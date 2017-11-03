Иракская армия приблизилась к "последнему оплоту" ИГ* в стране
Иракские военные в пятницу утром приступили ко второй фазе операции по освобождению от боевиков "Исламского государство"* города Эль-Каим, расположенного на границе с Сирией, заявило объединенное командование армии Ирака.
По сообщению шиитского ополчения, за первые часы наступления им, а также спецподразделению по борьбе с террором и частям иракской армии удалось успешно атаковать ряд населенных пунктов, примыкающих непосредственно к городу Эль-Каим. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает возглавляемая США международная коалиция
Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула, передает РИА Новости
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.
По сообщению шиитского ополчения, за первые часы наступления им, а также спецподразделению по борьбе с террором и частям иракской армии удалось успешно атаковать ряд населенных пунктов, примыкающих непосредственно к городу Эль-Каим. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает возглавляемая США международная коалиция
Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула, передает РИА Новости
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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