МО РФ выявило у американского командующего серьёзные проблемы с географией

Эти люди уходят не на юг, населённый арабами, а на север – туда, где располагаются Сирийские демократические силы.

Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ (*) Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Мейядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населённый арабами, а на север.

Мейядин был освобожден от боевиков ИГИЛ (*) сирийской армией более двух недель назад. Поэтому тысячи сирийцев туда не бегут, а возвращаются в свои дома. Причём возвращаются с гуманитарной помощью, доставленный российским Центром по примирению враждующих сторон и международными гуманитарными организациями. Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии, при абсолютном невладении реальной обстановкой "на земле", присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции.