11:37 31 октября

Президент РФ ратифицировал соглашение с Минском о совместном обеспечении войск

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Беларуси о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (РГВ), сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.



Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск РФ и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 2 ноября 2016 года,
говорится в тексте закона.


Кроме того, глава государства подписал изменения в соглашение между Россией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран от 3 февраля 2009 года.

Оба закона были приняты Государственной Думой 20 октября 2017 года и одобрены Советом Федерации 25 октября.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. ИмПерц Сегодня, 11:10
    Интересно, а что обсуждалось по базе ВКС в РБ? Или эту идею решили задвинуть?
    ИмПерц
    1. japs Сегодня, 11:17
      Полагаю, обсуждалось то, что следовало обсудить. И это не должно интересовать никого, включая "глубоко заинтересованных" соседей".
      japs
    2. Громобой Сегодня, 11:22
      Цитата: ИмПерц
      Интересно, а что обсуждалось по базе ВКС в РБ? Или эту идею решили задвинуть?

      А что туда ставить из авиаполков?У нас ведь и на основных базах полки укомплектовывают новыми Су поштучно(то два передадут,то четыре),значит это неполные полки.Белоруссия должна сама справляться в зоне своей ответственности в мирное время,а на время совместных учений наши истребители без проблем базируются на их аэродромах.
      Громобой
  2. Немезида Сегодня, 11:11
    Иными словами теперь армия Лукашенко будет снабжаться за счет РФ и в ущерб РФ,так же как сегодня больше чем на 50% за счет России ,без всякой пользы для России,снабжается якобы союзное с Минском государство,которое не признает Крым частью РФ и даже фильм Крым запрещает к показу на своей территории...Путину пора на пенсию...
    Немезида
    1. Piramidon Сегодня, 11:26
      Еще про "нищих пенсионеров" и "больных детей" забыли упомянуть. Не будет снабжать Россия - будет снабжать НАТО. Граница Белоруссии - это, считай, и граница России.
      Piramidon
      1. Немезида Сегодня, 11:30
        Вот пусть НАТО их и снабжает,тем более что красно-белые в Белоруси такие же бандеровцы...А о детях в России тоже не мешало бы подумать,о своих детях,а не о детях иностранных государств...А восстанавливать нужно город Чаронда в России,потому как памятник архитектуры 13 века,а не сирийскую Пальмиру...Такие как вы уже подарили Украине больше 3 млд $ в ущерб России,может хватит с России драть 5 шкур для того,чтобы за ее счет кормить всякие независимые от России государства,которые должны жить за свой счет,а не за счет РФ,раз они такие независимые?!
        Немезида
  3. suhov17 Сегодня, 11:36
    Немезида Сегодня, 11:11 Новый
    Иными словами теперь армия Лукашенко будет снабжаться за счет РФ и в ущерб РФ,так же как сегодня больше чем на 50% за счет России ,без всякой пользы для России,снабжается якобы союзное с Минском государство,которое не признает Крым частью РФ и даже фильм Крым запрещает к показу на своей территории...Путину пора на пенсию.

    Во первых,ни слова правды. Во вторых,работу президентов тебе не дано осмыслить. В третьих,по злобе и брехливости,чем ты отличаешься от конченого бандеровца?!
    suhov17
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