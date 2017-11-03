ФСБ задержала членов ячейки движения "Артподготовка", готовивших поджоги в День единства

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения "Артподготовка", планировавшей совершить 4-5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков

В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны

Оставшиеся в России активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки

ФСБ задержала членов ячейки движения "Артподготовка", готовивших в Москве поджоги административных зданий в День народного единства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.- сообщили в ЦОС ФСБ.- сообщили в ЦОС. В ходе обысков по месту их временного проживания, были найдены и изъяты: 13 стеклянных бутылок с зажигательной смесью, три канистры с горюче-смазочными материалами, а также устройства для изготовления «коктейлей Молотова», которые планировалось использовать в ходе так называемой «революции 5 ноября 2017 г.» и при сопротивлении сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России ("Покушение на террористический акт").В ФСБ отметили, что "во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове".Незарегистрированное межрегиональное общественное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым для организации в России "революции", напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 280 УК России ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете пропаганду насильственных действий. 5 ноября «Артподготовка» пообещала в России революцию. Мальцев через свой канал в Youtube заявил, что путинский режим скоро падет. По словам оппозиционера, революция должна произойти 5 ноября, сразу после «Русского марша», запланированного на 4 число.- отметили в ЦОС. В настоящее ​время в интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются.