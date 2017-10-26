15:40 26 октября

Бразилия планирует приобрести дополнительную партию ОБТ "Леопард-1A5"

Сухопутные войска Бразилии рассматривает возможность закупки дополнительной партии основных боевых танков "Леопард-1A5" и специальных машин из состава ВС одной из стран, на вооружении которых имеется эта техника.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники, официальное решение о покупке пока не принято и средства на приобретение не выделены.

Бразилия планирует приобрести дополнительную партию ОБТ "Леопард-1A5"



Тем не менее, в рамках предварительного изучения рынка в начале сентября бразильская делегация посетила Швейцарию и Италию для оценки имеющихся в составе ВС этих стран ОБТ "Леопард-1A5".

В настоящее время на вооружении СВ Бразилии состоят 220 танков "Леопард-1A5BR", 41 "Леопард-1A1" и 36 M-60A3 TTS. Кроме того, на вооружении состоят 20 специальных машин "Леопард-1BR" (8 БРЭМ, 4 бронированных мостоукладчика, четыре инженерные машины и четыре машины для подготовки водителей). Четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машины M-88A1 предоставили США.

В общей сложности 128 ОБТ "Леопард-1A1" и 91 M-60A3 TTS ранее были поставлены СВ Бразилии из состава ВС Бельгии и США, соответственно. Более половины этой техники на текущий момент списано.

Планируемые к закупке ОБТ "Леопард-1A5", вероятно, заменят оставшиеся на вооружении "Леопард-1A1" и M-60A3 TTS, что позволит унифицировать парк ОБТ СВ Бразилии, передает ЦАМТО

Использованы фотографии: https://vpk.name/
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Комментарии 21

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 14:19
    Снова из наличия, какой нибудь европейской армии?
    Владыка Ситх
    1. vorobey Сегодня, 14:28
      Цитата: Владыка Ситх
      Снова из наличия, какой нибудь европейской армии?


      так там так и написано... поезженные дешевле... и главное без пробега по России.. laughing

      Владыка приветствую ... drinks

      так .. даже не новость.. решение не принято средства не выделены
      vorobey
      1. просто экспл Сегодня, 14:31
        ну да , ясен пень что поезженные , а то где сейчас взять новые Лео1 ?
        но бразильцы лучше бы вообще ничего не брали , чем брать рухлядь которой наверное с полвека .
        ведь закупают они их не на неделю , и эти танки сейчас древние , а что будет через 10-20 лет ?
        только в музеях такое увидеть , ну и в бразильской армии.
        просто экспл
      2. Orionvit Сегодня, 15:31
        Цитата: vorobey
        и главное без пробега по России

        Из пробега по России, можно купить только обгоревший металлолом. В Россию на танках, это в один конец. lol
        Orionvit
      3. Владыка Ситх Сегодня, 15:34
        Добрый день)
        Владыка Ситх
    2. семург Сегодня, 14:29
      Цитата: Владыка Ситх
      Снова из наличия, какой нибудь европейской армии?

      Да лохи бразильцы нет бы в РФ купить новые т-90 . А к ним ещё и терминаторов штук 100
      семург
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:31
        К чему ваш сарказм? Я где то писал, что Лео А5 плохой или хуже Т-90? Я написал, что Европейские армии последние 10 лет сильно уменьшаются в размерах по личному составу и по технике вот и все.
        Владыка Ситх
    3. himRa Сегодня, 14:30
      Цитата: Владыка Ситх
      Снова из наличия, какой нибудь европейской армии?

      У самих немцев они сняты кажись ещё 2010 году...а в производстве с 1980 года ...
      Лобби с времен ВОВ? wassat
      himRa
    4. Primoos Сегодня, 14:40
      То, что эти кошаки великолепно горят в Сирии, их не настораживает? Ну тогда бог им в помощь.
      Primoos
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:42
        Для справедливости горят все танки, хоть СССР/Россия, Украина (Оплот), США, Израиль, Германия.
        Владыка Ситх
        1. Orionvit Сегодня, 15:33
          Цитата: Владыка Ситх
          Для справедливости горят все танки

          Это конечно верно, но всё таки, одни горят лучше и быстрее, чем другие.
          Orionvit
      2. Svarog51 Сегодня, 15:20
        Там вторые "отметились", а бразильцы первые хотят закупить.
        Svarog51
      3. просто экспл Сегодня, 15:21
        в Сирии были Лео2 , а тут Лео1
        просто экспл
  2. Не либероид Русский Сегодня, 14:30
    для индейцев сойдет по джунглям гонять... наверное, если не застрянет где нить в сельве
    Не либероид Русский
  3. Incvizitor Сегодня, 14:41
    Думаю тут дело в цене, вряд ли такое старьё кому то нужно и с расчётом на это хотят за бесценок взять ну и как в статье сказано:
    позволит унифицировать парк ОБТ СВ Бразилии
    с имеющимися уже танками
    220 танков "Леопард-1A5BR", 41 "Леопард-1A1"
    .
    Надо и наши 62ки куда ни будь скинуть, нам эти 2.5 тыс танков тоже девать некуда.
    Incvizitor
  4. assa67 Сегодня, 14:44
    а с кем бразильянцы воюют?....с туканами ?....вроде они все там в южно-американском содружестве
    assa67
    1. svp67 Сегодня, 14:58
      Цитата: assa67
      а с кем бразильянцы воюют?....с туканами ?....вроде они все там в южно-американском содружестве

      У них там очень натянутые отношения с Аргентиной...
      svp67
      1. assa67 Сегодня, 15:01
        эва как..как-то не озадачивался этим вопросом...и что делят?территории?
        assa67
        1. svp67 Сегодня, 15:07
          Цитата: assa67
          эва как..как-то не озадачивался этим вопросом...и что делят?территории?

          Да, там старый конфликт за богатые ресурсами труднодоступные территории. Последний раз на "волоске" от войны были в 90-е годы прошлого века. Сейчас страсти поутихли, но не факт, что вновь не накаляться.
          svp67
          1. assa67 Сегодня, 15:13
            про старые дрязги слышал yes ...
            Цитата: svp67
            Сейчас страсти поутихли, но не факт, что вновь не накаляться.

            ну если мерикосы подсуетятся ничего удивительного не будет...разделяй и властвуй
            assa67
  5. svp67 Сегодня, 14:53
    Из за дороговизны современных ОБТ многие страны ищут им более "бюджетную" замену. В этом плане не плохо бы начать продвигать на этот рынок наш "Спрут" и особенно поторопиться с созданием "Спрута" на базе "Драгуна"...
    svp67
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