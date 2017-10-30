14:30 30 октября

В ДНР объяснили высокие небоевые потери украинской армии

Высокие небоевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняются стычками русскоязычных военнослужащих с украинскими националистами, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Постоянные жертвы, указываемые руководством АТО якобы от боевых действий, имеют несколько основных причин: подрывы на своих минных заграждениях, неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, междоусобные конфликты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, стычки между националистами и русскоязычными военнослужащими
— заявил Басурин.

В ДНР объяснили высокие небоевые потери украинской армии



По его словам, не исключено, что командование вписывает боевые потери в небоевые, чтобы не платить семьям погибших: «Кому "повезло" — были вписаны командирами в боевые потери, и их родственники получили компенсации, кому нет — просто отправились домой в ящиках или инвалидных колясках».

28 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил сведения о погибших в украинской армии:

С 2014 года до сегодняшнего дня в вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь. Не от боевых действий


По словам прокурора, две полноценные бригады погибли в результате преступлений на службе. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил такие показатели болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности в ВСУ.

Использованы фотографии: http://www.24daily.net/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 12:31
    Конечно на "дурость бойца"можно много списать..И платить ему или родне за это не надо..
    210окв
    1. антивирус Сегодня, 12:39
      в 90 гг так и у нас было.
      развал не в армии - в рук-ве страны.
      антивирус
      1. Шура пермский Сегодня, 12:54
        Петухи у власти у них,что уж тут поделать
        Шура пермский
  2. Владыка Ситх Сегодня, 12:35
    Я сводку вчера не успел, сделаю сегодня. Я там напишу про эти потери.
    Владыка Ситх
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:43
    Странно, что украинская сторона озвучила эти цифры. К чему бы это? Наверное это потери от "гибридной войны" развязанной Россией?
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 12:56
      пробуют сдвинуть теперешнюю власть и поднять новых, "более эффективных" менеджеров
      антивирус
  4. Горменгаст Сегодня, 13:00
    Получается, ВСУ не с ЛДНР воюет, а с алкоголизмом, сифилисом и шизофренией. laughing
    Горменгаст
  5. Корсар0304 Сегодня, 13:00
    А у Соловьева вчера прозвучало, что с 2014 года небоевых потерь - около 20 тысяч..
    Да даже если и 10 тысяч - это ведь только те, о которых известно.
    Корсар0304
  6. Orionvit Сегодня, 13:04
    объясняются стычками русскоязычных военнослужащих с украинскими националистами
    И такое имеет место. Западенцы считают истинными украинцами, только себя. А если ты ещё и на Русском говоришь, это граничит со зрадой.
    Orionvit
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