Виктор Бондарев: американские санкции не подорвут экономику России

«Политическое сотрудничество России и США, конечно, пострадает. Думаю, будет ещё меньше конструктива во взаимодействии по борьбе с терроризмом в Сирии. Но его и до этого было немного, потому что мы боремся против террористов, а американцы используют сирийскую трагедию в своих целях, подкидывая дрова в костёр войны».

«Санкции США не смогут подорвать российскую экономику и промышленность», — заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев (электронная копия заявления имеется в редакции «Военного обозрения»).Бондарев напомнил, что в условиях санкций страна живёт не первый год: «Не первый год мы живём в условиях санкций. И президент России Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо подчёркивал, что во многом экономическая блокада со стороны Запада сослужила нам хорошую службу».По словам сенатора, в РФ стал активно развиваться реальный сектор экономики, выполняются программы импортозамещения. Отечественный оборонно-промышленный комплекс, отметил сенатор, за последние 3 года «существенно окреп». В 2016 году ОПК «стал лидером по росту промышленного производства, превысив 10%».Западные государства оказывают давление на Россию с 2014 года. При этом у России немало партнёров, помимо Соединённых Штатов и их сателлитов, подчеркнул глава комитета. В итоге, несмотря на западное давление, у России растут показатели экспорта. «Мы находим более благоприятный рынок, — сказал сенатор. — В 2015 году военный экспорт России составлял 14,5 млрд. долларов, а в 2016 году превысил 15 млрд. долларов. Мы активно экспортируем вооружения нашим партнёрам по ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН». В качестве примера господин Бондарев привёл последнюю сделку с Филиппинами.Вместе с тем он признал, что от новых возможных антироссийских санкций пострадает взаимодействие РФ с США по Сирии.Тема санкций поднята непроста. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс» , администрация Д. Трампа отправила конгрессменам список новых возможных санкций против России. Это было сделано «под давлением и республиканцев, и демократов», сообщает издание.Конгресс получил список связанных с Россией организаций, которые, вероятно, попадут в дальнейшем под новые санкции, связанные с действиями России в Восточной Европе, Сирии и на президентских выборах в США в 2016 году. Должностные лица разъяснили законодателям, что они намереваются наложить санкции на отдельных лиц в Соединённых Штатах (и не только), которые вели «значительный» бизнес с российскими предприятиями.Список, отмечает газета, был «попыткой успокоить критиков» команды Трампа, в том числе сенаторов Джона Маккейна и Бенджамина Кардена. Копия списка имеется в редакции «Нью-Йорк Таймс».Документ указывает на российские оборонный и разведывательный сектора. В «блэк-лист» занесены Объединённая авиастроительная корпорация, концерн «Калашников» и «Рособоронэкспорт» (United Aircraft Corporation; Kalashnikov Concern; Rosoboronexport).Маккейн и Кардин уже заявили, что сей список администрации «является шагом в верном направлении».Эти двое, добавим, мучили команду Трампа в полном соответствии с им же подписанным законом. 2 августа Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, который предусматривал, что не позднее 1 октября Белый дом обязан предоставить список лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторах России, подлежащих занесению в «блэк-лист». Команда Трампа, как видим, опоздала с чёрным списком почти на месяц.