15:06 03 ноября

ФСБ задержала членов ячейки движения "Артподготовка", готовивших поджоги в День единства

ФСБ задержала членов ячейки движения "Артподготовка", готовивших в Москве поджоги административных зданий в День народного единства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения "Артподготовка", планировавшей совершить 4-5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков
- сообщили в ЦОС ФСБ.

ФСБ задержала членов ячейки движения "Артподготовка", готовивших поджоги в День единства



В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны
- сообщили в ЦОС. В ходе обысков по месту их временного проживания, были найдены и изъяты: 13 стеклянных бутылок с зажигательной смесью, три канистры с горюче-смазочными материалами, а также устройства для изготовления «коктейлей Молотова», которые планировалось использовать в ходе так называемой «революции 5 ноября 2017 г.» и при сопротивлении сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России ("Покушение на террористический акт").



В ФСБ отметили, что "во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове".

Незарегистрированное межрегиональное общественное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым для организации в России "революции", напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 280 УК России ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете пропаганду насильственных действий. 5 ноября «Артподготовка» пообещала в России революцию. Мальцев через свой канал в Youtube заявил, что путинский режим скоро падет. По словам оппозиционера, революция должна произойти 5 ноября, сразу после «Русского марша», запланированного на 4 число.

Оставшиеся в России активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки
- отметили в ЦОС. В настоящее ​время в интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются.

Использованы фотографии: https://politdigest.ru/
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Комментарии 29

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  1. Logall Сегодня, 13:57
    Вот их самих и сжечь! Чтоб неповадно было... Но наш суд–самый гуманный в мире!
    Вот они-псевдопатриоты! С какашками вместо мозгов... Начитаются непонятной литературы, написанной нигилистами...
    Откуда эта кака прёт? Либералы, с теми все ясно, А эти... Ну Хотя может оттуда же...
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 14:00
      Всяких недоумков расплодилось..Плохо что законодательство у нас беззубое к подобным "революционерам"В Киеве наверное спрятался?
      Цитата: Logall
      Вот их самих и сжечь! Чтоб неповадно было...
      Вот они-псевдопатриоты! С какашками вместо мозгов... На читаются непонятной литературы, написанной нигилистами...
      Откуда эта кака прёт? Либералы, с теми все ясно, А эти... Ну Хотя может оттуда же...
      210окв
      1. Esoteric Сегодня, 14:42
        Цитата: 210окв
        Плохо что законодательство у нас беззубое к подобным "революционерам"

        Это не законодательство беззубое, это... wassat
        Батюшка-царь вешал не стеснялся, даже пуль не тратил. Интересно, если на Красной площади установить эшафот, при западном ветре не задохнёмся от вони?
        Esoteric
    2. Джедай Сегодня, 14:03
      Цитата: Logall
      Вот их самих и сжечь! Чтоб неповадно было...

      Лучше на урановые рудники пожизненно. Хоть какая-то польза...
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 14:08
        Не, нельзя их на урановые рудники! Ты представь Какими красавцами могут вернуться... Попробуй их потом одолеть...
        Logall
        1. jjj Сегодня, 14:12
          Художники готовили акты искусства по типу одесского
          jjj
        2. Джедай Сегодня, 14:13
          Это ты мне спецом мутантов из "S.T.A.L.K.E.R." запостил? wink
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 14:16
            Ну ты же любишь мочить подобную нечисть!?!
            Вот только в живую, фиг знает, как получится...
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 14:20
              Есть такое, но вот в живую я таких не встречал и не особо хочется. yes
              Джедай
            2. rruvim Сегодня, 14:41
              Бюрера не хватает... А он самый главный! fellow
              rruvim
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:04
          Саня,этож персонажи моей любимой игрухи!!!
          Ратник с пулеметом
    3. Сергей-svs Сегодня, 14:12
      Цитата: Logall
      Откуда эта кака прёт? Либералы, с теми все ясно, А эти... Ну Хотя может оттуда же...

      Да не может, а точно от туда же! Либерасня! negative Их так называемый лидер, некто - Вячеслав Мальцев, который на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года выдвигался от партии ПАРНАС, а в июле 2017 года он уехал из России, узнав о заведенном на него уголовном деле. Короче сборище ".овна", а не революционеры! fool
      Сергей-svs
    4. Megatron Сегодня, 14:36
      А когда "в мешках был сахар", фсб само себя не задержало.
      Megatron
    5. NIKNN Сегодня, 14:51
      Цитата: Logall
      Вот их самих и сжечь!


      Во, во , а потом сжечь!!! laughing
      NIKNN
  2. assa67 Сегодня, 14:02
    не спят силовики,готовятся...при задержании надо было кончать всех
    assa67
  3. павлентий Сегодня, 14:04
    Детский сад какой-то...измельчал нынче революционер
    павлентий
    1. Серый брат Сегодня, 14:14
      Цитата: павлентий
      Детский сад какой-то...измельчал нынче революционер

      Это не революционэры.
      Это обыкновенные майдауны, их просто мало.
      Серый брат
  4. wot Сегодня, 14:23
    Цитата: Джедай
    Лучше на урановые рудники пожизненно. Хоть какая-то польза...

    давно пора новый вид наказания ввести - каторгу , а то сидят не работают , жрут и еще права качают
    wot
    1. Esoteric Сегодня, 14:45
      Цитата: wot
      давно пора новый вид наказания ввести - каторгу , а то сидят не работают

      Для начала намыть вручную золота по весу собственного тела. И стимул к похуданию и российскому бюджету прибавка... wassat
      Esoteric
  5. mishastich Сегодня, 14:24
    Откуда берутся? Оттуда же откуда и все. От мамы с папой. Живут в России. Ходят по улицам и смотрят по сторонам.
    Пройдут по Сенной площади и подумают, что в Узбекистан попали. Выйдут на Пр. Просвещения - нет все же в Таджикистан. И тут ловит их Вячеслав Мальцев и рассказывает - робяты, убьем всех чурок и станет хорошо. А ребята послушают, подумают и скажут - чувак прав по всем статьям, вот она главная проблема России.
    И в либералы попадают так же, только мотивирую по другому- чинуши зажрались, надо что-то делать.
    (к джихадистам кстати тоже).
    mishastich
  6. wot Сегодня, 14:26
    Цитата: Серый брат
    Это обыкновенные майдауны, их просто мало.

    ошибаетесь , посмотрите на ютубе хоть один из его роликов и сколько людей его смотрят и , что пишут , допускаю что большая половина из них диванные вояки , но все равно напрегает их кол-во , власти пора задуматься над обстановкой внутри страны
    wot
    1. Серый брат Сегодня, 14:45
      Цитата: wot
      что большая половина из них диванные вояки

      Из хохляндии и других бывших республик СССР, колбасные эмигранты, просто пропагандоны на зарплате, ну отечественные самородки есть тоже конечно.
      Невозможно статистику вести на одном отдельно взятом ресурсе, тем более тематическом.
      Серый брат
  7. Злодей Сегодня, 14:29
    а также устройства для изготовления «коктейлей Молотова

    А что, для изготовления коктейлей Молотова топерь ещё и устройства какие то надобны??? Это же до чего же техника дошла то wassat
    Злодей
    1. Керенский Сегодня, 14:48
      А что, для изготовления коктейлей Молотова топерь ещё и устройства каеие то надобны???

      Всем прятать кухонные тёрки! Это на них мыло трут в полевых условиях.
      Керенский
  8. exwarrent Сегодня, 14:37
    Действительно, недоумки... Но недоумки опасные, жертв могло бы быть много (вспомнить ту же Одессу). Я понять не могу- чего они этим добиться хотели? Дескать, сожжем десяток зданий, убьем пару десятков полицейских- и все, народ за нами потянется, дескать, "Добро пожаловать в революцию!"? Не понимаю...
    exwarrent
    1. Серый брат Сегодня, 14:48
      Цитата: exwarrent
      понять не могу- чего они этим добиться хотели?

      Они просто мясо. Хотят не они - хотят другие, из-за бугра. Нужна картинка в СМИ о том как российский народ ненавидит Влада Путина.
      А этих олухов просто отстрелили бы как патроны - всем наплевать них самих и что они там хотели.
      Серый брат
  9. wot Сегодня, 14:43
    Цитата: exwarrent
    убьем пару десятков полицейских- и все, народ за нами потянется, дескать, "Добро пожаловать в революцию!"? Не понимаю..

    а у полицейских есть родители , дети друзья и родня .....они что мстить ссаным революционерам не будут ?????
    wot
  10. Neputin Сегодня, 15:01
    Вот интересно. если сейчас зарегистрировать партию, создать программу, в которой подразумевается смена существующего общественно-экономического строя на другой, основанный на принципах социальной справедливости, попытаться выйти хотя бы на регионарные выборы, КАК БЫСТРО МЕНЯ ЗАКРОЮТ ПО ОБВИНЕНИЮ В ЭКСТРЕМИЗМЕ. Полагаю, с учетом желания смены строя, минут через 30 после образования партии.
    А как по другому бороться с тем безобразием, которое творится сейчас. Да никак. Поэтому все эти оппозиции - есть не что иное как "50 оттенков серого", потому что не предполагают каких-либо кардинальных изменений. А они нужны как воздух нашей стране.
    Neputin
  11. samarin1969 Сегодня, 15:01
    Довольно странная история...Недоделанные революционеры с невнятными целями...Если громкого процесса не будет - "профилактика".
    samarin1969
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