20:50 31 октября

Суринам отозвал решение о признании косовской независимости

Официальный Белград сообщает о том, что одно из государств мира решило отозвать признание независимости края Косово. Речь идёт о южноамериканском государстве Суринам. Правительство Сербии уже поблагодарило суринамских коллег за такой, как заявлено, «смелый в нынешних геополитических реалиях шаг».

Возглавляющим МИД Сербии Ивица Дачич в интервью местным СМИ отметил, что 27 октября из Суринама пришло официальное сообщение о том, что власти этой страны отзывают признание суверенитета Косово и заявляют об административно-территориальной принадлежности края Сербии. В самом Косове аналогичное письмо из Суринама получили накануне – 30 октября.

Суринам – страна с населением около 600 тыс. человек. Бывшая колония Нидерландов в Южной Америке. Примечательно, что Суринам признал независимость Косово лишь в прошлом году. Теперь власти этой южноамериканской страны решили своё мнение поменять.


Суринам отозвал решение о признании косовской независимости


На сегодняшний день Косово признают независимым государством более 100 стран мира. Суверенитет края Косово не признают примерно столько же стран планеты, среди них Россия, Израиль, Ватикан, Китай, Чили, Словакия, Румыния, Мексика, Индия, Иран и др.

Последним из признавших косовский суверенитет является Бангладеш. Решение о признании принято в феврале этого года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Банщик-М Сегодня, 19:30
    Все начинается с малого...
    Из искры возгорится пламя ..Газета такая была "Искра"
    Израиль явно не в той компании оказался..
    Суверенитет края Косово не признают примерно столько же стран планеты, среди них Россия, Израиль, Ватикан, Китай, Чили, Словакия, Румыния, Мексика, Индия, Иран и др.
    Банщик-М
    1. NIKNN Сегодня, 19:37
      Цитата: Банщик-М
      Все начинается с малого...

      Суринам конечно заслуживает определения страны с разумным населением. Однако (каюсь не интересовался) из статьи узнал, что суверенитет края Косово не признает Израиль, вот это меня удивило больше, чем Суриеам... what
      NIKNN
      1. Банщик-М Сегодня, 19:44
        Цитата: NIKNN
        Однако (каюсь не интересовался) из статьи узнал, что суверенитет края Косово не признает Израиль, вот это меня удивило больше, чем Суриеам

        Сам чуть под стол не упал..хе хе ..Но эти просто забыли видать , они арабов мочат и сливки снимают со всех финансовых операций в мире..
        Их можно понять, весь мир у их ног был.. (кроме России!)
        Банщик-М
        1. NIKNN Сегодня, 19:46
          Цитата: Банщик-М
          Их можно понять, весь мир у их ног был.. (кроме России!)

          Ну да не до мелочи им видать было... request
          NIKNN
          1. Shurik70 Сегодня, 20:10
            Признавать или не признавать - это личное дело правительств стран ( ну и тех, кто проплатит взятки лоббирование).
            Но вот сначала признать, а потом не признать - это так ... по джентльменски. Настоящие хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - берут обратно. Ещё одну страну в список ко Франции добавить надо, с кем нельзя иметь никаких дел.
            Shurik70
        2. 79807420129 Сегодня, 19:50
          Цитата: Банщик-М
          Их можно понять, весь мир у их ног был.. (кроме России!)

          Подзорную трубу тебе выслал laughing что бы за мной наблюдать feel наблюдатель блин. feel вот как так то,обьясни нам,Израиль пошел против США и его проекта Косово?Чегой то нестыкуется. what
          79807420129
        3. akribos Сегодня, 20:33
          Слава Суринаму! Вероятно , год назад они не правильно прочитали название страны Косово, как Кокосово и решили , что это одно из государств Африки сбросивших наконец бремя имперской колонизации. Теперь внимательнее вчитавшись , обнаружили свой промах)))
          akribos
      2. 210окв Сегодня, 19:45
        А меня кстати не удивило.Израильтяне насторожено относятся к заигрывания с непредсказуемым исламским режимом где бы ни было.
        Цитата: NIKNN
        Цитата: Банщик-М
        Все начинается с малого...

        Суринам конечно заслуживает определения страны с разумным населением. Однако (каюсь не интересовался) из статьи узнал, что суверенитет края Косово не признает Израиль, вот это меня удивило больше, чем Суриеам... what
        210окв
        1. NIKNN Сегодня, 19:47
          Цитата: 210окв
          к заигрывания с непредсказуемому исламскому режиму где бы ни было.

          Возможно, однако против основного парнера переть не их козырь...
          NIKNN
  2. Александр 3 Сегодня, 19:35
    Дело сделано и обратно ходу нет.
    Александр 3
  3. Captain Nemo Сегодня, 19:35
    Офигительный инфоповод... Надо же, даже СУРИНАМ пошел на попятную
    Captain Nemo
    1. Смог Сегодня, 19:46
      А что Суринам это не страна? Она не может вести самостоятельную внешнюю политику? Или суринамцы люди второго сорта?
      Смог
      1. sabakina Сегодня, 20:01
        Костя , прЮветствую! Странный морячок. Первое предложение уничижительное, второе восхитительное. Медуз переел что ль?
        sabakina
        1. Смог Сегодня, 20:11
          Здарова! drinks soldier Слава, так и я том же. Снобизмом веет, снобизмом.
          Смог
          1. sabakina Сегодня, 20:13
            Костя, drinks , не знаешь, как там Саня? Весь день ловлю его, днюха все таки...
            sabakina
            1. Смог Сегодня, 20:14
              Не, не в курсе.
              Смог
              1. sabakina Сегодня, 20:15
                Ладно, если до сна не появится, на электронку напишу.
                sabakina
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:38
    Теперь янки начнут Суринам долбить санкциями? ?? recourse Или сразу станут бомбить? ?? what
    Геркулесыч
  5. Tusv Сегодня, 19:40
    Иш ты. Колония супротив Метрополии. Не хорошос.
    Когда УЕФА. отзовет свое признание территории Сербии?
    Tusv
  6. Черный_Ватник Сегодня, 19:43
    Суринамские кикбоксеры - одни из сильнейших в мире, с ними шутить опасно)
    Черный_Ватник
    1. sabakina Сегодня, 20:03
      Черный_Ватник, встречались?
      sabakina
      1. Черный_Ватник Сегодня, 20:15
        Нет, слава Богу. Интересуюсь некоторыми видами единоборств, чего и вам желаю. Суринам - конвейер по производству классных кикеров.
        Черный_Ватник
        1. sabakina Сегодня, 20:17
          Спасибо. У меня другое призвание. Глаз зоркий.
          sabakina
          1. san4es Сегодня, 20:40
            Цитата: sabakina
            Глаз зоркий.

            ...Как у орла?...Здоров Слав hi
            ...На Парамарибо лучше смотреть с высоты, особенно по вечерам...Слишком много обдолбаных гопников с "железками"... bully Единоборства не помогут...
            san4es
  7. Симон Сегодня, 19:45
    Цитата: Геркулесыч
    Теперь янки начнут Суринам долбить санкциями? ?? recourse Или сразу станут бомбить? ?? what

    России нужно там военно-морскую базу построить. Тогда американцы обломаются. tongue
    Симон
  8. Симон Сегодня, 19:47
    Цитата: NIKNN
    Цитата: Банщик-М
    Все начинается с малого...

    Суринам конечно заслуживает определения страны с разумным населением. Однако (каюсь не интересовался) из статьи узнал, что суверенитет края Косово не признает Израиль, вот это меня удивило больше, чем Суриеам... what

    Согласен! Меня то же. what
    Симон
  9. demo Сегодня, 20:02
    Это как?
    Вчера признал.
    Сегодня отозвал.
    Что за цирк?
    Что, дети малые в садике?
    Цитирую по памяти, про себя, не вслух, Лаврова!
    demo
  10. Смог Сегодня, 20:09
    Да, Израиль удивил!!!!!
    Смог
  11. turcom Сегодня, 20:22
    Суринам сто сурикат, такой-же шустрый, огляделся- отказался
    turcom
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