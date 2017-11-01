О положении дел в лагере беженцев «Рукбан» (Сирия). По рассказам очевидца
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб публикует материал о происходящем на территории САР. Представленный материал посвящён положению дел в так называемом лагере беженцев «Рукбан» и на военной базе США «Эт-Танф». Рияду удалось встретиться с человеком, который прошёл через «Рукбан», описываемый как самый настоящий фильтрационный лагерь, созданный на сирийской территории.
Из сообщения сирийского журналиста об этом человеке (названо его имя – Мухрез):
В один из дней же он услышал про лагерь «Рукбан» - место, где хоть как-то можно найти продовольствие. К своему удивлению, мой собеседник попал туда без особых препятствий. Через «Facebook» он связался с человеком, который на своей странице предлагал услуги транспортировки в это «райское место». И в один момент к его дому подъехал старый японский внедорожник, в котором уже сидело несколько таких же, как и Мухрез. По прибытию его сразу же спросили: умеет ли он пользоваться оружием и занимался ли спортом. Получив отрицательные ответы, «представители администрации лагеря» определили его работать ассенизатором. Что в дальнейшем и предопределило его судьбу на несколько лет вперед. На протяжении двух лет он каждый день он очищал выгребные ямы и убирал мусор иного характера. В палаточном городке в основном живут семьи боевиков: женщины, дети и старики. Такие же «неумейки», как мой собеседник, вместе со своими родными и близкими, занимаются всеми бытовыми вопросами: готовят еду, убирают территорию. Денег, естественно, никому не платят. За неподобающее поведение провинившихся наказывают лишением сна и всевозможными физическими изощрениями, попытка к бегству карается смертью.
Далее следует рассказ о военной базе «Эт-Танф». По словам собеседника Рияда, база предназначена для подготовки боевиков представителями иностранных вооружённых сил и частных военных компаний.
Из рассказа:
Он (Мухрез) встретил своего знакомого по имени Ахмад, который похвастался тем, что состоит в отряде «Партизаны революции», получает неплохие деньги за то, что борется против «тирана Асада», расклеивая листовки соответствующего содержания в различных городах.
Отмечается, что американские военные пытаются сделать всё, чтобы ИГИЛ (*запрещено в РФ) отстояли последний оплот боевиков на пути к границе Ирака – Абу-Кемаль. Теперь боевиков пытаются перебросить именно в стороны передовых частей САА, движущихся вдоль русла Евфрата.
Из рассказа:
Вполне логично, что за редким исключением мало кто из «умеренных» хотел идти под пули асадовских войск и бомбы русских самолетов. Среди таких оказался и знакомый Мухреза. Он должен был вместе с бытовыми отходами вывезти несколько ящиков с оружием, Ахмада и несколько его товарищей. Осознав, что это шанс сбежать из лагеря к своей семье и попытаться начать новую жизнь, мой знакомый решился. Отправившись в обыденную поездку к свалке, он погрузил в машину кроме бытового мусора еще несколько человек. После того, как мусоровоз преодолел основные блокпосты, в кабину к Мухрезу подсел один из беглецов с Эт-Танфа, который показывал дорогу.
Рияд сообщает, что от погони удалось уйти лишь потому, что руководство лагеря решило, что бежал лишь один ассенизатор, не представляющий особого интереса.
Рияд Фарид Хиджаб (Алеппо, Сирия)
Автор: По материалам Рияда Фарида Хиджаба
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