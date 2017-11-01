Евродепутат: не уверена, что через 5 лет Украина сохранится в нынешних границах
Киев сталкивается с большим количеством проблем, которые нынешние власти разрешить не в состоянии, и если через 5 лет страна сохранится в нынешних границах, то это можно будет считать неплохим результатом, приводит ИноТВ заявление евродепутата Яны Тоом.
По словам депутата ЕП, «невиданный размах коррупции на Украине ещё долго будет мешать созданию в стране функционирующего государства». Она считает, что в настоящее время «Украиной управляют олигархи, которые не могут между собой договориться».
Между тем политик не исключила, что Россия готовит почву для достижения компромисса с Украиной по Крыму. По её мнению, на это указывает отсутствие резкой реакции российского руководства на заявление Ксении Собчак, которая объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и назвала Крым частью Украины «с точки зрения международного права».
Вместе с тем Тоом признаёт, что «если даже в Москве готовят почву к соглашению с Киевом, такая сделка не может быть заключена с нынешним президентом Украины Петром Порошенко».
Я считаю, что если через пять лет Украина сохранится в этих границах, то это хорошо. Но я не верю в это,сказала Тоом.
По всей видимости, Донбасс останется в составе Украины, нет никакого сомнения, что они, в конце концов, останутся там. Получат ли они какую-то автономию... но как-нибудь договорятся. Крым при моей жизни не станет частью Украины, это точно. И я считаю, что и при жизни моих детей и внуков,добавила она.
По словам депутата ЕП, «невиданный размах коррупции на Украине ещё долго будет мешать созданию в стране функционирующего государства». Она считает, что в настоящее время «Украиной управляют олигархи, которые не могут между собой договориться».
Между тем политик не исключила, что Россия готовит почву для достижения компромисса с Украиной по Крыму. По её мнению, на это указывает отсутствие резкой реакции российского руководства на заявление Ксении Собчак, которая объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и назвала Крым частью Украины «с точки зрения международного права».
Если посмотреть законы, то мы знаем, что некоторые сели в тюрьму за слова, что Крым — часть Украины. Это ведь можно рассматривать как подрыв территориальной целостности России. А в случае с Собчак это не сработало. Значит ли это, что теперь в России официально разрешено говорить, что Крым – часть Украины, или – другая её идея – что нужен второй референдум в Крыму. Может быть, ей позволят немного раскрыть эту тему, чтобы как-то легитимизировать это "крымское дело" как-нибудь задним числом через второй референдум,пояснила Тоом.
Вместе с тем Тоом признаёт, что «если даже в Москве готовят почву к соглашению с Киевом, такая сделка не может быть заключена с нынешним президентом Украины Петром Порошенко».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти