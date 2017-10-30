На севере Сирии может появиться курдская автономия
Из Сирии поступают сообщения о том, что состоялась встреча президента САР Башара Асада со спецпосланником РФ в САР Александром Лаврентьевым. По итогам встречи сирийский президент отметил, что Дамаск продолжит борьбу с терроризмом и готов поддержать политические усилия по национальному примирению в стране.
Из заявления Башара Асада:
Сирийское государство намерено продолжить борьбу с терроризмом и поддержать политический процесс, который заключается в национальном примирении и диалоге между всеми через конференцию национального диалога в Сирии вплоть до выработки поправок в конституцию и проведения новых парламентских выборов.
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, комментируя заявление Башара Асада, заявляет о том, что слова главы Сирийского государства могут говорить о готовности вступить в широкий диалог со всеми национальностям и конфессиями Сирии, включая один из крупнейших национальных конгломератов – сирийских курдов.
Из заявления Рияда:
Давайте разберёмся в этой завуалированной восточной формулировке. Многолетний национальный конфликт, который продолжается веками на территории арабской республики и сопредельных государств, связан, прежде всего, с курдским народом. Кстати, именно север страны в далеком 2011 году стал эпицентром начала гражданской войны, которая продолжается и по сей день. Резонно предположить, что национальное примирение и соответствующие поправки в конституцию должны быть связаны именно с курдами, ради которых будет изменена конституция, а возможно и административное деление арабской республики, вплоть до создания автономии с расширенными полномочиями.
По большому счёту, если примирения между официальным Дамаском и курдами не наступит, то вряд ли можно будет ожидать, что сирийский конфликт в реальности будет потушен после уничтожения ИГИЛ (*). С другой стороны, возникает вопрос: удастся ли Асаду договориться с курдами при учёте того, что сегодня они активно контактируют с США?
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо
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