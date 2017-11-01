Штурмовые отряды САА генерала Сухейла подошли к Абу-Кемалю

Из Сирии приходит подтверждение информации о том, что к юго-западу от последнего оплота ИГИЛ (*запрещено в РФ) у сирийско-иракской границы подошли штурмовые отряды сирийской армии под командованием генерала Сухейла. Информация подтверждается представителями так называемой иракской шиитской милиции – группировки «Хашд аш-Шааби».Один из лидеров группировки Абу Али аль-Мухандис сообщает о том, что отряды «Хашд аш-Шааби» провели переговоры с сирийским военным командованием, после чего встали на сторону САА при осуществлении ударов по ИГИЛ (*).Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает о том, что вблизи населённого пункта Абу-Кемаль совместно с САА действуют и отряды «Хизбаллы» («Хезболлах»).Операция по уничтожению игиловской группировки в районе Абу-Кемаля разработана генералом Сухейлом.Удары по ИГИЛ (*) наносятся с двух направлений, включая иракское, где действует шиитское ополчение.Боевики предприняли попытку контратаковать штурмовые отряды САА с помощью задействованных террористов-смертников, однако снайперы сирийских войск ликвидировали «джихадистов», выдвинувшихся вперёд.Из материала Рияда Фарида Хиджаба:В течение ближайших несколько суток граница САР и Ирака может перейти под контроль официального Дамаска.