Немецкие СМИ: Запад не случайно вновь заговорил о химатаках в Сирии
Запад запустил новую кампанию по дискредитации Москвы и Дамаска непосредственно перед новым раундом переговоров в Астане и это не случайно, пишет газета Junge Welt.
«На прошлой неделе в Совбезе ООН Россия наложила вето на продление миссии инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. В ответ на это западные СМИ запустили информационную кампанию по дискредитации сирийских властей и их союзников. Ссылаясь на выдержки из ещё не опубликованного отчёта Объединённого следственного механизма (JIM), пресса и телевидение сообщили о том, что инспекторы обвиняют Дамаск в применении отравляющего газа зарина в ходе бомбардировок Хан-Шейхуна 4 апреля 2017 года», – приводит статью ИноТВ.
Один из чиновников Белого дома заявил, что Москва «одобряет применение режимом Асада химического оружия против женщин и детей». А американский постпред в ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что она «вновь встаёт на сторону диктаторов и террористов, которые используют химическое оружие». В свою очередь Дамаск информацию о применении зарина опровергает.
Российское постпредство критикует инспекторов из-за того, что они не посетили место происшествия, а также сирийскую авиабазу Шайрат в Хомсе, которую американцы разбомбили через три дня после инцидента. ОЗХО не приняла приглашение Дамаска посетить военный объект. Образцы на исследование предоставили оппозиционеры из Хан-Шейхуна, которые передали их через Турцию. Там же опросили свидетелей. По мнению России, это нельзя назвать независимым расследованием.
Не случайно обвинения в адрес Дамаска и Москвы начали озвучивать непосредственно перед началом нового раунда международных переговоров в Астане. Цель очевидна – сорвать либо затруднить политическое урегулирование сирийского кризиса.
«На прошлой неделе в Совбезе ООН Россия наложила вето на продление миссии инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. В ответ на это западные СМИ запустили информационную кампанию по дискредитации сирийских властей и их союзников. Ссылаясь на выдержки из ещё не опубликованного отчёта Объединённого следственного механизма (JIM), пресса и телевидение сообщили о том, что инспекторы обвиняют Дамаск в применении отравляющего газа зарина в ходе бомбардировок Хан-Шейхуна 4 апреля 2017 года», – приводит статью ИноТВ.
Один из чиновников Белого дома заявил, что Москва «одобряет применение режимом Асада химического оружия против женщин и детей». А американский постпред в ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что она «вновь встаёт на сторону диктаторов и террористов, которые используют химическое оружие». В свою очередь Дамаск информацию о применении зарина опровергает.
Российское постпредство критикует инспекторов из-за того, что они не посетили место происшествия, а также сирийскую авиабазу Шайрат в Хомсе, которую американцы разбомбили через три дня после инцидента. ОЗХО не приняла приглашение Дамаска посетить военный объект. Образцы на исследование предоставили оппозиционеры из Хан-Шейхуна, которые передали их через Турцию. Там же опросили свидетелей. По мнению России, это нельзя назвать независимым расследованием.
Не случайно обвинения в адрес Дамаска и Москвы начали озвучивать непосредственно перед началом нового раунда международных переговоров в Астане. Цель очевидна – сорвать либо затруднить политическое урегулирование сирийского кризиса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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