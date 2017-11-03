ВСУ получили первую партию бронемашин "Козак-2"

ВСУ получили партию новых бронемашин. Как сообщил портал ukrmilitary.com, научно-производственное объединение «Практика» передало Минобороны Украины первую партию машин "Козак-2" в количестве 10 экземпляров.Минобороны Украины сообщает, что это первые автомобили класса MRAP, произведённые для украинской армии. Ранее машины «Козак-2» уже поставлялись Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.Бронеавтомобиль «Козак-2» выпускается серийно с июля 2015 года, на сегодняшний день собрано около ста единиц. В марте текущего года приказом Минобороны №158 «Козак-2» был принят на вооружение украинской армии.Масса бронемашины, созданной на полноприводном шасси Iveco Eurocargo, составляет 15 т. Длина (в зависимости от модификации) – от 6,6 до 7,1 м. В автомобиле могут размещаться до десяти человек, мощность дизельного двигателя составляет 280 л. с. Баллистическая защита машины заявлена на уровне STANAG level 2, защита от взрыва – STANAG level 2a, 2b.