15:31 26 октября

Помилованные "меджлисовцы" в Анкаре заявили о готовности вновь вернуться в Крым

Помилованный представитель экстремистской группировки «Меджлис крымскотатарского народа» (*запрещена в РФ) Ильми Умеров сделал заявление о своих планах на будущее. Напомним, что Умерова, приговорённого российским судом к 2 годам колонии за призывы к нарушению территориальной целостности России, накануне освободили из-под стражи и направили в Турцию. Отправили вместе с другим меджлисовцем Ахтемом Чийгозом, у которого был 8-летний срок за организацию массовых беспорядков.

В ходе брифинга, проведённого Умеровым и Чийгозом в Анкаре, первый заявил, что он "не просил о помиловании российские власти" и что "планирует снова вернуться в Крым".

Из заявления Умерова:
Я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку (оказаться в Крыму). Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым.



Помилованные "меджлисовцы" в Анкаре заявили о готовности вновь вернуться в Крым


Руководящий экстремистским «меджлисом» (*) депутат ВРУ Рефат Чубаров ранее заявлял, что Ахтему Чийгозу и Ильми Умерову якобы запретили проживание на территории Крыма.

Если Умеров и Чийгоз снова окажутся в Крыму и продолжит там антироссийскую деятельность, то вряд ли это приведёт к их повторному в конечном итоге помилованию.

По словам Умерова, первоначально он (и Чийгоз) прибудут в Киев, где встретятся с коллегами по "меджлису" (*).

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 35

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  1. himRa Сегодня, 14:33
    Эти врят ли!понтуются ребятки ...будут гавкать из киева
    himRa
    1. cniza Сегодня, 14:35
      Это крысоловы , для крыс находящихся на территории Украины , будет " веселая " грызня.
      cniza
      1. Татьяна Сегодня, 14:39
        При помиловании, если они о помиловании даже и не просили, нужно было просто лишить их российского гражданства, если не лишены ещё, или заранее объявить их невъездными в РФ!
        А то непонятно, зачем их тогда - если они российские граждане или граждане Украины - передали в Турцию?
        Татьяна
        1. himRa Сегодня, 14:42
          Цитата: Татьяна
          При помиловании, если они о помиловании даже и не просили, нужно было просто лишить их российского гражданства, если не лишены ещё!
          А то непонятно, зачем их тогда - если они российские граждане или граждане Украины - передали в Турцию?

          Надеюсь это и сделано!в свете принятого закона В.Путиным
          himRa
        2. dauria Сегодня, 15:28
          нужно было просто лишить их российского гражданства,


          Сколько можно мусолить - по конституции РФ лишить гражданства НЕЛЬЗЯ ни под каким соусом. ( только доказать, что получено незаконно)
          dauria
      2. himRa Сегодня, 14:39
        Тут в какой то теме проскакивало что в Норильске дефицит рабочих...видимо хотят нам помочь? hi
        himRa
        1. NIKNN Сегодня, 15:07
          Помилованные "меджлисовцы" в Анкаре заявили о готовности вновь вернуться в Крым
          " На хрен, на хрен...", кричали пьяные бояре...
          NIKNN
    2. okko077 Сегодня, 14:44
      Мне кажется, что в документе о "помиловании" им должен быть запрещён въезд на территорию России, в том числе и Крыма лет на 10 , не меньше...
      okko077
    3. Венд Сегодня, 15:25
      Говорить, не значит вернуться. Потрындят и заглохнут. Вновь оказаться в тюрьме у них точно желания нет
      Венд
  2. vorobey Сегодня, 14:33
    то есть не уверен... попробую вернуться в Крым... Поезжайте Шура в Киев..
    vorobey
  3. rotmistr60 Сегодня, 14:34
    заявили о готовности вновь вернуться в Крым

    Ну, ну... наверное стоит только пожелать: "Добро пожаловать". Вот только в следующий раз и Эрдоган не спасет. Обрезание будет полным.
    rotmistr60
    1. AVA77 Сегодня, 14:47
      В следующий раз,не надо разговоров,просто погибли в уличьных разборках
      AVA77
  4. Корсар0304 Сегодня, 14:35
    Я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку (оказаться в Крыму). Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым.

    Вернешься в Крым - транзитом на Колыму...
    Корсар0304
  5. Primoos Сегодня, 14:35
    Транзитом через Крым в Мордовские лагеря. Или ещё дальше, где летом холодно, а зимой очень холодно. Вэлком! Кайло вам в руки!
    Primoos
  6. Комментарий был удален.
  7. Романенко Сегодня, 14:39
    Нарываются ребятишки, видать папа денег дал...
    Новости пускай посмотрят с репортажами с мест ликвидации бандподполья.
    Думают - эх раз, еще раз... не просили о помиловании?
    Так ведь намекнули, что не надо борзеть, живите спокойно, второй раз не пожалеют.
    Романенко
  8. Uryukc Сегодня, 14:39
    Если Умеров и Чийгоз снова окажутся в Крыму и продолжит там антироссийскую деятельность, то вряд ли это приведёт к их повторному в конечном итоге помилованию

    Ну я теперь ни в чем не уверен, впечатление такое что Навальные, Васильевы, Умеровы и другие подобные деятели могут что угодно вытворять их помилуют, отпустят, так заведено в "тоталитарной" России.
    Uryukc
    1. ИванИванов Сегодня, 14:45
      Напоминает выпрыгивание из штанов, лишь бы не показаться тоталитарными
      ИванИванов
    2. Шепчущий в ночи Сегодня, 14:45
      Тоже такое впечатление создалось. А вообще, писец, конечно, зла не хватает, вот какого-нибудь бедолагу, сидящего за мешок картошки, хрен когда помилуют, бесполезно даже пытаться, зато подобный шлак - с радостью...
      Шепчущий в ночи
  9. ИванИванов Сегодня, 14:43
    После всего прочитанного мне интересно а на кой их Путин выпустил?
    ИванИванов
    1. Alexey RA Сегодня, 15:24
      Докинул пауков в банку Меджлиса - а то там как-то всё успокоилось. smile
      Когда Надию выпустили - ура-патриоты тоже орали "путинслил". А потом такое началось...
      Alexey RA
  10. Немезида Сегодня, 14:44
    Все эти помилования которые ВВП раздает врагам РФ идут РФ только во вред
    Немезида
    1. ИванИванов Сегодня, 14:49
      Савченко помиловали вроде по делу, обменяли на ребят, плюсов от нее порошенке никаких, но тут хотелось бы знать на что обмен и обмен ли.
      ИванИванов
      1. Немезида Сегодня, 14:52
        Там и без Савченко слишком многих помиловали,кого нужно было сгноить в Магадане...
        Немезида
  11. Ferdinant Сегодня, 14:45
    Гавкают,больше ничего неумеют
    Ferdinant
  12. Гардамир Сегодня, 14:46
    То есть Квачков пусть сидит, а реальных террористов выпустили?
    Гардамир
  13. Сергей-8848 Сегодня, 14:46
    Интересную фразу услышал сегодня утром (как-то раньше и не слышал, не довелось): Екатерина Великая Крым не захватывала, она лишь изгнала последние ошмётки Орды из русских земель. Вывод для никак не успокаивающихся самозваных бузотёров, называющих себя татарами (кормящихся с западной ручки) - если хотите домой, так это вам не в Крым, а сильно восточней (причём гораздо дальше Татарстана)!
    Сергей-8848
    1. himRa Сегодня, 15:00
      Цитата: Сергей-8848
      изгнала последние ошмётки Орды

      Чеж вы от истории то отказываетесь?
      Мы и есть орда! например с точки зрения некоторых украинцев ...они ,,настоящие,, русские ! laughing
      Цитата: Сергей-8848
      называющих себя татарами

      Они могут называть себя наполеонами,суть в том что это турки или крымские татары!!
      himRa
      1. Сергей-8848 Сегодня, 15:10
        Думается мне, что не стоит ставить себя на одну доску с "некоторыми украинцами", препарирующими историю как угодно. Даже в в целях хохмы.
        Сергей-8848
        1. himRa Сегодня, 15:19
          Цитата: Сергей-8848
          Даже в в целях хохмы

          Ну они то(хохлы) в это верят! как и вы....
          Не зная ,,матчасти,, задвигаете халивар высказывания...знаете можно расценить как ненависть к татарам...
          Цитата: Сергей-8848
          называющих себя татарами

          могу привести в оригинале как они себя называют но боюсь не поймете...
          himRa
          1. Сергей-8848 Сегодня, 15:23
            Расценивай как угодно, но у меня пол-родни - татары настоящие, а не придуманные!
            Сергей-8848
  14. klaus16 Сегодня, 14:47
    Горбатых могила исправит.
    klaus16
  15. ПалБор Сегодня, 14:47
    Всё в гуманизьм играем...Оправдание убийцы Веры Засулич породило в своё время у террористов чувство безнаказанности.Волна,млин,цунами терактов!
    Как же,крикливое либеральное общество отстоит.Госвласть уступит.
    Доуступались...
    ПалБор
  16. assa67 Сегодня, 14:52
    Цитата: ИванИванов
    После всего прочитанного мне интересно а на кой их Путин выпустил?

    а все правильно....то сидели бы,как савченко и вся гопота еврогейская слюни пускала....а тут жест доброй воли: нате подавитесь,нам это гов.. не нужно....и совсем другой разговор будет ,если эти утырки снова в Крым сунутся:...ребята,мы пожурили,отпустили,а вы снова гадите...не взыщите,мы предупреждали...ком на шишку
    assa67
  17. Громобой Сегодня, 15:00
    Если Умеров и Чийгоз снова окажутся в Крыму и продолжит там антироссийскую деятельность, то вряд ли это приведёт к их повторному в конечном итоге помилованию.
    Я так понял,что он не по паспорту в Крым собирается,а придти туда силовым путём.Или организовать террористическую деятельность не пересекая границы.Финансирование в настоящих реалиях найти не проблема,а эти отпущенцы будут как мостик для идеологической накачки сил остающихся в Крыму.Они ведь знают людей,поэтому через них могут попытаться развязать террористическую войну в случае очередного обострения наших отношений с Киевом или Анкарой.
    Громобой
  18. gorenina91 Сегодня, 15:04
    -Они просто получили новые инструкции от своих хозяев.. , сейчас пройдут очередную подготовку и... и снова заедут на территорию России для выполнения своих инсургентских заданий... -причём на вполне легальном положении... -А там .., в Турции или ещё где-то...- вне России они просто никому и не нужны...
    gorenina91
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