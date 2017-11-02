МО РФ выявило у американского командующего серьёзные проблемы с географией
На днях командующий американскими ССО Джеймс Джеррард объявил о том, что жители Дейр-эз-Зора якобы тысячами вынуждены бежать из Дейр-эз-Зора в Мейядин «не от террористов ИГИЛ (*запрещено в России), а от сил Асада». Из заявления Джеррарда:
Это заявление прокомментировали в российском министерстве обороны. В главном оборонном ведомстве РФ отметили полное незнание американскими «ораторами» сирийской географии. Из сообщения официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова (цитата РИА Новости):
Генерал Конашенков отметил, что желающих бежать на север (в сторону Ракки) сирийцев нет, хотя бы потому, что нет и самой Ракки, превращённой в руины ковровыми бомбардировками самолётов американской военной коалиции.
Игорь Конашенков:
Эти люди уходят не на юг, населённый арабами, а на север – туда, где располагаются Сирийские демократические силы.
Это заявление прокомментировали в российском министерстве обороны. В главном оборонном ведомстве РФ отметили полное незнание американскими «ораторами» сирийской географии. Из сообщения официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова (цитата РИА Новости):
Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ (*) Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Мейядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населённый арабами, а на север.
Генерал Конашенков отметил, что желающих бежать на север (в сторону Ракки) сирийцев нет, хотя бы потому, что нет и самой Ракки, превращённой в руины ковровыми бомбардировками самолётов американской военной коалиции.
Игорь Конашенков:
Мейядин был освобожден от боевиков ИГИЛ (*) сирийской армией более двух недель назад. Поэтому тысячи сирийцев туда не бегут, а возвращаются в свои дома. Причём возвращаются с гуманитарной помощью, доставленный российским Центром по примирению враждующих сторон и международными гуманитарными организациями. Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии, при абсолютном невладении реальной обстановкой "на земле", присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции.
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