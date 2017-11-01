14:16 01 ноября

Штурмовые отряды САА генерала Сухейла подошли к Абу-Кемалю



Из Сирии приходит подтверждение информации о том, что к юго-западу от последнего оплота ИГИЛ (*запрещено в РФ) у сирийско-иракской границы подошли штурмовые отряды сирийской армии под командованием генерала Сухейла. Информация подтверждается представителями так называемой иракской шиитской милиции – группировки «Хашд аш-Шааби».

Один из лидеров группировки Абу Али аль-Мухандис сообщает о том, что отряды «Хашд аш-Шааби» провели переговоры с сирийским военным командованием, после чего встали на сторону САА при осуществлении ударов по ИГИЛ (*).


Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает о том, что вблизи населённого пункта Абу-Кемаль совместно с САА действуют и отряды «Хизбаллы» («Хезболлах»).

Операция по уничтожению игиловской группировки в районе Абу-Кемаля разработана генералом Сухейлом.

Штурмовые отряды САА генерала Сухейла подошли к Абу-Кемалю


Удары по ИГИЛ (*) наносятся с двух направлений, включая иракское, где действует шиитское ополчение.

Боевики предприняли попытку контратаковать штурмовые отряды САА с помощью задействованных террористов-смертников, однако снайперы сирийских войск ликвидировали «джихадистов», выдвинувшихся вперёд.

Из материала Рияда Фарида Хиджаба:
Успех этой инициативы сирийского командования позволит не только ускорить разгром террористических группировок, но и поспособствует восстановлению территориальной целостности арабской республики. Кроме того, благодаря освобождению Абу-Кемаля и восстановлению контроля на границе, Дамаск перекроет один из последних участков, через который боевики различных формирований из подконтрольных американцам земель Ирака и Иордании беспрепятственно попадали в Сирию.

В течение ближайших несколько суток граница САР и Ирака может перейти под контроль официального Дамаска.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 12

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  1. RUSOIVAN Сегодня, 12:35
    Норм такой БТР на фото.
    RUSOIVAN
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:37
    В течение ближайших несколько суток граница САР и Ирака может перейти под контроль официального Дамаска.

    ... вбивают последние гвозди в гроб духам в Сириии... good
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:44
      hi Ещё неизвестно чем на это ответит США со своей сворой стервятников. Дырочку для ордена делают не заранее, а только после получения оного. soldier
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
        Джедай Сегодня, 12:44 ↑ Новый
        hi Ещё неизвестно чем на это ответит США со своей сворой стервятников. Дырочку для ордена делают не заранее, а только после получения оного. soldier

        hi ! ... трудно будет, но до конца года, возможно раньше добьют духов в Сирии... Темнейший в Иране, походу, уже будут обсуждать послевоенный период в Сири... soldier
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 12:51
          Очень хочу верить в скорое завершение кровопролития в многострадальной Сирии. Но - боюсь вспугнуть нечаянную радость, потому не будем спешить с выводами. drinks
          Джедай
    2. Романенко Сегодня, 13:07
      К сожалению, даже после завершения активной фазы, война в Сирии скоро не закончится. Америка долго еще будет мстить за свое поражение, и не только на территории САР.
      Романенко
  3. Романенко Сегодня, 12:38
    Помогай Бог, инш Алла и что там еще вам пожелать, чтобы все получилось
    Романенко
  4. Egorovich Сегодня, 12:50
    Ну очень хорошая новость!!! Сухейль Аль-Хассан со своими "Тиграми" лучшие в САА. Удачи вам ребята!!! Этого и следовало ожидать после работы "Калибров".
    Egorovich
    1. Velizariy Сегодня, 13:47
      Цитата: Egorovich
      Сухейль Аль-Хассан со своими "Тиграми" лучшие в САА.

      Только вод одна слабость у него есть... фотками инет пестрит.
      Velizariy
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:52
    Вот так вот. Еще относительно недавно выход сирийской армии на собственные границы вообще терялся "в перспективе".
    Горный стрелок
  6. rudolff Сегодня, 13:13
    Генерал Сухейль похоже следующий президент Сирии. Очень уж его наши СМИ обхаживают.
    rudolff
  7. ватник Сегодня, 13:41
    Молодцы поздравляю победа близка.
    Одно "неприятно"региональные центры по управлению сирийскими бандитами всё равно останутся целыми и невредимыми в Израиле Саудовской Аравии и в некоторых других странах
    ватник
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