Британский историк: Если бы не социалисты, Гитлер не стал бы нацистом
Британская газета The Guardian публикует материал, в котором рассказывается о том, «как можно было избежать создания нацистского государства в Германии». В материале заявлено, что в распоряжении британских экспертов якобы оказались документы, из которых следует, что в 1919 году Адольф Гитлер хотел стать членом Германской социалистической партии.
Из материала:
Британское издание ссылается на профессора истории Абердинского университета Томаса Вебера. Именно Вебер утверждает, что если бы не «отказ немецких социалистов», то Гитлер не стал бы присоединяться к национал-социалистам, а затем и культивировать в Германии идеи нацизма.
Из статьи:
Сам шотландский историк заявляет, что к таким выводам он пришёл при изучении архивов в Мюнхене. Там он обнаружил воспоминания основателя Германской социалистической партии Ханса Георга Грассингера.
Сообщается, что исследование Вебера готовится опубликовать пресса Оксфордского университета. Материал готовится под названием «Становление Гитлера. Создание нациста».
Исследование вполне можно прокомментировать небезызвестным фразеологизмом о том, что если бы у бабушки были известные «признаки», то она была бы дедушкой. Так и с «виной» социалистов Германии в том, что если бы не они, Гитлер не стал бы не Гитлером.
Из материала:
Социалисты тогда отказали Гитлеру. Они отказали ему и в услугах по написанию статей в партийных газетах.
Британское издание ссылается на профессора истории Абердинского университета Томаса Вебера. Именно Вебер утверждает, что если бы не «отказ немецких социалистов», то Гитлер не стал бы присоединяться к национал-социалистам, а затем и культивировать в Германии идеи нацизма.
Из статьи:
Если бы Гитлера тогда приняли, он бы не вырос в человека, который отдаёт приказы. Он бы остался на исполнительских ролях в партии социалистов. Он (Гитлер) сам тогда не проявлял никаких лидерских качеств.
Сам шотландский историк заявляет, что к таким выводам он пришёл при изучении архивов в Мюнхене. Там он обнаружил воспоминания основателя Германской социалистической партии Ханса Георга Грассингера.
Сообщается, что исследование Вебера готовится опубликовать пресса Оксфордского университета. Материал готовится под названием «Становление Гитлера. Создание нациста».
Исследование вполне можно прокомментировать небезызвестным фразеологизмом о том, что если бы у бабушки были известные «признаки», то она была бы дедушкой. Так и с «виной» социалистов Германии в том, что если бы не они, Гитлер не стал бы не Гитлером.
Использованы фотографии: Википедия
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