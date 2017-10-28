11:49 28 октября

Огневое испытание нового ракетного двигателя RS-25 E2063 в США признано успешным

Американское космического агентство (NASA) продемонстрировало испытания нового ракетного двигателя. Сообщается о том, что двигатель позволит провести реализацию программы по освоению небесных тел Солнечной системы. Речь идёт о ракетной силовой установке RS-25 E2063. Речь о так называемых огневых испытаниях двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System.

В пресс-службе американского ведомства заявляют о том, что двигатель может быть применён для осуществления миссий на Луну, а также на планеты Солнечной системы – в первую очередь на Марс.

Испытания RS-25 E2063 проведены в центре NASA им.Дж.Стенниса, располагающегося в штате Миссисипи. Наблюдение за огневым испытанием силовой установки осуществлялось с дистанции около километра.




Длительность испытания составляла несколько минут. Как отмечено, это время, которое необходимо сверхтяжёлой ракете для того, чтобы подняться со стартовой площадки.

В планах у США – пробный полёт ракеты-носителя Space Launch System в 2019 года. Пилотируемый полёт с использованием этой ракеты намечен на 2021 года. При этом отмечено, что тестовые запуски нового двигателя продолжатся вплоть до пилотируемого полёта.

Специалисты спустя несколько дней после испытаний представили доклад о том, что огневые испытания проведены успешны. Более 20 компьютеров, следивших за процессом подачи топлива, изменением температуры двигателя и его рабочими параметрами, нештатных ситуаций не выявили.

Использованы фотографии: NASA
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 09:49
    позволит провести реализацию программы по освоению небесных тел Солнечной системы

    На Венеру и Марс можно полететь?
    Какой-то Компот
    1. МИХА-М Сегодня, 09:57
      Импортозамещение в США ..? Ну ну пусть пробуют..
      МИХА-М
      1. просто экспл Сегодня, 10:19
        что , думаете штаты которые делали вещи и посложнее не осилят ракету носитель ?
        еще один Рогозин с батутом .
        а потом будут стенания о том как мы космос прос[email protected]ли .
        нельзя недооценивать матрасов , у них и с финансами и с кадрами и патентами все хорошо , если захотят смогут , а если смогут , то ка бы рынок не потеряли .
        просто экспл
        1. Улан Сегодня, 10:32
          Я тоже думаю , что недооценивать американский потенциал нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет.
          Недооценка противника , ведет к гарантированному поражению.
          Улан
          1. штольц Сегодня, 10:43
            Пока мы продавали им свои двигатели, катали американцев на МКС, они создали свой двигатель. Теперь у нас, как всегда, есть занятие - догнать и перегнать.
            штольц
            1. himRa Сегодня, 11:26
              Флаг поменяй
              himRa
            2. telobezumnoe Сегодня, 11:35
              тот двигатель ещё на шатлах использовался, что там нового? сильно увеличили удельный импульс? или же рассчитан он на сотни включений?
              telobezumnoe
        2. sabakina Сегодня, 10:39
          просто экспл, скажите, если они такие крутые двигатели делали, куда они свой кал девали в полёте на Луну? Ели? Они до сих пор "космические унитазы" освоить не могут, нашими пользуются на МКС!
          sabakina
          1. Logall Сегодня, 10:47
            Слава, приветствую!
            Сложнее, конечно же не делали! Да и на Луне небыли, уже даже отрицать меньше стали.
            Но сделают, один фиг. Пусть больше времени уйдет, но сделают!
            Так что не нужно расслабляться, а прогрессировать...
            Logall
            1. sabakina Сегодня, 10:52
              Саш прЮвет! Двигатель они конечно сделают, в этом сомнения нет. НО! Только до Атлантики! Саша, мне тут попалась статья, в которой автор думал, как они в спускаемый модуль смогли впихнуть свой ровер? Там места для ровера реально нет!
              sabakina
              1. NIKNN Сегодня, 11:15
                Цитата: sabakina
                Там места для ровера реально нет!

                Привет Слава! hi Со суботой животворящей! smile Они его (ровер на балконе хранили... как и все у кого нет гаража... wink
                NIKNN
        3. Orionvit Сегодня, 11:40
          Цитата: просто экспл
          что , думаете штаты которые делали вещи и посложнее не осилят ракету носитель

          Когда осилят, тогда и говорите гоп. Кстати, где их "самый самый" F-1? На луну на нём "летали", а повторить не могут. Как и "Сатурн-5". Кстати ваша фраза, что они делали и посложнее, абсолютно ничего не доказывает. Любой инженер (особенно аэрокосмический), вам скажет, что сделать сложнее, много ума не надо. А вот сделать работоспособный агрегат, при этом его лишний раз не усложняя, это и есть мастерство. В чём и заключался гений Советской инженерной школы. Любой излишне сложный агрегат, на много быстрее выйдет из строя.
          Orionvit
      2. xetai9977 Сегодня, 10:33
        Молодцы американцы. Выполняют свою космическую программу без "шуму и пыли". Не занимаются стебом и язвительными комментами, вызванными главным образом завистью, не делают пустых заявлений. Они работают.
        xetai9977
    2. новичок Сегодня, 10:02
      на Венеру не советую. мы там уже были, в режиме беспилотного полёта. атмосфера там состоит из газообразного соединения серы, по самой планете несутся реки жидкообразной серы, температура там (ох, не помню точно, старею), что то около пару сотен градусов. по моему, только после второго провала, наши поняли в чём дело, и отправили “венероход“ из титана, который просуществовал несколько минут, но этого хватило для передачи данных о планете.
      новичок
      1. avt Сегодня, 10:20
        Цитата: новичок
        после второго провала, наши поняли в чём дело, и отправили “венероход“ из титана, который просуществовал несколько минут,

        wassat Эвоно как переклинило то ! Прям краткое изложение ,,Страны багровых туч", ну про
        Цитата: новичок
        “венероход“

        bully А кто его делал и когда посылал то ?Просветите нас грешных. bully А то Аз не сведующий не в курах , кроме ,,Венер" с грунтозаборным устройствами и анализатором венеричесого грунтА в станции без колёс и прочих гусениц.
        avt
        1. новичок Сегодня, 10:34
          мы запускали аппараты на Венеру с 61 по 82гг (если не ошибаюсь). ваш саркастически сатирический тон наводит на размышления о субботе. вы же у нас спец от авиации. да неужто в не в курсе нашей программы на Венеру? лично вам, “грешному“, в помощь “шедевральный“ инет. (кстати, панятие “венероход“ взято ковычки, чего придираться то с “гусеницами“.
          новичок
          1. maxim947 Сегодня, 11:02
            Никаких венероходов не было, были космические аппараты, которые спускали в атмосферу Венеры, но из-за высокого атмосферного давления, а это около 100 атм. они работали несколько минут успевая передать кое- какую информацию умирая еще в атмосфере.
            maxim947
            1. новичок Сегодня, 11:19
              maxim947, таки привенерялись наши аппараты на поверхность. первым был, опять же если не подводит память, Венера7. 1970г.
              новичок
            2. Orionvit Сегодня, 11:43
              Цитата: maxim947
              они работали несколько минут успевая передать кое- какую информацию умирая еще в атмосфере.

              Почему, пару, тройку фоток с Венеры передали.
              Orionvit
          2. avt Сегодня, 11:04
            Цитата: новичок
            лично вам, “грешному“, в помощь “шедевральный“ инет.

            bully Ну я так и понял -википедист ! bully страхующийся
            Цитата: новичок
            взято ковычки,

            Цитата: сибиралт
            Не было никакого "венерохода". Был спускаемый модуль.
            yes
            И не один , старались посылать парами . То есть по ТАСС всё одно победа советской космонавтики была ,а на практике страховались дублируя. Грунтозабор к примеру у одной заработал после срабатывания датчика прям ещё на парашюте в атмосфере забурил собственный зонд . Но в отличии от марсианских аппаратов СССР всё таки отказов на венерических зондах было меньше . Так фотки получили со второй попытки.
            avt
            1. новичок Сегодня, 11:25
              avt, вы вроде, в отличие от некоторых, толковые вещи пишете, но всегда остаётся ошущение, что вы не просто комментируете, а стараетесь с издёвкой, с верха. не мучаюсь я ни виккипидизмом, ни гуглизмом. достаю из памяти, то, что мне туда вложила советская система образования, плюс, да и сам был любителем космических тем. будет тема_ уверяю вас, освежу память, не гуглом, а достану книги с полки.
              новичок
        2. сибиралт Сегодня, 10:54
          Не было никакого "венерохода". Был спускаемый модуль.
          сибиралт
    3. Alex20042004 Сегодня, 10:08
      Да, они уже на Луне побывали. laughing laughing laughing
      Alex20042004
      1. st25310 Сегодня, 10:18
        Теперь пусть летят на солнце! а чтоб не сгореть пусть летят ночью. laughing
        st25310
        1. SpnSr Сегодня, 11:16
          Цитата: st25310
          Теперь пусть летят на солнце! а чтоб не сгореть пусть летят ночью. laughing

          Я сьмеялься laughing wassat
          SpnSr
      2. фигвам Сегодня, 10:29
        Цитата: Alex20042004
        Да, они уже на Луне побывали. laughing laughing laughing

        Ну тут такое дело, ну понимаете, ну они просто случайно стёрли километры видеоплёнки, потеряли весь лунный грунт, случайно утратили все технологии по ракете, скафандрам и т.д. А вот технологии лжи и обмана у них под строгим контролем.
        фигвам
      3. Арон Заави Сегодня, 10:31
        Цитата: Alex20042004
        Да, они уже на Луне побывали. laughing laughing laughing

        Вы слышали,что Алексей Леонов ответил шутникам на эту тему? Поищите в интернете.
        Арон Заави
        1. сибиралт Сегодня, 10:56
          Леонов дал подписку о неразглашении, как и многие причастные к "лунному" Голливуду. laughing
          Прикинте, что будет в неменяемых памперсах через полмесяца! laughing
          сибиралт
      4. sabakina Сегодня, 10:43
        Цитата: Alex20042004
        Да, они уже на Луне побывали. laughing laughing laughing

        Не только побывали, но и пометили, ну, как животные метят территорию! laughing Вопрос только, как их кожно-мускульный отросток выдержал космическую температуру?
        sabakina
  2. Mavrikiy Сегодня, 09:55
    Огневое испытание нового ракетного двигателя RS-25 в США признано успешным
    Я тоже думаю, главное признать самим и к звездам! А на космическую станцию то как, опять "союзом"?
    Mavrikiy
    1. Pirogov Сегодня, 10:00
      Цитата: Mavrikiy
      Я тоже думаю, главное признать самим и к звездам! А на космическую станцию то как, опять "союзом"?

      .................................................
      ... В планах у США – пробный полёт ракеты-носителя Space Launch System в 2019 года. Пилотируемый полёт с использованием этой ракеты намечен на 2021 года. При этом отмечено, что тестовые запуски нового двигателя продолжатся вплоть до пилотируемого полёта...........................................
      .................................................
      ....................................... .................................................
      ..................Они сами признают ,что работы там не початый край и таких испытаний ещё будут десятки .если не сотни . А назначенное использование ракеты на 2021 год вполне может перенестись и на 2031 и дальше.
      Pirogov
      1. devis Сегодня, 10:14
        Знатный паро генератор получился,а "огонь" где? Или струя пламени секретная?
        Правильно, по спектрам и оценить можно сей шедевр. А так ,как бы песня! Деньги осваиваем.
        devis
        1. п-к Опарышев Сегодня, 10:31
          Точно пар.А тут думаю,что жа дым такой на дым не похож.
          п-к Опарышев
        2. Mavrikiy Сегодня, 10:58
          Цитата: devis
          Знатный паро генератор получился,а "огонь" где? Или струя пламени секретная?
          Правильно, по спектрам и оценить можно сей шедевр. А так ,как бы песня! Деньги осваиваем.

          Умничка! (+).
          Mavrikiy
        3. NIKNN Сегодня, 11:25
          Цитата: devis
          Знатный паро генератор получился,а "огонь" где?

          Вы видео включите , а не просто картинку смотрите, там на видео и огонь есть... smile А вот работа движка восемь минут безаварийно, это серьезное достижение...
          NIKNN
    2. Ugolek Сегодня, 10:02
      Вы наверное явно желчный человек. Союз устарел, у РФ нет своей станции, тяжёлых движков нет, страшное воровство и коррупция в Роскосмосе, так откуда такая желчь? В отличии от России, американцы идут планомерно к цели, не без проблем но поэтапно, так как стратегия у них определена на годы вперёд и она не меняется. А у нас что творится? В чужом оке соринку заметили, а у себя бревна не замечаете?
      Ugolek
      1. Pirogov Сегодня, 10:13
        Цитата: Ugolek
        Вы наверное явно желчный человек. Союз устарел, у РФ нет своей станции, тяжёлых движков нет, страшное воровство и коррупция в Роскосмосе, так откуда такая желчь?

        Коррупция безусловно есть и проблем много. А вот за двигатели Вы уважаемый передёргиваете , иначе как объяснить ,что Россия продаёт Америке двигатели РД-180 ,а также РД 181 ? Конечно я уже предвкушаю ваш ответ ,что двигатель РД-180 и 81 не тяжёлый и т.д. ......
        Pirogov
      2. Слесарь Сегодня, 10:41
        Цитата: Ugolek
        В отличии от России, американцы идут планомерно к цели, не без проблем но поэтапно, так как стратегия у них определена на годы вперёд и она не меняется

        Вообще то это старый водородник с шатла ,и стоит это чудо в ДЕСЯТЬ РАЗ дороже РД180 ,при тяге в ДВА РАЗА ниже .Оттого что у него больший импульс -дело не меняет ,он непригоден для 1 ступени,это двигатель второй ступени и включается он одновременно с первой ступенью ,из-за проблем с сохранением водорода .
        Слесарь
        1. zoolu350 Сегодня, 10:57
          Цитата: Слесарь
          .Оттого что у него больший импульс -дело не меняет ,он непригоден для 1 ступени,это двигатель второй ступени и включается он одновременно с первой ступенью ,из-за проблем с сохранением водорода .

          Глупость. Отличие кислородно-водородных РД в том, что из за гораздо лучших параметров охлаждения и УИ они способны выводить ПН на ОО одной ступенью. Поэтому RS-25 и включается одновременно с ТТУ, чтоб обеспечить большую тягу. Недостатки: низкая плотность водорода (объемы) и высокая стоимость инфраструктуры.
          zoolu350
          1. telobezumnoe Сегодня, 11:45
            вы в курсе что сопла для атмосферы и для вакуума разные. и сопло спроектированное для вакуума не даст такого же импульса, как сопло для атмосферного участка, как и наоборот. отсюла и проблемы с одноступенчатыми ракетами
            telobezumnoe
      3. sabakina Сегодня, 10:48
        Ugolek, меня больше интересует, съёмки будут Голливуда или Болливуда! Я бы лучше Болливуд посмотрел!
        sabakina
      4. новичок Сегодня, 10:49
        Ugolek, “Союз“ не может устареть, ибо надёжен до предела мечтаний любого “НАСА“. насчёт тяжей, так у нас на подходе “Союз5“, “Ангара5“. вы ж хоть поинтересуйтесь, почитайте.
        новичок
      5. Mavrikiy Сегодня, 11:04
        Цитата: Ugolek
        Вы наверное явно желчный человек. Союз устарел, у РФ нет своей станции, тяжёлых движков нет, страшное воровство и коррупция в Роскосмосе, так откуда такая желчь? В отличии от России, американцы идут планомерно к цели, не без проблем но поэтапно, так как стратегия у них определена на годы вперёд и она не меняется. А у нас что творится? В чужом оке соринку заметили, а у себя бревна не замечаете?

        Ошибаетесь во всем, не желчный вы наш! У России всегда есть чем ответить и США, и либерастам штатовским. США летают на наших ракетах, а куда они "идут планомерно".... Думаю из КР виднее, чем из США laughing
        Mavrikiy
  3. п-к Опарышев Сегодня, 09:58
    Тяга,диаметр сопел,сколько их,какое топливо,сходство с РД180?Автор алё!
    п-к Опарышев
    1. Геркулесыч Сегодня, 10:03
      Это прототип, который сотню раз еще будет переделыватся, в зависимости от желания заказчика, и возможности производителя, там сейчас все примерно!
      Геркулесыч
      1. Слесарь Сегодня, 10:43
        Цитата: Геркулесыч
        Это прототип, который сотню раз еще будет переделыватся

        Вообще то это старый водородник с шатла ,вторая ступень. laughing
        Слесарь
    2. saturn.mmm Сегодня, 10:19
      Цитата: п-к Опарышев
      Тяга,диаметр сопел,сколько их,какое топливо,сходство с РД180?Автор алё!

      Гугл спешит на помощь.
      saturn.mmm
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:24
        Красава!Давайте тут заголовки писать ,а остальное гуглить!
        п-к Опарышев
  4. Геркулесыч Сегодня, 10:01
    Если на ракете, как и на огневом стенде также будет улетучиватся топливо, то нименуем взрыв носителя! fool И,что отвод пламени так и будет вбок, котлован спицеальный ума не хватит выкопать? ?? fool
    Геркулесыч
  5. Просто человек Сегодня, 10:08
    Странно, что тут нового. Вот новость NASA от 30 июля прошлого года - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства провело в пятницу огневые испытания ракетных двигателей RS-25 Е2063, модернизированных под параметры тяжелой ракеты-носителя SLS. Двигатель RS-25 отработал 650 секунд. Двигатели ранее устанавливались на космических кораблях многоразового использования "шаттл", эксплуатация которых была завершена в 2011 году после 135 запусков. RS-25 усовершенствованы и оснащены новым блоком управления. В чем прорыв и инновация?
    Просто человек
    1. ADmA_RUS Сегодня, 10:19
      Они пытаются востоновить технологии.
      Хотя имея шедевральный f-1 не понятно почему возятся с этим очень дорогим двигателем.
      ADmA_RUS
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:27
        " шедевральный Фу1!!",в соплах большого размера,возникают опасные флуктуации топлива и окислителя,которые приводят к взрывам.Наши эту тему прчухали давно и стали делать многосоплённые двигуны.А американцы(тупые)сварили огромное сопло и дождались вашего восхищения .
        п-к Опарышев
      2. Комментарий был удален.
      3. Пофиг Сегодня, 10:29
        Во времена когда не было компьютерного проектирования, шедевры создавались на «кончиках пальцев». Пропустили период эволюционной передачи технологии новому поколению, всё - Считай продукт утерян. Тоже самое произошло и с российским водородным двигателем РД-120.
        Пофиг
      4. zoolu350 Сегодня, 11:02
        Есть мнение, что параметры одокамерного ЖРД F-1 завышены на 20% тяги, поэтому он не использовался на массовых РН, а только на РН "Сатурн-5", где недобор тяги скрывали объемами РН.
        zoolu350
    2. Серый брат Сегодня, 10:48
      Цитата: Просто человек
      В чем прорыв и инновация?

      Они в мае умудрились его на стенде взорвать.
      Серый брат
  6. Волька Сегодня, 10:10
    удивительно, а как же раньше тогда янки сигали на Луну и обратно...
    Волька
    1. saturn.mmm Сегодня, 10:22
      Цитата: Волька
      удивительно, а как же раньше тогда янки сигали на Луну и обратно...

      На Ф-1.
      saturn.mmm
      1. sabakina Сегодня, 10:58
        михаил, не, ну барон Мюнхаузен хоть на ядре летал, но как на Ф-1? Она ж граната... laughing
        sabakina
  7. Пленник Сегодня, 10:13
    Смотри ты. Они уже над стартовой площадкой могут подпрыгнуть. laughing Прогресс не прогресс, но кто не скачет тот не кенгуру.
    Пленник
  8. МВГ Сегодня, 10:16
    "Огневое испытание нового ракетного двигателя RS-25 в США" - взяли двигатель, облили бензином и подожгли. Поджог прошел успешно ))))
    МВГ
  9. Горменгаст Сегодня, 10:22
    Это двигатель СТАРЫЙ и о проекту и ПО СРОКАМ изготовления.

    Это двигатель от Шаттла; 2063 это, по моему, серийный номер, по которому можно отследить срок изготовления конкретно этого железа и его последующую эксплуатацию на челноках.
    Горменгаст
  10. штольц Сегодня, 10:47
    Цитата: xetai9977
    Молодцы американцы....

    Восхищаешься вероятным противником, на кого работаешь, контра, недобитая?
    штольц
  11. Горный стрелок Сегодня, 10:47
    Это все пока. Пусть прикрутят к ракете и взлетят. Это приличная дистанция...
    Горный стрелок
  12. AlexanderVP Сегодня, 10:49
    Модификация Шаттловского двигателя RS-25. Отличный многоразовый двигатель в своем классе был, ну или есть :)
    AlexanderVP
  13. штольц Сегодня, 10:52
    Цитата: МВГ
    "Огневое испытание нового ракетного двигателя RS-25 в США" - взяли двигатель, облили бензином и подожгли. Поджог прошел успешно ))))

    Это, что такой юмор примитивный или наоборот, глубокое знание предмета и реалий действительности?
    штольц
  14. 32363 Сегодня, 11:44
    а что за ракету, об испытаниях которой, на днях по первому каналу проболтался А.Караулов, изобрели в России?
    якобы по амерским оценкам она на 55лет опережает все мерикотовские разработки
    32363
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