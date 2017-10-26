Бразилия планирует приобрести дополнительную партию ОБТ "Леопард-1A5"
Сухопутные войска Бразилии рассматривает возможность закупки дополнительной партии основных боевых танков "Леопард-1A5" и специальных машин из состава ВС одной из стран, на вооружении которых имеется эта техника.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники, официальное решение о покупке пока не принято и средства на приобретение не выделены.
Тем не менее, в рамках предварительного изучения рынка в начале сентября бразильская делегация посетила Швейцарию и Италию для оценки имеющихся в составе ВС этих стран ОБТ "Леопард-1A5".
В настоящее время на вооружении СВ Бразилии состоят 220 танков "Леопард-1A5BR", 41 "Леопард-1A1" и 36 M-60A3 TTS. Кроме того, на вооружении состоят 20 специальных машин "Леопард-1BR" (8 БРЭМ, 4 бронированных мостоукладчика, четыре инженерные машины и четыре машины для подготовки водителей). Четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машины M-88A1 предоставили США.
В общей сложности 128 ОБТ "Леопард-1A1" и 91 M-60A3 TTS ранее были поставлены СВ Бразилии из состава ВС Бельгии и США, соответственно. Более половины этой техники на текущий момент списано.
Планируемые к закупке ОБТ "Леопард-1A5", вероятно, заменят оставшиеся на вооружении "Леопард-1A1" и M-60A3 TTS, что позволит унифицировать парк ОБТ СВ Бразилии, передает ЦАМТО
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники, официальное решение о покупке пока не принято и средства на приобретение не выделены.
Тем не менее, в рамках предварительного изучения рынка в начале сентября бразильская делегация посетила Швейцарию и Италию для оценки имеющихся в составе ВС этих стран ОБТ "Леопард-1A5".
В настоящее время на вооружении СВ Бразилии состоят 220 танков "Леопард-1A5BR", 41 "Леопард-1A1" и 36 M-60A3 TTS. Кроме того, на вооружении состоят 20 специальных машин "Леопард-1BR" (8 БРЭМ, 4 бронированных мостоукладчика, четыре инженерные машины и четыре машины для подготовки водителей). Четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машины M-88A1 предоставили США.
В общей сложности 128 ОБТ "Леопард-1A1" и 91 M-60A3 TTS ранее были поставлены СВ Бразилии из состава ВС Бельгии и США, соответственно. Более половины этой техники на текущий момент списано.
Планируемые к закупке ОБТ "Леопард-1A5", вероятно, заменят оставшиеся на вооружении "Леопард-1A1" и M-60A3 TTS, что позволит унифицировать парк ОБТ СВ Бразилии, передает ЦАМТО
Использованы фотографии: https://vpk.name/
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