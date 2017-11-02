Израильская авиация нанесла удар по территории провинции Хомс (Сирия)
Самолёты ВВС Израиля в очередной раз нанесли удары по сирийской территории. РИА Новости сообщает о том, что удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана. Информационное агентство при этом ссылается на представителя ливанских специальных служб.
Из сообщения:
Сообщается, что удары производились по провинции Хомс. Конкретные цели удара не называются. Обычно израильская авиация применяется для обстрелов позиций группировки «Хезболлах». В СМИ Израиля сообщается, что удар наносился "по складу боеприпасов или заводу по производству ракет".
Заявлено, что 72-я армия Сирии отреагировала на израильский авиаудар пусками ракет класса «земля-воздух».
От официальных комментариев израильское военное ведомство на данный момент отказывается.
Напомним, что в октябре авиация ВВС Израиля нанесла по сирийской территории три удара, один из которых был нацелена на батарею ЗРК С-200 армии Сирии.
Из сообщения:
По нашим данным, израильские самолёты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа.
Сообщается, что удары производились по провинции Хомс. Конкретные цели удара не называются. Обычно израильская авиация применяется для обстрелов позиций группировки «Хезболлах». В СМИ Израиля сообщается, что удар наносился "по складу боеприпасов или заводу по производству ракет".
Заявлено, что 72-я армия Сирии отреагировала на израильский авиаудар пусками ракет класса «земля-воздух».
От официальных комментариев израильское военное ведомство на данный момент отказывается.
Напомним, что в октябре авиация ВВС Израиля нанесла по сирийской территории три удара, один из которых был нацелена на батарею ЗРК С-200 армии Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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