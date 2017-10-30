Британский историк: Если бы не социалисты, Гитлер не стал бы нацистом

Социалисты тогда отказали Гитлеру. Они отказали ему и в услугах по написанию статей в партийных газетах.

Если бы Гитлера тогда приняли, он бы не вырос в человека, который отдаёт приказы. Он бы остался на исполнительских ролях в партии социалистов. Он (Гитлер) сам тогда не проявлял никаких лидерских качеств.