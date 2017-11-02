Сейм Латвии законодательно уровняет участников войны со стороны СССР и фашистской Германии

Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства в республику

На статус смогут претендовать до 300 жителей Латвии

Сейм Латвии во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали по обе стороны фронта, сообщили в президиуме парламента.В аннотации говорится, что цель данного шага — признать заслуги граждан Латвии, которые участвовали в этом конфликте, независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или СССР.— сказали в президиуме.В статусе участника Второй мировой откажут представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности. Это также касается тех, кто был осужден за преступления против человечества, и сотрудников КГБ СССР и ЛССР.Сейм еще должен рассмотреть этот законопроект в третьем окончательном чтении.- заявил руководитель рабочей группы по разработке законопроекта депутат Ритварс Янсонс, передает ТАСС