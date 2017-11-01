О положении дел в лагере беженцев «Рукбан» (Сирия). По рассказам очевидца

В один из дней же он услышал про лагерь «Рукбан» - место, где хоть как-то можно найти продовольствие. К своему удивлению, мой собеседник попал туда без особых препятствий. Через «Facebook» он связался с человеком, который на своей странице предлагал услуги транспортировки в это «райское место». И в один момент к его дому подъехал старый японский внедорожник, в котором уже сидело несколько таких же, как и Мухрез. По прибытию его сразу же спросили: умеет ли он пользоваться оружием и занимался ли спортом. Получив отрицательные ответы, «представители администрации лагеря» определили его работать ассенизатором. Что в дальнейшем и предопределило его судьбу на несколько лет вперед. На протяжении двух лет он каждый день он очищал выгребные ямы и убирал мусор иного характера. В палаточном городке в основном живут семьи боевиков: женщины, дети и старики. Такие же «неумейки», как мой собеседник, вместе со своими родными и близкими, занимаются всеми бытовыми вопросами: готовят еду, убирают территорию. Денег, естественно, никому не платят. За неподобающее поведение провинившихся наказывают лишением сна и всевозможными физическими изощрениями, попытка к бегству карается смертью.

Он (Мухрез) встретил своего знакомого по имени Ахмад, который похвастался тем, что состоит в отряде «Партизаны революции», получает неплохие деньги за то, что борется против «тирана Асада», расклеивая листовки соответствующего содержания в различных городах.

Вполне логично, что за редким исключением мало кто из «умеренных» хотел идти под пули асадовских войск и бомбы русских самолетов. Среди таких оказался и знакомый Мухреза. Он должен был вместе с бытовыми отходами вывезти несколько ящиков с оружием, Ахмада и несколько его товарищей. Осознав, что это шанс сбежать из лагеря к своей семье и попытаться начать новую жизнь, мой знакомый решился. Отправившись в обыденную поездку к свалке, он погрузил в машину кроме бытового мусора еще несколько человек. После того, как мусоровоз преодолел основные блокпосты, в кабину к Мухрезу подсел один из беглецов с Эт-Танфа, который показывал дорогу.

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб публикует материал о происходящем на территории САР. Представленный материал посвящён положению дел в так называемом лагере беженцев «Рукбан» и на военной базе США «Эт-Танф». Рияду удалось встретиться с человеком, который прошёл через «Рукбан», описываемый как самый настоящий фильтрационный лагерь, созданный на сирийской территории.Из сообщения сирийского журналиста об этом человеке (названо его имя – Мухрез):Далее следует рассказ о военной базе «Эт-Танф». По словам собеседника Рияда, база предназначена для подготовки боевиков представителями иностранных вооружённых сил и частных военных компаний.Из рассказа:Отмечается, что американские военные пытаются сделать всё, чтобы ИГИЛ (*запрещено в РФ) отстояли последний оплот боевиков на пути к границе Ирака – Абу-Кемаль. Теперь боевиков пытаются перебросить именно в стороны передовых частей САА, движущихся вдоль русла Евфрата.Из рассказа:Рияд сообщает, что от погони удалось уйти лишь потому, что руководство лагеря решило, что бежал лишь один ассенизатор, не представляющий особого интереса.Рияд Фарид Хиджаб (Алеппо, Сирия)