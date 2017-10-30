20:44 30 октября

В Киеве отказались считать избавление от нацистов в 1944-м освобождением Украины

Годовщина освобождения Украины от войск нацистской Германии будет отмечаться в стране как памятная дата «изгнания оккупантов». С таким предложением выступил Украинский институт национальной памяти.

28 октября как День освобождения от фашистских захватчиков был установлен в 2009 году Виктором Ющенко, который тогда занимал пост президента страны.

После 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, поэтому термин “освобождение” является исторически некорректным. Следовательно, Институт национальной памяти предлагает использовать термин "изгнание нацистских оккупантов из Украины" вместо сочетания "освобождение Украины"
— говорится в сообщении института.


В Киеве отказались считать избавление от нацистов в 1944-м освобождением Украины


Президент страны Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter также отказался называть памятную дату годовщиной освобождения Украины.

Сегодня 73-я годовщина изгнания нацистов из Украины. Честь и почет тем, кто спас от нацизма народы европейского континента
— написал он.

В начале мая глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с предложением сделать 9 мая, когда в республике отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, рабочим. Выходной, по его мнению, следует перенести на 8 мая — День памяти и примирения.

Украинский институт национальной памяти является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны.

Использованы фотографии: http://rusvst.ru/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рюрикович Сегодня, 18:15
    Опа belay.... А это уже клиника request
    Какое-то зазеркалье , где 2х2= 5, а черное стало белым... fool
    рюрикович
    1. Владимир16 Сегодня, 18:17
      изгнание нацистских оккупантов из Украины

      Этот праздник будет после возврата Одессы, Харькова, Киева и остальных русских городов и сёл в состав России. Но не единой выдуманной республикой, а отдельными губерниями!!!
      Ну, а нацистов - на кол! Как завещал великий Иван Васильевич! wassat
      Владимир16
    2. Pirogov Сегодня, 18:20
      Цитата: рюрикович
      Опа belay.... А это уже клиника

      Это уже все поняли ,кроме руководства России.
      Pirogov
    3. Банщик-М Сегодня, 18:23
      Цитата: рюрикович
      Опа belay.... А это уже клиника

      Да не клиника все это..Просто план запада , всеми способами оторвать от России бывшие союзные республики и желательно кровь пролить и больше...Что у них не плохо получается!
      Но Украина еще не потеряна , я в этом уверен ..Очередное освобождение не за горами!
      Банщик-М
    4. Димка75 Сегодня, 18:36
      Цитата: рюрикович
      Опа belay.... А это уже клиника request
      Какое-то зазеркалье , где 2х2= 5, а черное стало белым... fool

      вот пример такого зазеркалья
      1. освобождения Украины от войск нацистской Германии будет отмечаться в стране как памятная дата «изгнания оккупантов».
      2. .использовать термин "изгнание нацистских оккупантов из Украины" вместо сочетания "освобождение Украины".
      то есть масло масляное, только наоборот
      и на закуску
      3. мерзостное фото с хлеб-солью (его в Украине только подают?)
      Димка75
      1. 210окв Сегодня, 18:50
        Хлеб соль ещё. Подавали в Прибалтике..Как то так.иван родства не помнящие..
        Цитата: Димка75
        Цитата: рюрикович
        Опа belay.... А это уже клиника request
        Какое-то зазеркалье , где 2х2= 5, а черное стало белым... fool

        вот пример такого зазеркалья
        1. освобождения Украины от войск нацистской Германии будет отмечаться в стране как памятная дата «изгнания оккупантов».
        2. .использовать термин "изгнание нацистских оккупантов из Украины" вместо сочетания "освобождение Украины".
        то есть масло масляное, только наоборот
        и на закуску
        3. мерзостное фото с хлеб-солью (его в Украине только подают?)
        210окв
        1. Димка75 Сегодня, 18:57
          да ванюша, вас таких, ванюш, в ВОВ миллиона 1,5-2 было в белых повязках
          Димка75
          1. 210окв Сегодня, 19:06
            В основном у вас..Хотя и сдесь не без кродов было.
            Цитата: Димка75
            да ванюша, вас таких, ванюш, в ВОВ миллиона 1,5-2 было в белых повязках
            210окв
            1. Димка75 Сегодня, 19:08
              роа разве под жовтоблакытным флагом воевала?
              Димка75
              1. собаковод Сегодня, 19:31
                у нас роа предатели, не знали?
                собаковод
                1. Димка75 Сегодня, 19:40
                  Цитата: собаковод
                  у нас роа предатели, не знали?

                  а на фото тогда кто ?
                  Димка75
              2. DMB_95 Сегодня, 19:38
                Цитата: Димка75
                роа разве под жовтоблакытным флагом воевала?

                Не беспокойтесь , в России предателей ненавидят сильнее , чем явных врагов . Партизаны полицаев вешали . И всех руководителей РОА во главе с Власовым повесили . Даже с пленными немцами обходились немного гуманнее .
                DMB_95
          2. APASUS Сегодня, 19:40
            Цитата: Димка75
            да ванюша, вас таких, ванюш, в ВОВ миллиона 1,5-2 было в белых повязках

            Вам даже маскироваться не надо ,вы дауна прямо на Аватар прилепили.
            Претензии по существу темы есть или просто надо было показать свой интеллект?
            APASUS
    5. Лелёк Сегодня, 18:48
      Цитата: рюрикович
      А это уже клиника


      Нет, это продуманный шаг - полное переодевание в нацистскую форму со всеми соответствующими регалиями. Руководство нынешней 404 отлично знает трепетное отношение России и россиян к итогам ВОВ и делает всё для того, чтобы разделить когда-то единый народ (русских и украинцев), разрушая общую память. История - злая тётка и отомстит за это кощунство, ударит по самому больному.
      Лелёк
    6. штольц Сегодня, 18:53
      Может уже настало время прекратить тиражирование и размножение всяких разных украинских бредней и глупостей, надоело! Да их авторов пора уже люстрировать, как это принято сейчас на Украине т.е. отправлять в мусорный бак.
      штольц
  2. 210окв Сегодня, 18:16
    Герои там нынче те..Восставшие из ада!Только вот иваны родства не помнящие долго ли протянут с такими "идолами"
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 18:20
      Цитата: 210окв
      Герои там нынч

      А кто то иного ждал?
      svp67
      1. 210окв Сегодня, 18:26
        Ну,кто это устраивал на это и рассчитывали..
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        Герои там нынч

        А кто то иного ждал?
        210окв
      2. Лелёк Сегодня, 19:08
        Цитата: svp67
        А кто то иного ждал?


        ИМХО, а это ещё один маленький гвоздик в "понимание" Европой, что есть Украина. Кое-что она (Европа) поняла и принимает меры (меркантильного порядка). Думается, что и в политическом плане на неё найдёт просветление.
        Лелёк
  3. pvv113 Сегодня, 18:16
    Все мозги напрочь проскакали
    pvv113
    1. Logall Сегодня, 18:27
      Цитата: pvv113
      Все мозги напрочь проскакали

      Почти проскакали, прокакали! Во время прыжков вывалился...
      Logall
      1. pvv113 Сегодня, 18:30
        Тяжело будет с таким контингентом налаживать дружеские отношения
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 18:32
          А мы им мозг В то же отверстие заталкивать будем! И кверху тормашками трясти, чтобы на место вернулся. Клин клином...
          Logall
          1. pvv113 Сегодня, 18:33
            А потом чопик вобьем, чтоб мозг больше не вываливался wink
            pvv113
            1. Logall Сегодня, 18:43
              Да красный галстук потуже затянем, дабы мозг голову не покидал!
              Двойная защита от майдана! drinks
              Logall
          2. weksha50 Сегодня, 19:11
            Цитата: Logall
            А мы им мозг В то же отверстие заталкивать будем! И кверху тормашками трясти, чтобы на место вернулся.


            Дык... Если кверху тормашками, да еще трясти... То заталкивать - не через мозг надо... Ну, как раз и получится, как надо... lol
            weksha50
  4. Teberii Сегодня, 18:18
    Даду завершения строительных работ по созданию Чёрного моря,приравнять ко дню незалежности.
    Teberii
    1. pvv113 Сегодня, 18:39
      Интересное предложение
      pvv113
    2. БМП-2 Сегодня, 18:41
      ...и объединить с днём рыбака! laughing
      БМП-2
      1. Teberii Сегодня, 18:51
        Ну вы уж нас Астраханцев не обижайте,такие дни с приступами моразма путать.
        Teberii
        1. БМП-2 Сегодня, 19:00
          Ладно, тысяча извинений и хорошего клёва! hi
          Я всего лишь имел в виду, что на Украине два главных праздника нужно объединить в один, чтобы не было так мучительно больно... wink
          БМП-2
          1. Teberii Сегодня, 19:09
            Изменения приняты.
            Teberii
  5. Арон Заави Сегодня, 18:19
    В 1984 году у нас была школьная эккскурсия Волгоград-Ворошиловоград-Краснодон. Что я заметил, это то что в книжных магазинах была масса отличной литературы на украинском языке. Так что Украину все таки освобождали и не так что бы угнетали.
    Арон Заави
    1. Владимир16 Сегодня, 18:26
      Арон, в какой школе учился?
      Владимир16
    2. Лелёк Сегодня, 18:58
      Цитата: Арон Заави
      Что я заметил, это то что в книжных магазинах была масса отличной литературы на украинском языке.


      Привет, Арон.
      "То, что было; то, что было, то давным давно уплыло..." . К Вами сказанному: был когда-то крупнейший в Европе львовский завод ЛАЗ. Упс, приказал долго жить, а рабочие - на вольные хлеба. Как по-Вашему, чем они озаботятся и займутся в конечном счёте? Правильно мыслите.
      Лелёк
    3. weksha50 Сегодня, 19:16
      Цитата: Арон Заави
      Что я заметил, это то что в книжных магазинах была масса отличной литературы на украинском языке.


      Абсолютно согласен по 70-80-м годам...
      Однако Вы все будете смеяться: литературу (дефицитную !!!) на украинском языке - мало кто брал !!! Даже у меня жена - украинка, взяла книгу Ю.Семенова "ТАСС уповноважен заявыты", месяца два ее терзала, плюнула и бросила...
      weksha50
    4. Васян1971 Сегодня, 20:09
      Цитата: Арон Заави
      Так что Украину все таки освобождали и не так что бы угнетали

      Но угнетали? Чуть-чуть, на полшишки? Всё-таки заметно было?
      Васян1971
  6. Tarasios Сегодня, 18:22
    маразм крепчал, кретины ликовали...
    Tarasios
  7. Azim77 Сегодня, 18:25
    Сегодня 73-я годовщина изгнания нацистов из Украины. Честь и почет тем, кто спас от нацизма народы европейского континента


    Вопрос к этим лже-историкам: кто изгнал по их версии нацистов из Украины?
    Azim77
    1. БМП-2 Сегодня, 18:43
      По их версии это хотели сделать украинские нацисты, но им помешал Советский Союз. lol
      БМП-2
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:33
    Институт национальной памяти, занят тем, что отшибает память укроинцам , своими -иди-от-скими решениями! !! fool
    Геркулесыч
    1. БМП-2 Сегодня, 18:55
      Правильно было бы назвать этот институт институтом мутации и гибридизации населения Украины.
      БМП-2
  9. Sergey53 Сегодня, 18:55
    Поистине страна достойна своих хероев.
    Sergey53
  10. Комментарий был удален.
  11. Пленник Сегодня, 19:02
    И уже даже как-то не удивляет. Свидомые пробили дно, теперь им можно все. Как душевнобольным, в смысле психам.
    Пленник
  12. XXXIII Сегодня, 19:33
    В Киеве отказались считать избавление от нацистов в 1944-м освобождением Украины

    XXXIII
  13. Комментарий был удален.
  14. Горный стрелок Сегодня, 19:43
    Нацистов - вешать... Всенепременно повесить. И никаких мораториев.
    Горный стрелок
  15. vissarion Сегодня, 19:57
    Читать всякую ахинею, которую Вы тут несете. совершенн не возможно. А в Донбассе, между прочим, льется кровь. Опять обстрелы, опять гибнут люди. Ну сколько все это будет продолжаться? Не пора ли вопрос с кликой Порошенко решить радикально, руками самих украинцев. У нас для чего существует ФСБ, ведь проводить спецоперации за бугром в их компетенции. Или слабо и ждут отмашки гаранта. Пока деньги наших олигархов не трогают, вся эта заваруха будет продолжаться. Разве я не прав?
    vissarion
  16. anjey Сегодня, 19:59
    “Сегодня 73-я годовщина изгнания нацистов из Украины. Честь и почет тем, кто спас от нацизма народы европейского континента
    — написал Порошенко
    этот удод наверное хочет внушить молодым и глупым что янки с бандеровцами освобождали Киев,Одессу,Харьков,Львов,Луцк а не народы СССР во главе с Коммунистической партией СССР...маразматики убогие -историю не переписать ,она всеравно будет такой какая есть,дерьмо шоколадом рошен не замазать ...
    anjey
  17. Васян1971 Сегодня, 20:04
    " Институт национальной памяти предлагает использовать термин "изгнание нацистских оккупантов из Украины".
    Ну, судя по зигующим укропатриотам, всенародный траур в нэньке объявлять надо. Злые русские лепших друзей на пинках вынесли. Чему ж тут радоваться, чего праздновать?
    " Честь и почет тем, кто спас от нацизма народы европейского континента." - а это отчётливый отлиз заокеанским героям и бандере. Ну не маскалям же, в самом деле?
    Васян1971
  18. Yoshi Сегодня, 20:09
    Очень прошу мировое сообщество освободить Украину и изгнать нацистских дурогонов, гавномутов и гавномётов!
    Yoshi
  19. tralmaster. Сегодня, 20:16
    Ещё одно подтверждение фашисткой сущность режима Параши.
    tralmaster.
  20. SCHMEL Сегодня, 20:20
    После 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством
    recourse
    Вряд ли вообще такому гос-ву светит когда-либо стать свободным request


    SCHMEL
Картина дня