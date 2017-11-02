В РФ утвержден перечень международных военных выставок на 2018-2019 годы
Российское правительство утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, которые пройдут на территории РФ в 2018-2019 годах, передает Интерфакс-АВН со ссылкой на сайт кабинета министров.
В 2018 году предусматривается проведение восьми выставок, в 2019 году – семи выставок.
Согласно распоряжению, в следующем году также «планируется провести выставку "Диверсификация", Международный дальневосточный морской салон, Международный форум "Армия", Международную выставку и научную конференцию "Гидроавиасалон"».
На 2019 год запланировано проведение Международного военно-морского салона, Международного авиационно-космического салона «МАКС» и Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в подмосковной Кубинке.
В документе отмечается, что организаторами выставок выступят Минпромторг, МВД, МЧС, ФСБ, Минобороны, Минвостокразвития, Росгвардия и госкорпорация «Ростех».
В 2018 году предусматривается проведение восьми выставок, в 2019 году – семи выставок.
Ежегодно будет проводиться Международная выставка вертолетной индустрии, Международный салон "Комплексная безопасность", Международный форум "Неделя национальной безопасности" и Международная выставка "Интерполитех",говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, в следующем году также «планируется провести выставку "Диверсификация", Международный дальневосточный морской салон, Международный форум "Армия", Международную выставку и научную конференцию "Гидроавиасалон"».
На 2019 год запланировано проведение Международного военно-морского салона, Международного авиационно-космического салона «МАКС» и Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в подмосковной Кубинке.
В документе отмечается, что организаторами выставок выступят Минпромторг, МВД, МЧС, ФСБ, Минобороны, Минвостокразвития, Росгвардия и госкорпорация «Ростех».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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