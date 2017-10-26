Помилованные "меджлисовцы" в Анкаре заявили о готовности вновь вернуться в Крым

Я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку (оказаться в Крыму). Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым.

Помилованный представитель экстремистской группировки «Меджлис крымскотатарского народа» (*запрещена в РФ) Ильми Умеров сделал заявление о своих планах на будущее. Напомним, что Умерова, приговорённого российским судом к 2 годам колонии за призывы к нарушению территориальной целостности России, накануне освободили из-под стражи и направили в Турцию. Отправили вместе с другим меджлисовцем Ахтемом Чийгозом, у которого был 8-летний срок за организацию массовых беспорядков.В ходе брифинга, проведённого Умеровым и Чийгозом в Анкаре, первый заявил, что он "не просил о помиловании российские власти" и что "планирует снова вернуться в Крым".Из заявления Умерова:Руководящий экстремистским «меджлисом» (*) депутат ВРУ Рефат Чубаров ранее заявлял, что Ахтему Чийгозу и Ильми Умерову якобы запретили проживание на территории Крыма.Если Умеров и Чийгоз снова окажутся в Крыму и продолжит там антироссийскую деятельность, то вряд ли это приведёт к их повторному в конечном итоге помилованию.По словам Умерова, первоначально он (и Чийгоз) прибудут в Киев, где встретятся с коллегами по "меджлису" (*).