16:06 02 ноября

Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков

Концерн «Созвездие» (в составе объединенного холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) в I квартале 2018 года приступит к выпуску нового персонального портативного компьютера, относящегося к категории продукции двойного назначения, сообщает пресс-служба концерна

Изделие отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, высокие (+50°С) и низкие (-40°С) температуры, атмосферные осадки. Габариты ноутбука в сложенном состоянии составляют 41,3 см по длине, 32,4 см по ширине, 6,2 см по толщине. На данный момент в производство запущены компьютеры с диагональю экрана 15,6 дюймов, в будущем планируются 17-дюймовые. Изделие оснащено мощным современным процессором. В зависимости от комплектации компьютеры будут снабжены Wi-Fi, GPS-ГЛОНАСС, 3G-LTE, видеокамерой и другими дополнительными опциями. Также в комплект войдут вибропоглощающая платформа и герметичный пластиковый кейс
- говорится в сообщении, поступившем в адрес "Военного Обозрения".

Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков



Благодаря наличию отечественной операционной системы и модулю доверенной загрузки, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, компьютер соответствует требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, предъявляемым к средствам вычислительной техники, обрабатывающим секретную информацию.

Концерн планирует реорганизацию производственной площади для серийного производства ноутбуков. Во II квартале 2018 г. будет запущено специальное оснащение для нанесения защитного покрытия алюминиевых деталей, а также измерительное и испытательное оборудование отечественного производства для контроля за функционированием компьютеров. После выпуска первой партии изделий предполагается также установка оборудования и освоение технологий для изготовления деталей из силикона (клавиатура, уплотнители и прочее). Выпуск основной массы необходимых комплектующих будет производиться на собственной площадке с использованием российского сырья. За счет этого планируется достичь высокой локализации производства.

Первая партия портативных компьютеров, предназначенная для Министерства обороны, разработана специально по тактико-техническим требованиям заказчика. Компьютер может также применяться силовыми структурами для решения различных задач управления в полевых условиях.

Использованы фотографии: Росэлектроника
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Комментарии 22

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:59
    Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков
    Проклянут этот ноутбук.Ни "Одноклассников" тебе, ни тем более в танки погонять на службе recourse laughing
    Ну хоть на ВО выходить на нём можно будет? feel
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 15:16
      А на службе служить надо.Даже у нас на гражданском предприятии не забалуешь с трафиком..
      Цитата: Наблюдатель2014
      Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков
      Проклянут этот ноутбук.Ни "Одноклассников" тебе, ни тем более в танки погонять на службе recourse laughing
      Ну хоть на ВО выходить на нём можно будет? feel
      210окв
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:28
        210окв
        .Даже у нас на гражданском предприятии не забалуешь с трафиком..
        Я вас умоляю.Если гора не идёт к Магомеду.То Магомед идёт к горе.Засунь в комп свой модем или через свой телефон и алес гут.Лазь в тырнете до конца ночной смены .И по барабану на тот лимитный трафик. bully Тут другое.Тут операционка "сволочь" laughing
        Наблюдатель2014
        1. sir_obs Сегодня, 16:00
          Блокируешь доступ ко всем портам и сунь туда хоть хрен. сотовую связь тоже не сложно рубануть, если такая задача ставится.
          К нам часто оьращаются директора, чтоьы там ограничить своих сотрудников или следить кто там и как работает.
          На мой взгляд все довольно просто, надо брать тех, кто реально работает и оценивать работу не по количеству просиженного времени, а по результату. А если чел делает работу в два раза быстрее, что время на игры остается, ну и пусть себе играет. Или предлоди ему надбавку и подкинь еще работы, а того ,кто просто балду бъет-уволь.
          sir_obs
        2. reservist Сегодня, 16:04
          кроме программной блокировки портов доводилось встречать просто залитые эпоксидкой порты ...
          reservist
    2. reservist Сегодня, 16:02
      Почему-то вспомнилось:
      Граница. Ночь. Железнодорожная станция. Таможенный досмотр пассажирского поезда. Распахивается дверь в купе и таможенный чиновник начинает проводить устный опрос непроснувшихся пассажиров:
      - Оружие, наркотики, алкоголь, сигареты ...
      Тут не совсем трезвый пассажир с верхний полки комментирует:
      - Своё иметь нужно !
      reservist
  2. Железякин Сегодня, 15:02
    А что за отечественная ОС?
    Железякин
    1. AVA77 Сегодня, 15:07
      Их много разных,на вскидку, росса
      AVA77
  3. okko077 Сегодня, 15:09
    Это радует, хотя характеристик нет... Но более интересна судьба другой системы , которую выпускает этот концерн - это ЕСУ ТЗ " Созвездие-М ". Это позорная страница в жизни ВПК страны и ГШ МО, о которой постоянно умалчивается. На что были выброшены миллиарды рублей из бюджета, почему не выполнена программа президента России по оснащению ВС системами управления войсками, включая сетецентрические каналы...А срок был назначен до 2020 года- это при начале разработок в 2000 году... Где Герасимов, который принял эту систему на вооружение в 2013 году, и как он за это будет отвечать ? Куда делись комплекты ЕСУ ТЗ"Созвездие-М", которые выпускались до 2017 года, притом , что они бесполезны и никогда не работали... Их уже сдали в металлолом ? Кто-то думает у нас одни победы ? Что у нас не выбрасываются миллиарды в армии на ветер? ... Вот пример, раньше за это расстреливали, а сейчас как ?
    okko077
    1. Железякин Сегодня, 15:14
      А много изменилось с начала 2000-х? К сожалению, почти все основные "пилы" бюджета либо как сидели так и сидят на своих местах либо разошлись по горизонталям власи. Во главу угла ставится вопрос - освоить деньги выделенные бюдетом государства а не выполнить задачу, это уже второстепенно.
      Железякин
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:15
    А ка у нас со своим железом, когда в рамках уже набившего оскомину импортозамищения свое железо будет -полностью свое? ??Как у нас с микросхемами? Как с софтом? ?? belay
    Геркулесыч
    1. starogil Сегодня, 15:23
      Так же как с "Арматой", Т-50, двигателями для МС - 21, Т-50, турбинами для электростанций
      в Крыму, и т.д. и т.п.......
      starogil
    2. okko077 Сегодня, 15:29
      С железом и софтом у нас всё нормально., хотелось бы лучше, но уже нормально.. А вот с мозгами у генералов в МО всё как всегда... Выжывшие из ума маразматики, за редким исключением, которые отстали от жизни и военной действительности навсегда... Вы посмотрите на картинку... Зачем там ноуты? Один смотрит в бинокль, второй разговаривает по телефону.... А потом спрашивают: почему гибнут генералы в Сирии и что он делал на передовой? Руководил в ручную, как во 2-й Мировой... Для показухи, они должны стоять в центрах управления Боевых Информационных Систем.. У нас нет ни центров, ни систем... Наша Армия не готова к ведению современной войны без ЯО.... У нас нет отставания принципиального для создания БИС, у нас у генералов вместо мозгов другое вещество, иначе как объяснить такое положение дел ?
      okko077
    3. 1vlad19 Сегодня, 15:32
      Цитата: Геркулесыч
      А ка у нас со своим железом

      Нормально, проц "Байкал"
      1vlad19
  5. частное лицо Сегодня, 15:16
    Получат бабло от государства на разработку и выпуск, а в конечном итоге закажут на Алиэкспресс нарисуют звезду на крышку и назовут супер новой разработкой. А бабло поделят.
    частное лицо
    1. ODERVIT Сегодня, 15:37
      Так без знания вопроса? Брякнуть и успокоится? Этого ноута ждут многие.
      ODERVIT
  6. Großer Feldherr Сегодня, 15:29
    Вопрос цены остался открыт не случайно hi
    Если наши умудряются устаревший ПК в госструктуры за 400 косых продавать, то нагреть на военных сам Бог велел.
    Großer Feldherr
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 15:29
    Был в советское время анекдот:
    ... Для офицеров советской армии разработали версию кубика - Рубика. Причем для младшего состава - одноцветную, для старшего - монолитную...
    Этот тоже монолитным будет?)))
    Вождь краснокожих
    1. okko077 Сегодня, 15:43
      Я не соглашусь. У нас в армии большинство офицеров нормальные , порядочные люди, готовые отдать за свою Родину всё и выполнить свой долг. А вот для генералов этого уже мало, они должны ещё уметь побеждать, а в современной войне ещё и без потерь почти...Они должны думать, и не просто, а лучше всех... Один раз высший генералитет уже развалил великую страну СССР, да кто не знает- сначала развалилась армия , вернее её высший командный состав.. Это стало ясно ещё в 1989 году на Первом (и последнем) всеармейском офицерском собрании...
      okko077
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 15:58
        Мда... Чувство юмора у вас генеральское....
        Вождь краснокожих
  8. Sergey53 Сегодня, 15:48
    Когда читаю что наши начали выпускать что либо из электроники так на душе радостно становится. Мы же по ней очень сильно отставали.
    Sergey53
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:03
    Цитата: Железякин
    А что за отечественная ОС?

    Зависит от железа. Скорее всего Линукс прикрутят. А больше и не надо для функциональности.
    Генерал Песчаных Карьеров
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