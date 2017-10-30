В Киеве отказались считать избавление от нацистов в 1944-м освобождением Украины

После 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, поэтому термин “освобождение” является исторически некорректным. Следовательно, Институт национальной памяти предлагает использовать термин "изгнание нацистских оккупантов из Украины" вместо сочетания "освобождение Украины"

Сегодня 73-я годовщина изгнания нацистов из Украины. Честь и почет тем, кто спас от нацизма народы европейского континента

Годовщина освобождения Украины от войск нацистской Германии будет отмечаться в стране как памятная дата «изгнания оккупантов». С таким предложением выступил Украинский институт национальной памяти.28 октября как День освобождения от фашистских захватчиков был установлен в 2009 году Виктором Ющенко, который тогда занимал пост президента страны.— говорится в сообщении института.Президент страны Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter также отказался называть памятную дату годовщиной освобождения Украины.— написал он.В начале мая глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с предложением сделать 9 мая, когда в республике отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, рабочим. Выходной, по его мнению, следует перенести на 8 мая — День памяти и примирения.Украинский институт национальной памяти является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны.