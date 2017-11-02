08:21 02 ноября

Израильская авиация нанесла удар по территории провинции Хомс (Сирия)

Самолёты ВВС Израиля в очередной раз нанесли удары по сирийской территории. РИА Новости сообщает о том, что удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана. Информационное агентство при этом ссылается на представителя ливанских специальных служб.

Из сообщения:
По нашим данным, израильские самолёты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа.


Израильская авиация нанесла удар по территории провинции Хомс (Сирия)



Сообщается, что удары производились по провинции Хомс. Конкретные цели удара не называются. Обычно израильская авиация применяется для обстрелов позиций группировки «Хезболлах». В СМИ Израиля сообщается, что удар наносился "по складу боеприпасов или заводу по производству ракет".

Заявлено, что 72-я армия Сирии отреагировала на израильский авиаудар пусками ракет класса «земля-воздух».

От официальных комментариев израильское военное ведомство на данный момент отказывается.

Напомним, что в октябре авиация ВВС Израиля нанесла по сирийской территории три удара, один из которых был нацелена на батарею ЗРК С-200 армии Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:39
    Заявлено, что 72-я армия Сирии отреагировала на израильский авиаудар пусками ракет класса «земля-воздух».
    судя по результатам,им нужны ракеты-"земля-самолёт"...
    Дедкастарый
    1. Glock Сегодня, 06:05
      Ватник,
      А вот мне интересно, а что твой Иран на это скажет? Почему евреи мочат шиитов каждый месяц, а в ответ тишина? Hу за исключением твоих постов на этом несомненно серьезном форуме.
      Glock
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:10
        Цитата: Glock
        А вот мне интересно, а что твой Иран на это скажет?

        а мне интересно,когда это Ватник,Иран купил? what
        Дедкастарый
        1. Glock Сегодня, 06:11
          A чего он за Иран так болеет?
          думаю русскоговорящий шиит он, значит Иран его, нет?
          ну по аналогии с русскоговорящими израильтянами
          Glock
          1. Дедкастарый Сегодня, 06:42
            Цитата: Glock
            A чего он за Иран так болеет?

            есть чудаки,которые за нашу сборную по футболу болеют...но это вообще отмороженные.
            Дедкастарый
            1. Glock Сегодня, 06:47
              Цитата: Дедкастарый
              Цитата: Glock
              A чего он за Иран так болеет?

              есть чудаки,которые за нашу сборную по футболу болеют...но это вообще отмороженные.


              Эти точно отмороженные, согласен
              Glock
          2. garnik Сегодня, 07:26
            Извините за вторжение в диалог. Я не шиит ,но на 99.9 % согласен с комментариями" ватника."
            garnik
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:43
    удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана.

    Cнова с территории Ливана ударили...напрямую вторгаться опасаются...видать их хваленные Ф-35 не очень то обнадеживают...да и с территории чужого государства как то увереннее себя чувствуют...Ливан превратился в проходной двор для ИЗРАИЛЯ...что хочу то и ворочу.
    Тот же ЛЕХА
    1. Маз Сегодня, 06:32
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана.

      Cнова с территории Ливана ударили...напрямую вторгаться опасаются...видать их хваленные Ф-35 не очень то обнадеживают...да и с территории чужого государства как то увереннее себя чувствуют...Ливан превратился в проходной двор для ИЗРАИЛЯ...что хочу то и ворочу.

      А вам не кажется коллега странным такой развод: Что если МИД РФ, МО РФ и начальник ГШ и Президент если хотите - не реагируют на такие выпады Израиля, то ВВС и Цахал действуют в интересах и с молчаливого согласии ВКС РФ? Потому как тогда, когда иудеи залетели под Пальмиру, то демарш был со всех организаций вплоть до вызова посла в МИД и вручения ему айаяйяй какой бумажки. Соображаете? Сопоставляете? Анализируете? Вывод - лупят кого нам надо, бесплатно. Дорогими высокотехнологичными ракетами. Евреи и бесплатно....
      Маз
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:42
        Дорогими высокотехнологичными ракетами. Евреи и бесплатно....


        smile Каждому свое ...
        Тот же ЛЕХА
        1. Shurik70 Сегодня, 07:28
          Зато потом, лет через *цать, они будут заявлять "Мы победили ИГИЛ в Сирии, ну и США нам помогло немножко".
          Shurik70
    2. Грица Сегодня, 06:34
      А Ливан, случаем, не желает приобрести наши системы ПВО? Дабы над их территорией не очень хозяйничали чежестранцы. Если что, то нам запросто
      Грица
  3. Волька Сегодня, 05:46
    о потерях евреев ничего, но евреи совсем зарвались, пора ставить их на место...
    Волька
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:00
      о потерях евреев ничего, но евреи совсем зарвались, пора ставить их на место...


      smile Волька как вы это сделаете???
      какие ваши предложения...только не из сказки Тысяча и одна ночь...что нибудь пореальнее....
      только учтите израильские товарищи на форуме ВО внимательно вас читают. what
      Тот же ЛЕХА
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:13
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Волька как вы это сделаете???
        какие ваши предложения...только не из сказки Тысяча и одна ночь...что нибудь пореальнее....

        Волька,это кореш Хоттабыча... "многаночей" тут не при делах. а для товарищей из Обетованной, все "цели" одного цвета...
        Дедкастарый
  4. eugraphus Сегодня, 05:59
    Вроде наши сообщали, что закрыли небо Сирии? Израиль что то эту крышу не замечает.
    eugraphus
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:09
      Вроде наши сообщали, что закрыли небо Сирии?


      Это избирательная крыша ... с дырочками для ракет ИЗРАИЛЯ против ХЕЗБОЛЛЫ...Кремль не собирается защищать военных Хезболлы от налетов израильской авиации...такова политика Кремля ...своя шкура дороже да и зачем это нужно .
      О Хезболле должен позаботиться ИРАН в первую очередь...Хезболла находится под его крышей.
      Тот же ЛЕХА
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:15
      Цитата: eugraphus
      Вроде наши сообщали, что закрыли небо Сирии? Израиль что то эту крышу не замечает.

      не всю,а в районе наших интересов.со стороны Израиля,Ливана,как раз всё настежь...наши сами туда залетают на виражах...
      Дедкастарый
  5. Пофиг Сегодня, 06:05
    Израильская авиация нанесла удар по территории провинции Хомс (Сирия)


    Разве это новость? Такие статьи пора переводить в раздел «производственная гимнастика»
    Пофиг
    1. Glock Сегодня, 06:13
      И я о том же
      И Шойгу этим евреям не указ laughing
      Glock
      1. Scoun Сегодня, 06:40
        Цитата: Glock
        И я о том же
        И Шойгу этим евреям не указ laughing

        А при чём тут Шойгу?
        Ни кто же не пишет - Glockу Зигмунд не указ!

        Scoun
    2. лысова Сегодня, 06:17
      Ну как не новость - даже интересно.
      лысова
  6. лысова Сегодня, 06:16
    Израиль - а, Вам, капец через немногое время, Вы, весь Ислам против себя настроили. Прятаться в Россию побежите - судьба.
    лысова
    1. Glock Сегодня, 06:20
      Ну шииты еще не весь Ислам, а многие сунниты тебе скажут что вообще не Ислам, ну да ладно
      Glock
      1. лысова Сегодня, 06:29
        фиг его знает - по чесному - Израиль вроде умный - но натворил не думая вперёд.
        лысова
        1. Krasnodar Сегодня, 06:57
          Цитата: лысова
          фиг его знает - по чесному - Израиль вроде умный - но натворил не думая вперёд.

          А че там делать, Восток блин...первый не замочешь, тебя замочат :)))) Вот и весь ум
          Krasnodar
      2. Арон Заави Сегодня, 06:49
        Цитата: Glock
        Ну шииты еще не весь Ислам, а многие сунниты тебе скажут что вообще не Ислам, ну да ладно

        По крайне мере саудовцы ммеют на них зуб.

        Министр Саудовской Аравии по делам региона (Персидского) залива Тамер аль-Сабхан заявил, что "Хизбалла" является "сатанинской и террористической партией". По словам дипломата она [Хизбалла] ничем не отличается от таких террористических организаций как "Аль-Каида" и ISIS.
        В своем микроблоге Twitter Аль-Сабхан написал: "Не странно, что террористическая милиция [Хизбалла] участвует в войне против [саудовского] королевства под руководством лордов глобального терроризма [Ирана]. Странно то, что ливанское правительство и народ хранит молчание [касательно этого]".
        Саудовский дипломат также призвал мировое сообщество объединиться против "Хизбаллы". При этом он осудил тот факт, что террористическая организация представлена в ливанском правительстве, согласно данным MEMRI. Также Аль-Сабхан напрямую пригрозил "Хизбалле" и ее иранским сторонникам.
        "Партия Терроризма [Хизбалла] и те, кто поддерживают её [Иран] пускай не думают, что такое грязное поведение в отношении Саудовской Аравии и стран Персидского залива останется безнаказанным. Королевство отрубит руку любому, кто попытается ему навредить", - написал в Twitter саудовский министр.
        Арон Заави
    2. Krasnodar Сегодня, 06:56
      Цитата: лысова
      Израиль - а, Вам, капец через немногое время, Вы, весь Ислам против себя настроили. Прятаться в Россию побежите - судьба.

      Дык Россия близко ... вон в Краснодаре живу, 4,5 часа с выхода из подъезда дома и Тель Авив ))))
      Krasnodar
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:17
    В который раз подленько, из-за угла. Действуют как бандиты из подворотни прикрываясь мнимой борьбой с террористами. Каждый удар израильской авиации только на руку террористам. Но для евреев Асад и Иран опасней - они так решили.
    rotmistr60
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:21
      В который раз подленько, из-за угла. Действуют как бандиты из подворотни прикрываясь мнимой борьбой с террористами.


      А что очень удобная позиция для правительства ИЗРАИЛЯ...
      на террористов можно списать абсолютно все свои грехи и на этом основании беспредельничать в отношении кого угодно...даже если это будут пингвины из АНТАРКИДЫ...
      Тот же ЛЕХА
    2. Glock Сегодня, 06:25
      Из новости сверху

      Средства массовой информации сообщают о том, что Турция создаст свою военную базу на сирийской территории.
      https://topwar.ru/128666-voennaya-baza-turcii-poy
      avitsya-v-aleppo.html

      Все впереди. Эрдоган начинал из за угла нож в спину, а уже базы строит
      Glock
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:32
        Так и делайте свой комментарий под этой новостью.
        rotmistr60
    3. лысова Сегодня, 06:33
      Геннадий , ты прав на сто, они до выделываются - они Ислам против себя настроили - а это фишка.,
      лысова
      1. Krasnodar Сегодня, 07:01
        Цитата: лысова
        Геннадий , ты прав на сто, они до выделываются - они Ислам против себя настроили - а это фишка.,

        Не весь - курды и азербайджанцы за Израиль
        Krasnodar
    4. Krasnodar Сегодня, 06:59
      Цитата: rotmistr60
      В который раз подленько, из-за угла. Действуют как бандиты из подворотни прикрываясь мнимой борьбой с террористами. Каждый удар израильской авиации только на руку террористам. Но для евреев Асад и Иран опасней - они так решили.

      А надо было в штыковую атаку через войска Асада на ИГИЛ? ))
      Krasnodar
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:08
        А надо было в штыковую атаку через войска Асада на ИГИЛ?

        В вашем комментарии отлично просматривается, что ИГИЛ Израиль не интересует. Лучше ему помогать нанося удары по Асаду. Вы хоть сами поняли, что написали?
        rotmistr60
        1. Krasnodar Сегодня, 07:32
          Цитата: rotmistr60
          А надо было в штыковую атаку через войска Асада на ИГИЛ?

          В вашем комментарии отлично просматривается, что ИГИЛ Израиль не интересует. Лучше ему помогать нанося удары по Асаду. Вы хоть сами поняли, что написали?

          Не, просто так написал ))))
          Все оч просто - ИГИЛ, Хизбалла, остальные для нас одно и тоже. Мы там блюдем свои интересы. Например год назад нас обстреляли ИГ. Грохнули тех, кто стрелял и разбомбили в ноль их базу. За каждый шальной снаряд упавший на нашу территорию получает Асад - пока он там президент, Ещё бомбим Хизбаллу если есть инфа по передаче ей современного оружия, т.к. следующая война у нас с нею.
          Krasnodar
    5. Großer Feldherr Сегодня, 07:05
      Где же подленько?
      Прямо в открытую бомбят, евреи ввязываться по полной в заворушку не хотят, но и своего негатива к Ассаду не скрывают.
      Großer Feldherr
  8. изя топ Сегодня, 06:25
    израилевка-государство,которое в ранг официальной политики возвело терроризм am
    а ведь их через моисея предупреждали-не золотому тельцу надо поклоны бить
    изя топ
    1. Krasnodar Сегодня, 07:02
      Цитата: изя топ
      израилевка-государство,которое в ранг официальной политики возвело терроризм am
      а ведь их через моисея предупреждали-не золотому тельцу надо поклоны бить

      Ага ..: Библию перечитайте ... там всех, кто поклонялся тельцу евреи же и вырезали
      Krasnodar
      1. изя топ Сегодня, 07:05
        Цитата: Krasnodar
        там всех, кто поклонялся тельцу евреи же и вырезали

        чтобы остаться единственными апологетами этого пресловутого скота?
        изя топ
        1. Krasnodar Сегодня, 07:11
          Цитата: изя топ
          Цитата: Krasnodar
          там всех, кто поклонялся тельцу евреи же и вырезали

          чтобы остаться единственными апологетами этого пресловутого скота?

          ))))))
          Вырезали других евреев, которые поклонялись золотому тельцу
          Читайте Библию, не воруйте ..Не лжесвидетельствуйте в суде ... не поклоняйтесь золотому айфону ))))) (последнее не из Библии)
          Krasnodar
  9. anjey Сегодня, 06:31
    явно евреи опять потеряли своих спецов под ударами калибров,вот дерьмо и кипит....
    anjey
    1. Krasnodar Сегодня, 07:04
      Цитата: anjey
      явно евреи опять потеряли своих спецов под ударами калибров,вот дерьмо и кипит....

      А че, уже теряли? ))) Или это как про кмерикосов, которые с Кука уволились? )))
      Krasnodar
      1. anjey Сегодня, 07:18
        правду можно исказить,на время замолчать но не скрыть....
        anjey
  10. Арон Заави Сегодня, 06:41
    Всем хорошего дня hi . Ох и рано вы встаете по нашим меркам.
    Арон Заави
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:00
      Кто поздно ложится, тот очень рано встает! !! lol Я про себя! !! belay
      Геркулесыч
    2. Krasnodar Сегодня, 07:05
      Цитата: Арон Заави
      Всем хорошего дня hi . Ох и рано вы встаете по нашим меркам.

      Я в Израиле вставал также
      Йом тов ахи. А ещё тут часовые пояса ))) их реально много :)))
      Krasnodar
  11. Комментарий был удален.
    1. Арон Заави Сегодня, 06:50
      Цитата: не выспался
      Сегодня примерно в 3 часа ночи была сирена воздушной тревоги. Я проснулся и побежали прятаться. В итоге оказалась ложная тревога, как написали в новостях.
      В результате я не выспался.
      Всё выжигать надо кто в этом замешан от асада до Тегерана вплоть до Москвы. Чтобы я спал спокойно, надоел этот исламский терроризм.

      Детский сад в голове у тебя Рабинович. Спи и не мешай людям.
      Арон Заави
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:52
      Цитата: не выспался
      вплоть до Москвы.

      там много нашей территории,не зарывайтесь любезный,чем "выжечь" у нас поболе выбор.
      Дедкастарый
      1. не выспался Сегодня, 06:55
        Спасибо, так и сделаю. Спокойной ночи.
        не выспался
        1. Krasnodar Сегодня, 07:12
          Цитата: не выспался
          Спасибо, так и сделаю. Спокойной ночи.

          Не позорьте страну и нацию.
          Krasnodar
    3. Геркулесыч Сегодня, 06:59
      Не выспался, так видать выс-рал-ся , со страху, поэтому и слюной брызжишь? ?? fool
      Геркулесыч
    4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:59
      В результате я не выспался.


      Ну ничего себе ...
      я вот тоже не выспался ...все во сне израильские самолеты снились бомбящие детей Сирии...
      так что после этого выжигать всю территорию Израиля что ли???
      Тот же ЛЕХА
  12. Glock Сегодня, 06:48
    Цитата: Арон Заави
    Всем хорошего дня hi . Ох и рано вы встаете по нашим меркам.


    Может мы еще не ложились?? Спокойной ночи... laughing

    Да и день не добрый судя по высказываниям большинства уважаемых форумчан. Опять евреи бомбят что то. Ни разу не было и вот опять wassat
    Glock
  13. К-50 Сегодня, 06:54
    удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана

    Из чужого огорода нас рать другому соседу. Экие "божьи одуванчики" под ленький народец. negative
    К-50
  14. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    Все как всегда -"бла, бла, бла, бьем туда где Хезболла "!Честно сказать, что госдеп приказал, стыдно? ?? fool
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 07:16
      Цитата: Геркулесыч
      Все как всегда -"бла, бла, бла, бьем туда где Хезболла "!Честно сказать, что госдеп приказал, стыдно? ?? fool

      Это кто кому приказывает, наивный Вы человек )))
      Натаньяга кент папаши Кушнира, 80% амерского капитала в еврейских руках, вот при Клинтоне - Обаме они чето на нас брыкались ...
      Krasnodar
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:24
        Краснодар! !!Вы когда из первой лиги в высшую вернетесь? ??Название города команде не стыдно позорить? ?? fool
        Геркулесыч
        1. Krasnodar Сегодня, 07:35
          Цитата: Геркулесыч
          Краснодар! !!Вы когда из первой лиги в высшую вернетесь? ??Название города команде не стыдно позорить? ?? fool

          Вопросы по футболу к Галицкому )))
          Я болею за баскетбольный клуб Локоматив :)
          Krasnodar
  15. Евродав Сегодня, 06:58
    Цитата: Glock
    Ватник,
    А вот мне интересно, а что твой Иран на это скажет? Почему евреи мочат шиитов каждый месяц, а в ответ тишина? Hу за исключением твоих постов на этом несомненно серьезном форуме.

    Чего так интересно то? Понял хоть смысл то того, что написал? Кровушки хочется? Смотри, когда ответят, на диване ж заплачешь? Херой...
    Евродав
  16. Евродав Сегодня, 07:03
    Цитата: К-50
    удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана

    Из чужого огорода нас рать другому соседу. Экие "божьи одуванчики" под ленький народец. negative

    Подлейший!
    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 07:18
      Цитата: Евродав
      Цитата: К-50
      удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана

      Из чужого огорода нас рать другому соседу. Экие "божьи одуванчики" под ленький народец. negative

      Подлейший!

      Да, мы такие ... прикиньте, в 2010 даже турецких миротворцев 9 штук завалили, когда они пытались мимо нас в Газу пробраться ... просто кошмар
      Krasnodar
  17. Glock Сегодня, 07:04
    Цитата: Евродав
    Цитата: Glock
    Ватник,
    А вот мне интересно, а что твой Иран на это скажет? Почему евреи мочат шиитов каждый месяц, а в ответ тишина? Hу за исключением твоих постов на этом несомненно серьезном форуме.

    Чего так интересно то? Понял хоть смысл то того, что написал? Кровушки хочется? Смотри, когда ответят, на диване ж заплачешь? Херой...


    Цитата: Евродав
    Цитата: Glock
    Ватник,
    А вот мне интересно, а что твой Иран на это скажет? Почему евреи мочат шиитов каждый месяц, а в ответ тишина? Hу за исключением твоих постов на этом несомненно серьезном форуме.

    Чего так интересно то? Понял хоть смысл то того, что написал? Кровушки хочется? Смотри, когда ответят, на диване ж заплачешь? Херой...


    Спасибо, но я за мир, a мнение ватника все же хотелoсь услышать
    Glock
  18. Евродав Сегодня, 07:04
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: не выспался
    Сегодня примерно в 3 часа ночи была сирена воздушной тревоги. Я проснулся и побежали прятаться. В итоге оказалась ложная тревога, как написали в новостях.
    В результате я не выспался.
    Всё выжигать надо кто в этом замешан от асада до Тегерана вплоть до Москвы. Чтобы я спал спокойно, надоел этот исламский терроризм.

    Детский сад в голове у тебя Рабинович. Спи и не мешай людям.

    Да уж... С ним часто такое?
    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 07:19
      Цитата: Евродав
      Цитата: Арон Заави
      Цитата: не выспался
      Сегодня примерно в 3 часа ночи была сирена воздушной тревоги. Я проснулся и побежали прятаться. В итоге оказалась ложная тревога, как написали в новостях.
      В результате я не выспался.
      Всё выжигать надо кто в этом замешан от асада до Тегерана вплоть до Москвы. Чтобы я спал спокойно, надоел этот исламский терроризм.

      Детский сад в голове у тебя Рабинович. Спи и не мешай людям.

      Да уж... С ним часто такое?

      Он местный израильский неадекват. Что думаю, то и пою, а мысли не от мира сего.
      Krasnodar
  19. Евродав Сегодня, 07:10
    Цитата: лысова
    Израиль - а, Вам, капец через немногое время, Вы, весь Ислам против себя настроили. Прятаться в Россию побежите - судьба.

    Черту оседлости скоро введут!
    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 07:23
      Цитата: Евродав
      Цитата: лысова
      Израиль - а, Вам, капец через немногое время, Вы, весь Ислам против себя настроили. Прятаться в Россию побежите - судьба.

      Черту оседлости скоро введут!

      Она и так уже есть - в Москве по крайнее мере - остроженка - Жуковка - Борвиха )))))
      Krasnodar
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