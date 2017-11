«Контрреволюция посредственности»

Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть Октябрьский переворот в России с точки зрения закона Парето и теории принуждения к труду. Делается вывод, что этот переворот был антирыночным, попыткой затормозить развитие страны на пути строительства рыночной экономики. Поддержала его масса населения, обладавшая низким уровнем социальной адаптации, то есть – посредственности, в интересах которых, как большинства населения, и вынуждены были действовать управленцы, пришедшие к власти в 1917 году.Abstract: The article attempts to consider the October revolution in Russia from the point of view of the Pareto law and the theory of coercion to work. It is concluded that this coup was anti-market, an attempt to slow down the development of the country on the road to building a market economy. It was supported by the mass of the population, which had a low level of social adaptation, the mediocrity, for which, as the majority of the population, the administrators who came to power in 1917 had to act.Ключевые слова: революция, посредственность, рыночная экономика, принуждение к труду, феодальные пережитки, «закон Парето».Key words: revolution, mediocrity, market economy, forced labor, feudal vestiges, "Pareto law".Вот как выглядит обложка данного издания. Если кому-то из посетителей сайта ВО будет интересно - только напишите, вышлю вам его по почте даже бесплатно. Мне он больше уже не нужен - в рейтинг записали, в отчет по науке - тоже...Тема революции, ну той самой, которая многие годы в Советской России именовалась Великой Октябрьской Социалистической революций или «Великим Октябрем», в сознании большинства людей во многом превратилась в некий набор штампов или стереотипов, покушение на которые воспринимается ими как разрушение основ. К тому же многие люди в результате этого социального переворота получили вполне определенные блага и им совсем не хочется, чтобы их право на эти блага (равно как и права их детей!) хотя бы в принципе были дезавуированы. Именно по этой же причине множество документов по той же Великой Отечественной войне до сих пор засекречены вплоть до 2045 года, то есть ко времени, когда умрут все ее непосредственные участники и правда о ней уже никого лично не будет задевать.Впрочем, с революцией дело обстоит несколько иначе. Для того, чтобы ее рассматривать, достаточно достижений современной науки, вернее наук, ну, а архивы уже практически и не требуются. Но вот начать детальное изучение этого явления следует все-таки не с научных теорий, а с художественной литературы, взятый пример из которой объясняет очень многое лучше психологии, социологии и экономики. Что это за пример? Отрывок из романа Джорджа Оруэлла «1984», причем отрывок очень и очень показательный: «На протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули. Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Цель высших – остаться там, где они есть. Цель средних – поменяться местами с высшими; цель низших – когда у них есть цель, ибо для низших то и характерно, что они задавлены тяжким трудом и лишь от случая к случаю направляют взгляд за пределы повседневной жизни, – отменить все различия и создать общество, где все люди должны быть равны. Таким образом, на протяжении всей истории вновь и вновь вспыхивает борьба, в общих чертах всегда одинаковая. Долгое время высшие как будто бы прочно удерживают власть, но рано или поздно наступает момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность управлять эффективно, либо и то и другое. Тогда их свергают средние, которые привлекли низших на свою сторону тем, что разыгрывали роль борцов за свободу и справедливость. Достигнув своей цели, они сталкивают низших в прежнее рабское положение и сами становятся высшими. Тем временем новые средние отслаиваются от одной из двух других групп или от обеих, и борьба начинается сызнова. Из трех групп только низшим никогда не удается достичь своих целей, даже на время. Было бы преувеличением сказать, что история не сопровождалась материальным прогрессом». И то, что это так оно и есть, вряд ли стоит доказывать: на этом зиждется история всех революций, потрясавших человеческое общество.Теперь, однако, прежде чем идти дальше рассмотрим то, каким образом люди на планете Земля включались в трудовую деятельность. Раньше считалось, что в зависимости от форм собственности у людей было первобытнообщинное общество, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и… вершина социального прогресса – социализм, первая фаза коммунизма. Однако понятие собственности весьма эфемерно. Так, в эпоху рабовладения было множество свободных и полусвободных крестьян, а при феодализме и капитализме – самые настоящие рабы! Значит дело не в этом, а в отношении людей к труду. Если же мы посмотрим на историю человечества под этим углом, то станет очевидно – существовали всего три эпохи: эпоха естественного принуждения к труду, когда трудиться человека заставляла сама жизнь, эпоха внеэкономического принуждения к труду, когда человека (раба или крепостного) заставляли трудиться, применяя к нему насилие, и, наконец – эпоха экономического принуждения, когда человек может даже в принципе не работать и жить, но жить не очень хорошо. А для того, чтобы «жить хорошо», ему приходится продавать свою способность к труду на рынке. То есть система внеэкономического принуждения это… да-да, система рыночных механизмов управления экономикой, хорошо нам всем сегодня известная.Адепты «Великого Октября» неустанно твердили, что революция освободила народные массы России от феодальных пережитков в виде царского самодержавия и помещичьего землевладения и это действительно так. Но от всех ли пережитков внеэкономического принуждения к труду она его освободила? Если посмотреть внимательно, окажется, что таковых пережитков осталось вполне достаточно.Начнем с того, что главным достижением большевистского переворота называют отмену помещичьей собственности. Но почитайте «Декрет о земле»! Полученную землю запрещалось продавать, дарить, обменивать, и даже обрабатывать ее наемным трудом! То есть земля была выведена из сферы рыночных отношений, а это уровень экономики Древнего Египта, когда вся земля египтян точно так же принадлежала государству, а крестьяне имели лишь право ее обрабатывать. Правда, данная акция тут же была прикрыта красивой левой фразой о том, что земля теперь общая. Но общая, это значит… ничья. О чем, кстати, очень хорошо написал в свое время В.Маяковский: «Можно умереть за землю за свою, но как умирать за общую?» (хотя дальше-то будет уже не сомнение, а панегирик победившей красной власти!).А теперь о выгодах данного декрета… Беднякам он, по сути, ничего не дал, им не земля нужна была, а скот, орудия труда и… лечение от поголовного пьянства «от горя». Кулаки жили не с земли, а обирая односельчан. И только середнякам революция дала желаемое. Им не хватало земли, им было чем ее обработать, вот почему именно они ее и поддержали на первых порах. Данное расслоение очень хорошо показал В.И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России», написанной им еще в 1899 году, и оно таковым и оставалось вплоть до весны 1918 года. Тогда нужду бедняков удовлетворили за счет кулаков, то есть сельской буржуазии, но что же тогда получилось в итоге всех пертурбаций Гражданской войны? Опять разрешили батрачество, в дополнение к середнякам вновь появились кулаки и бедняки, то есть три группы: высших, средних и низших, которые никакая революция истребить не может.Ну, а теперь о целях развития человеческой цивилизации… Они таковы, за счет развития средств производства уничтожить крестьянство как класс, так как крестьянин по своей натуре не рыночник. Он производит в основном для себя, а продает лишь немногое, то есть прокормить растущее население планеты он не может. Может лишь наемный сельскохозяйственный рабочий, которому лично ничего не принадлежит.А это начало статьи... Как видите, все издательские индексы на месте.Да, но что теперь получилось в России? А там после 1917 года образовался общинный строй, лишенный рыночных земельных отношений, то есть был сделан шаг назад в экономических отношениях между людьми. Страх перед рынком и желание привлечь на свою сторону массы отсталого крестьянства привели к тому, что Ленин даже пожертвовал большевистской программой муниципализации земли, взяв за основу эсеровский план (вполне крестьянам понятный – «все забрать и разделить!»), который сам же в свое время и критиковал. То есть полуфеодальные порядки, как это неудивительно, в СССР сохранялись, а после 1929 года они укрепились еще больше. Тогда интенсифицировать труд крестьян удалось введением колхозной системы, но это уже вообще был не рынок, а исключительно внеэкономическая система принуждения к труду, дополненная еще и людоедским лозунгом: «Кто не работает, тот не ест!»Однако для того чтобы обеспечить поддержку своим начинаниям «средние», свергнувшие власть «старых высших» и сами ставшие «высшими», должны были «низшим» что-то ведь дать, и они дали им то, что эти самые «низшие» очень даже хорошо понимали: уравниловку в сфере потребления и уравниловку в сфере труда. Опять-таки, все это прикрывалось множеством красивых фраз, но правда за ними была одна: посредственности имели определенный, гарантированный им уровень достатка, а вот тем, кто выбивался из общего уровня… повышенный достаток обеспечивался лишь в том случае, если они работали на общество, то есть опять-таки обеспечивали окружающую их посредственность, огромной средней массы… бывших крестьян, перекочевавших в города в процессе «декрестьянизации» советского общества. В 1925 году количество промышленных рабочих составляло 1,8 млн. человек. А уже в 1940-ом – 8,3 млн. Число женщин, занятых в промышленности, выросло с 28% в 1929 до 41% в 1940. Естественно, что такой рост мог осуществляться только за счет миграции в города населения из сельской местности, приносившего в города свою культуру патерналистского толка и упрощенные взгляды на жизнь.Однако и сам рост промышленности благосостояния свободных граждан страны ведь также в значительной степени обеспечивался за счет уже совершенно рабского труда – труда подневольных узников ГУЛАГа. Сейчас за работу в северных условиях люди получают различные надбавки, более высокую зарплату. Ну, а заключенные сталинских лагерей добывали уголь, вольфрам и молибден в шахтах, валили лес в тайге и… получали лишь баланду и надежду хоть как-то выжить. Недаром серьезные экономические проблемы у СССР начались именно после закрытия этой «производственной базы социализма».Что же касается собственности, то к этому времени она была практически вся сосредоточена в руках государства и управлялась армией назначавшихся им чиновников. То есть Россия перед лицом внешней (да и внутренней угрозы!) получила мобилизационный тип экономики, основанной на государственно-монополистической собственности, ограничении рыночных отношений и внеэкономическом принуждении к труду. Вот и получается, что по своим результатам «октябрьский переворот» привел к реставрации в стране дорыночных, феодальных отношений, прикрытых громкими левыми фразами о народовластии, социальной справедливости и социализме. Но ни одно предприятие собственностью его рабочих не являлось, они не выбирали его директора, не решали вопросов производства и заработной платы. Понятно, что государство не могло не стимулировать хороших работников, но оно и не могло по-настоящему наказывать плохих – «братьев по классу». Работать по-настоящему хорошо особого смысла не имело, выше стандартного набора – квартира, дача, машина не мог «прыгнуть» даже сам Калашников, хотя его автомат и выпускался миллионными тиражами.Между тем из «средних» стала выделяться новая «верхушка», которой хотелось большей свободы, большего благосостояние, а для этого – большей власти. Процесс этот объективен и его невозможно остановить, как невозможно остановить вращение «колеса истории». Избыток посредственностей во всех областях просто не мог дальше обеспечивать развитие государства и общества в условиях новых политических, экономических и технологических вызовов, что в итоге и привело к событиям 1991 года, которые были просто неизбежны, как неизбежна ситуация, когда в определенный момент «средние» обязательно смещают «высших».К тому же следует всегда помнить о «законе Парето», согласно которому абсолютно все и во Вселенной, и в социуме делится в пропорции 80 к 20. В соответствии с этим его положением 80% собственности всегда принадлежат 20% собственников. Меняется их социальная принадлежность, но сама пропорция никогда не изменяется. То есть 80% всегда обречены работать на эти двадцать, будь то крепостники-феодалы, капиталисты-магнаты или… вышедшие из рабоче-крестьянской массы «красные директора». То есть однозначно, что никакие резкие изменения общественного строя ни е чему позитивному не приведут и привести не могут. 80% собственности так или иначе все равно останутся в руках 20% населения! Причина одна – это 80% недостаточно умны, недостаточно социализированы, образованы, то есть представляют собой все ту же посредственность. Но если рыночная система опирается на 20% своего населения, то так называемый «советский строй» опирался на большинство – на 80% и потому с неизбежностью так или иначе был обречен на проигрыш. 80% сильны своей численностью, «давят массой», но 20% в любом случае свое рано или поздно наверстают… Наверстали они свое и в 1991 году…Понятно, что посредственности вынуждены были пропускать наверх отдельные талантливые личности, нужные там для поддержания функционирования государства своих интересов. Плохой самолет не полетит, плохой танк много не навоюет, автомат не будет стрелять. Однако действовать в своих личных интересах талантливым людям не дозволялось. Им в законодательном порядке предписывалось быть «как все», например, в обязательном порядке работать, то есть находиться на обязательном уровне массовой посредственности и лишь чуть-чуть за него выступать.Здесь необходимо вспомнить и высказывание В.И. Ленина о том, что Россия «наиболее мелкобуржуазная страна из всех европейских стран. Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, то есть заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику» [1]. При этом он имел ввиду события весны и лета 1917 года. Но вызванная революционным процессом, эта волна никуда не ушла и после Октябрьского переворота. В итоге людям из этой «волны» за их поддержку большевистского режима пришлось платить по счетам, подстраиваться под ее ментальность, поскольку изменить ее в силу массовости мелкобуржуазной среды в России было попросту невозможно.Таким образом «Великий Октябрь» мы вполне можем по его последствиям охарактеризовать как антирыночный и полуфеодальный государственный переворот, вынужденно осуществленный руководством большевистской партии в интересах огромной полуграмотной крестьянской массы России, которая же в итоге и пострадала от него больше всего! То есть с точки зрения того, что только рыночные отношения являются наиболее рациональными, мы видим, что от них в 1917 году на целые 74 года в стране был сделан шаг назад.В свое время Ленин писал: «... Именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся...» как в революционном преобразовании общества, так и в созидании «... нового, социалистического, общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов»[2]. Но, никаким рабочим структуру «высшие», «средние» и «низшие» так и не удалось изменить, никакого «социализма» они построить так и не сумели, и в итоге развитие российского общества, несмотря на все пролитые потоки крови, возвратилось на круги своя, к экономической системе принуждения к труду: хочешь работай, хочешь – нет, причем тот, кто умнее других, тот, чей труд более востребован, либо имеет большую социальную значимость, тот в результате и получает больше остальных…Использованная литература:1. В.И.Ленин. Полное собрание соч., 5 изд., т. 31 с. 156.2. В.И.Ленин. Полное собрание соч., 5 изд., т. 39, с. 14.