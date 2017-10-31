Суринам отозвал решение о признании косовской независимости

Официальный Белград сообщает о том, что одно из государств мира решило отозвать признание независимости края Косово. Речь идёт о южноамериканском государстве Суринам. Правительство Сербии уже поблагодарило суринамских коллег за такой, как заявлено, «смелый в нынешних геополитических реалиях шаг».Возглавляющим МИД Сербии Ивица Дачич в интервью местным СМИ отметил, что 27 октября из Суринама пришло официальное сообщение о том, что власти этой страны отзывают признание суверенитета Косово и заявляют об административно-территориальной принадлежности края Сербии. В самом Косове аналогичное письмо из Суринама получили накануне – 30 октября.Суринам – страна с населением около 600 тыс. человек. Бывшая колония Нидерландов в Южной Америке. Примечательно, что Суринам признал независимость Косово лишь в прошлом году. Теперь власти этой южноамериканской страны решили своё мнение поменять.На сегодняшний день Косово признают независимым государством более 100 стран мира. Суверенитет края Косово не признают примерно столько же стран планеты, среди них Россия, Израиль, Ватикан, Китай, Чили, Словакия, Румыния, Мексика, Индия, Иран и др.Последним из признавших косовский суверенитет является Бангладеш. Решение о признании принято в феврале этого года.