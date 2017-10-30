10:31 30 октября

На севере Сирии может появиться курдская автономия



Из Сирии поступают сообщения о том, что состоялась встреча президента САР Башара Асада со спецпосланником РФ в САР Александром Лаврентьевым. По итогам встречи сирийский президент отметил, что Дамаск продолжит борьбу с терроризмом и готов поддержать политические усилия по национальному примирению в стране.

Из заявления Башара Асада:
Сирийское государство намерено продолжить борьбу с терроризмом и поддержать политический процесс, который заключается в национальном примирении и диалоге между всеми через конференцию национального диалога в Сирии вплоть до выработки поправок в конституцию и проведения новых парламентских выборов.



Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, комментируя заявление Башара Асада, заявляет о том, что слова главы Сирийского государства могут говорить о готовности вступить в широкий диалог со всеми национальностям и конфессиями Сирии, включая один из крупнейших национальных конгломератов – сирийских курдов.

Из заявления Рияда:
Давайте разберёмся в этой завуалированной восточной формулировке. Многолетний национальный конфликт, который продолжается веками на территории арабской республики и сопредельных государств, связан, прежде всего, с курдским народом. Кстати, именно север страны в далеком 2011 году стал эпицентром начала гражданской войны, которая продолжается и по сей день. Резонно предположить, что национальное примирение и соответствующие поправки в конституцию должны быть связаны именно с курдами, ради которых будет изменена конституция, а возможно и административное деление арабской республики, вплоть до создания автономии с расширенными полномочиями.

По большому счёту, если примирения между официальным Дамаском и курдами не наступит, то вряд ли можно будет ожидать, что сирийский конфликт в реальности будет потушен после уничтожения ИГИЛ (*). С другой стороны, возникает вопрос: удастся ли Асаду договориться с курдами при учёте того, что сегодня они активно контактируют с США?
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо


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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 07:02
    Безусловно тут надо договариваться с курдами.Вот только Турция выпрыгнет из тапков дабы этого не случилось.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 07:08
      Не только Турция! Янки из всего выпрыгивать начнут! Из кожи вон лезть...
      Дмитрий hi
      Logall
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:19
        На севере Сирии может появиться курдская автономия
        с трудом верится, "палестина" вторая получится.
        Дедкастарый
        1. cniza Сегодня, 08:17
          Автономия в составе Сирии должна всех устроить , а Турция пусть поскрипит зубами.
          cniza
    2. синдикалист Сегодня, 07:25
      Тут уже божоми поздно пить. Чем раньше все признают свершившийся факт, тем меньше будет бессмысленных жертв
      синдикалист
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Если только автономия в составе Сирии, по сути федерализация страны, а не как в Ираке курды курдистан создали, отгребли "сладкого "от армии, и тут же власть курдская слилась, бросив обманутых соплеменников! !!
    Геркулесыч
    1. синдикалист Сегодня, 07:27
      Никто никуда не слился. Произошла, как говорят финансисты, небольшая "коррекция" перед очередным взлетом
      синдикалист
  3. Корсар0304 Сегодня, 07:21
    Если в Сирии будет создана автономная республика, тогда - да, возможно. Отдельного государства скорее всего не будет, поскольку государство только тогда считается состоявшимся, когда оно может защитить свои границы. Курды безусловно, неплохие бойцы, но если на них навалится каток сильного военного государства, отстоять свои интересы и границы не смогут. Снова завяжется партизанская война.
    Корсар0304
  4. askort154 Сегодня, 07:29
    Единственный шанс для американцев зацепиться в Сирии , это предоставление курдам полной автономии. Американцы это им пообещали, курды поверили и полностью легли под них.
    askort154
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:32
    С другой стороны, возникает вопрос: удастся ли Асаду договориться с курдами при учёте того, что сегодня они активно контактируют с США?
    Вот тут самлое интересное намечается.Если в обмен на автономию курды разорвут все отношения с США и присягнут Сирии..В Ираке курды уже попробовали против иракской армии повоевать.Возникает вопрос как соседи Сирии теперь к этому отнесутся? Ох и клубок змеиный там.И зметьте как мерзко и хитро оставили противоречия век назад когда государства образовывались.Многомиллионный народ без страны оставили .
    Наблюдатель2014
  6. Навигатор 1 Сегодня, 07:42
    Турки не дадут.
    Навигатор 1
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:05
      Цитата: Навигатор 1
      Турки не дадут.

      критические дни штоле? другие путя имеются... feel
      Дедкастарый
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:42
    Цитата: Logall
    Не только Турция! Янки из всего выпрыгивать начнут! Из кожи вон лезть...
    Дмитрий hi

    Главное,что курды поняли,и открыто говорят,американцы,ненадёжный союзник.Грех нам этим не воспользоваться.Тем более Путин сказал,что у нас с курдами всегда были тёплые,дружеские отношения.Привлечь этого льва на нашу сторону,дорогого стоит.
    Мар.Тира
    1. синдикалист Сегодня, 08:14
      Асад и САР обречены независимо от нынешних успехов. Пора сбрасывать эти тухлые акции. А вот у курдов грандиозные перспективы. Ещё один плюс в том, что поддержка курдов не означает поддержку одной из сторон в многовековом суннитско-шиитском конфликте. Для России, с огромной мусульманской диаспорой, это чрезвычайно важно
      синдикалист
  8. Egorovich Сегодня, 08:06
    Курдам и Асаду непременно нужно договариваться, тем более что сирийским курдам на большее, чем автономия рассчитывать вряд ли придется. Курды, как государство, ни кому не нужны.
    Egorovich
    1. Stas157 Сегодня, 08:19
      Цитата: Egorovich
      Курдам и Асаду непременно нужно договариваться, тем более что сирийским курдам на большее, чем автономия рассчитывать вряд ли придется.

      Курды так не считают. Спихнули Асада с россиянами с левого берега Евфрата, и ничего! Асад даже нефть курдам без боя сдал. А теперь глядишь и дорогу в Ирак отдаст.
      Цитата: Egorovich
      Курды, как государство, ни кому не нужны.

      Так можно про многих сказать! Про Израиль например. Уже достаточно того, что они себе нужны, и огромный плюс - американцы помогают.
      Stas157
  9. Strashila Сегодня, 08:15
    При всем уважении к самосознанию этносов... курды в глазах многих национальностей и концессий выглядят... предателями... что в Ираке...что в Сирии... что в Иране... что в Турции. В Турции и так были натянутые отношения, но после предательств своих государств в Ираке и Сирии... курды фактически стали зачинателями бойни других народов поддерживая в начале любые силы направленные против правительств своих стран... типа нам плохо, так пусть остальные умоются кровью. И американцы в открытую делают на них ставку, как на последователей ИГ, в части поддержания напряженности в данном регионе.
    Strashila
  10. askort154 Сегодня, 08:17
    Изначально курды не хотели идти на Ракку ( там не их земля), но американцы их уломали.
    Теперь самые "жирные" куски нефтянки достанутся курдам, под контролем США. Асад вынужден согласиться с автономией курдов, и наверняка, в её уже новых, захваченных границах.
    Вопрос только в том, как к этому отнесутся Иран и Турция ?
    askort154
    1. kolyhalovs Сегодня, 08:31
      Да никак. Никто ни с кем не согласится и не договорится. Слишком много противоречий, слишком много сторон.
      kolyhalovs
    2. garnik Сегодня, 08:59
      Все верно.Самое лучшее для Асада это автономия курдов,а то они могут получить и независимость с помощью США. Курды остановятся на границе Сирии и Ирака где Евфрат пересекает границы.К тому же они возьмут под контроль последнюю дорогу из Ирака.Вот так ,повезло сирийским курдам ,что они пригодились США и Израилю ,к сожалению. А открыто воевать против сирийских курдов ,тоже что воевать против Америки и Израиля. Помню как Багдасаров с пеной у рта доказывал в необходимость союза с сирийскими курдами
      garnik
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:25
    Котел "кипит", но курды остаются в анклаве. Не удалось полосатоухим поднять курдов в Ираке ( против власти), не получится и в Сирии.
    Горный стрелок
    1. garnik Сегодня, 09:17
      Цитата: Горный стрелок
      Котел "кипит", но курды остаются в анклаве. Не удалось полосатоухим поднять курдов в Ираке ( против власти), не получится и в Сирии.

      А кто запретит сирийским курдам в связи с внешним миром? Если будут попытки,то будет идти война(под прикрытием США) до прорыва анклава. Иракские курды не входили в планы США поэтому им не повезло,хотя пешмерга намного боесспособней сирийских курдов и численность Иракских и сирийских курдов 7 млн, к 2 млн соответственно.
      К сожалению у Сша получится задуманное в Сирии. Есть вариант ,сбросить десант на последнюю дорогу соединяющую Ирак и Сирию.Но думаю уже заранее договорились о зоне влияния, Сша и Россия.
      garnik
  12. Мар.Тира Сегодня, 08:43
    Цитата: синдикалист
    Асад и САР обречены независимо от нынешних успехов

    Обречёнными их хотели видеть ваши соратники по взглядам.И всё делали для этого,пока туда не пришла Российская армия.Так вот САР будет жить,и курды там будут жить,и мирно сосуществовать со всеми народами.И шиитами,и бедуинами,и туркменами,и сунитами.Асад будет жить и процветать пока будет делать всё,что Россия ему предлагает. ,в частности поддержка предложенного Путиным сьезда народов Сирии.Жаль конечно,что это же он не предложил народам бывшего СССР.Видимо считает,что не пришло время,или нам и так не плохо живётся.
    Мар.Тира
  13. anjey Сегодня, 09:05
    что бы потушить новый конфликт,России надо перетягивать курдов на себя и выводить всеми правдами и неправдами из под влияния сша....
    anjey
    1. donavi49 Сегодня, 09:32
      У них уже есть основные нефтепромыслы. Они уже блокируют вторую дорогу в Ирак (ломая прямое сообщение Иран-Ирак-Сирия), ибо первую дорогу держат американцы на Юге - шоссе Дамаск-Багдад. Им активно помогают американцы. И если у Барзани была сложная ситуация (фактически половина курдов - предала и перешла на сторону врагов, сейчас они в Сулеймании смотрят как выносят Барзанистов). США считали правительство Ирака легитимным и имеющим право наводить конституционный порядок.

      То в Сирии ситуация иная. Асада американцы легитимным не считают. Плюс есть возможность многоходовочки. Султану можно слить Арфинский анклав - он бесполезен, он самый комми, и самый лояльный Дамаску. Остальными курдами же откусить вкусный кусок Сирии.
      Опять же у них есть козыри - дорога, пока они ее держат, пока американцы держат вторую дорогу. Путь шиитских добровольцев из Ирака и Ирана только по воздуху. Следовательно это ослабление Асада. То что и надо.
      Нефть - пока они ее держат, Асад не получает и доллара с богатейших месторождений Евфрата. Следовательно восстановление страны ложится на Иран и Россию. То есть и тут важнейший козырь.
      donavi49
      1. anjey Сегодня, 09:43
        в Африне был вроде бы российский контингент,да и добровольцев наших много было в рядах северных курдов...так что султану сливать их не гоже....а с нефтянными полями Дей эз зора что то интересное скоро будет...
        anjey
        1. donavi49 Сегодня, 10:14
          Ну Султан довольно прозрачно готовится зачищать Арфинский анклав. Югозападный фас - уже заменен с ХТШ, на протурецких бабахов и турецких специалистов, по договоренности с ХТШ. Север - активно подтягиваются войска включая танки и САУ. Восток - в турецкий Анклав Сирии активно свозятся подразделения турецких сил на технике, строятся укрепления.

          Арфинские - самые слабые курды. Которые не пользуются поддержкой США. Которые получили меньше всего оружия. Которым не на кого надеяться. Разумно - начать именно с них.
          donavi49
        2. Viktor.12.71 Сегодня, 10:16
          Цитата: anjey
          а с нефтянными полями Дей эз зора что то интересное скоро будет...

          Ничего не будет. Россия и Асад не пойдут на конфронтацию с американцами и курдами, забыли как американцы сожгли технику САР которая приблизилась к Ат Танф дважды? Попыток взять на слабо было два и оба провалились.
          Viktor.12.71
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