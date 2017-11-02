19:20 02 ноября

Сейм Латвии законодательно уровняет участников войны со стороны СССР и фашистской Германии

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Сейм Латвии во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали по обе стороны фронта, сообщили в президиуме парламента.

В аннотации говорится, что цель данного шага — признать заслуги граждан Латвии, которые участвовали в этом конфликте, независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или СССР.

Сейм Латвии законодательно уровняет участников войны со стороны СССР и фашистской Германии



Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства в республику
— сказали в президиуме.

В статусе участника Второй мировой откажут представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности. Это также касается тех, кто был осужден за преступления против человечества, и сотрудников КГБ СССР и ЛССР.

Сейм еще должен рассмотреть этот законопроект в третьем окончательном чтении.

На статус смогут претендовать до 300 жителей Латвии
- заявил руководитель рабочей группы по разработке законопроекта депутат Ритварс Янсонс, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://gorod.tunt.lv
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 47
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  1. Pirogov Сегодня, 17:20 Новый
    Ждём озабоченное выступления Лаврова с надеждой на здравый смысл .
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    Pirogov
    1. Piramidon Сегодня, 17:23 Новый
      Цитата: Pirogov
      Ждём озабоченное выступления Лаврова с надеждой на здравый смысл .

      Ну неужели Лавров опустится до ответов вашингтонским болонкам?
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      Piramidon
      1. Шура пермский Сегодня, 17:33 Новый
        Вот ,добавить нечего
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        Шура пермский
      2. Pirogov Сегодня, 17:39 Новый
        Цитата: Piramidon
        Ну неужели Лавров опустится до ответов вашингтонским болонкам?

        Вы не с Марса прилетели ?
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        Pirogov
      3. Pete Mitchell Сегодня, 19:16 Новый
        А стоило бы, причем время озобоченности уже давно прошло, страна404 тому подтверждение. Уже давно пора нежно наступить на горло, ведь вопрос уже давно не "признании или непризнании". Они на "героических примерах" "борцов за независимость" воспитывают молодёжь, возят школьников к мемориалу бывшим waffen ss. И неспеша продавливают снос парка Победы в Риге. Так что время озабоченности давно ушло, пора и что то сделать.
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        Pete Mitchell
    2. 210окв Сегодня, 17:33 Новый
      А и ждать тут нечего.Это все предсказуемо..Просто прикрыть им клапан на транзите углеводородов..
      Цитата: Pirogov
      Ждём озабоченное выступления Лаврова с надеждой на здравый смысл .
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      210окв
      1. Logall Сегодня, 17:38 Новый
        Они сжиженного, по демократической цене, купят! И рады будут– услужили!!!
        Ответить
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        Logall
        1. 210окв Сегодня, 17:45 Новый
          Александр,я имею ввиду транзит в порты.
          Цитата: Logall
          Они сжиженного, по демократической цене, купят! И рады будут– услужили!!!
          Ответить
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          210окв
          1. Logall Сегодня, 17:52 Новый
            И это тоже, Дмитрий!
            Я бы им всё перекрыл, да вот неграждан жалко! Латыши в Европу работать уедут, а негражданам деваться некуда...
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            Logall
            1. Чёрный Сегодня, 18:10 Новый
              По хорошему с этими УПЫРЯМИ наше руководство просто ОБЯЗАННО разорвать дип.отношения и в кратчайшие сроки прекратить ВЕСЬ оборот наших грузов через прибалтийские порты...
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              Чёрный
            2. Pete Mitchell Сегодня, 18:22 Новый
              Вы уж извините, но правильнее
              Цитата: Logall
              граждане латвии в Европу работать уедут, а негражданам в Англию хлопотно.

              А транзит плавно помирает, со средним темпом -10% в год, результат уже чувствуется
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              Pete Mitchell
        2. Кент0001 Сегодня, 18:20 Новый
          Как говориться-вперед и с песней.
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          Кент0001
      2. Siegen Сегодня, 17:39 Новый
        А и ждать тут нечего.Это все предсказуемо

        Меня впечатляет наше героическое прошлое.
        Но очень напрягает предчувствие, что будущее предстоит тоже героическое am
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        Siegen
    3. Банщик-М Сегодня, 17:40 Новый
      Ничего мы скоро придем и поговорим об этом с глазу на глаз ...
      Не зря вы так нас боитесь! soldier

      25 млн. павших в ВОВ за нами стоят и это сила у нас в генах навсегда останется!
      Ответить
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      Банщик-М
  2. alexhol Сегодня, 17:22 Новый
    Как то по-еврейски. laughing
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    alexhol
    1. Комментарий был удален.
      1. Logall Сегодня, 17:36 Новый
        Я бы объединил! Это как холокост: страдали все, но жалеем только евреев!!!
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        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 18:03 Новый
          Цитата: Logall
          Это как холокост: страдали все, но жалеем только евреев!!!

          они же святые - на что покусился? laughing
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          Partyzan
        2. Соломон Кейн Сегодня, 18:05 Новый
          Не так давно в Москве и Питере проводился опрос о возвращении эпохи Сталина. Около 74-75 % РЕСПОНДЕНТОВ положительно отнеслись к данной идее...не зависимо от существование в те времена политики красного террора......Я теперь понимаю, почему....
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          Соломон Кейн
  3. astepanov Сегодня, 17:24 Новый
    Нормально. Недобитки запануют.
    Черт с ними, их немного - но этот закон ясно показывает, что такое латвийское правительство и чего от него ждать. И дает моральное право на соответствующее отношение к Латвии и ее гражданам в целом. Именно к гражданам, потому что это они выбрали себе такую власть и таких законодателей.
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    astepanov
    1. Siegen Сегодня, 17:52 Новый
      Черт с ними, их немного

      Научитесь прощать людей! А заодно и прощаться с ними... request
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      Siegen
      1. Комментарий был удален.
        1. Siegen Сегодня, 18:05 Новый
          а надо было выжигать. и на украине бы проблем не было

          И с этими тоже будем прощаться... request
          Ответить
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          Siegen
  4. БратKарамазов Сегодня, 17:24 Новый
    Курляндия, как побеждённая страна гитлеровской коалиции обязана платить России контрибуцию
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    БратKарамазов
  5. Идущий Сегодня, 17:26 Новый
    “На статус смогут претендовать до 300 жителей Латвии


    И сколько из них недобитков?
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    Идущий
    1. NIKNN Сегодня, 17:38 Новый
      Цитата: Идущий
      И сколько из них недобитков?

      Да большинство если не все. Остальныхпостоянно преследуют гнобят и унижаюти палец о палец для них бы не ударили. Но причина тут в основном тявкнуть, надеюсь наступят времена, когда их приравняют к преступникам покрывающим преступления. Служить фашистам это уже преступление против человечества. Сами себе противоречат, что и доказывает цель, просто тявкнуть.
      Ответить
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      NIKNN
    2. изя топ Сегодня, 17:41 Новый
      Цитата: Идущий
      “На статус смогут претендовать до 300 жителей Латвии


      И сколько из них недобитков?


      картинка,правда,про салостан,но трибалтийские шакалы такие же am
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      изя топ
      1. Идущий Сегодня, 17:44 Новый
        Прибалты были "пионерами" по героизации этих недобитков , а теперь это приобретает все более массовый характер , а кураторы руки потирают и ждут дивидендов.
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        Идущий
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:28 Новый
    Нам нужно принять закон, по которому все , кто воевал против Красной Армии, партизан, и мирного населения офицеально назывались "недобитками " , и считались военными преступниками со всеми вытикающими отсюда результатами! !!
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    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 17:34 Новый
      Лет через десять примут, когда никого не останется!
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      Logall
    2. demo Сегодня, 17:56 Новый
      Т.е. без срока давности?
      Розыск, задержание, ликвидация?
      Я прав?
      Ответить
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      demo
    3. Злодей Сегодня, 18:03 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      и считались военными преступниками со всеми вытикающими отсюда результатами! !!

      А это хорошая мысль, живой пример - центр Симона Визенталя.
      Ответить
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      Злодей
    4. volodya Сегодня, 18:22 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Нам нужно принять закон, по которому все , кто воевал против Красной Армии, партизан, и мирного населения офицеально назывались "недобитками " , и считались военными преступниками со всеми вытикающими отсюда результатами! !!

      Нам нужно принять закон,по которому весь западный мир будет считается большим дурдомом! И похоже всё-таки придётся туда посылать санитаров!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      volodya
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:30 Новый
    Признают заслуги граждан Латвии против здравого смысла. Куда мир катится, фашизм узаконен...
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    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Идущий Сегодня, 17:41 Новый
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Признают заслуги граждан Латвии против здравого смысла. Куда мир катится, фашизм узаконен...


      Он опять возрождается и видимо у него есть покровители и заказчики.
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      Идущий
      1. Злодей Сегодня, 18:06 Новый
        Цитата: Идущий
        Он опять возрождается и видимо у него есть покровители и заказчики

        Вы, может, будете удивлены, но старина Бидструп давно и наглядно этот процесс описал hi
        Ответить
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        Злодей
  8. Евгений Стрыгин Сегодня, 17:35 Новый
    дешевые обитатели бардака.
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    Евгений Стрыгин
  9. Strashila Сегодня, 17:41 Новый
    Думаю... законодатели в Европе восторженно воспримут данный закон, а в Америке будут стоя ему аплодировать... уровнять бойцов антигитлеровской коалиции и гитлеровских последышей... это верх демократии и маразма.
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    Strashila
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:48 Новый
    Цитата: Идущий
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Признают заслуги граждан Латвии против здравого смысла. Куда мир катится, фашизм узаконен...


    Он опять возрождается и видимо у него есть покровители и заказчики.


    И это прискорбно, если бы мне кто-то сказал бы несколько лет назад, что у нас будет война с фашистами, я бы не поверил...
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    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Идущий Сегодня, 18:06 Новый
      А кто бы поверил , но реальность оказалась жестокой.
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      Идущий
  11. dedBoroded Сегодня, 17:55 Новый
    "Заслуга" граждан Латвии с той стороны- сожженные белорусские и русские деревни и уничтоженные мирные жители. Сомнительная слава, но в демократической Европе такое любят.
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    dedBoroded
  12. Livonetc Сегодня, 18:03 Новый
    Чухонцы вырождаются и выезжают из Латвии.
    Через некоторое время русскоязычных там будет большинство.
    Пусть пока подергиваются недодохлики.
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    Livonetc
  13. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:13 Новый
    Цитата: dedBoroded
    "Заслуга" граждан Латвии с той стороны- сожженные белорусские и русские деревни и уничтоженные мирные жители. Сомнительная слава, но в демократической Европе такое любят.

    Европа заслуживает порки, как в 40-х. Что-бы не борзели.
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    Генерал Песчаных Карьеров
  14. Симон Сегодня, 18:17 Новый
    Сволочи, приравняли убийц к героям belay am
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    Симон
    1. Попович Сегодня, 19:11 Новый
      это гейропа...
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      Попович
  15. Симон Сегодня, 18:23 Новый
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Признают заслуги граждан Латвии против здравого смысла. Куда мир катится, фашизм узаконен...

    Ой! Придется нам опять исправлять ошибки Европы и Вашингтона! recourse soldier
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    Симон
  16. Fkjydjckfrgh Сегодня, 18:41 Новый
    А будет учитываться чьи приказы выполняли, а главное под какими знаменами воевали эти "защитники независимости"?
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    Fkjydjckfrgh
  17. zenion Сегодня, 18:47 Новый
    А почему нет? Ведь немецкие нацисты и латвийские нацисты были заняты одним и тем же - убивали евреев.
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    zenion
    1. Попович Сегодня, 19:11 Новый
      только вами были заняты! других не трогали...
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      Попович
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