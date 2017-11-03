09:46 03 ноября

ВСУ получили первую партию бронемашин "Козак-2"

ВСУ получили партию новых бронемашин. Как сообщил портал ukrmilitary.com, научно-производственное объединение «Практика» передало Минобороны Украины первую партию машин "Козак-2" в количестве 10 экземпляров.

Минобороны Украины сообщает, что это первые автомобили класса MRAP, произведённые для украинской армии. Ранее машины «Козак-2» уже поставлялись Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.

ВСУ получили первую партию бронемашин "Козак-2"



Бронеавтомобиль «Козак-2» выпускается серийно с июля 2015 года, на сегодняшний день собрано около ста единиц. В марте текущего года приказом Минобороны №158 «Козак-2» был принят на вооружение украинской армии.

Масса бронемашины, созданной на полноприводном шасси Iveco Eurocargo, составляет 15 т. Длина (в зависимости от модификации) – от 6,6 до 7,1 м. В автомобиле могут размещаться до десяти человек, мощность дизельного двигателя составляет 280 л. с. Баллистическая защита машины заявлена на уровне STANAG level 2, защита от взрыва – STANAG level 2a, 2b.

Использованы фотографии: practika.ua
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Комментарии 21

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  1. Чёрный Сегодня, 07:19
    О-о...на авито потирают руки wassat....
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 07:25
      Зачем они на Авито нужны?Для перепродажи назад в руину?
      Цитата: Чёрный
      О-о...на авито потирают руки wassat....
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 07:28
        Цитата: 210окв
        Зачем они на Авито нужны?Для перепродажи назад в руину?

        Ну да...всем известную форму капитала ещё никто не отменял : шмурдяк-товар- шмурдяк.. laughing
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 07:46
          А этот "Козак" не будет трещать по швам как "Позор"? feel
          Джедай
    2. Logall Сегодня, 07:26
      Цитата: Чёрный
      О-о...на авито потирают руки wassat....

      Если бы, ато в ломбардах да в скупке... Ждут пьяного привоза!
      Logall
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:19
    защита машины заявлена на уровне STANAG level 2
    и пробивается пулей из пистолета Марголина wassat
    Uncle Lee
    1. PSih2097 Сегодня, 07:36
      Если по противопульной защите вопросов нет --
      пуля БЗ бронебойно-зажигательная патрона 7,62мм x 39 на дистанции 30 метров при скорости встречи 695 м/с, угол (направление) подхода пули: 360° (кругом).

      То вот по всему остальному... request
      противоосколочная защита: подрыв 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 80 м, противоминная защита: подрыв противотанковой мины фугасного действия (масса заряда 6 кг ВВ):
      2а — подрыв мины от нажимного действия при наезде колесом или гусеницей
      2b — подрыв мины под днищем.
      PSih2097
      1. Комментарий был удален.
  3. злой партизан Сегодня, 07:21
    А тент в форме шаровар в комплекте присутствует?
    злой партизан
  4. изя топ Сегодня, 07:22
    скоро появятся в сирии у бородатых "демократов"?
    изя топ
    1. Чёрный Сегодня, 07:30
      Цитата: изя топ
      скоро появятся в сирии у бородатых "демократов"?

      ...у "бородатых" не знаю...там спонсор "ТОЙОТА" laughing ...а вот ребята из ДНР(ЛНР) вполне могут на шмат сала и бутыль горилки сменять laughing
      Чёрный
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:33
    Пятнадцатитонный комод со вторым уровнем бронезащиты - из трехслойной фанеры корпус? ?? fool Или ДВП обшито толстым слоем парусины? ?? recourse
    Геркулесыч
    1. svp67 Сегодня, 08:08
      Цитата: Геркулесыч
      Пятнадцатитонный комод со вторым уровнем бронезащиты - из трехслойной фанеры корпус? ??

      Что Вы хотите броня иностранная, дорогая. Вот хоть такую смогли прикупить...
      svp67
    2. Piramidon Сегодня, 08:20
      Цитата: Геркулесыч
      Пятнадцатитонный комод со вторым уровнем бронезащиты - из трехслойной фанеры корпус? ?? fool Или ДВП обшито толстым слоем парусины? ?? recourse

      Не стоит уподобляться свидомой братии. Это они кричат, что "Армата" из фанеры, а "Калибры" из бумаги.
      Piramidon
  6. svp67 Сегодня, 08:07
    "Козак-2" хороший бронеавтомобиль, но на сколько же он украинский? Там почти НИЧЕГО нет украинского, все основные комплектующие поступают из-за рубежа, даже броня, и уже только собираются на Украине, вот почему их так мало выпущено. Так, что больше курс гривни к евро и доллару, тем еще меньше этих машин будет выпущено.


    svp67
    1. dm_Россия Сегодня, 09:12
      На первом видео полная масса ручкой дописан ноль.
      Видимо точно из фанеры. А броня добавлена дописыванием "0"
      dm_Россия
  7. alavrin Сегодня, 08:23
    Одна машинка обошлась карателям в 14 млн гривен, ибо делали их на заводе Порошенко...) При контрактной цене в 4 млн)
    alavrin
  8. sgr291158 Сегодня, 08:32
    Главное, что бы под стандарт НАТО подходил
    sgr291158
  9. Altona Сегодня, 08:40
    Цитата: Геркулесыч
    Пятнадцатитонный комод со вторым уровнем бронезащиты

    -------------------------------------
    Маршрутка-терминатор. laughing
    Altona
    1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:18
      Вот не надо тут, наши маршрутки и безо всякого оружия кого хошь прибить смогут. А если им ещё броню и оружие дать... "Газилла" отдохнёт.
      CT-55_11-9009
  10. perepilka Сегодня, 08:57
    15 тонн на двух мостах what
    Для сравнения, БТР-80, 13,5т на четырёх.
    Для охраны аэродромов, по бетонке ВПП ездить если request
    perepilka
    1. badens1111 Сегодня, 09:03
      Цитата: perepilka
      5 тонн на двух мостах
      Для сравнения, БТР-80, 13,5т на четырёх

      Привет!
      Знаешь ли..сама структура укровермахта,заточенная под карательные функции диктует им принимать на вооружение эти пепелацы..в городе,на асфальте,по кое каким дорогам с не размытыми грунтами оно еще поедет,но стоит выехать в поле,привет и к черту экипаж.
      Да и второе,Порошенко наживается на крови и поставках этих пепелацев и это скорее всего основная причина приема на вооружение этого монстра.
      Иметь это вместо БТР..по меньшей мере глупо..а по большому преступно,но куда там ,в стране 404 главное сорвать куш любой ценой,а все остальное..
      badens1111
  11. ROM1077 Сегодня, 09:42
    не понимаю откуда столько скепсиса у диванных войск как только речь заходит об украинской бронетехники? вы что ее тестировали? нет вывод вы или не далекие люди или ТВ вам КОНКРЕТНО ПРОМЫЛА мозги.
    ROM1077
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