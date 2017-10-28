Огневое испытание нового ракетного двигателя RS-25 E2063 в США признано успешным

Американское космического агентство (NASA) продемонстрировало испытания нового ракетного двигателя. Сообщается о том, что двигатель позволит провести реализацию программы по освоению небесных тел Солнечной системы. Речь идёт о ракетной силовой установке RS-25 E2063. Речь о так называемых огневых испытаниях двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System.В пресс-службе американского ведомства заявляют о том, что двигатель может быть применён для осуществления миссий на Луну, а также на планеты Солнечной системы – в первую очередь на Марс.Испытания RS-25 E2063 проведены в центре NASA им.Дж.Стенниса, располагающегося в штате Миссисипи. Наблюдение за огневым испытанием силовой установки осуществлялось с дистанции около километра.Длительность испытания составляла несколько минут. Как отмечено, это время, которое необходимо сверхтяжёлой ракете для того, чтобы подняться со стартовой площадки.В планах у США – пробный полёт ракеты-носителя Space Launch System в 2019 года. Пилотируемый полёт с использованием этой ракеты намечен на 2021 года. При этом отмечено, что тестовые запуски нового двигателя продолжатся вплоть до пилотируемого полёта.Специалисты спустя несколько дней после испытаний представили доклад о том, что огневые испытания проведены успешны. Более 20 компьютеров, следивших за процессом подачи топлива, изменением температуры двигателя и его рабочими параметрами, нештатных ситуаций не выявили.