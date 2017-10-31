Япония создает собственную морскую пехоту
Власти Японии приняли решение о создании собственного варианта морской пехоты, первые подразделения которой должны появиться в марте следующего года, передает ТАСС сообщение газеты Asahi Shimbun.
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны Японии, морская пехота создается для обороны отдаленных островов в Восточно-Китайском море, изначально ее численность составит около 2,1 тыс. человек.
«Сначала японская морская пехота в количестве двух полков будет размещена на юго-западном острове Кюсю. Однако в начале 2020-х годов морпехов предполагается передислоцировать на Окинаву, самый южный остров страны, который непосредственно обращен к Восточно-Китайскому морю», – говорится в публикации.
Японские подразделения планируется разместить на Окинаве на базе Кемп-Хансен, которую сейчас использует морская пехота США. Численность японских «мобильных амфибийных сил предполагается затем увеличить еще на один полк», пишет издание.
Согласно информации, вопрос о совместном развертывании морской пехоты США и Японии «уже прорабатывается Вашингтоном и Токио».
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны Японии, морская пехота создается для обороны отдаленных островов в Восточно-Китайском море, изначально ее численность составит около 2,1 тыс. человек.
«Сначала японская морская пехота в количестве двух полков будет размещена на юго-западном острове Кюсю. Однако в начале 2020-х годов морпехов предполагается передислоцировать на Окинаву, самый южный остров страны, который непосредственно обращен к Восточно-Китайскому морю», – говорится в публикации.
Японские подразделения планируется разместить на Окинаве на базе Кемп-Хансен, которую сейчас использует морская пехота США. Численность японских «мобильных амфибийных сил предполагается затем увеличить еще на один полк», пишет издание.
Согласно информации, вопрос о совместном развертывании морской пехоты США и Японии «уже прорабатывается Вашингтоном и Токио».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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