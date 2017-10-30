17:49 30 октября

Британский историк: Если бы не социалисты, Гитлер не стал бы нацистом

Британская газета The Guardian публикует материал, в котором рассказывается о том, «как можно было избежать создания нацистского государства в Германии». В материале заявлено, что в распоряжении британских экспертов якобы оказались документы, из которых следует, что в 1919 году Адольф Гитлер хотел стать членом Германской социалистической партии.

Из материала:
Социалисты тогда отказали Гитлеру. Они отказали ему и в услугах по написанию статей в партийных газетах.


Британское издание ссылается на профессора истории Абердинского университета Томаса Вебера. Именно Вебер утверждает, что если бы не «отказ немецких социалистов», то Гитлер не стал бы присоединяться к национал-социалистам, а затем и культивировать в Германии идеи нацизма.


Британский историк: Если бы не социалисты, Гитлер не стал бы нацистом


Из статьи:
Если бы Гитлера тогда приняли, он бы не вырос в человека, который отдаёт приказы. Он бы остался на исполнительских ролях в партии социалистов. Он (Гитлер) сам тогда не проявлял никаких лидерских качеств.


Сам шотландский историк заявляет, что к таким выводам он пришёл при изучении архивов в Мюнхене. Там он обнаружил воспоминания основателя Германской социалистической партии Ханса Георга Грассингера.

Сообщается, что исследование Вебера готовится опубликовать пресса Оксфордского университета. Материал готовится под названием «Становление Гитлера. Создание нациста».

Исследование вполне можно прокомментировать небезызвестным фразеологизмом о том, что если бы у бабушки были известные «признаки», то она была бы дедушкой. Так и с «виной» социалистов Германии в том, что если бы не они, Гитлер не стал бы не Гитлером.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 38

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  1. himRa Сегодня, 14:49
    что в 1919 году Адольф Гитлер хотел стать членом Германской социалистической партии.

    Британские учёные?...легко теперь фантазировать...а тогда то усрались
    Германия находилась на грани краха и идиологию Адольфа приняла на ура....все равно он был бы нацистом и это логично....надо было немцев объединять ....
    himRa
    1. NIKNN Сегодня, 14:50
      Цитата: himRa
      Британские учёные?...

      laughing Ох уж мне эти Британские ученые.... tongue
      NIKNN
      1. фигвам Сегодня, 14:56
        Если бы Гитлера тогда приняли, он бы не вырос в человека, который отдаёт приказы. Он бы остался на исполнительских ролях в партии социалистов. Он (Гитлер) сам тогда не проявлял никаких лидерских качеств

        Если бы ФША не спонсировали нацистскую партию, то конечно гитлера бы не было.
        фигвам
        1. Джедай Сегодня, 14:57
          Цитата: фигвам
          Еслибы ФША не спонсировали нацистскую партию, то конечно гитлера бы не было.

          good Зрите в корень, уважаемый! hi
          Джедай
          1. maxim947 Сегодня, 15:06
            Если бы не англичане - то ни первой, ни второй мировой не было бы, и многих предшествующих войн.
            maxim947
            1. Orionvit Сегодня, 15:37
              Не было бы одного, был бы другой Гитлер. Такая фигура была нужна западу, так как первая мировая война, не решила всех острых проблем капитализма и банковской верхушки.
              Orionvit
        2. NIKNN Сегодня, 15:06
          Цитата: фигвам
          Если бы ФША не спонсировали нацистскую партию, то конечно гитлера бы не было.

          Похоже на истину...
          NIKNN
        3. Сан Саныч Сегодня, 15:25
          Цитата: фигвам
          Если бы Гитлера тогда приняли, он бы не вырос в человека, который отдаёт приказы. Он бы остался на исполнительских ролях в партии социалистов. Он (Гитлер) сам тогда не проявлял никаких лидерских качеств

          Если бы ФША не спонсировали нацистскую партию, то конечно гитлера бы не было.

          Это точно, можно еще добавить, что если бы не было Великобритании, то не было бы США hi и в мире сейчас гораздо спокойнее было бы bully
          Сан Саныч
      2. Partyzan Сегодня, 14:57
        Цитата: NIKNN
        Ох уж мне эти Британские ученые....

        Английские ученые считают, что миф о Санта-Клаусе, путешествующем на летающих оленях, обязан своим появлением галлюциногенным грибам, которыми любили побаловаться жители Лапландии Известно, что история о Санта-Клаусе родилась в Лапландии, на севере современной Финляндии. Там проживали лопари, которые, как выяснили ученые, довольно часто пили мочу оленей, которые питались мухоморами. В лабораторных условиях ученые получили из этих грибов сильнейшее галлюциногенное вещество. Немудрено, считают ученые, что лопарям мерещились летающие олени, которые затем превратились в легенду о добром Санта-Клаусе Ярко красное одеяние новогоднего персонажа ученые объясняют цветом галлюциногенного гриба. Красно-белая окраска мухомора, превратилась в воспаленном воображении людей в старика в красном кафтане с белой бородой.
        Partyzan
        1. NIKNN Сегодня, 15:17
          Цитата: Partyzan
          В лабораторных условиях ученые получили из этих грибов сильнейшее галлюциногенное вещество.

          Не мудрено, что данное открытие ведет к все новым и новым открытиям британских ученых... smile
          NIKNN
      3. Шура пермский Сегодня, 15:15
        я,конечно,знал,что британские ученые любители позаниматься хренью.. но тут они сами себя переплюнули,история не терпит сосгогательного наклония...
        Шура пермский
    2. Scoun Сегодня, 15:07
      Цитата: himRa
      Британские учёные?...легко теперь фантазировать...а тогда то усрались

      Нет!!! Они просто замыливают глаза, достаточно вспомнить зигующую королевскую семью ктторая потом строит из себя невинную обиженую дитятку..
      Scoun
      1. Scoun Сегодня, 15:12
        И кстати вот от Алекса Джонса инфа.....
        Меняются только вывески.
        Scoun
        1. Scoun Сегодня, 15:30
          Ну и чтт бы совсем Джонса не считать сумашедшим фриком ))))

          Стыдная тайна английской королевской фамилии Мнение экспертов и аналитиков.
          expert.ru/2015/06/9/angliya/
          Эдуард VIII считал, что немецкие бомбы заставят Лондон пойти на мир с фашистской Германией и что таким образом можно остановить Вторую мировую войну. Правителем Соединенного Королевства и Британской империи Эдуард VIII пробыл недолго – чуть больше десяти месяцев. В декабре 1936 года он отрекся от престола, чтобы жениться. ... В апреле 1936 года, т.е. находясь еще на престоле, Эдуард VIII поздравил Гитлера с 47-м днем рождения. Он пожелал фюреру в телеграмме счастья и благополучия. Любопытно, что произошло это всего лишь через месяц после того, как немецкие войска вошли в Рейнскую область, которая по Версальскому договору должна была оставаться демилитаризованной зоной
          Scoun
          1. himRa Сегодня, 16:08
            Справедливости ради....
            Надо признать национал-социалисткие,как и фашистские идеи были сильны в начале века и в РИ вот например всероссийская фашистская партия 1914 год winked
            himRa
    3. штольц Сегодня, 15:43
      Вообще-то история не терпит сослагательного наклонения, ведь можно сказать, что если бы, в своё время, Адольфа Шикльгрубера, приняли в Венскую художественную академию, то было бы одним посредственным художником больше, но не было бы Гитлера.
      штольц
  2. 32363 Сегодня, 14:50
    так свастики бояться замалёвывая везде где можно. no
    32363
    1. фигвам Сегодня, 14:58
      Цитата: 32363
      так свастики бояться замалёвывая везде где можно. no

      Потому что она у нас в России запрещена. Демонстрация свастики- пропаганда нацизма.
      фигвам
      1. 32363 Сегодня, 15:03
        Цитата: фигвам
        Цитата: 32363
        так свастики бояться замалёвывая везде где можно. no

        Потому что она у нас в России запрещена. Демонстрация свастики- пропаганда нацизма.

        запретный плод притягивает больше чем доступный, имхо..неправильно это.
        в музеях тоже убирают и в фильмах?
        32363
        1. фигвам Сегодня, 15:05
          32363

          Нормальных людей это притягивать не может.
          фигвам
          1. 32363 Сегодня, 15:12
            Цитата: фигвам
            32363

            Нормальных людей это притягивать не может.

            имею ввиду детей, их притянет не то что в доступе, а то что закрыто...обратный эффект получится.
            32363
            1. фигвам Сегодня, 15:45
              Цитата: 32363

              имею ввиду детей, их притянет не то что в доступе, а то что закрыто...обратный эффект получится.

              А как оно закрыто? В инете есть доступ для просмотра, картинок, фото, видео что бы даже ребёнок мог сделать вывод и понять чем занимались нацисты.
              фигвам
      2. Orionvit Сегодня, 15:41
        Цитата: фигвам
        Потому что она у нас в России запрещена

        Свастику Гитлер придумал, что ли? Вся Россия до революции была в свастике, Индия до сих пор. Давайте объявим войну Индии, за пропаганду идей германского нацизма. Гитлер и штаны носил, давайте теперь от штанов откажемся.
        Orionvit
        1. фигвам Сегодня, 16:10
          Orionvit

          Дело в том что до революции да и до начала второй мировой под этим знаком людей в печах не сжигали, мыло и дамские сумочки из людей не делали, поэтому свастика не вызывала ни какого отвращения. Если вас данный закон не устраивает, обратитесь в Конституционный суд с жалобой,если в с Окраины, то я вам сочувствую, хотя пару лет назад КС уже давал ответ - "Что касается демонстрации нацистской и сходной с ней атрибутики, то КС указал, что запрет на ее использование представляет собой меру, направленную на противодействие нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне, и ассоциирующимся с идеологией фашизма."
          При этом если вы используете свастику не в целях пропаганды, а например в худ/ф, док/ф или в современной реконструкции сражений, то это не будет являться пропагандой и запрет на эти действия не распространяется.
          фигвам
  3. INVESTOR Сегодня, 14:51
    Если бы у бабушки были яица, то она была бы дедушкой. fellow
    INVESTOR
  4. Влад5307 Сегодня, 14:52
    Если бы у бабушки были бы яйца, то она была бы дедушкой! laughing
    Влад5307
  5. tihon4uk Сегодня, 14:54
    Тоже мне ученые. Если бы не было англосаксов , в мире было бы но порядок спокойней сегодня.
    tihon4uk
  6. Slon_on Сегодня, 14:56
    Если бы у британской королевы были фаберже - то это был британский король. Опять брехать пытаются "если бы не социалисты, то Гитлер был бы мягкий и пушистый" - ха ха ха. А вот если б держатели ФРС не профинансировали бесноватого, то 2 мировая война вряд ли состоялась.
    Slon_on
  7. ватник Сегодня, 14:58
    Во времена пошли то премьер Израиля Нетаньяху Гитлера оправдывал теперь британские учёные стали это делать. Всеобщее сумасшествие какое то происходит как говорится мир "встает с ног на голову".
    ватник
  8. Усталый Сегодня, 15:03
    Фашизм и его производная в Германии - нацизм, был создан крупным капиталом в качестве реакции на рост социалистических и коммунистических настроений. Фашизм это - дубина капитала, выточенная с целью разгрома левого движения. Так что, да - если бы левое движение не набралось сил, то фашизм бы не понадобился.
    Усталый
  9. Сергей-8848 Сегодня, 15:03
    Гитлера все европейцы и американцы целовали во все места галифе, пока он высказывал только антикоммунистические лозунги. Как только ему понадобились ресурсы и площади, тут война по-настоящему и началась. То, что наци поднялись на волне реваншизма, требующей (на инстинктивном уровне) в первую очередь вломить французам и англичанам, демократии проморгали.
    Сергей-8848
  10. Горменгаст Сегодня, 15:06
    Британские ученые смогли разделить 1 бит. laughing
    Горменгаст
    1. himRa Сегодня, 15:12
      Цитата: Горменгаст
      Британские ученые смогли разделить 1 бит. laughing

      Ну да ...система то двоичная.... wassat
      Но они разделили на три
      1-быть
      2-не быть
      3-может быть
      himRa
  11. ватник Сегодня, 15:10
    Про роль Англии в провоцировании мировой бойни.
    «Мюнхенский сговор»
    ватник
  12. ланс Сегодня, 15:11
    с таким же успехом можно заявить, если бы не колониальная доктрина англии в 16 веке мир не когда не узнал бы.... истребление и порабощение местного население в колониях?
    ланс
  13. Sergey53 Сегодня, 15:22
    Если- бы не националисты то точно не стали-бы.
    Sergey53
  14. voyaka uh Сегодня, 15:28
    Ну, да. negative А если БЫ еврей-профессор не забраковал его акварели
    (неплохие, кстати) и Гитлер поступил БЫ в Венскую Академию
    жудожеств, то... он БЫ был художником (или преподавателем живописи)
    и любил БЫ евреев.
    На самом деле, Гитлер вернулся с Первой Мировой уже с вполне сформировавшимися
    убеждениями и никакие "мелочи жизни" не могли его свернуть с
    сокрушительного пути.
    voyaka uh
    1. himRa Сегодня, 15:53
      Цитата: voyaka uh
      На самом деле, Гитлер вернулся с Первой Мировой уже с вполне сформировавшимися
      убеждениями и никакие "мелочи жизни" не могли его свернуть с
      сокрушительного пути.

      Соглашусь....
      Более того после,,пивного путча,, во время отсидки он написал ,,Майн Кампф,, 1929год...части из которого он произносил до путча и проверял реакцию людей....
      himRa
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