16:07 02 ноября

Поставка F-35 была приостановлена на месяц из-за коррозии корпуса

Поставки истребителей F-35 Lockheed Martin были приостановлены этой осенью на 30 дней из-за того, что во время техобслуживания была обнаружена коррозия в точке крепления элементов корпуса, сообщает Взгляд со ссылкой на агентство «Рейтер».



«Коррозию, "превышающую технические пределы", в месте, где внешняя панель из углеродного волокна соединяется с алюминиевым корпусом самолета, обнаружили в ходе планового техобслуживания на базе ВВС Хилла в штате Юта. В точке крепления отсутствовало защитное покрытие, которое могло предотвратить проблему», – пишет агентство со ссылкой на компанию-разработчика.


При этом Lockheed Martin утверждает, что проблема с креплением на выпущенных самолетах F-35 «не влияет на летную годность и не является проблемой безопасности». В настоящее время специалисты компании исследуют масштаб проблемы коррозии на 250 самолетах, ранее переданных американским военным и их союзникам.

Сообщается, что само производство истребителей не останавливалось. Спустя месяц 20 октября поставки машин продолжились. Такое решение было принято после утверждения «плана корректирующих действий».

В материале отмечается, что данный инцидент не станет препятствием для выполнения плана на 2017 год, и Пентагон получит в срок заказанные им 66 истребителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. regdan Сегодня, 13:47
    получается израилю поставили бракованные самолёты....
    regdan
    1. 210окв Сегодня, 13:50
      Уже ржавые..Шучу.Это не влияет на боевой дух камикадзе.Где бы они не были.В Израиле или ещё где..
      Цитата: regdan
      получается израилю поставили бракованные самолёты....
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 13:52
        В настоящее время специалисты компании исследуют масштаб проблемы коррозии на 250 самолетах, ранее переданных американским военным и их союзникам.

        Да уж... Ну что : ждём появления защитников Фу-35 с воплями "фыфсёфрёте!"?
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 14:01
          Я , конечно, извиняюсь , но у нас такого тоже хватает :
          В точке крепления отсутствовало защитное покрытие, которое могло предотвратить проблему», – пишет агентство со ссылкой на компанию-разработчика.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 14:07
            Думаете, по нашему примеру какой-нибудь ушлый спец стырил спецпокрытие и загнал? lol Это вряд ли - скорее всего эта спецпомада была распилена ещё на стадии проекта.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 14:12
              Неужели у них тоже действуют частные лавочки , по сохранению своих стальных коней? Хотя там много бывших наших , научат чему угодно.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 14:14
                Цитата: Идущий
                научат чему угодно

                Чему хорошему научить трудно, а вот плохому - запросто!
                Джедай
                1. Владимир16 Сегодня, 14:19
                  Цитата: Идущий
                  Хотя там много бывших наших , научат чему угодно.
                  Цитата: Идущий
                  Я , конечно, извиняюсь , но у нас такого тоже хватает :

                  А кто вы и кто это ваши? Вы описываете каких-то раздолбаев и говорите, что вы один из них. Хочу понять о ком вы, что бы подальше держаться от ваших.
                  Владимир16
                  1. Идущий Сегодня, 14:41
                    Я Вас чем то обидел hi , я в шутливой форме говорил о наших бывших соотечественниках , уехавших туда ещё в конце 70-х прошлого века и принесших туда много своих привычек.
                    Идущий
                2. Идущий Сегодня, 14:20
                  "Плохое , хорошее - это кто на какой стороне стоит и за какой край держится" , вот их подход , поэтому на ура.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 14:27
                    Философский у Вас подход...
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 14:35
                      Это не у меня hi , это подход звездных налогоплательщиков , их так сказать философский камень.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 14:37
                        Вот уж не думал что у прагматичных американцев такое вдруг отыщется... belay
                        Джедай
                    2. Идущий Сегодня, 14:43
                      Цитата: Джедай
                      Вот уж не думал что у прагматичных американцев такое вдруг отыщется... belay


                      А Вы посмотрите на действия их политиков , так же и народ.
                      Идущий
          2. Piramidon Сегодня, 14:37
            Цитата: Идущий
            Я , конечно, извиняюсь , но у нас такого тоже хватает :

            Я в свое время обслуживал Ту-95. Коррозия центроплпна стала появляться через 25 лет эксплуатации. А тут - новьё.
            Piramidon
            1. Идущий Сегодня, 14:48
              Я говорил немножко о другом - просто забыли промазать , как написал автор . Я не специалист поэтому не могу утверждать.
              Идущий
            2. Sergei75 Сегодня, 15:52
              Всюду тлен, раньше автомобили делали на десятилетия, сейчас до 100 000км., вот и до самолётов добрались.
              Говорят, до нас, на Земле были другие цивилизации, и они все погибли, не это-ли стало причиной?
              Sergei75
        2. NIKNN Сегодня, 14:01
          Корозия алюминия в месте контакта с углеродным волокном. belay Я не химик, но напрягло (думаю кто ни будь из спецов пояснит), по всей видимости электрохимическая корозия... what Ну вроде на других пепелацах данная проблема не возникала, Ф-35 шедевр притягивать к себе проблемы..., как то на анекдот похоже:
          Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
          Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
          Увольняют зачем весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. ! На выходе вновь - Жигули!
          Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
          - А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
          NIKNN
          1. Siegen Сегодня, 14:22
            Маленький сынок подходит к папе, слушающему громкую музыку лёжа под машиной:
            - Папа, что это?
            - Коррозия металла!
            - Да я вижу, что тачка гнилая. А что за дрянь ты включил? what
            Siegen
            1. NIKNN Сегодня, 14:24
              Цитата: Siegen
              Маленький сынок подходит к папе, слушающему громкую музыку лёжа под машиной:

              laughing
              NIKNN
          2. mkop Сегодня, 14:26
            Фреттинг-коррозия, межкристаллитная коррозия. Все это может быть на алюминии. У нас нержавейка пищевая корродировала из-за фреттинга.
            mkop
            1. NIKNN Сегодня, 14:36
              Цитата: mkop
              Фреттинг-коррозия, межкристаллитная коррозия. Все это может быть на алюминии. У нас нержавейка пищевая корродировала из-за фреттинга.

              Спасибо! hi Только по чему на стыке с некородирующим материалом? request В других местах нет, или пока не обнаружили?. hi
              NIKNN
              1. jjj Сегодня, 14:50
                Там, конечно, люминий не чистый, а сплав. А разве химические процессы не могут идти между составляющими данный сплав элементами?
                jjj
                1. NIKNN Сегодня, 15:01
                  Цитата: jjj
                  Там, конечно, люминий не чистый, а сплав. А разве химические процессы не могут идти между составляющими данный сплав элементами?

                  Так я и говорю. Почему только на стыке с углеволокном? По моему (опять это только по моему, не факт , что прав), углеволокно в химических реакциях не должно учавствовать... what
                  NIKNN
    2. хрыч Сегодня, 13:51
      ржавое корыто пятого поколения wassat
      хрыч
      1. voyaka uh Сегодня, 13:54
        Как там, 13-й прототип готов? wink
        voyaka uh
        1. Смог Сегодня, 13:58
          А вот не скажем.......,
          Смог
          1. voyaka uh Сегодня, 13:59
            Если секрет, то не надо. fellow
            voyaka uh
            1. Смог Сегодня, 14:00
              Да!!!!! soldier
              Цитата: voyaka uh
              секрет,
              Смог
        2. К0щей Сегодня, 14:01
          Цитата: voyaka uh
          Как там, 13-й прототип готов?

          мы долго запрягаем, но быстро едем) практически вся наша военная техника служит десятилетиями, и легко модернизуруется. так что выйдет сушка не сильно позже, зато летать будет в 10 раз дольше))
          К0щей
          1. voyaka uh Сегодня, 14:04
            "зато летать будет в 10 раз дольше))"////

            В этом я не сомневаюсь. Она будет летать, и когда вокруг будет 6-7 поколение. smile
            voyaka uh
            1. Владыка Ситх Сегодня, 14:17
              Вы же умный человек, судя по предыдущим комментариям. Ну какое 5-е поколение? Если из пяти параметров два не выполняются.
              Владыка Ситх
              1. voyaka uh Сегодня, 14:31
                "Ну какое 5-е поколение? Если из пяти параметров два не выполняются."////

                Но движок новый на Су- скоро поставят? Писали, что он прошел испытания.
                По "стелс", конечно, не очень проходит из-за открытых сопел...
                А по сетецентричности ничего не известно. Но думаю, что-то поставят похожее.
                АФАР, вроде, будет... Так что, по-моему, в целом Су-57 потянет на 5-е, когда
                все перечисленное смонтируют и отладят.
                voyaka uh
                1. Владыка Ситх Сегодня, 15:27
                  Я за F-35 писал, а не за СУ-57.
                  Владыка Ситх
            2. Incvizitor Сегодня, 14:28
              В этом я не сомневаюсь. Она будет летать, и когда вокруг будет 6-7 поколение.

              Да хоть 10м называйте, всё равно ему до нашего 4го далеко будет laughing
              Incvizitor
              1. voyaka uh Сегодня, 14:40
                "всё равно ему до нашего 4го далеко будет "////

                А до 2-го (МиГ-21, превосходный был самолет good ) - еще дальше!
                voyaka uh
        3. хрыч Сегодня, 14:01
          Цитата: voyaka uh
          Как там, 13-й прототип готов?

          На воду спустили 4 Борей, 4-го поколения, это вся ваша ржавая авиация вместе с хозяевами не стоит одного залпа, ой перегнул, одного пуска wassat
          хрыч
          1. voyaka uh Сегодня, 14:08
            Это круто! good
            Так и Высоцкий еще 50 лет назад написал:
            "а также в области балета мы впереди планеты всей!" drinks
            voyaka uh
            1. Logall Сегодня, 14:39
              Балет русский не трогать, на ''Fouetté'' нарваться можно!
              Logall
              1. voyaka uh Сегодня, 14:47
                Главное под grand jete не попасть. fellow
                voyaka uh
        4. _Jack_ Сегодня, 14:01
          ржавое корыто пятого поколения

          Как там, 13-й прототип готов?

          зацепило wink
          _Jack_
        5. askort154 Сегодня, 14:12
          voyaka uh....Как там, 13-й прототип готов?

          Русский долго запрягает, но потом все быстро притихают. Понимаю, обидно. Вас развели как лохов. Вам всучили супер дорогую Fуйню.
          Вы вначале их облётывали под присмотром F-16, а после стали сами дорабатывать американские косяки. За нашего не беспокойтесь, вам его дорабатывать не придётся. А в том, что у него не будет F-болячек, и он даст Fору вы скоро убедитесь. yes hi
          askort154
          1. voyaka uh Сегодня, 14:19
            "За нашего не беспокойтесь, вам его дорабатывать не придётся"///

            А вот в этом я не уверен. recourse
            Израиль апгрейдил почти все самолеты советского производства.
            От МиГ-21 до МиГ-29. Хорошие самолеты, но устаревают со временем.
            И мы заменяем им авионику и системы оружия на современные.
            Скоро будем индийские Су-30 апгрейдить (под формальным руководством Италии).
            Так что - в перспективе - и Су-57 попадет на заводы Таасии Авирит (Изр. авиапром) или Эльбит.
            voyaka uh
            1. askort154 Сегодня, 14:37
              voyaka uh....Израиль апгрейдил почти все самолеты советского производства.От МиГ-21 до МиГ-29. Хорошие самолеты, но устаревают ...

              Миг - 21 пошёл в серию в 1959 г. Во Вьетнаме "гонял" американский F-4 , как петух курицу. good Где в в это время был израильский ? stop А - "агрейдил" ! tongue И кем был Израиль тогда ? no
              askort154
              1. voyaka uh Сегодня, 14:58
                Вот МиГ-21 Лансер израильского апгрейда. (MiG-21 Lancer)
                Для румынских ВВС. И для индийских был такой же апгрейд.
                voyaka uh
                1. askort154 Сегодня, 15:11
                  voyaka uh....Вот МиГ-21 Лансер израильского апгрейда. (MiG-21 Lancer) Для румынских ВВС. И для индийских был такой же апгрейд.

                  Вот так и надо было излагать сразу, а не приплетать сюда российские МиГ-21. Да и про индийские тоже сомнения. У них с электроникой и программированием не намного хуже чем у Израиля. hi
                  askort154
            2. sabakina Сегодня, 15:01
              Чё то Вояка ух разбушевался...В последнее время было приятно читать твои посты, думал встал человек на путь истинный, ан нет, обшибся, поторопился с выводами...
              sabakina
              1. voyaka uh Сегодня, 15:07
                Сожалею, что не угодил.
                А я думал, про балет понравится... crying
                voyaka uh
              2. askort154 Сегодня, 15:16
                sabakina...Чё то Вояка ух разбушевался....

                Он сегодня дежурный на израильском сервере ВО.
                askort154
            3. swnvaleria Сегодня, 15:54
              но не производит ни каких самолётов
              swnvaleria
          2. Sergei75 Сегодня, 15:56
            Сумлеваюсь я, походу там с нуля надо начинать, с материалом перемудрили...
            Sergei75
      2. Караул73 Сегодня, 14:21
        Это корыто разойдется по миру невиданными до сего дня тиражами. Вот увидите. А что вы можете сказать о 57?
        Караул73
        1. хрыч Сегодня, 14:28
          Цитата: Караул73
          А что вы можете сказать о 57?

          Заслуга не самолета и упаси Боги, его невидимости, а американского военторга. Папа сказал снять штаны ... ТТХ самолета смотрите, он просто убогий wassat
          хрыч
        2. НЕКСУС Сегодня, 14:43
          Цитата: Караул73
          А что вы можете сказать о 57?

          Вы ровняете значит тяжелый МФИ с легким? То есть по вашему разумению,тяжелые истребители тоже должны штамповаться так же как и легкие и в таких же количествах? А чего ж ящера то не наштамповали тысячами,не подскажите? wassat
          НЕКСУС
          1. voyaka uh Сегодня, 15:02
            "А чего ж ящера то не наштамповали тысячами,не подскажите? wassat"///

            Подскажу, конечно. Отчего же не помочь?
            Советский Союз раскололся, а Китай еще не поднялся.
            Не было противника. Поэтому выпуск остановили.
            Сейчас (из-за Китая) сожалеют...
            voyaka uh
            1. НЕКСУС Сегодня, 15:12
              Цитата: voyaka uh
              Подскажу, конечно. Отчего же не помочь?
              Советский Союз раскололся, а Китай еще не поднялся.
              Не было противника. Поэтому выпуск остановили.
              Сейчас (из-за Китая) сожалеют...

              Ну да...дежурная отмазка на все времена. А не от того,что он,равно как и Спирит дороги как в производстве,так и в обслуге?м. Причем тут СССР,уважаемый? СССР уже нет четверть века,а вы все на него пеняете.
              Они сожалеют не потому что Китай поднимается...эта не вся причина.Поднимаются все сильные игроки,разрабатывая такие системы. Но ведь у США есть Ф-35...вот где счастье и мощь! Наклепать табун истребителей,распиарить это чудо до размеров панацеи от всех бед,а после всему миру обьяснять,что это все временные трудности. А позвольте спросить,с постройки ящера прошло четверть века,а болезни все устранили у него?м
              НЕКСУС
              1. voyaka uh Сегодня, 15:20
                "прошло четверть века,а болезни все устранили у него"///

                И у ящера выявлялись проблемы в процессе строевой эксплуатации.
                И исправлялись. "Стелс"покрытие меняли, в частности.
                Как и Су-34 отогнали из Сирии на доделки/пределки, выявившиеся
                во время боевылетов и обслуживания. Это - нормально.
                voyaka uh
                1. НЕКСУС Сегодня, 15:24
                  Цитата: voyaka uh
                  И у ящера выявлялись проблемы в процессе строевой эксплуатации.

                  И выявляются до сих пор...спустя четверть века.При этом большинство этих самых болячек благополучно перешло и к Ф-35 без изменений. Но ведь это замечательный самолет и ,хоть проблемы возникают,реклама как говориться двигатель торговли. А посему вспоминается лишь одна не тленная фраза-Пилите Шура,пилите!Она золотая!
                  НЕКСУС
                  1. voyaka uh Сегодня, 15:29
                    По сравнению вот с этим ржавчина на стыке алюминия и карбона - пустяки:

                    "...заключение на имя министра обороны, в котором утверждалось,
                    что все поставленные в войска Су-34 имеют значительные дефекты,
                    препятствующие их полноценному боевому применению. Причем каждая
                    из машин имела свои индивидуальные проблемы, а сам Су-34 «вызывает
                    нарекания у экипажей, которые вынуждены каждый полет бороться с недоработками»:
                    в основном это касалось радиолокатора и прицельно-навигационной системы".

                    И такие самолеты направили на боевые действия в Сирию? negative
                    voyaka uh
                    1. НЕКСУС Сегодня, 15:35
                      Цитата: voyaka uh
                      И такие самолеты направили на боевые действия в Сирию?

                      Простите,а мы втюхиваем 34-е всем и вся? Это раз. Второе...сколько времени прошло с того момента,как СУ-34 приняли на вооружение? Его модернизируют,исправляют и доводят до совершенного состояния. При чем "утенок" при всем этом очень хорошо себя показывает в Сирии. А где показал себя Ф-35?м
                      НЕКСУС
    3. Piramidon Сегодня, 14:44
      Цитата: regdan
      получается израилю поставили бракованные самолёты....


      Сообщается, что само производство истребителей не останавливалось. Спустя месяц 20 октября поставки машин продолжились.

      Главное - побыстрее наклепать этих пепелацев и продать, пока не сгнили. laughing
      Piramidon
    4. Маз Сегодня, 15:23
      Господи, да когда ж они его уже закончат ремонтировать? Прям понимаешь зачем нам Т-50, для устрашения пустотой летающей платформы врага, - чтоб они дальше клепали эФки 22, 35 и т.д. и продавали их союзникам.
      Маз
  2. Устин Умаров Сегодня, 13:53
    а чо у ватниуков не гниёт, пушсалом натёрли?
    Устин Умаров
    1. Смог Сегодня, 13:59
      Цитата: Устин Умаров
      ватниуков

      А эт че за зверь?
      Смог
      1. Hammerlock Сегодня, 14:23
        да не зверь это - это больной бред свидомого (или как там у них) картофельника
        Hammerlock
    2. Wedmak Сегодня, 14:04
      Водкой протираем каждый день, воде просто неоткуда взяться.
      Wedmak
      1. Siegen Сегодня, 14:20
        - Смотри, что пишут. Производители "Кока-колы" убрали из состава вредное бромированное растительное масло.
        - Блин! Неужели трындец народным рецептам удаления ржавчины, коррозии?... belay
        Siegen
        1. Смог Сегодня, 14:26
          Цитата: Siegen
          Производители "Кока-колы" убрали из состава вредное бромированное растительное масло.

          Итить колотить! Спасибо за новость. yes У нас в сельпе еще вроде старого завозу. Надо срочно хапнуть десяток бутылей. Унитаз мыть года на два должно хватить.... hi
          Смог
          1. Partyzan Сегодня, 15:02
            Цитата: Смог
            Надо срочно хапнуть десяток бутылей. Унитаз мыть года на два должно хватить...

            уже бегу в магазин - кончится же скоро laughing
            Partyzan
    3. Partyzan Сегодня, 15:01
      через
      пушсалом
      - вдули
      Partyzan
  3. Симон Сегодня, 13:53
    Цитата: regdan
    получается израилю поставили бракованные самолёты....

    Похоже титан экономят. Боятся, что наши им эмбарго на него наложат. laughing
    Симон
    1. Ugolek Сегодня, 14:04
      Да это уже смешно, то пишут что мол ничего страшного, а сами проверять кинулись 250 самолётов. Еврейские друзья - тоже проверьте свои пепелацы сверхпродвинутые, а то мало ли чего..
      Ugolek
      1. Ugolek Сегодня, 14:06
        а чо у ватниуков не гниёт, пушсалом натёрли?


        Гниют, но исключительно Нивы, самолёты безжалостно мочат игилят.
        Ugolek
        1. Siegen Сегодня, 14:18
          - Петька! У тебя винтовка - аж вся рыжая от коррупции!
          - Это коррозия, Василий Иванович!
          - А! Другое дело! А я думал - тебе враги взятку дали, чтоб не чистил laughing
          Siegen
  4. Egorovich Сегодня, 14:03
    Ничего страшного, только в воздухе скоро будут разваливаться. Нужно посочувствовать всем купившим это "творение".
    Egorovich
  5. Livonetc Сегодня, 14:13
    Скоро будем в курсе всех проблем 35го до последнего винтика и прокладочки.:)
    Это что, применение метода отвлечения на "негодный объект"?
    Он вообще летает? :)
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 14:22
      "метода отвлечения на "негодный объект"?"///

      Это метод отвлечения ОТ негодных (вернее, неготовых) объектов. yes
      voyaka uh
      1. Incvizitor Сегодня, 14:31
        По мне лучше неготовые обкатать, до готовности довести а потом в серию, чем неготовый брак в серию. request
        Хотя это смотря какой цели добиваешься: если хороший самолёт произвести, то именно так а если лохов кидать, то можно и по пин.досьи брак впарить.
        Вот я бы был очень против производства 300 например су 50 с кучей недостатков, чтобы потом каждый допиливать, как то на распил бабла похоже.
        Incvizitor
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:14
    А как с приемкой, и тем более их там что гастрбайтеры собирали? ?? fool Храмает хваленое американское качество, и по моему мнению, храмает уже на обе ноги! !! belay
    Геркулесыч
  7. Siegen Сегодня, 14:16
    Политика - крыша экономики, торговля - мансарда, производство - фундамент, силовики - несущие конструкции,
    банки - цементирующий раствор, логистика - инженерные сети, реклама - декор, население - жильцы.
    А воровство - это коррозия всего от фундамента до крыши belay
    Siegen
  8. Livonetc Сегодня, 14:17
    Цитата: Ugolek
    а чо у ватниуков не гниёт, пушсалом натёрли?


    Гниют, но исключительно Нивы, самолёты безжалостно мочат игилят.

    Вот на Нивы не надо.
    Нива это то что доктор прописал.
    Извиняюсь за офтоп
    Посмотрите по ссылке
    https://twitter.com/Albertich61/status/9250573919
    72012033?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A
    %2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2Ftwitter.min.html%2
    3925057391972012033
    Livonetc
  9. Livonetc Сегодня, 14:23
    Цитата: voyaka uh
    "метода отвлечения на "негодный объект"?"///

    Это метод отвлечения ОТ негодных (вернее, неготовых) объектов. yes

    Ухыч. не сразу понял.
    Это вы видимо о СУ 57?:)
    Livonetc
  10. НЕКСУС Сегодня, 14:29
    «Коррозию, "превышающую технические пределы", в месте, где внешняя панель из углеродного волокна соединяется с алюминиевым корпусом самолета, обнаружили в ходе планового техобслуживания на базе ВВС Хилла в штате Юта. В точке крепления отсутствовало защитное покрытие, которое могло предотвратить проблему», – пишет агентство со ссылкой на компанию-разработчика.

    Оно еще и ржавеет. Мда...300 штук наклепали,а проблемы все всплывают и всплывают.
    НЕКСУС
    1. voyaka uh Сегодня, 14:43
      И будут всплывать. И решаться по мере поступления.
      Называется: детские болезни при массовой эксплуатации самолета.
      voyaka uh
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:46
        Цитата: voyaka uh
        И будут всплывать.

        Конечно будут и я об этом не раз говорил.
        Цитата: voyaka uh
        Называется: детские болезни при массовой эксплуатации самолета.

        Нет...называется -геморой,который не устранили на стадии проектирования и опытных изделий. Мне эта возня с этим Ф-35 и его серийным производством,при котором устраняют конструкторские болезни,напоминает того героя Вицина с горшками...он тоже взял самый нижний.
        НЕКСУС
  11. Стас Снежин Сегодня, 14:50
    Прочитал новость. Ну, думаю, в комментах евреи из кожи будут лезть,
    но всячески расхваливать США, да её продукцию.
    Так и оказалось..
    Стас Снежин
  12. Железякин Сегодня, 14:54
    Цитата: Джедай
    стырил спецпокрытие и загнал

    Скорее в данном конкретном месте его нанесение небыло предусмотренно, от слова - совсем...
    Железякин
  13. Esoteric Сегодня, 14:59
    Самый лучший способ доказать никчемность F-35, - это сбить его в воздушном бою или с помощью С-300, 400...А все эти ржавчины и коррозии металлов мы уже "обсмотрелись". Вот эти разборки в стиле: "Я скажу брату...А я скажу папе, он твоего брата..."надоели. Не верю ничему непроверенному, тем более всякой писанине человека, который и близко не стоял с F-35...
    Взгляд со ссылкой на агентство «Рейтер». belay wassat
    Esoteric
  14. MadCat Сегодня, 15:13

    ВВС России: при проверке на 80% самолетов МиГ-29 выявлена коррозия
    Проверка всех самолетов МиГ-29 ВВС России выявила коррозию у 80% истребителей. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВВС по вооружениям генерал-майор Олег Бармин.

    По его словам, принято решение о дальнейшей эксплуатации части самолетов с проведением периодического контроля. Остальные будут ремонтироваться. «Только в 2009 году запланирован ремонт 106 килей самолетов МиГ-29», – уточнил Бармин.

    В феврале этого года Минобороны России впервые признало, что порядка 200 его истребителей МиГ-29 – почти треть истребительного парка страны – не способны не только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Тогда же начальник службы безопасности полетов авиации ВС генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что коррозия не выявлена у 30% МиГ-29.

    Китайцев возмутило качество СУ-35


    Около 70% российской военной авиации сгнило, 50% ракет вышло из строя
    В «аэрошоу» над Красной площадью не было ни одной послесоветской разработки. Был, к примеру, показан под видом «новейшего» фронтовой бомбардировщик Су-24, который начали проектировать в 1965 году. Основной истребитель нынешних российских ВВС Су-27 начали разрабатывать в 1969 году, а его основной отечественный «конкурент», МиГ-29 – разработка 1972 года. Конечно, обе машины не раз модифицировались, но возможности любой модификации вовсе не безграничны, и старая машина, сколько ее ни модифицируй, в принципиально новую не превратится. Еще в 2009 году Министерство обороны России признало, что около 200 из почти 300 истребителей МиГ-29 не могут подняться в воздух из-за коррозии хвостового оперения. Позже комиссия ВВС установила, что коррозия хвостового оперения поразила не менее 80 процентов всех МиГ-29. При заявленном ресурсе планера порядка 20 лет службы (2,5 тысячи часов), значительная, а возможно, и большая часть этих истребителей отлетала уже свыше 25 лет. Перехватчик МиГ-31 пошел в серию в 1979 году, но с 1993 года больше не производится и, как сообщалось в апреле 2013 года на слушаниях в Госдуме, в войсках осталось не более 120 таких машин. Главком ВВС России Виктор Бондарев тогда же заявил, что перехватчик и элементная база к нему устарели морально и физически. Тяжелый истребитель Су-30 – это модернизация учебно-боевого Су-27 УБ, летает с 1989 года, особенно много их в Индии, однако индийцы пеняют на низкое качество этих машин, шесть из которых уже потеряно. Основные претензии – ненадежность работы двигателей, из-за дефектов которых Су-30 выходит из строя раньше, чем заявлено в гарантийных обязательствах, много претензий к его электронике, нередко дающей сбои, катапультному сидению, которое имеет неприятное свойство срабатывать автоматически во время рулежки. Флагман российской военной авиации, истребитель-бомбардировщик Су-34 – это лишь модификация заслуженного ветерана Су-27, который начали проектировать в начале-середине 1980-х гг. Официально он уже в серийном производстве и вовсю поставляется в войска, на деле о полноценной серийности говорить пока рано. Несколько лет назад комиссия главкомата ВВС направила заключение на имя министра обороны, в котором утверждалось, что все поставленные в войска Су-34 имеют значительные дефекты, препятствующие их полноценному боевому применению. Причем каждая из машин имела свои индивидуальные проблемы, а сам Су-34 «вызывает нарекания у экипажей, которые вынуждены каждый полет бороться с недоработками»: в основном это касалось радиолокатора и прицельно-навигационной системы.

    в своем глазу как говорится и бревна то не заметили lol
    MadCat
    1. Ugolek Сегодня, 15:44
      Называется: детские болезни при массовой эксплуатации самолета.


      При таких сроках доводки и внедрения этот ребёнок просто даун...рынок есть рынок, кто хочет тот покупает. От всей души желаю индусам закупить этого прекрасного самолёта хвостов так 200, пусть пое...ся, а то подзабыли камасутру.
      Ugolek
      1. Ugolek Сегодня, 15:57
        Эти данные вышеприведённые в портянке, имеют долю правды, но подача в них явно провокационная. Получается, что Су-34, МиГ-35, Су-35 это старьё созданное на базе ещё более старого старья Су-27 и МиГ-29, а F-16 со своими бесконечными блоками и F-15, круть какие стальные птицы. Да, ладно, американцы обломались со своим Ф-22 из-за ненормальной цены, теперь обламываются из-за того, что в своё время расслабили булки, подумав, что выйграли холодную войну, и либо потеряли компетенции либо схватили кусок, который проглотить не могут. Напихали пупер современное в тачанку и два десятилетия сами офигивают что наделали, до сих пор дерьмо расчистить не могут. Если рассуждать с точки зрения соперничества в сроках и технологии, то это просто недопустимо иметь такие деньги и возможности столько лет внедрять самолёт. Уже Китай на подходе, РФ, а они всё находят косяки и будут находить. В общем евреям лучше свой Кфир-2 или ЛавиСупер построить самим!
        Ugolek
        1. voyaka uh Сегодня, 16:07
          "а F-16 со своими бесконечными блоками и F-15, круть какие стальные птицы"///

          Нет. Такое же старье. Как ни добавляй Блоки - они уже устарели.
          voyaka uh
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