Президент РФ ратифицировал соглашение с Минском о совместном обеспечении войск

Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск РФ и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 2 ноября 2016 года,

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Беларуси о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (РГВ), сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.говорится в тексте закона.Кроме того, глава государства подписал изменения в соглашение между Россией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран от 3 февраля 2009 года.Оба закона были приняты Государственной Думой 20 октября 2017 года и одобрены Советом Федерации 25 октября.