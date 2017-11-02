Поставка F-35 была приостановлена на месяц из-за коррозии корпуса
Поставки истребителей F-35 Lockheed Martin были приостановлены этой осенью на 30 дней из-за того, что во время техобслуживания была обнаружена коррозия в точке крепления элементов корпуса, сообщает Взгляд со ссылкой на агентство «Рейтер».
«Коррозию, "превышающую технические пределы", в месте, где внешняя панель из углеродного волокна соединяется с алюминиевым корпусом самолета, обнаружили в ходе планового техобслуживания на базе ВВС Хилла в штате Юта. В точке крепления отсутствовало защитное покрытие, которое могло предотвратить проблему», – пишет агентство со ссылкой на компанию-разработчика.
При этом Lockheed Martin утверждает, что проблема с креплением на выпущенных самолетах F-35 «не влияет на летную годность и не является проблемой безопасности». В настоящее время специалисты компании исследуют масштаб проблемы коррозии на 250 самолетах, ранее переданных американским военным и их союзникам.
Сообщается, что само производство истребителей не останавливалось. Спустя месяц 20 октября поставки машин продолжились. Такое решение было принято после утверждения «плана корректирующих действий».
В материале отмечается, что данный инцидент не станет препятствием для выполнения плана на 2017 год, и Пентагон получит в срок заказанные им 66 истребителей.
«Коррозию, "превышающую технические пределы", в месте, где внешняя панель из углеродного волокна соединяется с алюминиевым корпусом самолета, обнаружили в ходе планового техобслуживания на базе ВВС Хилла в штате Юта. В точке крепления отсутствовало защитное покрытие, которое могло предотвратить проблему», – пишет агентство со ссылкой на компанию-разработчика.
При этом Lockheed Martin утверждает, что проблема с креплением на выпущенных самолетах F-35 «не влияет на летную годность и не является проблемой безопасности». В настоящее время специалисты компании исследуют масштаб проблемы коррозии на 250 самолетах, ранее переданных американским военным и их союзникам.
Сообщается, что само производство истребителей не останавливалось. Спустя месяц 20 октября поставки машин продолжились. Такое решение было принято после утверждения «плана корректирующих действий».
В материале отмечается, что данный инцидент не станет препятствием для выполнения плана на 2017 год, и Пентагон получит в срок заказанные им 66 истребителей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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