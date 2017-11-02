08:15 02 ноября

МО РФ выявило у американского командующего серьёзные проблемы с географией

На днях командующий американскими ССО Джеймс Джеррард объявил о том, что жители Дейр-эз-Зора якобы тысячами вынуждены бежать из Дейр-эз-Зора в Мейядин «не от террористов ИГИЛ (*запрещено в России), а от сил Асада». Из заявления Джеррарда:
Эти люди уходят не на юг, населённый арабами, а на север – туда, где располагаются Сирийские демократические силы.


Это заявление прокомментировали в российском министерстве обороны. В главном оборонном ведомстве РФ отметили полное незнание американскими «ораторами» сирийской географии. Из сообщения официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова (цитата РИА Новости):

Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ (*) Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Мейядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населённый арабами, а на север.



МО РФ выявило у американского командующего серьёзные проблемы с географией


Генерал Конашенков отметил, что желающих бежать на север (в сторону Ракки) сирийцев нет, хотя бы потому, что нет и самой Ракки, превращённой в руины ковровыми бомбардировками самолётов американской военной коалиции.

Игорь Конашенков:
Мейядин был освобожден от боевиков ИГИЛ (*) сирийской армией более двух недель назад. Поэтому тысячи сирийцев туда не бегут, а возвращаются в свои дома. Причём возвращаются с гуманитарной помощью, доставленный российским Центром по примирению враждующих сторон и международными гуманитарными организациями. Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии, при абсолютном невладении реальной обстановкой "на земле", присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции.

Использованы фотографии: https://vpk.name
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 06:47
    МО РФ выявило у американского командующего серьёзные проблемы с географией
    ничего нового...по моему,они потому GPS и придумали.
    Дедкастарый
    1. SOF Сегодня, 06:50
      Цитата: Дедкастарый
      они потому GPS и придумали.

      ...и даже после этого они умудряются держать его вверх ногами...
      SOF
      1. Logall Сегодня, 06:53
        Цитата: SOF
        Цитата: Дедкастарый
        они потому GPS и придумали.

        ...и даже после этого они умудряются держать его вверх ногами...

        Дык, она в руках переворачивается! Специально Сделано для fool
        Logall
        1. Shurik70 Сегодня, 07:17
          Цитата: Logall
          Цитата: SOF
          Цитата: Дедкастарый
          они потому GPS и придумали.

          ...и даже после этого они умудряются держать его вверх ногами...

          Дык, она в руках переворачивается!

          Если лежит на столе, то нет. laughing
          Shurik70
        2. 210окв Сегодня, 07:26
          Надо подарить ему ...Глобус Украины..Может поймет где север и юг.. laughing
          Цитата: Logall
          Цитата: SOF
          Цитата: Дедкастарый
          они потому GPS и придумали.

          ...и даже после этого они умудряются держать его вверх ногами...

          Дык, она в руках переворачивается! Специально Сделано для fool
          210окв
    2. Logall Сегодня, 06:51
      Кто же им карты на GPS устанавливал? Тоже русских просили?
      Logall
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:54
        Цитата: Logall
        Кто же им карты на GPS устанавливал? Тоже русских просили?

        Вы сами ответили на свой вопрос...бывших "наших" там пруд пруди,а они в СССР учились,географию знают.
        Дедкастарый
        1. Logall Сегодня, 06:56
          Как же они воевать с нами собрались? Когда мы их спутники сбивать начнём...
          Logall
      2. Александр 3 Сегодня, 06:54
        Предводители бармалеев.
        Александр 3
    3. Подрезчик Сегодня, 06:54
      Цитата: Дедкастарый
      МО РФ выявило у американского командующего серьёзные проблемы с географией
      ничего нового...по моему,они потому GPS и придумали.

      Да, да, потому и придумали...Без навигатора на горшок не ходят, компаса не знают, отсюда и север с югом путают...И это командующий ССО... fool
      Подрезчик
  2. Tusv Сегодня, 06:52
    Псиса дятел, "отличается умом и сообразительностью", точнее их отсутствием. У них даже рта нет, чтобы в мозг есть - сплошной клюв, зоб и клоака. Да простят меня пернатые, коим именем так по янки прошелся
    Tusv
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:54
    Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ (*) Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Мейядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населённый арабами, а на север.

    Джеррарду извилина в мозгу заклинила проход мысли в следующую извилину...вот мысля и пошла не в ту сторону...психиатру бы надо показаться ему а может и к невропатологу....
    Тот же ЛЕХА
  4. рюрикович Сегодня, 06:54
    Учитывая уровень образования у Амерыке,можно предположить, что американский генерал сказал для американской аудитории истинную в последней инстанции и непоколебимую своей исключительностью американскую правду laughing
    рюрикович
  5. казерог Сегодня, 06:55
    Цитата: Logall
    карты на GPS устанавливал?

    тут два варианта - или лично тот чьё имя называть нельзя или русские хакеры третьего не дано
    казерог
  6. Александр 3 Сегодня, 06:57
    Вот они огрехи в школьном образовании,плюс амбиции гегемона.У них нет разницы север или юг.
    Александр 3
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:59
    у американского командующего серьёзные проблемы с географией

    Если бы у американских генералов и политиков была бы только эта проблема, то с этим еще можно было бы смириться. Как показывает жизнь у них проблемы во всем. А самая главная - русофобия, от которой все беды.
    rotmistr60
  8. изя топ Сегодня, 07:02
    они там все псаки fool
    изя топ
  9. мыслитель Сегодня, 07:09
    ...на север – туда, где располагаются Сирийские демократические силы.

    Знакомая фраза - «А мы пойдём на север»
    мыслитель
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    "Секретно wassat Трампу лично! !!Подтвержлен факт что планета Земля плоская lol , в последнее время она стала сильнее качаться из за того что держится исключительно на таком же плоском американском юморе "!!! wassat
    Геркулесыч
  11. Горменгаст Сегодня, 07:27
    Это вояка. laughing

    Но у них президенты путают Ирак с Ираном.

    А есть еще Конгресс laughing Они формально до сих пор считают порабощенными народами Казакию и Идель-Урал какой-то. Кстати, Казакия частично на территории Украины располагается. Конгрессмены США за расчленение Украины. laughing
    Горменгаст
  12. askort154 Сегодня, 07:57
    Нам этого не понять. Мы отстали на всегда. Военные " стратеги" США и Украины уже живут в других пространствах стран света. В прошлом году министр ВСУ Полторак изрёк - " на юго-северном направлении". winked
    askort154
  13. Sergey53 Сегодня, 08:08
    У них географию или совсем не преподают, или на уровне "тупой ещё тупее". И эти люди занимают должности в руководстве страны. Вспомните небезызвестную ПСАКИ и ей подобные.
    Sergey53
  14. ded100 Сегодня, 08:08
    У них и призеденты умом не блещут так что генералам простительно! wassat
    ded100
  15. sanches-nk Сегодня, 08:10
    Вообще конечно нужно было детальную съемку с беспилотников вести как они бомбили Ракку, для истории и для того, чтобы макнуть рылом.
    sanches-nk
Картина дня