Эхо Мацы нужно вооружить паспортами Не Граждан РФ и пусть катятся от сюда в свои США...вместе с теми,кто их вооружать собрался...Пора лишать гражданства РФ за антироссийскую деятельность...
        Немезида
        1. Романенко Сегодня, 14:56
          Как вариант, тоже неплохо
          Романенко
  10. Гардамир Сегодня, 14:48
    Заголовок не правильный. Не всех журналистов, а только Эха Москвы и Дождя
    Гардамир
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