08:47 31 октября

Немецкие СМИ: Запад не случайно вновь заговорил о химатаках в Сирии

Запад запустил новую кампанию по дискредитации Москвы и Дамаска непосредственно перед новым раундом переговоров в Астане и это не случайно, пишет газета Junge Welt.



«На прошлой неделе в Совбезе ООН Россия наложила вето на продление миссии инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. В ответ на это западные СМИ запустили информационную кампанию по дискредитации сирийских властей и их союзников. Ссылаясь на выдержки из ещё не опубликованного отчёта Объединённого следственного механизма (JIM), пресса и телевидение сообщили о том, что инспекторы обвиняют Дамаск в применении отравляющего газа зарина в ходе бомбардировок Хан-Шейхуна 4 апреля 2017 года», – приводит статью ИноТВ.


Один из чиновников Белого дома заявил, что Москва «одобряет применение режимом Асада химического оружия против женщин и детей». А американский постпред в ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что она «вновь встаёт на сторону диктаторов и террористов, которые используют химическое оружие». В свою очередь Дамаск информацию о применении зарина опровергает.

Российское постпредство критикует инспекторов из-за того, что они не посетили место происшествия, а также сирийскую авиабазу Шайрат в Хомсе, которую американцы разбомбили через три дня после инцидента. ОЗХО не приняла приглашение Дамаска посетить военный объект. Образцы на исследование предоставили оппозиционеры из Хан-Шейхуна, которые передали их через Турцию. Там же опросили свидетелей. По мнению России, это нельзя назвать независимым расследованием.

Не случайно обвинения в адрес Дамаска и Москвы начали озвучивать непосредственно перед началом нового раунда международных переговоров в Астане. Цель очевидна – сорвать либо затруднить политическое урегулирование сирийского кризиса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ольгович Сегодня, 08:42
    Российское постпредство критикует инспекторов из-за того, что они не посетили место происшествия, а также сирийскую авиабазу Шайрат в Хомсе, которую американцы разбомбили через три дня после инцидента. ОЗХО не приняла приглашение Дамаска посетить военный объект. Образцы на исследование предоставили оппозиционеры из Хан-Шейхуна, которые передали их через Турцию. Там же опросили свидетелей. По мнению России, это нельзя назвать независимым расследованием.

    Конечно, нельзя.
    Это все равно что убийство рассматривать ббез обследования места преступления, а свидетельства и вещдоки брать и( верить им) у.... подозреваемого в убийстве.! fool
    Ольгович
  2. PSih2097 Сегодня, 08:45
    Мой товарищ, служивший в РХБЗ ржал над фотографиями с белыми касками после "атаки" зарином, особенно над маревыми масками на морде у большинства из них -- как он сказал: "неузнаваемым сделает, а вот от газовой атаки не спасет"...
    PSih2097
Картина дня