В вертолетный полк ЗВО в Псковской области поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35

Весь летный состав полка армейской авиации прошел обучение управлению Ми-35 в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в г. Торжок Тверской области и в ближайшее время приступит к выполнению учебно-тренировочных полетов. Вертолет поставлен в в рамках гособоронзаказа

В вертолетный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Псковской области, поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35, построенный на заводе «Роствертол». Новая боевая машина прошла все этапы заводских испытаний и была принята инженерно-техническим составом полка, сообщает пресс-служба ЗВООтмечается, что вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.На вооружении вертолета – противотанковые ракеты «Штурм-В», неуправляемые ракеты калибра 80 мм 240 мм, один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета, 30-мм гранатомет и бомбы весом от 50 до 500 кг.- добавили в пресс-службе