ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 5

Кавказский ТВД

Примечания

На Кавказском ТВД, когда 17. 01. 1915 г. войска Кавказской армии овладели г. Тавризом, а в феврале — марте очистили от турок Чохорский край — война пришла на территорию Оттоманской империи. В июне до 8 русских пехотных дивизий (133000 штыков и 356 орудий) противостояли турецким 12 пехотным дивизиям (105000 человек, 300 орудий), а в декабре 180000 русских при 384 орудиях сражались с примерно такой же группировкой противникаВо время Ванской, Алашкертской и Евфратской операций войска Кавказской армии решили важнейшие задачи, сформировав оперативно-стратегические предпосылки для дальнейших действий.Операции на Кавказском ТВД проходили исключительно под знаком активности русских войск, в т. ч. – для того чтобы держать в постоянном напряжении 3-ю армию противника, не допуская ее ослабления, и привлекая на себя дополнительные силы турок из Дарданелл. Кавказский ТВД стал донором для других ТВД Восточного фронта, а боевые действия были перенесены вглубь вражеской территории. Боевые действия на ТВД были традиционно успешны для русского оружия – и данная кампания не исключение. Хотя в ходе последней турецкие войска в очередной раз попытались захватить стратегическую инициативу (в ходе Алашкертской операции), синхронизируя свои действия с австро-германскими союзниками. Но Кавказская армия прочно удерживала стратегическую инициативу.Кампания 1915 г., также как и предшествующая, началась наступательными операциями русских войск на обоих флангах стратегического построения. Помимо положительных факторов оперативного и стратегического характера присутствовали и отрицательные, главные среди которых — распыление сил по расходящимся направлениям, людские и материальные потери, затрата, а не накопление столь необходимых ресурсов. В связи же с переходом противника к широкомасштабным наступательным действиям весной - летом, кампания ознаменовалась тяжелыми оборонительными сражениями русских войск в Галиции, Польше и Прибалтике.В период с мая по сентябрь были утрачены важнейшие в стратегическом отношении территории и ресурсы, понесены наиболее тяжелые потери в живой силе и вооружении. Главным в данной ситуации стал вывод войск и эвакуация материальных ценностей из-под ударов противника с наименьшими издержками. Апогеем этой тактики стало своевременное оставление Польши. Другой главной задачей стала консолидация фронта на новых позициях, борьба за оптимальное начертание его линии в расчете на будущие операции. Заканчивалась кампания опять-таки активными действиями русских войск на флангах Восточного фронта (Виленская, Луцкая, Чарторийская операции, битва на Серете-Стрыпе). Успешная активность русских войск и истощение сил противника привели к стабилизации Восточного фронта.Учитывая знаковую роль германской армии на Русском фронте в кампании 1915 г., ее потери резко возросли.В этой кампании германская армия потеряла до 70000, австрийская — до 800000 и турецкая — до 30000 человек пленными. Лишь Карпатская битва, Вторая Праснышская операция и падение Перемышля дали русским до 300000 пленных. Удачные операции на Пруте и Днестре в марте — июне (Прутская, Хотинские, Журавненская, Заднестровская) - еще до 100000 пленных. Осенние сражения в Галиции и на Волыни дали русским до 150000 пленных. Высокими оказались и потери противника в ходе Горлицкой стратегической операции.В кампании 15-го года русские войска захватили до 550 орудий (без учета орудий Перемышля — в этой крепости трофеями русских стали почти 1 тыс. орудий). Наиболее значительные артиллерийские трофеи брались в ходе Второй Праснышской операции, Карпатской битвы и в осенних операциях в Галиции (у Луцка и на Серете). Трофеями русских стали более 1,3 тыс. пулеметов — наиболее масштабные трофеи брались в Карпатской битве, Второй Праснышской и Журавненской операциях, битве на Серете-Стрыпе.Русские войска также понесли очень крупные потериРусская армия в этой кампании приняла главный удар Германского блока. Но желаемого противник не добился, получив лишь удлинившуюся линию фронта и увеличение количества театров военных действий, потребовавших значительного количества войск. Э. Фалькенгайн посетовал, что уничтожения русской армии достигнуть не удалось. А Э. Людендорф констатировал, что русские были фронтально оттеснены, и австро-германцам так ни разу и не удалось осуществить ни одного крупного стратегического прорываОбщая логика действий германо-австрийских войск на Восточном фронте в 1915 г. была такова: вначале попытка окружения и уничтожения русской армии и ее частей с помощью больших и малых «Канн», а когда это не удавалось — фронтальное вытеснение русских войск на максимально удаленное расстояние (в географическом плане) и на максимально неудобные (в инфраструктурном плане) позиции - в леса и болота Белоруссии, западной Украины и восточной Прибалтики.Расширяющийся Восточный фронт Первой мировой привел к увеличению количества театров военных действий. Новые ТВД к концу 1915 г. по своей стратегической связности уступали сложившимся к концу кампании 1914 г. Если «Польский балкон» консолидировал прочие ТВД Русского фронта, то Полесье разрывало их связность.С конца апреля и до 5 сентября 1915 г. (падение г. Вильно) максимальная величина отката русской Действующей армии на австро-германском фронте составила до 500 км. Была устранена угроза воздействия русских войск на Венгрию и Восточную Пруссию. Огромной утратой явилась потеря важных регионов, сети стратегических железных дорог (постоянные перевозки в огромных масштабах вообще вели к постепенной разрухе в железнодорожной сфере, нагрузка на оставшиеся дороги вкупе с их не совсем удачным начертанием возросла — и возможности для осуществления маневренных операций снизились), человеческих и материальных ресурсов.Но постепенно расширяющийся Восточный фронт стал резервуаром, поглотившим резервы германцев и австрийцев - и союзники России получали преимущества на своих фронтах. Под прикрытием русской армии англо-французы почти за год передышки сравнялись с Германией в плане материально-технического снабжения своих войск, накопили большие ресурсы, что позволило в недалеком будущем и превзойти своего грозного неприятеля.Лучшие войска врага были оттянуты на Русский фронт, перемолота его живая сила, растрачены материальные ресурсы – и немаловажную роль в этом сыграло увеличение ТВД Восточного фронта мировой войны. В итоге кампании 1915 г. Россия осталась в строю со своими союзниками, а на Восточном фронте установилась позиционная война.