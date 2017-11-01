14:18 01 ноября

В вертолетный полк ЗВО в Псковской области поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35

В вертолетный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Псковской области, поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35, построенный на заводе «Роствертол». Новая боевая машина прошла все этапы заводских испытаний и была принята инженерно-техническим составом полка, сообщает пресс-служба ЗВО

В вертолетный полк ЗВО в Псковской области поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35


Отмечается, что вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.


На вооружении вертолета – противотанковые ракеты «Штурм-В», неуправляемые ракеты калибра 80 мм 240 мм, один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета, 30-мм гранатомет и бомбы весом от 50 до 500 кг.

Весь летный состав полка армейской авиации прошел обучение управлению Ми-35 в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в г. Торжок Тверской области и в ближайшее время приступит к выполнению учебно-тренировочных полетов. Вертолет поставлен в в рамках гособоронзаказа
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
    ... аж всего ОДИН?! request
    a.s.zzz888
    1. просто экспл Сегодня, 12:45
      тоже не вижу повода для отдельной статьи .
      лучше бы просто в конце года отписали что поставлено столько то вертушек .
      а не по одному .
      просто экспл
    2. Донской Сегодня, 12:47
      зато не имеющий аналогов! laughing
      Донской
  2. rudolff Сегодня, 13:22
    Проблемы с освоением в строевых частях Ми-28Н, Ка-52 вроде решены. К поставкам в войска готовится Ми-28УБ, следом Ми-28НМ. Зачем продолжать гнать Ми-35, к чему этот зоопарк?
    rudolff
    1. iouris Сегодня, 13:31
      Какое финансирование, такой и "зоопарк".
      iouris
  3. venik Сегодня, 14:09
    Боже мой!!! Какая ГЛУПОСТЬ..... Ну, ладно 1 (один!) вертолет.... Ну, автор то хотя-бы ЗНАЕТ, ЧЕМ этот вертолет ВООРУЖЕН????
    "....На вооружении вертолета – противотанковые ракеты «Штурм-В», неуправляемые ракеты калибра 80 мм 240 мм, один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета, 30-мм гранатомет и бомбы весом от 50 до 500 кг......."
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    Спрашивается, НУ ЗАЧЕМ - такую "мульку" на сайт ВО ВЫСТАВЛЯТЬ?????? Где "модераторы"????? ГДЕ они? А-У-у-у-!!!!
    venik
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