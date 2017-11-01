Штурмовые отряды САА генерала Сухейла подошли к Абу-Кемалю
Из Сирии приходит подтверждение информации о том, что к юго-западу от последнего оплота ИГИЛ (*запрещено в РФ) у сирийско-иракской границы подошли штурмовые отряды сирийской армии под командованием генерала Сухейла. Информация подтверждается представителями так называемой иракской шиитской милиции – группировки «Хашд аш-Шааби».
Один из лидеров группировки Абу Али аль-Мухандис сообщает о том, что отряды «Хашд аш-Шааби» провели переговоры с сирийским военным командованием, после чего встали на сторону САА при осуществлении ударов по ИГИЛ (*).
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает о том, что вблизи населённого пункта Абу-Кемаль совместно с САА действуют и отряды «Хизбаллы» («Хезболлах»).
Операция по уничтожению игиловской группировки в районе Абу-Кемаля разработана генералом Сухейлом.
Удары по ИГИЛ (*) наносятся с двух направлений, включая иракское, где действует шиитское ополчение.
Боевики предприняли попытку контратаковать штурмовые отряды САА с помощью задействованных террористов-смертников, однако снайперы сирийских войск ликвидировали «джихадистов», выдвинувшихся вперёд.
Из материала Рияда Фарида Хиджаба:
Успех этой инициативы сирийского командования позволит не только ускорить разгром террористических группировок, но и поспособствует восстановлению территориальной целостности арабской республики. Кроме того, благодаря освобождению Абу-Кемаля и восстановлению контроля на границе, Дамаск перекроет один из последних участков, через который боевики различных формирований из подконтрольных американцам земель Ирака и Иордании беспрепятственно попадали в Сирию.
В течение ближайших несколько суток граница САР и Ирака может перейти под контроль официального Дамаска.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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