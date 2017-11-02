16:07 02 ноября

В РФ утвержден перечень международных военных выставок на 2018-2019 годы

Российское правительство утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, которые пройдут на территории РФ в 2018-2019 годах, передает Интерфакс-АВН со ссылкой на сайт кабинета министров.



В 2018 году предусматривается проведение восьми выставок, в 2019 году – семи выставок.


Ежегодно будет проводиться Международная выставка вертолетной индустрии, Международный салон "Комплексная безопасность", Международный форум "Неделя национальной безопасности" и Международная выставка "Интерполитех",
говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, в следующем году также «планируется провести выставку "Диверсификация", Международный дальневосточный морской салон, Международный форум "Армия", Международную выставку и научную конференцию "Гидроавиасалон"».

На 2019 год запланировано проведение Международного военно-морского салона, Международного авиационно-космического салона «МАКС» и Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в подмосковной Кубинке.

В документе отмечается, что организаторами выставок выступят Минпромторг, МВД, МЧС, ФСБ, Минобороны, Минвостокразвития, Росгвардия и госкорпорация «Ростех».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Alexey-74 Сегодня, 15:58
    Все по плану. Надеюсь наша оборонка порадует чем нибудь новым.
    Alexey-74
  2. 210окв Сегодня, 15:59
    Добро пожаловать!Как там с международной изоляцией?Скотч кончился?
    210окв
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