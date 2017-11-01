Евродепутат: не уверена, что через 5 лет Украина сохранится в нынешних границах

Я считаю, что если через пять лет Украина сохранится в этих границах, то это хорошо. Но я не верю в это,

По всей видимости, Донбасс останется в составе Украины, нет никакого сомнения, что они, в конце концов, останутся там. Получат ли они какую-то автономию... но как-нибудь договорятся. Крым при моей жизни не станет частью Украины, это точно. И я считаю, что и при жизни моих детей и внуков,

Если посмотреть законы, то мы знаем, что некоторые сели в тюрьму за слова, что Крым — часть Украины. Это ведь можно рассматривать как подрыв территориальной целостности России. А в случае с Собчак это не сработало. Значит ли это, что теперь в России официально разрешено говорить, что Крым – часть Украины, или – другая её идея – что нужен второй референдум в Крыму. Может быть, ей позволят немного раскрыть эту тему, чтобы как-то легитимизировать это "крымское дело" как-нибудь задним числом через второй референдум,