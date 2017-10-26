"Калашников" предлагает вооружить российских журналистов "травматами"

Концерн "Калашников" выступает за ответственное владение оружием и поддерживает законное право граждан защищать себя. В онлайн-магазине есть в наличии надежное и мощное огнестрельное оружие ограниченного поражения MP-80. Концерн готов предоставить 10% скидку всем сотрудникам СМИ при предъявлении журналистского удостоверения. Кроме того, сотрудники Концерна готовы проконсультировать журналистов по вопросам самообороны.

Информационный портал «Калашников Media» сегодня публикует сообщение о том, что готов предоставить сотрудникам средств массовой информации России скидку на приобретение травматического оружия. Отмечается, что на такое решение руководство концерна «Калашников» натолкнуло резонансное нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Напомним, что её ударил ножом в горло гражданин Израиля Борис Гриц, который оказался в студии, предварительно распылив слезоточивый газ из баллончика в лицо сотрудникам охраны в здании на Новом Арбате.Из материала:MP-80 - разновидность "Макарыча". Это нелетальное огнестрельное оружие ограниченного поражения, разработанное совместно ЗАО ЦСЗ «Кольчуга» и ФГУП «Ижевский механический завод» на основе конструкции газового пистолета ИЖ-79-8.Отмечается, что решение о вооружении сотрудников травматическим оружием уже приняло руководство «Новой газеты». Главред издания Дмитрий Муратов отметил, что в связи с нападением на журналистку «Эха Москвы» всех журналистов «Новой» вооружат травматами в ближайшее время.В настоящее время жизнь Татьяны Фельгенгауэр находится вне опасности. Медики заявили, что она сможет продолжить работу радиоведущей.