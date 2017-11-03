12:29 03 ноября

Иракская армия приблизилась к "последнему оплоту" ИГ* в стране

Иракские военные в пятницу утром приступили ко второй фазе операции по освобождению от боевиков "Исламского государство"* города Эль-Каим, расположенного на границе с Сирией, заявило объединенное командование армии Ирака.

По сообщению шиитского ополчения, за первые часы наступления им, а также спецподразделению по борьбе с террором и частям иракской армии удалось успешно атаковать ряд населенных пунктов, примыкающих непосредственно к городу Эль-Каим. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает возглавляемая США международная коалиция

Иракская армия приблизилась к "последнему оплоту" ИГ* в стране



Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула, передает РИА Новости

Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 12:20
    Выдавливают этих оборотов в Сирию..
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 12:22
      значит надо усереднее перепахать границу с Ираком, что б даже и мысли о ее пересечении у бармалеев не возникло
      Partyzan
  2. Primoos Сегодня, 12:21
    Значит опять бармалеев в Сирию будут с почетом провожать.
    Primoos
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:29
      Вариант не раз опробованный поэтому абсолютно реальный.
      rotmistr60
Картина дня