На севере Сирии может появиться курдская автономия

Сирийское государство намерено продолжить борьбу с терроризмом и поддержать политический процесс, который заключается в национальном примирении и диалоге между всеми через конференцию национального диалога в Сирии вплоть до выработки поправок в конституцию и проведения новых парламентских выборов.

Из Сирии поступают сообщения о том, что состоялась встреча президента САР Башара Асада со спецпосланником РФ в САР Александром Лаврентьевым. По итогам встречи сирийский президент отметил, что Дамаск продолжит борьбу с терроризмом и готов поддержать политические усилия по национальному примирению в стране.Из заявления Башара Асада:Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, комментируя заявление Башара Асада, заявляет о том, что слова главы Сирийского государства могут говорить о готовности вступить в широкий диалог со всеми национальностям и конфессиями Сирии, включая один из крупнейших национальных конгломератов – сирийских курдов.Из заявления Рияда:По большому счёту, если примирения между официальным Дамаском и курдами не наступит, то вряд ли можно будет ожидать, что сирийский конфликт в реальности будет потушен после уничтожения ИГИЛ (*). С другой стороны, возникает вопрос: удастся ли Асаду договориться с курдами при учёте того, что сегодня они активно контактируют с США?