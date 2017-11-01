17:07 01 ноября

Евродепутат: не уверена, что через 5 лет Украина сохранится в нынешних границах

Киев сталкивается с большим количеством проблем, которые нынешние власти разрешить не в состоянии, и если через 5 лет страна сохранится в нынешних границах, то это можно будет считать неплохим результатом, приводит ИноТВ заявление евродепутата Яны Тоом.



Я считаю, что если через пять лет Украина сохранится в этих границах, то это хорошо. Но я не верю в это,
сказала Тоом.


По всей видимости, Донбасс останется в составе Украины, нет никакого сомнения, что они, в конце концов, останутся там. Получат ли они какую-то автономию... но как-нибудь договорятся. Крым при моей жизни не станет частью Украины, это точно. И я считаю, что и при жизни моих детей и внуков,
добавила она.

По словам депутата ЕП, «невиданный размах коррупции на Украине ещё долго будет мешать созданию в стране функционирующего государства». Она считает, что в настоящее время «Украиной управляют олигархи, которые не могут между собой договориться».

Между тем политик не исключила, что Россия готовит почву для достижения компромисса с Украиной по Крыму. По её мнению, на это указывает отсутствие резкой реакции российского руководства на заявление Ксении Собчак, которая объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и назвала Крым частью Украины «с точки зрения международного права».

Если посмотреть законы, то мы знаем, что некоторые сели в тюрьму за слова, что Крым — часть Украины. Это ведь можно рассматривать как подрыв территориальной целостности России. А в случае с Собчак это не сработало. Значит ли это, что теперь в России официально разрешено говорить, что Крым – часть Украины, или – другая её идея – что нужен второй референдум в Крыму. Может быть, ей позволят немного раскрыть эту тему, чтобы как-то легитимизировать это "крымское дело" как-нибудь задним числом через второй референдум,
пояснила Тоом.

Вместе с тем Тоом признаёт, что «если даже в Москве готовят почву к соглашению с Киевом, такая сделка не может быть заключена с нынешним президентом Украины Петром Порошенко».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Logall Сегодня, 16:22
    Какая может быть сделка, Когда было волеизъявление народа!
    Нашла тоже на кого ссылаться, на Собчак... Но пасаран! Либералы не пройдут!!! ''через мост'', по крайней мере...
    Logall
    1. To be or not to be Сегодня, 16:27
      1 ноября 1939 года на 5-й сессии ВС СССР Западная Украина была принята в состав СССР..
      Закон СССР «О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением её с Украинской ССР»
      To be or not to be
      1. Владимир16 Сегодня, 16:30
        Европа с радостью разорвет украину на части. Венгры, поляки не скрывают желание оторвать от украины земли. Тем, кто на паровозе напомню судьбу Чехословакии и Югославии. Это были европейские страны и тех не стало. Чехи и словаки разошлись мирно, но разошлись. Югославию войной поделили.
        А украина это что? Кому она нахрен нужна в этом виде и в этих границах???
        По факту лишь Москва является гарантом целостности украины. Кажется не вероятным, но это так.
        Владимир16
        1. cniza Сегодня, 16:41
          А эстонский депутат зачем запустил эту информацию?
          cniza
          1. maxim947 Сегодня, 16:45
            Да она просто Кэп laughing ,такая раз и все поставила на свои места. И "лошадь" сюда приплела, как некий показатель.
            Если посмотреть законы, то мы знаем, что некоторые сели в тюрьму за слова, что Крым — часть Украины.[i][/i] Это как? посмотрел закон и в тюрьму?? И где фамилии?
            maxim947
        2. Комментарий был удален.
        3. japs Сегодня, 16:53
          Единственная гарантия существования 404, как это не парадоксально, является РФ.
          Если либерасты сумеют развалить Россию, то автоматически 404 в течение скорого времени будет разорвана на куски.Вальцман это понимает. Но укропитеки как раз и ждут этого.
          Им все едино, "хоть чучелом, хоть тушкой, но в Гейропу!". Массовое помешательство.
          Сейчас они прикидываются мигрантами из Сирии, Ирака, хоть негром Васей, лишь бы добиться социального пособия и помощи и жить в Европе, ничего не делая.
          Единицы этого добились, но когда их будет миллион? Будет облом и истерика: "За що111?".
          Эпические долб-оящеры.
          japs
        4. volodya Сегодня, 17:01
          Цитата: Владимир16
          Европа с радостью разорвет украину на части. Венгры, поляки не скрывают желание оторвать от украины земли

          Украина лезет в Европу,кому они там нужны? Им там нужна земля Украины! Поляки не забыли волынской резни,а хохлы уже забыли всё!
          volodya
    2. Венд Сегодня, 16:29
      Я считаю, что если через пять лет Украина сохранится в этих границах, то это хорошо. Но я не верю в это,
      Значит раздел, тут только дело времени. Европа потихоньку вскрывает свои карты.
      Венд
      1. Logall Сегодня, 16:40
        Цитата: Венд
        Значит раздел

        Нет, это ''развод'', как говорили в девяностых!
        Развели Украину, как индейцев! Вот только не бусами, а печеньем...
        Logall
    3. Комментарий был удален.
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:23
    Прошло три года, и евротатупеды связали наконец то воедино укроину и коррупцию! !! wassat А что будет еще через пару лет -нацистов назовут нацистами? ?? recourse
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 16:27
      Цитата: Геркулесыч
      нацистов назовут нацистами? ??

      Какие они нафиг нацисты? Когда под дудку мирового сброда пляшут!
      Это стадо–продажные русофобы!!!
      Logall
  3. NIKNN Сегодня, 16:23
    А в случае с Собчак это не сработало.
    laughing А куда ее? На конезавод?... Не плохо бы конечно в "дом-2" на пожизненное..., но там (в доме 2) свои законы, негосударственная организация... request
    NIKNN
    1. Logall Сегодня, 16:30
      Откуда вам известны их законы?- вопрос сам собой напрашивается...
      Logall
      1. NIKNN Сегодня, 16:32
        Цитата: Logall
        Откуда вам известны их законы?- вопрос сам собой напрашивается...

        В доме то 2? Как то по реакции населения на данный шедевр само напрашивается... laughing
        NIKNN
  4. Моонзунд Сегодня, 16:25
    могут фантазировать в сослагательном наклонении сколько угодно, Крым в составе Окраины не увидит ни это поколение, ни все последующие. Пора Афродепутатам угомониться и спокойно идти по домам: мужики к своим мужикам, евродепутатки к своим бабам. Не будет у них никаких "детей и внуков"
    Моонзунд
  5. изя топ Сегодня, 16:28
    на миротворец эту зрадницу am
    изя топ
  6. KVashentcev Сегодня, 16:34
    Сколько уже было прогнозов относительно границ этого недоразумения! Очередной - 5 лет. Сбудется? Думаю, оно будет в нынешних границах покуда является палкой, которой тыкают русского медведя. И перестанет быть, когда в таковой отпадет необходимость. Вопрос - когда она отпадет? Явно не через 5 лет...
    KVashentcev
  7. Livonetc Сегодня, 16:45
    Парадокс в том, что чем дольше агонизирует путчистская Украина тем сильнее вскрываются проблемы Запада.
    Запад все четче понимает что ВосточноЕвропейцы это ярмо у них на шее.
    А Украина таз с цементом на ее ногах.
    И эта ситуация положительна для России.
    Украинцев жалко конечно, но каждый сам кузнец своего счастья.
    Livonetc
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