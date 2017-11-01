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Проблемы водоснабжения степного Крыма как способ обогащения местных элит
В посёлке Челядиново Ленинского района Республики Крым 100 жилых домов не подключены к системе водоснабжения. Этот посёлок расположен под Керчью, его население составляет 800 человек и насчитывает 357 дворов.
В 2013 году украинскому олигарху Дмитрию Фирташу был продан Багеровский аэродром. Тогда на нужды водоснабжения посёлка с продажи объекта было выделено 4,5 млн. гривен, однако на что были потрачены эти средства — до настоящего времени не известно. В том же году по инициативе бывшего руководителя Ленинского района Валерия Степанова и поселкового головы Татьяны Миних был организован кооператив «Мечта Челядиновцев», который должен был обеспечить быстрое и эффективное снабжение поселка питьевой водой.
Изначально в кооператив вошли 80 человек и сдали членский взнос по пять тыс. гривен, впоследствии стоимость взносов значительно увеличилась и за два года возросла до 28,5 тыс. рублей. В 2015 году объединение пайщиков было преобразовано в ПК «Родник».
После перехода Крыма в состав России проблемы водоснабжения Ленинского района так и остались не разрешенными. Большинство представителей бывшей украинской власти в Крыму перешли в правящую партию России, поменяли цвета флагов и портреты руководителей страны, не изменив своего отношения к государственной службе. Жители Челядиново, как и раньше вынуждены запасать воду в резервуары и оплачивать дорогостоящие услуги по доставке воды к своим домам.
Как сообщают источники Антикоррупционного Бюро Республики Крым, (АКБ РК) за три с половиной года местные власти организовали посёлку водоотвод на коммерческой основе и обеспечили себе определённый доход.
По мнению местных жителей, поселковые власти оказывают давление на односельчан и заставляют их в принудительном порядке присоединяться к кооперативному сообществу. На сегодняшний день треть населённого пункта не обеспечена водой.
По оперативным данным АКБ РК, при производстве строительных работ был нарушен технологический регламент. В частности, строители не выполнили устройство песчаной подушки в траншеях и уложили трубы низкого качества. Поэтому неоднократные порывы в водопроводе стали обычным явлением, и за три года построенный водовод вместе с дорогостоящими насосами приведены в непригодное состояние.
При этом федеральные власти постоянно выделяют денежные средства на развитие инфраструктуры полуострова и на строительство водоводов в частности. В 2015 году за счёт бюджетных средств была произведена закольцовка систем водоснабжения, сети находятся на балансе сельского совета и в эксплуатацию до сих пор не введены.
Возмущенные жители неоднократно обращались к региональным и районным властям, но кроме формальных отписок ничего в ответ не получали. Накопившиеся нерешенные проблемы и бездействие местных властей побудили инициативную группу обратиться к руководству страны.
Согласно ответа заместителя министра ЖКХ Крыма, с января 2015 года из бюджета на устройство уличных разводящих сетей выделялось 16 млн. рублей, в то время как оплата реальной стоимости работ была возложена на пайщиков КП «Родник». Об этом руководители района отчитались перед инициаторами проверок. По всей видимости, для некоторых представителей крымских властей коррупция, халатность и злоупотребление служебным положением становится обыденным явлением.
Вместе с тем, прокуратурой Ленинского района РК были выявлены нарушения в сфере закупки товаров на производство работ по закольцовке водопровода. По факту бездействия сельской администрации в части взыскания штрафных санкций и пени с МУП «Ленводоканал» за не выполнение договорных обязательств, надзорным ведомством внесено представление. Кроме того ОМВД России по Ленинскому району проводит доследственную проверку по факту возможного хищения бюджетных средств при производстве капитального ремонта сетей водоснабжения.
По мнению работников районной прокуратуры, проблемы водоснабжения посёлка возможно решить передачей имущества МУП «Ленводоканал» на баланс ГУП РК «Вода Крыма». При этом после ввода кольцевых инженерных сетей в эксплуатацию, граждане смогут заключить договора с водоснабжающей организацией и реализовать своё законное право на получение воды от государства.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось о нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности «Ленводоканала» и о хищении оборудования со станции очистных сооружений. По данному факту были направлены запросы к федеральным властям на предмет наличия коррупционной составляющей в деятельности руководителей района и МУП «Ленводоканал».
Мы продолжаем следить за развитием событий, и будем информировать аудиторию о результатах проведенного расследования.
Михаил Меньшиков, руководитель пресс-службы Керченского РО АКБ РК совместно с Владимиром Мочаловым, представляющим информационно-аналитическую программу «Наш Объектив».
Автор: Михаил Меньшиков
Первоисточник: http://lenino.info/blogs/mihail-menshikov/problemy-vodosnabzhenija-stepnogo-kryma-.html
В посёлке Челядиново Ленинского района Республики Крым 100 жилых домов не подключены к системе водоснабжения. Этот посёлок расположен под Керчью, его население составляет 800 человек и насчитывает 357 дворов.
В 2013 году украинскому олигарху Дмитрию Фирташу был продан Багеровский аэродром. Тогда на нужды водоснабжения посёлка с продажи объекта было выделено 4,5 млн. гривен, однако на что были потрачены эти средства — до настоящего времени не известно. В том же году по инициативе бывшего руководителя Ленинского района Валерия Степанова и поселкового головы Татьяны Миних был организован кооператив «Мечта Челядиновцев», который должен был обеспечить быстрое и эффективное снабжение поселка питьевой водой.
Изначально в кооператив вошли 80 человек и сдали членский взнос по пять тыс. гривен, впоследствии стоимость взносов значительно увеличилась и за два года возросла до 28,5 тыс. рублей. В 2015 году объединение пайщиков было преобразовано в ПК «Родник».
После перехода Крыма в состав России проблемы водоснабжения Ленинского района так и остались не разрешенными. Большинство представителей бывшей украинской власти в Крыму перешли в правящую партию России, поменяли цвета флагов и портреты руководителей страны, не изменив своего отношения к государственной службе. Жители Челядиново, как и раньше вынуждены запасать воду в резервуары и оплачивать дорогостоящие услуги по доставке воды к своим домам.
Как сообщают источники Антикоррупционного Бюро Республики Крым, (АКБ РК) за три с половиной года местные власти организовали посёлку водоотвод на коммерческой основе и обеспечили себе определённый доход.
По мнению местных жителей, поселковые власти оказывают давление на односельчан и заставляют их в принудительном порядке присоединяться к кооперативному сообществу. На сегодняшний день треть населённого пункта не обеспечена водой.
По оперативным данным АКБ РК, при производстве строительных работ был нарушен технологический регламент. В частности, строители не выполнили устройство песчаной подушки в траншеях и уложили трубы низкого качества. Поэтому неоднократные порывы в водопроводе стали обычным явлением, и за три года построенный водовод вместе с дорогостоящими насосами приведены в непригодное состояние.
При этом федеральные власти постоянно выделяют денежные средства на развитие инфраструктуры полуострова и на строительство водоводов в частности. В 2015 году за счёт бюджетных средств была произведена закольцовка систем водоснабжения, сети находятся на балансе сельского совета и в эксплуатацию до сих пор не введены.
Возмущенные жители неоднократно обращались к региональным и районным властям, но кроме формальных отписок ничего в ответ не получали. Накопившиеся нерешенные проблемы и бездействие местных властей побудили инициативную группу обратиться к руководству страны.
Согласно ответа заместителя министра ЖКХ Крыма, с января 2015 года из бюджета на устройство уличных разводящих сетей выделялось 16 млн. рублей, в то время как оплата реальной стоимости работ была возложена на пайщиков КП «Родник». Об этом руководители района отчитались перед инициаторами проверок. По всей видимости, для некоторых представителей крымских властей коррупция, халатность и злоупотребление служебным положением становится обыденным явлением.
Вместе с тем, прокуратурой Ленинского района РК были выявлены нарушения в сфере закупки товаров на производство работ по закольцовке водопровода. По факту бездействия сельской администрации в части взыскания штрафных санкций и пени с МУП «Ленводоканал» за не выполнение договорных обязательств, надзорным ведомством внесено представление. Кроме того ОМВД России по Ленинскому району проводит доследственную проверку по факту возможного хищения бюджетных средств при производстве капитального ремонта сетей водоснабжения.
По мнению работников районной прокуратуры, проблемы водоснабжения посёлка возможно решить передачей имущества МУП «Ленводоканал» на баланс ГУП РК «Вода Крыма». При этом после ввода кольцевых инженерных сетей в эксплуатацию, граждане смогут заключить договора с водоснабжающей организацией и реализовать своё законное право на получение воды от государства.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось о нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности «Ленводоканала» и о хищении оборудования со станции очистных сооружений. По данному факту были направлены запросы к федеральным властям на предмет наличия коррупционной составляющей в деятельности руководителей района и МУП «Ленводоканал».
Мы продолжаем следить за развитием событий, и будем информировать аудиторию о результатах проведенного расследования.
Михаил Меньшиков, руководитель пресс-службы Керченского РО АКБ РК совместно с Владимиром Мочаловым, представляющим информационно-аналитическую программу «Наш Объектив».
Автор: Михаил МеньшиковПервоисточник: http://lenino.info/blogs/mihail-menshikov/problemy-vodosnabzhenija-stepnogo-kryma-.html
Видео в темуПроблемы водоснабжения степного Крыма,как способ обогащения местных элит
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