16:42 31 октября

Япония создает собственную морскую пехоту

Власти Японии приняли решение о создании собственного варианта морской пехоты, первые подразделения которой должны появиться в марте следующего года, передает ТАСС сообщение газеты Asahi Shimbun.



По данным газеты, ссылающейся на Минобороны Японии, морская пехота создается для обороны отдаленных островов в Восточно-Китайском море, изначально ее численность составит около 2,1 тыс. человек.


«Сначала японская морская пехота в количестве двух полков будет размещена на юго-западном острове Кюсю. Однако в начале 2020-х годов морпехов предполагается передислоцировать на Окинаву, самый южный остров страны, который непосредственно обращен к Восточно-Китайскому морю», – говорится в публикации.

Японские подразделения планируется разместить на Окинаве на базе Кемп-Хансен, которую сейчас использует морская пехота США. Численность японских «мобильных амфибийных сил предполагается затем увеличить еще на один полк», пишет издание.

Согласно информации, вопрос о совместном развертывании морской пехоты США и Японии «уже прорабатывается Вашингтоном и Токио».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:13
    все ,большой папа дал"добро"на восстановление армии садистов))
    Ратник с пулеметом
    1. cniza Сегодня, 15:16
      Вы хотели сказать - камикадзе . lol
      cniza
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:34
        не это на крайняк,а так садистов(один Нанкин чего стоит)
        Ратник с пулеметом
    2. g1v2 Сегодня, 15:30
      Это было дело времени. США нужно пушечное мясо в регионе. А японцы снова хотят иметь нормальную армию . что невозможно без одобрения США. ДУМАЮ ЧТО СКОРО СНОВА ЯПОНИЯ НАЧНЕТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЕННУЮ ДОКТРИНУ. Тч рано или поздно законодательство в плане применения сил самообороны радикально изменится. soldier
      g1v2
    3. Primoos Сегодня, 15:45
      И на чье побережье нацеливают в госдепе джаповскую морскую пехоту?
      Primoos
  2. Livonetc Сегодня, 15:13
    Интересно.
    Трамп сколько будет играть на повышение?
    До критической массы?
    Или пока не заметят и оценят его "мачизм".
    Livonetc
  3. Немезида Сегодня, 15:14
    Япония готовится к войне
    Немезида
    1. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:41
      Япония готовится к поражению! Русский медведь их одной лапой пришибет. А потом.... Хоккайдо наш! soldier
      ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
      1. Немезида Сегодня, 15:43
        Не с такими командирами,как сегодня...С этими скорее получим новую ,,Цусиму'' ...У всех этих (начальников Чукотки) яхт больше,чем боевых кораблей у флота РФ...Путин считаете своим героем не Сталина,а Николая Второго и ведет себя так же...Великий Князь Алексей Александрович довел Россию до Цусимы,с одобрения царя Николая,а сегодня тоже самое делают всякие Сердюковы и Якунины,с одобрения (царя) Владимира
        Немезида
        1. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:47
          Вы не владеете информацией и бросаете тень на лучшую армию мира, ее достойных командиров, и РУКОВОДСТВО страны в целом. Раньше с такими паникерами разговор был короткий am
          ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
          1. Немезида Сегодня, 15:49
            В 1905 года Великого Князя Алексея Александровича народ забросал помоями дав ему кликуху Князь Цусимский,а царя пристрелил ,как собаку,чуть позже,за то что они развалили страну и слили все что можно...было слить и то чего сливать было нельзя.Это к вашему сведению о том,что было раньше...Ваше руководство от царя Николая мало чем отличается...Вы не просто в тени...вы гораздо ниже...Весь флот РФ не имеет ни одного нового корабля,крупнее фрегата и фрегатов всего 2,на все 4 флота и 1 флотилию РФ...К этому можно добавить 5 новых корветов,4 на Балтике и 1 на ТОФе и это вообще ВСЕ...Есть еще 6 новых дизельных подлодок ,без аноэробных установок,что делает их устаревшими ...и 4 новых АПЛ и это ВСЕ...С чем вы там воевать собрались? Этих сил хватит только на войну с Мадагаскаром...Их даже для береговой обороны РФ не достаточно.
            Немезида
            1. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 16:09
              Это закрытая информация! Слышали про гос. тайну? Корабли есть, построены в годы стабильности благодаря нашему мудрому лидеру. Дивизии крейсеров стоят в засаде, сотни атомарин берут Японские острова в кольцо... Десять тысяч Калибров готовы к удару. Как жахнем им по Фукусимам, мокрого места не останется. Только тихо, я вам ничего не говорил hi
              ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
  4. Волька Сегодня, 15:19
    однако серьезная заявка на будущее...
    Волька
  5. san4es Сегодня, 15:20
    Япония создает собственную морскую пехоту

    ...Лучше-бы МЧС утроили...Теперь-то soldier
    san4es
  6. Салют Сегодня, 15:25
    можно предположить что не только для защиты южных рубежей мор. пехота создается...
    не забываем вечный вопрос с Курилами
    Салют
  7. Холуай Сегодня, 15:26
    Гы...Морская Пехота всегда для захвата предназначена! Курилы они захватывать готовятся!
    Холуай
  8. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:39
    Мужики, зачем им морская пехота? Куда высаживаться? Курилы наши захватить хотят, я так думаю! Сейчас там стоит могучая ДИВИЗИЯ и непобедимый ТОФ поэтому буду спокоен. У самураев нет шансов! Перетопим как котят am
    ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
  9. Topotun Сегодня, 15:44
    Китайцев все равно больше..... Что-то все малые страны вдруг кинулись вооружаться.... И все в основном на границе России. К дождю наверное....
    Topotun
  10. Blue Fox Сегодня, 16:24
    Правильнее было бы сформулировать воссоздаёт. Японская морская пехота отличилась во время Второй Мировой своей стойкостью и мужеством в Шанхае, на атолле Тарава, на Новой Гвинее. Что, впрочем, им не помогло.
    Blue Fox
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